Украинската армия удари с ракети "Нептун" завод "Електродетал" в руската Брянска област

Руският завод "Електродетал“ в Карачевск, Брянска област е ударен от украинска ракета "Нептун“.Това съобщи командирът на Военноморските сили на Въоръжените сили на Украйна, вицеадмирал Олексий Неижпапа, съобщава NV, цитирана от Фокус.
"През нощта нашият "Нептун“ прецизно обработи руския завод "Електродетал“ в Карачевск. Минус още едно звено във веригата за доставки на противника. Всичко, което работи за война срещу Украйна, ще бъде унищожено!“, подчерта командирът на ВМС на Въоръжените сили на Украйна.
В нощта срещу понеделник, 29 септември, руският Telegram канал "Астра“, позовавайки се на местни жители, съобщи за нападение срещу завода "Електродетал“ в Карачевск и възникнал пожар на мястото на удара.
По-късно Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) потвърди нападението.
"На 29 септември подразделения на ракетните войски и артилерията на Въоръжените сили на Украйна, във взаимодействие с други компоненти на Силите за отбрана, изстреляха четири изделия по време на ракетен удар по Карачевския електродетален завод (Карачев, Брянска област, Руска федерация). Далечината на полета е над 240 километра“, съобщават от Генералният щаб на ВСУ.
Карачевският електродетален завод произвежда електрически конектори, използвани в аерокосмическата, електронната, приборостроителната и други индустрии. По-специално, заводът произвежда конектори за печатни платки, военна техника, самолети, антени, базови станции и други системи.
Ръководителят на Центъра за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана Андрей Коваленко посочи, че "Електродетал“ е част от руския военно-промишлен комплекс, без който сглобяването и ремонтът на съвременни руски оръжия биха били нарушени.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #8
15:56 29.09.2025
2 Пламен
Вече няма да им трябват американските разрешения къде да удрят.
15:57 29.09.2025
3 Копейка
15:59 29.09.2025
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
15:59 29.09.2025
5 Георги
15:59 29.09.2025
6 Механик
16:00 29.09.2025
7 КУРЗАЛЕСКИ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А аз съм от ЦСКА ...
16:00 29.09.2025
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Последния Софиянец":и потопява флагмани , нали?знаеш ли кво значи ФЛАГМАН?
16:00 29.09.2025
9 Дали е вярно?
МИРТЕСЕН
Русия усъвършенства ядрената технология със затворен цикъл. По същество, ние успешно тествахме реактор, който работи с ядрени отпадъци. Това е много по-важно за живота ни от пътуване до Марс или Луната. Може да се сравни само с изобретяването на електричеството, парния двигател и реактивния двигател. В крайна сметка, тази технология има потенциала да реши енергийните проблеми на човечеството за хиляда години напред.
В края на краищата, така беше и преди.
Хвърляте дърва в пещта и те изгарят на 100%. Използвали сме пълния топлинен потенциал на тези дърва. С урана обаче, който захранва атомните електроцентрали, нещата бяха съвсем различни. Технологиите за ядрен синтез ни позволиха да използваме само 5% от потенциала на урана. А 95% отидоха на вятъра. Същите тези ядрени отпадъци, които се трупат в атомните електроцентрали по целия свят и никой не знае какво да прави с тях.
Средностатистическият ядрен реактор (от по-стария тип) произвежда 25 тона ядрени отпадъци годишно. В света има стотици такива реактори и те работят от десетилетия. Хиляди тонове ядрени отпадъци са се натрупали по целия свят, голяма част от които сега се съхраняват в Русия.
И тези отпадъци съдържат десетки и стотици пъти повече енергия, отколкото вече е добита от атомните електроцентрали.
Ядрените отпадъци са превърнати в ядрено гориво. С помощта на нови
Коментиран от #12, #32
16:01 29.09.2025
10 А где
Коментиран от #19
16:01 29.09.2025
11 Pyccкий Карлик 😄
Първи тест на Томахавките на руска територия.
Молодци 👍
16:02 29.09.2025
12 Механик
До коментар #9 от "Дали е вярно?":Днес е ден 1113 от тридневната СВО.Напомням.
Коментиран от #17, #21, #23
16:02 29.09.2025
13 Иван
Коментиран от #16
16:02 29.09.2025
14 Нептун
16:04 29.09.2025
15 Сатана Z
"‼️Потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации составили не менее 1560 солдат и офицеров, следует из сообщения Минобороны РФ."
16:06 29.09.2025
16 Копейкотрошач
До коментар #13 от "Иван":Копейкотрошач.
16:06 29.09.2025
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #12 от "Механик":И какво?Ааааа 1113 памперса си сменил.
16:07 29.09.2025
18 Спецназ
Коментиран от #28
16:07 29.09.2025
19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #10 от "А где":А где Парубий? А Кулеба где?
А где Алеша?
Коментиран от #22
16:08 29.09.2025
20 Пригожин
16:08 29.09.2025
21 Още новини от Украйна
До коментар #12 от "Механик":За 3 дена умряха към 200 украинци ,а на 1113 ден са над 2 000 000 укро трупа.В укрия не останаха мъже да си Еб ат жените,затова със самолети от Истанбул и Катар загорели мюсюлмани ходят в Украйна да си начешат мдете
Коментиран от #24
16:08 29.09.2025
22 Киев за два дня.
До коментар #19 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Пумияр с пумияр.
Коментиран от #27
16:09 29.09.2025
23 Pyccкий Карлик 😄
До коментар #12 от "Механик":Ошибаешься !!!
Руски учени от руската академия на науката РАН изчисляват на 1305-ден от светкавичната Три Дня операция и Киев за Два Дня, Лисабон за седмица 😁
16:09 29.09.2025
24 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #21 от "Още новини от Украйна":Това е руски фейк.
Коментиран от #26, #29
16:10 29.09.2025
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
16:10 29.09.2025
26 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #24 от "Изпражнението гайтанджиева":Самоизяж се
16:11 29.09.2025
28 доктор
До коментар #18 от "Спецназ":Украинците имат по-добрите оръжия.
Коментиран от #31
16:12 29.09.2025
29 Още новини от Украйна
До коментар #24 от "Изпражнението гайтанджиева":Българите ходят на секс туризъм с Окраинки на морето.Укро женските ходят без гащи и си вдигат краката за всеки който изреве Слава Укра
16:13 29.09.2025
30 мошЕто
16:14 29.09.2025
31 Още новини от Украйна
До коментар #28 от "доктор":Като имат по-добри оръжия защо на ден мрат поне 1000 Укъра?
16:14 29.09.2025
32 Рублевка
До коментар #9 от "Дали е вярно?":Абсолютно вярно! Реактор с бързи неутрони. Накратко в реактора се поместват клетки с уран 238, който реагира с неутроните и се превръща в плутоний, който служи за гориво. ТОВА Е УРАНЪТ, КОЙТО АМЕРИКАНЦИТЕ ИЗПОЛЗВАТ В БРОНЕБОЙНИТЕ СНАРЯДИ, а Русия го използва за мирни цели в новата АЕЦ.
16:15 29.09.2025