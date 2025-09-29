Федералната национална гвардия на Руската федерация ("Росгвардия") създаде танкови подразделения като част от по-широкото разширяване на тежкото си въоръжение, според нейния ръководител (и бивш бодигард на руския президент Владимир Путин) Виктор Золотов, съобщава британското разузнаване, предава Defense Express, цитирана от Фокус.



"Росгвардия", наброяваща до 400 000 души, се подчинява директно на Владимир Путин и не е част от Министерството на отбраната на Русия. Основната ѝ цел е да осигурява вътрешна сигурност, за да гарантира непрекъснатостта на руския режим. Подразделения на "Росгвардия" са разположени в Украйна, където играят важна роля в операциите по сигурността в тила.



Някои подразделения са участвали и в бойни действия на фронта, въпреки че не са подходящи за интензивни сражения.



Решението за укрепване на силите с тежко оръжие, подписано от Владимир Путин през август 2023 г., последва неуспешния бунт на групата "Вагнер" през юни 2023 г. Въпреки твърдението на Виктор Золотов, че неговите сили са се представили "отлично“ по време на бунта, няма доказателства, че "Росгвардия" е предприела ефективни действия срещу групата "Вагнер" – точно такъв вид вътрешна заплаха за сигурността, която е била създадена да потиска.



Създаването на танкови подразделения е явна милитаризация на "Росгвардия", която подобрява нейната способност да се справя с военни и паравоенни заплахи за сигурността на режима на Владимир Путин. Това също така почти със сигурност демонстрира продължаващото доверие на Кремъл в лоялността на "Росгвардия".

Още новини от Украйна