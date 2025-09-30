Берлин: Русия се превръща във все по-голяма заплаха за НАТО

По време на посещение в Полша и Балтийските страни, германският министър на отбраната Борис Писториус потвърди подкрепата на Запада за Украйна и предупреди, че Русия се превръща във "все по-голяма заплаха" за НАТО, съобщава "Евронюз".
Писториус взе участие във Варшавския форум за сигурност в понеделник, а след това пътува до литовския град Рукла, където откри логистичния център за постоянна логистична поддръжка (PLSA) за бригадата на Бундесвера в Литва заедно с литовския си колега Довиле Шакалиене.
Той нарече руските дронове, нарушаващи полското и естонското въздушно пространство и прелитащи над германската фрегата в Балтийско море, "опасни" и "безразсъдни" действия.
"Руската федерация е най-голямата и най-непосредствена заплаха за НАТО и ще остане такава за нас в обозримо бъдеще", каза Писториус. "Ето защо сме тук. Германия приема отговорността си сериозно. Ние държим на думата си. Стоим зад нашите съюзници и сме готови да защитим балтийските държави."
Той намекна за германската 45-та бронирана бригада, която е разположена в Литва. "Бойно готова" бригада на Бундесвера с около 5000 войници ще бъде разположена в Литва до 2027 г.
"Путин умишлено се опитва да подкопае сигурността на Европа и териториалната цялост на европейските нации"
Преди да пътува до Литва, Писториус говори на Варшавския форум за сигурност. Там той заяви, че Русия се превръща във "все по-голяма заплаха" за НАТО. Той посочи нарушенията на въздушното пространство с дронове, регистрирани в Полша през последните седмици.
"Това е неприемливо", каза Писториус, който нарече този инцидент "нарушение на международното право" и "безотговорна провокация във времена на вече засилено напрежение", която може да доведе до "много опасни недоразумения".
Лидерите на Европейския съюз (ЕС) ще обсъдят през октомври четири нови проекта, целящи да засилят отбранителните способности на блока на фона на продължаващите заплахи от Русия, стана ясно от документ на Европейската комисия, прегледан от "Ройтерс".
Предложенията ще бъдат включени в "Пътна карта за отбранителните способности на ЕС", изготвена от Комисията и върховния представител по външната политика Кая Калас.
Проектите ще бъдат отворени за участие на всички държави членки, посочват източници от Европейската комисия.
Лидерите на ЕС ще проведат неформална среща на върха на 1 октомври в Копенхаген, за да обсъдят тези инициативи и по-нататъшната подкрепа за Украйна. Основното заседание на Европейския съвет е насрочено за 23-24 октомври в Брюксел, когато се очаква проектите да бъдат разгледани в детайли и да бъдат определени следващите стъпки за тяхното изпълнение.
1 Някой
Коментиран от #48
08:19 30.09.2025
2 Бонев
Коментиран от #18
08:19 30.09.2025
3 Заплахата е НАТО и САЩ
08:19 30.09.2025
4 пешо
08:21 30.09.2025
5 Фен
08:23 30.09.2025
6 бай Бай
Пак ще загубят.
Този път още повече.
08:23 30.09.2025
7 Трол
Коментиран от #9
08:25 30.09.2025
8 Явно че
08:28 30.09.2025
9 нато го хоме!
До коментар #7 от "Трол":Нато е дошло в русия, а не русия в нато.
08:28 30.09.2025
10 име
08:28 30.09.2025
11 Pyccкий Карлик 😄
Подкрепяме Украйна, там да си се оправят и пабеждават още 100 години 👍
Коментиран от #14, #40
08:30 30.09.2025
12 Гермянските
08:31 30.09.2025
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
или
НАТО отиде до границата на Русия ❗
08:32 30.09.2025
14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #11 от "Pyccкий Карлик 😄":КОАЛИЦИЯТА НА жеЛАЕЩИТЕ
ли имаш предвид 🤔❓
Коментиран от #20
08:34 30.09.2025
15 Борко-Писторко нещо много
08:34 30.09.2025
16 Б б дп
08:35 30.09.2025
17 Българин
08:35 30.09.2025
18 Стрезов
До коментар #2 от "Бонев":Ти по добре гледай наследниците на Сталин какво правят .Пак искат да "АсвАбАждават" и присъединяват към руския крепостен свят.
Европа е в правото да се защитава с всички средства от тази дива монголоидна орда.
Коментиран от #25, #35
08:37 30.09.2025
19 Я пък тоя
Седнете си на задните части, докато са още неповредени и оставете Русия и Украйна да си решават проблемите.
08:38 30.09.2025
20 Pyccкий Карлик 😄
До коментар #14 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Нет конечно.
Украйна трябва да държи изкуфялата мечка изкъсо, докато са разпадне. Не им остава много на руснята. Потрошиха си всичко за едното НИЩО.
Коментиран от #36, #41
08:39 30.09.2025
21 Русия
08:41 30.09.2025
23 УдоМача
08:43 30.09.2025
24 Чочо
Аман от всяваме на страх.
Хващайте се европейските лидери под ръчички и вървете се бийте.
Стига сте говорили.
Погледнете си собствените страни.
Пропити с емигранти и ви точат системата (вие си го докарахте до там) Вие сте самите врагове на народите си.
08:44 30.09.2025
25 провинциалист
До коментар #18 от "Стрезов":"Европа е в правото да се защитава с всички средства от тази дива монголоидна орда." - Европа да се беше защитила от дивите афроазиатски орди, да ти повярвам, ама не е.
08:44 30.09.2025
26 ами
08:50 30.09.2025
28 нннн
08:54 30.09.2025
29 Ново начало
08:55 30.09.2025
30 Георгиев
08:56 30.09.2025
31 Факт
През годините Русия тормозеше по-слабите си съседи: Грузия, Чечня, Сирия. Малки войни, лесни победи. Те удряха бързо, удряха силно и си отидоха, преди светът да забележи. Това не беше стратегия, а сплашване с танкове.
След това дойде Украйна. Различна история. Мозъчният потенциал на НАТО беше на страната на Киев, сателитите, разузнаването в реално време, прецизните оръжия. Всяко движение на руснаците щеше да бъде наблюдавано предварително. Скоро тези непобедими танкове се превърнаха в димящи руини.
Ръководството в Русия остана в капана на съветското минало: авторитарно, страхуващо се от инициатива. Украйна обърна сценария, местните командири удариха със светкавична скорост, удариха по-интелигентно и накараха тромавата военна машина на Москва да изглежда остаряла.
И докато блицът се проваляше, Русия разкри своите гнусни тайни - корупция, логистика в руини и мъже, които не знаеха причина да бъдат там.
Тази война не е само за земя. Това е сблъсък на две системи, едната от които е основана на страха, а другата на свободата на действие. И сега най-накрая грубата сила нямаше как да се справи.
Коментиран от #34, #39, #45, #49
08:56 30.09.2025
32 ами
08:59 30.09.2025
33 Хи хи
09:02 30.09.2025
34 провинциалист
До коментар #31 от "Факт":А на запад как различават украинците от руснаците?
09:02 30.09.2025
35 Вие вече
До коментар #18 от "Стрезов":сте напълно "асвабоден" и никой няма да се кахъри да Ви "асвабаждава" чака Ви уютна бяла стая и бяла риза с мноого дълги ръкави!
09:02 30.09.2025
36 Ох че сте глупави
До коментар #20 от "Pyccкий Карлик 😄":Унищожават Европа не Русия.
09:04 30.09.2025
37 Фори
Коментиран от #43
09:06 30.09.2025
38 Ей тия Дойчовци...!
Избиват денонощни комплекси,по тази тема и болестта им се задълбочава,с всеки изминат ден...!
09:09 30.09.2025
39 Бива да
До коментар #31 от "Факт":Си бос ама Си и гол! А акъла иде с четене на историческите факти а не с измислиците на такива като тебе и с болни мозъци.
09:09 30.09.2025
40 НАЛИ?!
До коментар #11 от "Pyccкий Карлик 😄":И ти кричиш опорката-
,,До последният Украинец!"...!
Коментиран от #47
09:12 30.09.2025
41 Не дрънкай зад клавиатурата-
До коментар #20 от "Pyccкий Карлик 😄":,,...Украйна трябва да държи..." ,ами рипай от дивана и на фронта,да реализираш това твое ,,трябва"...!
Щото на думи и баба знае...!
09:14 30.09.2025
42 Вервайте ми!
09:14 30.09.2025
43 Много е
До коментар #37 от "Фори":лесно остава само да отидеш при бай Ставри! Той чака точно такива като тебе да ги нафърфоти и после се оправят...
09:15 30.09.2025
44 Обективни истини
09:15 30.09.2025
45 Аз пък мисля
До коментар #31 от "Факт":Русия бавно и постепенно ОБЕЗСИЛВА ЕВРОПА ИКОНОМИЧЕСКИ,каквато междупрочим, е навярно и целта й.
09:19 30.09.2025
46 Истината:
А сега на дневен ред е и НАТО да Фалира
09:20 30.09.2025
47 Pyccкий Карлик 😄
До коментар #40 от "НАЛИ?!":"..До последният Украинец!.."
Война до последния украинец и предпоследния руснак !!! Европа ни при чем 😁👍
09:20 30.09.2025
48 Урсулиците:
До коментар #1 от "Някой":Да, Русия няма достатъчно оръжие и войници, няма технологии.
Тя е пред фалит и Икономиката й е в руини,
но има Лопати и западни перални с чипове, които изпраща на фронта
и така Побеждава Колективното НАТО.
09:23 30.09.2025
49 Интересно ми е
До коментар #31 от "Факт":Когато някой започне да обезценява една ядрена сила.По-лошото е,че го правят хора,които взимат решения.Да питам --сигурно ли е,че дроновете не са провокация,но от Украйна,която иска да вкара във война цяла Европа.Т.е,чудя се какво са ни нагласили.
09:28 30.09.2025
50 Paul Kownik Марков американски агент
09:31 30.09.2025
51 Вале-каро
09:33 30.09.2025
52 Перо
09:34 30.09.2025
53 това не засяга по никакъв начин
09:40 30.09.2025