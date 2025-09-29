Новини
Свят »
Русия »
Британското разузнаване: Танкове на "Росгвардия" може да се включат в сраженията в Украйна
  Тема: Украйна

Британското разузнаване: Танкове на "Росгвардия" може да се включат в сраженията в Украйна

29 Септември, 2025 20:53 1 985 52

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • танкове-
  • росгвардия

Подразделения на "Росгвардия" са разположени на фронта в Украйна, където играят важна роля в операциите по сигурността в тила

Британското разузнаване: Танкове на "Росгвардия" може да се включат в сраженията в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Федералната национална гвардия на Руската федерация ("Росгвардия") създаде танкови подразделения като част от по-широкото разширяване на тежкото си въоръжение, според нейния ръководител (и бивш бодигард на руския президент Владимир Путин) Виктор Золотов, съобщава британското разузнаване, предава Defense Express, цитирана от Фокус.

"Росгвардия", наброяваща до 400 000 души, се подчинява директно на Владимир Путин и не е част от Министерството на отбраната на Русия. Основната ѝ цел е да осигурява вътрешна сигурност, за да гарантира непрекъснатостта на руския режим. Подразделения на "Росгвардия" са разположени в Украйна, където играят важна роля в операциите по сигурността в тила.

Някои подразделения са участвали и в бойни действия на фронта, въпреки че не са подходящи за интензивни сражения.

Решението за укрепване на силите с тежко оръжие, подписано от Владимир Путин през август 2023 г., последва неуспешния бунт на групата "Вагнер" през юни 2023 г. Въпреки твърдението на Виктор Золотов, че неговите сили са се представили "отлично“ по време на бунта, няма доказателства, че "Росгвардия" е предприела ефективни действия срещу групата "Вагнер" – точно такъв вид вътрешна заплаха за сигурността, която е била създадена да потиска.

Създаването на танкови подразделения е явна милитаризация на "Росгвардия", която подобрява нейната способност да се справя с военни и паравоенни заплахи за сигурността на режима на Владимир Путин. Това също така почти със сигурност демонстрира продължаващото доверие на Кремъл в лоялността на "Росгвардия".

Още новини от Украйна


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Луганск

    39 18 Отговор
    МИГ-31 е най-добрият и уникален самолет в целия свят!

    Има универсални самолети. Има високоспециализирани. И има просто добри самолети с голям потенциал. Ето един МиГ-31 от тях. Летящ щаб, прехващач, ракетоносец за работа по наземни цели, сателитен убиец – и като цяло всичко, на което фантазията е способна, може да бъде изпробвано на МиГ-31.

    Смърт за целия НАТО!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    Коментиран от #9, #14, #21

    20:57 29.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    23 9 Отговор
    Представям си как пакистанците от английското разузнаване изричат " Росгвардия" ! Нещо като - "Лосагвалдиататъ" ! Как ли ги разбират?

    Коментиран от #23

    20:58 29.09.2025

  • 4 Онзи

    14 8 Отговор
    Нещо като преторианците по време на Римската империя. Малко е нож с 2 устриета съдейки по историята но там си знаят в Русия.

    20:59 29.09.2025

  • 5 Заловен нацист

    10 28 Отговор
    Кенийската полиция арестува руския дипломат Михаил Ляпин и неговия местен помощник по подозрение за вербуване на мъже за участие в руската война срещу Украйна.

    20:59 29.09.2025

  • 6 Ганьо-Лапнишарански без вода

    34 10 Отговор
    Истинста която искат да прикрият е, че много западни войски облечени в цивилни дрехи и техника са се запътили за Бандерастан.

    И си мислят, че другите са будали и патки пасът.

    Коментиран от #46

    20:59 29.09.2025

  • 7 Шведски птици

    10 22 Отговор
    Украйна за първи път ще получи шведски изтребители Gripen, заяви зам.-министърът на отбраната генерал-лейтенант Иван Гаври

    Очакват се и допълнителни доставки на самолети F-16, както и на френски Мираж.

    Коментиран от #12, #47, #48

    21:01 29.09.2025

  • 8 име

    37 8 Отговор
    Надуха ни главите че още 2023г руснаците свършиха танковете и всичко друго. Даже родните козяци от миналата година разбправят че се бият качени на магарета. Единственото, което се включва всеки ден, е пропагандата.

    Коментиран от #42

    21:01 29.09.2025

  • 9 ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ

    13 18 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    ТАКА Е ТАКА Е...
    ХАЙДЕ СЕГА ВЗЕМИ ТАБЛЕТКИТЕ
    И ДА СЕ ПРЕБИРАШ В СТАЯТА
    ПРИ ....НАПОЛЕОН И СТАЛИН.....

    Коментиран от #24

    21:02 29.09.2025

  • 10 гдфгфдг

    11 9 Отговор
    Ще видим Росгвардия как гази жълтите павета та чак до Вашингтон

    21:02 29.09.2025

  • 11 Джони Би Гуд

    23 3 Отговор
    Всяка втора новина за оръжия, война и страх, другата половина корупция, политическа нечистоплътност и "война" по пътищата, малко спорт и някоя друга безмислица! Забравих, безводие, пожари и криминални случаи, нищо истинско, важно и за същността на това което се случва, ПОТРЕС!

    Коментиран от #16

    21:04 29.09.2025

  • 12 ха-ха

    7 5 Отговор

    До коментар #7 от "Шведски птици":

    Е, и ?!

    21:05 29.09.2025

  • 13 Дааа

    8 16 Отговор
    В расия скоро всички ще бъдат от някаква гвардия

    21:06 29.09.2025

  • 14 Европеец

    24 8 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Глупаво заглавие, Не си струва да чета .....А твоя коментар ми харесва,прав си..... Ще се съглася с лозунга смърт на фашизма, свобода за народа.... А идеологията на съвременния фашизъме русофобията, която е изпила акъла на управляващата клика на Европейския тоталитарен и колониален съюз и на национал атлантическата терористична организация....

    Коментиран от #17, #20, #27

    21:06 29.09.2025

  • 15 И Киев е Руски

    7 7 Отговор
    Е това проблем ли е за Евровизия

    Коментиран от #22

    21:08 29.09.2025

  • 16 Въпросът е

    15 2 Отговор

    До коментар #11 от "Джони Би Гуд":

    Да четем глупости и да не пречем на политиците да крадът

    21:08 29.09.2025

  • 17 Ти пък

    10 10 Отговор

    До коментар #14 от "Европеец":

    Какъв европеец си бе копеи

    Коментиран от #51

    21:10 29.09.2025

  • 18 Надъхвате ли се Ко пейки ху есоси?

    12 9 Отговор
    АааааааХахахаха
    До Коледа и тия ПЕ дики ше са при Кобзон и Симонян!
    И пак ще щурмувате , за 13 год селото ПОКРОВСК
    АааааааХахахаха

    21:10 29.09.2025

  • 19 ТАУРУС!

    9 7 Отговор
    ДЖАВЕЛИН! УДРИ!

    21:12 29.09.2025

  • 20 Киев за два дня.

    7 9 Отговор

    До коментар #14 от "Европеец":

    Пумияр с пумияр.

    21:13 29.09.2025

  • 21 Ъхъ ъхъ

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Аха, МиГ‑31 — небесният спасител, купонен герой и последната надежда на форумните стратези 😂
    Чудесно: вземаш 40‑годишен самолет, нагласяш му етикет „свръхоръжие“, добавяш две шепи пламенни лозунги и — вуаля — вече си експерт по световна сигурност.
    Междувременно реалността: нужни са хиляди часове поддръжка, резервни части, модерни радари, пилоти‑схемаджии и… пари. Много пари. Няма „магически МиГ“, има сервизи и сметки.
    Викачите „великото оръжие“ обикновено не казват кой ще плати горивото, кой ще ремонтира двигателя и къде ще намерят съвместими ракети. Малко дребни детайли, нали?
    А лозунгите „смърт на враговете“ — емоционален климакс за вечерта, но не план за отбрана. В реалния свят победата се купува с логистика, ум и организация, не с крясъци в коментарите.

    Коментиран от #29

    21:13 29.09.2025

  • 22 Не е ,разбира се

    11 10 Отговор

    До коментар #15 от "И Киев е Руски":

    Преди месец на Москалската версия на Евровизия, победител в П ЕДЕРАЦИЯТА стана ВИЕТНАМЕЦ с песен за мъжката Любов
    Хахахахахаха
    А ФЮРЕРА ПЕДО-ФИЛ цвилеше от Ка йф!
    Хахахахаха

    Коментиран от #30

    21:13 29.09.2025

  • 23 Копеи не философствай!

    8 12 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    МАРШ да пълниш снаряди.Марш!

    21:14 29.09.2025

  • 24 Ама

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ":

    Да вземе и на Хасан бибата ,по лесно да заспи

    21:17 29.09.2025

  • 25 4426 ден..3 дневен БЛИЦКРИГ у ПОКРОВСК

    7 10 Отговор
    АааааааХахахаха
    За 12 год,...НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА УКРАИНСКА ОБЛАСТ!! ФАКТ
    Ае ся се надъхвайте,Е -- БАЛНИЦИ
    АааааааХахахаха

    21:17 29.09.2025

  • 26 Пешо Волгата - 4 хилядник

    10 8 Отговор
    Значи ще горят, като останалите над 11 000 руски танка, които украинците унищожиха до сега. "Росгвардия" е една "парадна" армия, която освен да бие демонстрантите и да се пъчи по парадите, за нищо друго не става. Точно затова досега я държат в тила. Частите от нея, които бяха изпратени в Украйна, бяха "разпердушинени" от украинците за отрицателно време. И тези са като "тик-токърите" на Рамзан Козела, клоуни в утиформа.

    21:17 29.09.2025

  • 27 Психиатъра

    7 5 Отговор

    До коментар #14 от "Европеец":

    А сега фашистите с теб ли са в стаята?

    21:17 29.09.2025

  • 28 Боби Баламата

    7 3 Отговор
    Значи ,ако Планът на напикаващия се Фюрер Педофил е да ГРУЗира повече от 2 Милиона монголяци --- то наистина всичко върви по план
    👍😄👍

    21:19 29.09.2025

  • 29 Д-р Гълъбова

    4 5 Отговор

    До коментар #21 от "Ъхъ ъхъ":

    Моля не му обръщайте внимание ,болен е ,а това след лекарствен пристъп

    21:20 29.09.2025

  • 30 И Киев е Руски

    2 5 Отговор

    До коментар #22 от "Не е ,разбира се":

    Пенд...те като т.Б никой не мОЕ ги разбра

    21:21 29.09.2025

  • 31 Хаха

    1 3 Отговор
    Джони Инглиш ли ги "разкри"??

    21:23 29.09.2025

  • 32 И Киев е Руски

    3 2 Отговор
    Съвсем друго е да е евреин с брада и с не определена сексуална ориентация и най важното да спи с дядо си

    21:24 29.09.2025

  • 33 Тити

    4 6 Отговор
    Със всеки изминал ден Рашистите губят позиции.

    Коментиран от #41

    21:24 29.09.2025

  • 34 Артилерист

    6 4 Отговор
    Преди малко американският ISW окайваше руските войски, че нямали достатъчно войници и НАСТЪПВАТ, АМА БЕЗ УСПЕХ!!!, а тука английското разузнаване разкрило, че 400 хиляди войници на РОСГВАРДИЯ чакат само команда да се понесат като лавина срещу противника. Е, РОСГВАРДИЯ имала, разбира се, проблеми, ама ЧЕТИРИСТОТИН ХИЛЯДИ си е бая голяма сила, нали? Изобщо не вярвам точно прочутото английско разузнаване-Шерлок Холмс, Джеймс Бонд и тн-да не знаят, че още от преди Толстой "Гвардия" означава нещо смело, страховито, безстрашно, помитащо...

    Коментиран от #36, #40

    21:24 29.09.2025

  • 35 Гост

    1 2 Отговор
    Ъъъ, кво казвате, че не ви се разбира?

    Коментиран от #38

    21:26 29.09.2025

  • 36 Колега

    5 4 Отговор

    До коментар #34 от "Артилерист":

    Как върви смяната ,вали ли

    21:26 29.09.2025

  • 37 Специално за умствено изостаналите

    7 4 Отговор
    Копейки Лепилари!
    РОСГВАРДИЯ са... МУСОРИ ( МЕНТЬiЙ) , демек... милиционери! Тия Х ейове през живота си мизерен НЕ СА СТРЕЛЯЛИ с оръжие!
    По- Зле са дор8 от ОНИЯ ТИК ТОК чурки на рамАзан!
    АааааааХахахаха
    До 3 ДНЯ са...Фира

    21:27 29.09.2025

  • 38 Какво

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Гост":

    Не разбра и ти .всеки ден едни и същи глупости

    21:28 29.09.2025

  • 39 Ай сифон

    6 9 Отговор
    Толкова идиотска "СВО" и толкова идиотска руска пропаганда се изля от 2014-та насам, а има българи, които все още вярват на тези откровени малоумия, лъжи, скалъпени истории и преиначавания за фашисти, за алеи на ангелите, за преврат в Украйна и т..н. и т.н. Какви ли не фантастични, делириумни и халюцинационни сценарии, за да се оправдаят престъпните действия на Путин и шайката бандюги в Кремъл.

    Коментиран от #45

    21:30 29.09.2025

  • 40 Тее..ба у Без- казармения Пе тух )))

    5 5 Отговор

    До коментар #34 от "Артилерист":

    Тия ум --- реляци НЕ СА ВОЙНИЦИ а ПЕ--- ДРИЛИ от вътрешни войски ма г --- ЕЙ
    ЕЕЕЕЕДЕХЕЕЕЕ

    21:30 29.09.2025

  • 41 Елементарно е да се знае, че

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Тити":

    "със" се поставя пред думи, които започват с буквите с и з.

    21:31 29.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Някой може ли да обясни

    3 0 Отговор
    целта на тази статия.
    Няма как да е съшита безцелно от украински парчета.

    Може би за да предостави поле за импровизации???

    21:40 29.09.2025

  • 44 УдоМача

    1 0 Отговор
    И ко???

    21:43 29.09.2025

  • 45 Ей това

    6 2 Отговор

    До коментар #39 от "Ай сифон":

    българския телевизор наистина побърква тези които го гледат, щом като има такива, които твърдят, че в Украйна е нямало преврат, бандеровски фашисти и Алея на убитите деца-ангелчета в Донецк.

    Коментиран от #52

    21:44 29.09.2025

  • 46 УдоМача

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ганьо-Лапнишарански без вода":

    До 6: Всички те си носят в багажа дамски дрехи, с които да се измъкнат! :))))))))))))))

    21:46 29.09.2025

  • 47 Розово Фламинго

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Шведски птици":

    И кой ще ги кара тия Грипени?
    За Ф 16 са нужни 1.5 г. обучение. И нямат нищо общо с Грипена.

    21:47 29.09.2025

  • 48 Имало шведите излишък-

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Шведски птици":

    -дали!
    Ще последват грипените ефките и ще ги забравим и тях. Както Ебрамсите, Леопардите...

    21:50 29.09.2025

  • 49 Роко Сифреди

    0 3 Отговор
    Росгвардия... Паралелна военна структура, подчинена на диктатора. Нещо като SS и Гитлер. Где же разница?

    21:56 29.09.2025

  • 50 Перо

    4 0 Отговор
    Росгвардия е новото продължение на бившите вътрешни войски. На всякъде ги има, в САЩ са националната гвардия, в БГ и други страни жандармерия, в Италия карабинери и т.н. Това са войски за опазване на обществения ред и сигурност и в защита на местния режим!

    22:03 29.09.2025

  • 51 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ти пък":

    Ти пък защо мислиш, че всички европейци са изкукали.... Такива европейци като мен представляваме нормалността, която за съжаление все повече и повече липсва в бг територията и сред кликата на урсулата.... Да на Европа на суверените нации и народи.... Не на атлантизма и фашизма на урсулската тоталитарна кликата....

    22:12 29.09.2025

  • 52 Копейски празни глави

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Ей това":

    Никога не е имало преврат в Украйна. Винаги законодателната, изпълнителната и съдебната власт са работили в съответствие с конституцията. Янукович даже не беше гонен, той сам избяга- преди всичко от правосъдието, което щеше да му търси сметка за откраднатите милиарди. На негово място дойде временно назначен президент за два месеца, до провеждането на изборите, които бяха спечелени от Порошенко. След това Порошенко се яви за втори мандат, но беше победен от Зеленски. Всички тези събития показват протичането на един безупречен демократичен процес в Украйна. По-демократичен може би от много държави в Европа, белязан от свободни избори, вот по съвест, упражнен от украинския народ и смяната на политически личности на президентската длъжност. В Украйна никога няма да търпят диктатор като Путин, който няколко пъти самоволно променя конституцията и кара пети мандат с изгледи за доживотен. Това е възможно само в диктаторски държави, където е извършен преврат срещу народа, демокрацията и държавността- като в Русия

    22:23 29.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания