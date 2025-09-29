Новини
Свят »
Украйна »
Украинската армия удари с ракети "Нептун" завод "Електродетал" в руската Брянска област
  Тема: Украйна

Украинската армия удари с ракети "Нептун" завод "Електродетал" в руската Брянска област

29 Септември, 2025 15:53 988 32

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • ракета нептун

Карачевският електродетален завод произвежда електрически конектори, използвани в аерокосмическата, електронната, приборостроителната и други индустрии

Украинската армия удари с ракети "Нептун" завод "Електродетал" в руската Брянска област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският завод "Електродетал“ в Карачевск, Брянска област е ударен от украинска ракета "Нептун“.Това съобщи командирът на Военноморските сили на Въоръжените сили на Украйна, вицеадмирал Олексий Неижпапа, съобщава NV, цитирана от Фокус.

"През нощта нашият "Нептун“ прецизно обработи руския завод "Електродетал“ в Карачевск. Минус още едно звено във веригата за доставки на противника. Всичко, което работи за война срещу Украйна, ще бъде унищожено!“, подчерта командирът на ВМС на Въоръжените сили на Украйна.

В нощта срещу понеделник, 29 септември, руският Telegram канал "Астра“, позовавайки се на местни жители, съобщи за нападение срещу завода "Електродетал“ в Карачевск и възникнал пожар на мястото на удара.

По-късно Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) потвърди нападението.

"На 29 септември подразделения на ракетните войски и артилерията на Въоръжените сили на Украйна, във взаимодействие с други компоненти на Силите за отбрана, изстреляха четири изделия по време на ракетен удар по Карачевския електродетален завод (Карачев, Брянска област, Руска федерация). Далечината на полета е над 240 километра“, съобщават от Генералният щаб на ВСУ.

Карачевският електродетален завод произвежда електрически конектори, използвани в аерокосмическата, електронната, приборостроителната и други индустрии. По-специално, заводът произвежда конектори за печатни платки, военна техника, самолети, антени, базови станции и други системи.

Ръководителят на Центъра за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана Андрей Коваленко посочи, че "Електродетал“ е част от руския военно-промишлен комплекс, без който сглобяването и ремонтът на съвременни руски оръжия биха били нарушени.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 8 Отговор
    Нептун е противокорабна ракета с малък заряд.

    Коментиран от #7, #8

    15:56 29.09.2025

  • 2 Пламен

    5 13 Отговор
    Украйна ще бъде напълно самодостатъчна от свои балистични ракети.
    Вече няма да им трябват американските разрешения къде да удрят.

    15:57 29.09.2025

  • 3 Копейка

    2 5 Отговор
    А на нас тук каква ни е далаверата?

    15:59 29.09.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 5 Отговор
    ВЕЛИКА СИЛА СЪМ!!! РАША!!

    15:59 29.09.2025

  • 5 Георги

    12 2 Отговор
    малко сте преувеличили, ако с една единствена ракета се спираше работата на завод, досега в украйна само магазините за цигари щяха да работят.

    15:59 29.09.2025

  • 6 Механик

    2 8 Отговор
    Позитивни новини.

    16:00 29.09.2025

  • 7 КУРЗАЛЕСКИ

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А аз съм от ЦСКА ...

    16:00 29.09.2025

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    и потопява флагмани , нали?знаеш ли кво значи ФЛАГМАН?

    16:00 29.09.2025

  • 9 Дали е вярно?

    7 4 Отговор
    1. "Русия направи 10 000-годишен скок напред! Защо Путин обяви нещо, което вече беше известно преди четири години?
    МИРТЕСЕН
    Русия усъвършенства ядрената технология със затворен цикъл. По същество, ние успешно тествахме реактор, който работи с ядрени отпадъци. Това е много по-важно за живота ни от пътуване до Марс или Луната. Може да се сравни само с изобретяването на електричеството, парния двигател и реактивния двигател. В крайна сметка, тази технология има потенциала да реши енергийните проблеми на човечеството за хиляда години напред.

    В края на краищата, така беше и преди.

    Хвърляте дърва в пещта и те изгарят на 100%. Използвали сме пълния топлинен потенциал на тези дърва. С урана обаче, който захранва атомните електроцентрали, нещата бяха съвсем различни. Технологиите за ядрен синтез ни позволиха да използваме само 5% от потенциала на урана. А 95% отидоха на вятъра. Същите тези ядрени отпадъци, които се трупат в атомните електроцентрали по целия свят и никой не знае какво да прави с тях.

    Средностатистическият ядрен реактор (от по-стария тип) произвежда 25 тона ядрени отпадъци годишно. В света има стотици такива реактори и те работят от десетилетия. Хиляди тонове ядрени отпадъци са се натрупали по целия свят, голяма част от които сега се съхраняват в Русия.

    И тези отпадъци съдържат десетки и стотици пъти повече енергия, отколкото вече е добита от атомните електроцентрали.
    Ядрените отпадъци са превърнати в ядрено гориво. С помощта на нови

    Коментиран от #12, #32

    16:01 29.09.2025

  • 10 А где

    3 5 Отговор
    МОЧАТА?

    Коментиран от #19

    16:01 29.09.2025

  • 11 Pyccкий Карлик 😄

    4 7 Отговор
    Не е Нептун !!!
    Първи тест на Томахавките на руска територия.
    Молодци 👍

    16:02 29.09.2025

  • 12 Механик

    3 7 Отговор

    До коментар #9 от "Дали е вярно?":

    Днес е ден 1113 от тридневната СВО.Напомням.

    Коментиран от #17, #21, #23

    16:02 29.09.2025

  • 13 Иван

    4 3 Отговор
    Някакъв украинец се е превъзбудил.

    Коментиран от #16

    16:02 29.09.2025

  • 14 Нептун

    2 3 Отговор
    Един Нептун може ти удари 17-те ти ресторанта , нищо че ги немаш ... 🤭

    16:04 29.09.2025

  • 15 Сатана Z

    3 2 Отговор
    Гърди,гърди

    "‼️Потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации составили не менее 1560 солдат и офицеров, следует из сообщения Минобороны РФ."

    16:06 29.09.2025

  • 16 Копейкотрошач

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "Иван":

    Копейкотрошач.

    16:06 29.09.2025

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    И какво?Ааааа 1113 памперса си сменил.

    16:07 29.09.2025

  • 18 Спецназ

    1 1 Отговор
    Нептун превъзхожда Атакамс.

    Коментиран от #28

    16:07 29.09.2025

  • 19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "А где":

    А где Парубий? А Кулеба где?
    А где Алеша?

    Коментиран от #22

    16:08 29.09.2025

  • 20 Пригожин

    2 4 Отговор
    Шойгу открадна парите за ПВО.

    16:08 29.09.2025

  • 21 Още новини от Украйна

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    За 3 дена умряха към 200 украинци ,а на 1113 ден са над 2 000 000 укро трупа.В укрия не останаха мъже да си Еб ат жените,затова със самолети от Истанбул и Катар загорели мюсюлмани ходят в Украйна да си начешат мдете

    Коментиран от #24

    16:08 29.09.2025

  • 22 Киев за два дня.

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Пумияр с пумияр.

    Коментиран от #27

    16:09 29.09.2025

  • 23 Pyccкий Карлик 😄

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Ошибаешься !!!
    Руски учени от руската академия на науката РАН изчисляват на 1305-ден от светкавичната Три Дня операция и Киев за Два Дня, Лисабон за седмица 😁

    16:09 29.09.2025

  • 24 Изпражнението гайтанджиева

    1 4 Отговор

    До коментар #21 от "Още новини от Украйна":

    Това е руски фейк.

    Коментиран от #26, #29

    16:10 29.09.2025

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор
    Украинец Като Ти каже добър Ден,,не е перемога,хахаха

    16:10 29.09.2025

  • 26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Изпражнението гайтанджиева":

    Самоизяж се

    16:11 29.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 доктор

    0 4 Отговор

    До коментар #18 от "Спецназ":

    Украинците имат по-добрите оръжия.

    Коментиран от #31

    16:12 29.09.2025

  • 29 Още новини от Украйна

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Изпражнението гайтанджиева":

    Българите ходят на секс туризъм с Окраинки на морето.Укро женските ходят без гащи и си вдигат краката за всеки който изреве Слава Укра

    16:13 29.09.2025

  • 30 мошЕто

    2 0 Отговор
    Брях , брях , страшни били тия укри ,бе , чак и завод ударили . А утре от сабахлем ще четем , че пак са ги били лошите руснаци .

    16:14 29.09.2025

  • 31 Още новини от Украйна

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "доктор":

    Като имат по-добри оръжия защо на ден мрат поне 1000 Укъра?

    16:14 29.09.2025

  • 32 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дали е вярно?":

    Абсолютно вярно! Реактор с бързи неутрони. Накратко в реактора се поместват клетки с уран 238, който реагира с неутроните и се превръща в плутоний, който служи за гориво. ТОВА Е УРАНЪТ, КОЙТО АМЕРИКАНЦИТЕ ИЗПОЛЗВАТ В БРОНЕБОЙНИТЕ СНАРЯДИ, а Русия го използва за мирни цели в новата АЕЦ.

    16:15 29.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания