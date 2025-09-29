Федералната национална гвардия на Руската федерация ("Росгвардия") създаде танкови подразделения като част от по-широкото разширяване на тежкото си въоръжение, според нейния ръководител (и бивш бодигард на руския президент Владимир Путин) Виктор Золотов, съобщава британското разузнаване, предава Defense Express, цитирана от Фокус.
"Росгвардия", наброяваща до 400 000 души, се подчинява директно на Владимир Путин и не е част от Министерството на отбраната на Русия. Основната ѝ цел е да осигурява вътрешна сигурност, за да гарантира непрекъснатостта на руския режим. Подразделения на "Росгвардия" са разположени в Украйна, където играят важна роля в операциите по сигурността в тила.
Някои подразделения са участвали и в бойни действия на фронта, въпреки че не са подходящи за интензивни сражения.
Решението за укрепване на силите с тежко оръжие, подписано от Владимир Путин през август 2023 г., последва неуспешния бунт на групата "Вагнер" през юни 2023 г. Въпреки твърдението на Виктор Золотов, че неговите сили са се представили "отлично“ по време на бунта, няма доказателства, че "Росгвардия" е предприела ефективни действия срещу групата "Вагнер" – точно такъв вид вътрешна заплаха за сигурността, която е била създадена да потиска.
Създаването на танкови подразделения е явна милитаризация на "Росгвардия", която подобрява нейната способност да се справя с военни и паравоенни заплахи за сигурността на режима на Владимир Путин. Това също така почти със сигурност демонстрира продължаващото доверие на Кремъл в лоялността на "Росгвардия".
Британското разузнаване: Танкове на "Росгвардия" може да се включат в сраженията в Украйна
1 Луганск
Има универсални самолети. Има високоспециализирани. И има просто добри самолети с голям потенциал. Ето един МиГ-31 от тях. Летящ щаб, прехващач, ракетоносец за работа по наземни цели, сателитен убиец – и като цяло всичко, на което фантазията е способна, може да бъде изпробвано на МиГ-31.
Смърт за целия НАТО!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
Коментиран от #9, #14, #21
20:57 29.09.2025
3 Пич
Коментиран от #23
20:58 29.09.2025
4 Онзи
20:59 29.09.2025
5 Заловен нацист
20:59 29.09.2025
6 Ганьо-Лапнишарански без вода
И си мислят, че другите са будали и патки пасът.
Коментиран от #46
20:59 29.09.2025
7 Шведски птици
Очакват се и допълнителни доставки на самолети F-16, както и на френски Мираж.
Коментиран от #12, #47, #48
21:01 29.09.2025
8 име
Коментиран от #42
21:01 29.09.2025
9 ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ
До коментар #1 от "Луганск":ТАКА Е ТАКА Е...
ХАЙДЕ СЕГА ВЗЕМИ ТАБЛЕТКИТЕ
И ДА СЕ ПРЕБИРАШ В СТАЯТА
ПРИ ....НАПОЛЕОН И СТАЛИН.....
Коментиран от #24
10 гдфгфдг
21:02 29.09.2025
11 Джони Би Гуд
Коментиран от #16
21:04 29.09.2025
12 ха-ха
До коментар #7 от "Шведски птици":Е, и ?!
21:05 29.09.2025
13 Дааа
21:06 29.09.2025
14 Европеец
До коментар #1 от "Луганск":Глупаво заглавие, Не си струва да чета .....А твоя коментар ми харесва,прав си..... Ще се съглася с лозунга смърт на фашизма, свобода за народа.... А идеологията на съвременния фашизъме русофобията, която е изпила акъла на управляващата клика на Европейския тоталитарен и колониален съюз и на национал атлантическата терористична организация....
Коментиран от #17, #20, #27
21:06 29.09.2025
15 И Киев е Руски
Коментиран от #22
21:08 29.09.2025
16 Въпросът е
До коментар #11 от "Джони Би Гуд":Да четем глупости и да не пречем на политиците да крадът
21:08 29.09.2025
17 Ти пък
До коментар #14 от "Европеец":Какъв европеец си бе копеи
Коментиран от #51
21:10 29.09.2025
18 Надъхвате ли се Ко пейки ху есоси?
До Коледа и тия ПЕ дики ше са при Кобзон и Симонян!
И пак ще щурмувате , за 13 год селото ПОКРОВСК
АааааааХахахаха
21:10 29.09.2025
19 ТАУРУС!
21:12 29.09.2025
20 Киев за два дня.
До коментар #14 от "Европеец":Пумияр с пумияр.
21:13 29.09.2025
21 Ъхъ ъхъ
До коментар #1 от "Луганск":Аха, МиГ‑31 — небесният спасител, купонен герой и последната надежда на форумните стратези 😂
Чудесно: вземаш 40‑годишен самолет, нагласяш му етикет „свръхоръжие“, добавяш две шепи пламенни лозунги и — вуаля — вече си експерт по световна сигурност.
Междувременно реалността: нужни са хиляди часове поддръжка, резервни части, модерни радари, пилоти‑схемаджии и… пари. Много пари. Няма „магически МиГ“, има сервизи и сметки.
Викачите „великото оръжие“ обикновено не казват кой ще плати горивото, кой ще ремонтира двигателя и къде ще намерят съвместими ракети. Малко дребни детайли, нали?
А лозунгите „смърт на враговете“ — емоционален климакс за вечерта, но не план за отбрана. В реалния свят победата се купува с логистика, ум и организация, не с крясъци в коментарите.
Коментиран от #29
21:13 29.09.2025
22 Не е ,разбира се
До коментар #15 от "И Киев е Руски":Преди месец на Москалската версия на Евровизия, победител в П ЕДЕРАЦИЯТА стана ВИЕТНАМЕЦ с песен за мъжката Любов
Хахахахахаха
А ФЮРЕРА ПЕДО-ФИЛ цвилеше от Ка йф!
Хахахахаха
Коментиран от #30
21:13 29.09.2025
23 Копеи не философствай!
До коментар #3 от "Пич":МАРШ да пълниш снаряди.Марш!
21:14 29.09.2025
24 Ама
До коментар #9 от "ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ":Да вземе и на Хасан бибата ,по лесно да заспи
21:17 29.09.2025
25 4426 ден..3 дневен БЛИЦКРИГ у ПОКРОВСК
За 12 год,...НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА УКРАИНСКА ОБЛАСТ!! ФАКТ
Ае ся се надъхвайте,Е -- БАЛНИЦИ
АааааааХахахаха
21:17 29.09.2025
26 Пешо Волгата - 4 хилядник
21:17 29.09.2025
27 Психиатъра
До коментар #14 от "Европеец":А сега фашистите с теб ли са в стаята?
21:17 29.09.2025
28 Боби Баламата
👍😄👍
21:19 29.09.2025
29 Д-р Гълъбова
До коментар #21 от "Ъхъ ъхъ":Моля не му обръщайте внимание ,болен е ,а това след лекарствен пристъп
21:20 29.09.2025
30 И Киев е Руски
До коментар #22 от "Не е ,разбира се":Пенд...те като т.Б никой не мОЕ ги разбра
21:21 29.09.2025
31 Хаха
21:23 29.09.2025
32 И Киев е Руски
21:24 29.09.2025
33 Тити
Коментиран от #41
21:24 29.09.2025
34 Артилерист
Коментиран от #36, #40
21:24 29.09.2025
35 Гост
Коментиран от #38
21:26 29.09.2025
36 Колега
До коментар #34 от "Артилерист":Как върви смяната ,вали ли
21:26 29.09.2025
37 Специално за умствено изостаналите
РОСГВАРДИЯ са... МУСОРИ ( МЕНТЬiЙ) , демек... милиционери! Тия Х ейове през живота си мизерен НЕ СА СТРЕЛЯЛИ с оръжие!
По- Зле са дор8 от ОНИЯ ТИК ТОК чурки на рамАзан!
АааааааХахахаха
До 3 ДНЯ са...Фира
21:27 29.09.2025
38 Какво
До коментар #35 от "Гост":Не разбра и ти .всеки ден едни и същи глупости
21:28 29.09.2025
39 Ай сифон
Коментиран от #45
21:30 29.09.2025
40 Тее..ба у Без- казармения Пе тух )))
До коментар #34 от "Артилерист":Тия ум --- реляци НЕ СА ВОЙНИЦИ а ПЕ--- ДРИЛИ от вътрешни войски ма г --- ЕЙ
ЕЕЕЕЕДЕХЕЕЕЕ
21:30 29.09.2025
41 Елементарно е да се знае, че
До коментар #33 от "Тити":"със" се поставя пред думи, които започват с буквите с и з.
21:31 29.09.2025
43 Някой може ли да обясни
Няма как да е съшита безцелно от украински парчета.
Може би за да предостави поле за импровизации???
21:40 29.09.2025
44 УдоМача
21:43 29.09.2025
45 Ей това
До коментар #39 от "Ай сифон":българския телевизор наистина побърква тези които го гледат, щом като има такива, които твърдят, че в Украйна е нямало преврат, бандеровски фашисти и Алея на убитите деца-ангелчета в Донецк.
Коментиран от #52
21:44 29.09.2025
46 УдоМача
До коментар #6 от "Ганьо-Лапнишарански без вода":До 6: Всички те си носят в багажа дамски дрехи, с които да се измъкнат! :))))))))))))))
21:46 29.09.2025
47 Розово Фламинго
До коментар #7 от "Шведски птици":И кой ще ги кара тия Грипени?
За Ф 16 са нужни 1.5 г. обучение. И нямат нищо общо с Грипена.
21:47 29.09.2025
48 Имало шведите излишък-
До коментар #7 от "Шведски птици":-дали!
Ще последват грипените ефките и ще ги забравим и тях. Както Ебрамсите, Леопардите...
21:50 29.09.2025
49 Роко Сифреди
21:56 29.09.2025
50 Перо
22:03 29.09.2025
51 Европеец
До коментар #17 от "Ти пък":Ти пък защо мислиш, че всички европейци са изкукали.... Такива европейци като мен представляваме нормалността, която за съжаление все повече и повече липсва в бг територията и сред кликата на урсулата.... Да на Европа на суверените нации и народи.... Не на атлантизма и фашизма на урсулската тоталитарна кликата....
22:12 29.09.2025
52 Копейски празни глави
До коментар #45 от "Ей това":Никога не е имало преврат в Украйна. Винаги законодателната, изпълнителната и съдебната власт са работили в съответствие с конституцията. Янукович даже не беше гонен, той сам избяга- преди всичко от правосъдието, което щеше да му търси сметка за откраднатите милиарди. На негово място дойде временно назначен президент за два месеца, до провеждането на изборите, които бяха спечелени от Порошенко. След това Порошенко се яви за втори мандат, но беше победен от Зеленски. Всички тези събития показват протичането на един безупречен демократичен процес в Украйна. По-демократичен може би от много държави в Европа, белязан от свободни избори, вот по съвест, упражнен от украинския народ и смяната на политически личности на президентската длъжност. В Украйна никога няма да търпят диктатор като Путин, който няколко пъти самоволно променя конституцията и кара пети мандат с изгледи за доживотен. Това е възможно само в диктаторски държави, където е извършен преврат срещу народа, демокрацията и държавността- като в Русия
22:23 29.09.2025