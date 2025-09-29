Украинската армия удари с ракети "Нептун" завод "Електродетал" в руската Брянска област

Руският завод "Електродетал“ в Карачевск, Брянска област е ударен от украинска ракета "Нептун“.Това съобщи командирът на Военноморските сили на Въоръжените сили на Украйна, вицеадмирал Олексий Неижпапа, съобщава NV, цитирана от Фокус.



"През нощта нашият "Нептун“ прецизно обработи руския завод "Електродетал“ в Карачевск. Минус още едно звено във веригата за доставки на противника. Всичко, което работи за война срещу Украйна, ще бъде унищожено!“, подчерта командирът на ВМС на Въоръжените сили на Украйна.



В нощта срещу понеделник, 29 септември, руският Telegram канал "Астра“, позовавайки се на местни жители, съобщи за нападение срещу завода "Електродетал“ в Карачевск и възникнал пожар на мястото на удара.



По-късно Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) потвърди нападението.



"На 29 септември подразделения на ракетните войски и артилерията на Въоръжените сили на Украйна, във взаимодействие с други компоненти на Силите за отбрана, изстреляха четири изделия по време на ракетен удар по Карачевския електродетален завод (Карачев, Брянска област, Руска федерация). Далечината на полета е над 240 километра“, съобщават от Генералният щаб на ВСУ.



Карачевският електродетален завод произвежда електрически конектори, използвани в аерокосмическата, електронната, приборостроителната и други индустрии. По-специално, заводът произвежда конектори за печатни платки, военна техника, самолети, антени, базови станции и други системи.



Ръководителят на Центъра за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана Андрей Коваленко посочи, че "Електродетал“ е част от руския военно-промишлен комплекс, без който сглобяването и ремонтът на съвременни руски оръжия биха били нарушени.

