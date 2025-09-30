Руският президент Владимир Путин заяви, че руските сили побеждават в това, което той нарече "праведна битка" в Украйна, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

"Ние с вас направихме това, което трябваше да направим, и се гордеем с това. Подкрепихме нашите братя и сестри в тяхното твърдо и отговорно решение. Днес, защитавайки този избор, нашите бойци и командири се впускат в атака. Цялата страна, цяла Русия води праведна битка и работи усърдно", каза той във видеообръщение към нацията.

Путин отбеляза, че руснаците заедно защитават любовта към родината и единството на историческата съдба.

"Борим се и побеждаваме. Защитаваме основните национални интереси, общата памет и ценности. Руския език, традициите, културата и вярата", подчертава Путин във видеозаписа, публикуван на сайта на Кремъл.

"Заедно защитаваме любовта си към родината и единството на историческата ни съдба, воюваме и побеждаваме", добавя още руският президент.

Русия започна пълномащабно нашествие в Украйна на 24 февруари 2022 г., наричайки го "специална военна операция" за демилитаризация и денацификация на съседната страна. Киев и неговите съюзници твърдят, че нашествието е необоснован империалистически опит за завладяване на територии. Войната продължава, въпреки дипломатическите усилия на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на конфликта, включително отделни срещи на върха с Путин, украинския президент Володимир Зеленски и други европейски лидери, припомня Ройтерс.

Русия контролира близо 114 500 квадратни километра или 19% от Украйна, включително Крим, и голяма част от територията в източната и югоизточната част на страната, според карти на бойното поле.

Тръмп, променяйки по-ранната си позиция, заяви миналата седмица, че Украйна има шанс да си върне територията, а Вашингтон заяви, че разглежда искането на Киев за получаване на крилати ракети "Томахок" за удари дълбоко в територията на Русия.

Руското министерство на отбраната заяви днес, че неговите сили са поели контрола над още две селища на фронтовата линия в ключови райони на Донецка област в източна Украйна. Украинските власти не коментираха руското съобщение относно селата Шандрихолове и Заричне, но президентът Володимир Зеленски заяви, че контраофанзивната операция на Киев близо до град Добропилия, също в Донецка област, е отбелязала напредък, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че не е била в състояние да потвърди по независим източник информацията от двете страни за състоянието на бойното поле.

Въоръжените сили на Руската федерация атакуваха южните райони на Покровск и успяха да разширят "сивата зона“, в която продължават боевете. Освен всичко друго, руснаците се приближиха до градското гробище и микрорайона "Лазурный“, съобщава мониторинговият проект DeepState, цитиран от ФОКУС.



Руснаците напредват в четири точки на източния фронт, съобщиха анализатори на проекта в Telegram. Руската армия напредва в направленията Покровск и Новопавловск.



Информация за изместването на бойната линия в Донбас се появи в аналитическия канал сутринта на 29 септември.



Покровското направление



На картата на DeepState, създадена въз основа на доклади на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и открити съобщения на бойци, в Покровск е нараснала "сивата зона“. Бойната зона на западния фланг се е разширила с около 300-700 м от улица Приволная в посока към градското гробище. Освен това, на източния фланг руснаците са достигнали микрорайона "Лазурный“, след като са успели да изминат няколко пресечки по улица "Киевская“, както може да се види на картата. Анализатори съобщиха и за настъплението на Въоръжените сили на Руската федерация близо до селището Зверево (южно от Покровск). Зоната на бойните действия там се е разширила с 1 км, като по този начин се е приближила до магистрала Т-0406, която се насочва към града.



Новопавловско направление



Проектът DeepState показа пробив на Въоръжените сили на Русия на 3 км в дълбочина в Днепропетровска област. Става дума за настъплението на руснаците близо до село Вербово от 29 септември. Напред, на 14 км на запад от Покровское е Синелниковския район: селище с площ от 9 кв. км, в което преди войната са живели 9 хиляди души (малко по-малко отколкото в Часовой Яр). Според данни на анализаторите, руснаците разширяват плацдарма от двете страни на "езика“ в Днепропетровска област, който се простира през Вербово до Покровски. В частност, руската армия напредва със 700 м край Новоивановка (южна) и 1 км край Березови (северна), според картата на DeepState.



Настъплението на Русия в Покровск



Украински военен с позивна "Мучен“ от Въоръжените сили на Украйна написа в канала си в Telegram за тежката ситуация в Покровското направление. Боецът отбеляза, че руснаците са се окопали на източния фланг край село Удачное и по този начин заплашват Доброполе, Мирноград и Покровск. Според "Мучен“ не става въпрос просто за "локални атаки“ от руснаците, а заплаха за цялото отбранително звено.



На сутринта на 29 септември в Telegram канала на командира на украинските въоръжени сили Александър Сирски се появи съобщение за събитията край Покровски. Командирът обърна внимание на боевете край Добропол. Според него е възможно да се обкръжат частите на Въоръжените сили на Русия, проникнали в тила на украинците по време на августовския пробив. Сирски не споменава нищо за събитията южно от Покровск, но отбелязва, че в това направление те ще извършат "огнено поражение на противника, включително на големи разстояния“.



В доклада на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, публикуван сутринта на 29 септември, се посочва, че през последните 24 часа са преброени 53 атаки на Руската федерация край Покровск и 21 в Новопавловск (което включва и щурмовете в Днепропетровска област).