Берлин: Русия се превръща във все по-голяма заплаха за НАТО

Берлин: Русия се превръща във все по-голяма заплаха за НАТО

30 Септември, 2025 08:17

Лидерите на ЕС ще проведат неформална среща на върха на 1 октомври в Копенхаген, за да обсъдят тези инициативи и по-нататъшната подкрепа за Украйна

Берлин: Русия се превръща във все по-голяма заплаха за НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
По време на посещение в Полша и Балтийските страни, германският министър на отбраната Борис Писториус потвърди подкрепата на Запада за Украйна и предупреди, че Русия се превръща във "все по-голяма заплаха" за НАТО, съобщава "Евронюз".

Писториус взе участие във Варшавския форум за сигурност в понеделник, а след това пътува до литовския град Рукла, където откри логистичния център за постоянна логистична поддръжка (PLSA) за бригадата на Бундесвера в Литва заедно с литовския си колега Довиле Шакалиене.

Той нарече руските дронове, нарушаващи полското и естонското въздушно пространство и прелитащи над германската фрегата в Балтийско море, "опасни" и "безразсъдни" действия.

"Руската федерация е най-голямата и най-непосредствена заплаха за НАТО и ще остане такава за нас в обозримо бъдеще", каза Писториус. "Ето защо сме тук. Германия приема отговорността си сериозно. Ние държим на думата си. Стоим зад нашите съюзници и сме готови да защитим балтийските държави."

Той намекна за германската 45-та бронирана бригада, която е разположена в Литва. "Бойно готова" бригада на Бундесвера с около 5000 войници ще бъде разположена в Литва до 2027 г.

"Путин умишлено се опитва да подкопае сигурността на Европа и териториалната цялост на европейските нации"

Преди да пътува до Литва, Писториус говори на Варшавския форум за сигурност. Там той заяви, че Русия се превръща във "все по-голяма заплаха" за НАТО. Той посочи нарушенията на въздушното пространство с дронове, регистрирани в Полша през последните седмици.

"Това е неприемливо", каза Писториус, който нарече този инцидент "нарушение на международното право" и "безотговорна провокация във времена на вече засилено напрежение", която може да доведе до "много опасни недоразумения".

Лидерите на Европейския съюз (ЕС) ще обсъдят през октомври четири нови проекта, целящи да засилят отбранителните способности на блока на фона на продължаващите заплахи от Русия, стана ясно от документ на Европейската комисия, прегледан от "Ройтерс".

Предложенията ще бъдат включени в "Пътна карта за отбранителните способности на ЕС", изготвена от Комисията и върховния представител по външната политика Кая Калас.

Проектите ще бъдат отворени за участие на всички държави членки, посочват източници от Европейската комисия.

Лидерите на ЕС ще проведат неформална среща на върха на 1 октомври в Копенхаген, за да обсъдят тези инициативи и по-нататъшната подкрепа за Украйна. Основното заседание на Европейския съвет е насрочено за 23-24 октомври в Брюксел, когато се очаква проектите да бъдат разгледани в детайли и да бъдат определени следващите стъпки за тяхното изпълнение.


