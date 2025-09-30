Новини
Свят »
Русия »
Путин: Русия побеждава в праведната битка в Украйна
  Тема: Украйна

Путин: Русия побеждава в праведната битка в Украйна

30 Септември, 2025 05:01, обновена 30 Септември, 2025 04:51 1 114 53

  • путин-
  • русия-
  • украйна

Ние с вас направихме това, което трябваше да направим, и се гордеем с това, заяви руският президент

Путин: Русия побеждава в праведната битка в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви, че руските сили побеждават в това, което той нарече "праведна битка" в Украйна, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

"Ние с вас направихме това, което трябваше да направим, и се гордеем с това. Подкрепихме нашите братя и сестри в тяхното твърдо и отговорно решение. Днес, защитавайки този избор, нашите бойци и командири се впускат в атака. Цялата страна, цяла Русия води праведна битка и работи усърдно", каза той във видеообръщение към нацията.

Още новини от Украйна

Путин отбеляза, че руснаците заедно защитават любовта към родината и единството на историческата съдба.

"Борим се и побеждаваме. Защитаваме основните национални интереси, общата памет и ценности. Руския език, традициите, културата и вярата", подчертава Путин във видеозаписа, публикуван на сайта на Кремъл.

"Заедно защитаваме любовта си към родината и единството на историческата ни съдба, воюваме и побеждаваме", добавя още руският президент.

Русия започна пълномащабно нашествие в Украйна на 24 февруари 2022 г., наричайки го "специална военна операция" за демилитаризация и денацификация на съседната страна. Киев и неговите съюзници твърдят, че нашествието е необоснован империалистически опит за завладяване на територии. Войната продължава, въпреки дипломатическите усилия на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на конфликта, включително отделни срещи на върха с Путин, украинския президент Володимир Зеленски и други европейски лидери, припомня Ройтерс.

Русия контролира близо 114 500 квадратни километра или 19% от Украйна, включително Крим, и голяма част от територията в източната и югоизточната част на страната, според карти на бойното поле.

Тръмп, променяйки по-ранната си позиция, заяви миналата седмица, че Украйна има шанс да си върне територията, а Вашингтон заяви, че разглежда искането на Киев за получаване на крилати ракети "Томахок" за удари дълбоко в територията на Русия.

Руското министерство на отбраната заяви днес, че неговите сили са поели контрола над още две селища на фронтовата линия в ключови райони на Донецка област в източна Украйна. Украинските власти не коментираха руското съобщение относно селата Шандрихолове и Заричне, но президентът Володимир Зеленски заяви, че контраофанзивната операция на Киев близо до град Добропилия, също в Донецка област, е отбелязала напредък, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че не е била в състояние да потвърди по независим източник информацията от двете страни за състоянието на бойното поле.

Въоръжените сили на Руската федерация атакуваха южните райони на Покровск и успяха да разширят "сивата зона“, в която продължават боевете. Освен всичко друго, руснаците се приближиха до градското гробище и микрорайона "Лазурный“, съобщава мониторинговият проект DeepState, цитиран от ФОКУС.

Руснаците напредват в четири точки на източния фронт, съобщиха анализатори на проекта в Telegram. Руската армия напредва в направленията Покровск и Новопавловск.

Информация за изместването на бойната линия в Донбас се появи в аналитическия канал сутринта на 29 септември.

Покровското направление

На картата на DeepState, създадена въз основа на доклади на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и открити съобщения на бойци, в Покровск е нараснала "сивата зона“. Бойната зона на западния фланг се е разширила с около 300-700 м от улица Приволная в посока към градското гробище. Освен това, на източния фланг руснаците са достигнали микрорайона "Лазурный“, след като са успели да изминат няколко пресечки по улица "Киевская“, както може да се види на картата. Анализатори съобщиха и за настъплението на Въоръжените сили на Руската федерация близо до селището Зверево (южно от Покровск). Зоната на бойните действия там се е разширила с 1 км, като по този начин се е приближила до магистрала Т-0406, която се насочва към града.

Новопавловско направление

Проектът DeepState показа пробив на Въоръжените сили на Русия на 3 км в дълбочина в Днепропетровска област. Става дума за настъплението на руснаците близо до село Вербово от 29 септември. Напред, на 14 км на запад от Покровское е Синелниковския район: селище с площ от 9 кв. км, в което преди войната са живели 9 хиляди души (малко по-малко отколкото в Часовой Яр). Според данни на анализаторите, руснаците разширяват плацдарма от двете страни на "езика“ в Днепропетровска област, който се простира през Вербово до Покровски. В частност, руската армия напредва със 700 м край Новоивановка (южна) и 1 км край Березови (северна), според картата на DeepState.

Настъплението на Русия в Покровск

Украински военен с позивна "Мучен“ от Въоръжените сили на Украйна написа в канала си в Telegram за тежката ситуация в Покровското направление. Боецът отбеляза, че руснаците са се окопали на източния фланг край село Удачное и по този начин заплашват Доброполе, Мирноград и Покровск. Според "Мучен“ не става въпрос просто за "локални атаки“ от руснаците, а заплаха за цялото отбранително звено.

На сутринта на 29 септември в Telegram канала на командира на украинските въоръжени сили Александър Сирски се появи съобщение за събитията край Покровски. Командирът обърна внимание на боевете край Добропол. Според него е възможно да се обкръжат частите на Въоръжените сили на Русия, проникнали в тила на украинците по време на августовския пробив. Сирски не споменава нищо за събитията южно от Покровск, но отбелязва, че в това направление те ще извършат "огнено поражение на противника, включително на големи разстояния“.

В доклада на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, публикуван сутринта на 29 септември, се посочва, че през последните 24 часа са преброени 53 атаки на Руската федерация край Покровск и 21 в Новопавловск (което включва и щурмовете в Днепропетровска област).


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Архимандрисандрит Бибиан

    7 10 Отговор
    Светите пиенци у Окраина се сражават за билет за знаеме чий концерт!?

    04:10 30.09.2025

  • 2 Струва ми се

    5 4 Отговор
    Това май беше в отговор на ,,Събудете се"" на Ванс към руснаците.

    04:20 30.09.2025

  • 3 Критик

    19 12 Отговор
    Путлер скоро ще бъде свален и затова прави тези нелепи, отчаяни изказвания. Достатъчно е да се види проектобюджета на РФ за 2026 година за да му стане ясно накъде вървят нещата.
    Лъжите му са елементарни като на типичен лузър.

    Коментиран от #27

    04:24 30.09.2025

  • 4 Нормално

    13 10 Отговор
    Плямпа си дежурните глyпости диктатора, подобно на нашите русофили.

    04:26 30.09.2025

  • 5 Иван

    10 9 Отговор
    Русия не трябва да позволи създаването на още сатанински коварни Израели.

    Коментиран от #6, #13, #38

    04:27 30.09.2025

  • 6 Иване,

    6 12 Отговор

    До коментар #5 от "Иван":

    а пък ти не трябва изобщо да си даваш мнението, копейник.

    04:33 30.09.2025

  • 7 М да

    7 8 Отговор
    Човек уверен че е направил нещо правилно остава другите да го отбележат а и похвалят. А жуже страдащо от синдрома на Адлер, трябва непрекъснато да се самоизтъква....за да го забележат. Е забеляьаха го.... истински кръволок...как да не го забележиш

    04:57 30.09.2025

  • 8 Абсурдистан

    6 5 Отговор
    Няма нищо праведно в избиването на близък народ.

    04:57 30.09.2025

  • 9 НЯМА КАК БОРБАТА ЗА ИСТИНАТА ДА НЕ ПОБЕД

    9 7 Отговор
    КАКТО ВИНАГИ, ТОЧЕН ИЗЧЕРПАТЕЛЕН ,ИСТИНСКИ, БЕЗ АЛАБАЛИСТИКА ! БРАВО , ТОВА Е СТИНАТА , ОСТАНАЛОТО Е ФАШИЗЪМ . НА КОГО ВСЕ ОЩЕ НЕ СА ЯСНИ ТЕЗИ ИСТИНИ , ТА ДОРИ И НА ВРАГА , ЗНАЕ ГИ ,НО КАК ДА ПРИЗНАЕ ,ЧЕ СПРЕТНАХА УМИШЛЕНО ВОЙНАТА С/У РУСИЯ С ЛЮБЕЗНОТО ПРОКСИ КОМАНДОРА ЗЕЛЕНСКИ . ПРИЗНАНИЕ, КАТО СВИДЕТЕЛИ, ВСЕОЩЕ ЖИВИ -ОТ МЕРКЕЛ И ОЛАНД . ПРЕД ЦЕЛИЯ СВЯТ ГО СЪОБЩИХА УМИШЛЕНОТО ПОДПАЛВАЕ НА ВОЙНА С/У РУСИЯ.
    ЧУЙТЕ ОЩЕ ВЕДНАЖ ИНТЕРВЮТО И С МЕРКЕЛ И С ОЛАНД. ЩЕ ВИ СТАНА ЯСНО КОЙ КОЙ Е В ИГРАТА!!!
    КОЙ ЛЪЖЕ И КОЙ КАЗВА ИСТИНАТА.
    НЯМА КА БОПБАТА ЗА ИСТИНАТА С/У ФАШИЗМА ДА НЕ ПОБЕДИ!!

    Коментиран от #22

    04:58 30.09.2025

  • 10 Анджо

    7 4 Отговор
    Ама защо прави война, санкции и само санкции. Да ама те са пълни некадърници тия проклети руснаци безмозъчни същества. Войната трябва да продължи още за да се скачат напълно, както великият ссср.

    05:00 30.09.2025

  • 11 Анджо

    4 3 Отговор
    Ама защо прави война, санкции и само санкции. Да ама те са пълни некадърници тия проклети руснаци безмозъчни същества. Войната трябва да продължи още за да се скапат напълно, както великият ссср.

    05:01 30.09.2025

  • 12 ВВП

    6 5 Отговор
    много съм пр 0 3д купейки. Днес е 1383 ден от 3-дневната операция.

    05:02 30.09.2025

  • 13 Шаломов и Мендел

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Иван":

    Евреин съм вееее

    05:03 30.09.2025

  • 14 Za Родину

    5 7 Отговор
    Украина е Русия !

    Коментиран от #19, #44

    05:04 30.09.2025

  • 15 Въх

    7 4 Отговор
    Това е гробкопачът на Русия. Господ да му дава дълъг живот за да довърши мисията си , преди да го изпрати в пъкъла

    Коментиран от #17

    05:05 30.09.2025

  • 16 Путин

    4 4 Отговор
    Още месце за моя нисък ръст ахахаха

    05:05 30.09.2025

  • 17 Чутин на път към отвъдното

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "Въх":

    Елате с мен копейчици

    05:07 30.09.2025

  • 18 Нормално

    7 4 Отговор
    Не само Германия, а и цяла Европа е потресена от арогантността на Кремъл и диктатора Путлер който действа използвайки риторика и демагогия в стила на Хитлер (и всеки самозабравил се диктатор) за да запази властта си и оправдае агресията си срещу Украйна .

    05:08 30.09.2025

  • 19 Карло

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "Za Родину":

    Колкото и да го крещиш всички знаят истината че Масква е възникнала като село в покрайнините на Киевска Рус

    Коментиран от #24

    05:08 30.09.2025

  • 20 Путин

    2 3 Отговор
    САЩ ме управляват копейка

    05:09 30.09.2025

  • 21 Само така

    2 5 Отговор
    Напред и победа другарю Путин! Западните празни кратуни от добро не разбират.

    Коментиран от #36

    05:09 30.09.2025

  • 22 ПРАВ СИ

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "НЯМА КАК БОРБАТА ЗА ИСТИНАТА ДА НЕ ПОБЕД":

    НЯМА КАК БОРБАТА ЗА ИСТИНАТА ДА НЕ ПОБЕДИ. ЗАТОВА ПУТИН САМ ЩЕ СИ ТЕГЛИ КУРШУМА КАТО ХИТЛ.

    Коментиран от #26

    05:10 30.09.2025

  • 23 Госあ

    6 6 Отговор
    Русия нямаше друг избор и досега и прави чест подхода с който действа. Планктона как си представя, некви мизерни нацистчета да извършват геноцид срещу руснаци и да заплашват Русия с оръжия за масово унищожение ? М ? Тва да не е бегето, ве ? Подложки

    Коментиран от #25

    05:13 30.09.2025

  • 24 Само Факти

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "Карло":

    Украйна е изкуствено съставена държава от територия на Русия, Полша и по малко Унгария и Румъния. Русия си взима подареното, защото Украйна се фашизира и стана лош стопанин. Ако и Полша си го вземе, от изкуствената държава Украйна, ще има само спомен.

    Коментиран от #32, #42

    05:14 30.09.2025

  • 25 Госあ

    5 4 Отговор

    До коментар #23 от "Госあ":

    Но според мен, при цялото желание на бандерите да ескалират конфликта, Русия ще трябва да започне да бомби без оглед на морал. Три години ги пазят !!!

    Коментиран от #30

    05:15 30.09.2025

  • 26 Жалко, че те изкараха

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "ПРАВ СИ":

    Не показа само твоето падение, а и това на запада да оопростава първият глупак.

    05:15 30.09.2025

  • 27 Антипсихопат

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Критик":

    Пуслер смята руския етнос за пушечно месценце

    05:16 30.09.2025

  • 28 Нормално е за лузъра🤔

    5 3 Отговор
    Демагогията му е предимно за вътрешна консумация. Вдигат всичко в новия проектобюджет, а това са военните разходи, данъците и акциза за алкохола. Очаква бунтове в Раша и затова дрънка дежурните си глупости.

    05:17 30.09.2025

  • 29 Госあ

    4 3 Отговор
    Но трябва да призная, че най вероятно бункерния страхливец е презобил с новичока и ботокса щом си мисли, че побеждава, над милион вати са при кабзон, а още по 3 са в колички и носили, а още не са превзели град за 3.5 г СВО!

    Коментиран от #33

    05:17 30.09.2025

  • 30 Путин

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Госあ":

    Не мога ве, евреин съм САЩ ме управляват

    05:19 30.09.2025

  • 31 Последния Софиянец

    3 4 Отговор
    Най хубаво путлер побеждава, хихихи
    крематрорките пушат 24/7 в блатата 4та година, всьо па план

    05:19 30.09.2025

  • 32 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "Само Факти":

    Хубавото е, че копейките винаги взимате средния‼️

    Коментиран от #37, #41, #43

    05:20 30.09.2025

  • 33 Циганина

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "Госあ":

    на циганското гето запад краде и лъже. Няма вече нормален човек да не е отвратен от тази цигания!

    05:20 30.09.2025

  • 34 Шаломов и Мендел

    2 2 Отговор
    Купейки, предател съм вееее

    05:21 30.09.2025

  • 35 Специална Военна Опсерация

    2 1 Отговор
    Знаеш ли, че Сталин е създал Еврейската автономна област през 1928г, която съществува и до днес?
    Тя е с по-голяма територия от Израел, който Сталин активно е подкрепял, за да бъде създаден и признат.

    Какъв е Мишустин, по произход?

    Какви, втори паспорти, имат хората в руският елит?

    Явно ти предстои изненада!

    Коментиран от #40

    05:21 30.09.2025

  • 36 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Само така":

    напред при крайцера у тинята

    05:21 30.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Специална Военна Опсерация

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Иван":

    Знаеш ли, че Сталин е създал Еврейската автономна област през 1928г, която съществува и до днес?
    Тя е с по-голяма територия от Израел, който Сталин активно е подкрепял, за да бъде създаден и признат.

    Какъв е Мишустин, по произход?

    Какви, втори паспорти, имат хората в руският елит?

    Явно ти предстои изненада!

    05:22 30.09.2025

  • 39 Антимилиционер

    4 1 Отговор
    Първият Президент на света унищожил държавата си заради ниския си ръст

    05:22 30.09.2025

  • 40 Сатана Z

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Специална Военна Опсерация":

    То само тази територия ще им остане на ватите, там ще си слугуват на государя Си!

    05:23 30.09.2025

  • 41 Що крадеш бе циганин

    1 3 Отговор

    До коментар #32 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Запада толкова ли е жалък, да плаща на манн гали да крадат и лъжат срещу Русия. Няма такава дупка като запада.

    05:23 30.09.2025

  • 42 М да

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Само Факти":

    "Фактите" ти са путински....демек измислени и лъжливи. Варварите винаги са заграбвали чуждите земи и история и даже име

    Коментиран от #45

    05:24 30.09.2025

  • 43 Само факти

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Украйна е изкуствено съставена държава от територия на Русия, Полша и по малко Унгария и Румъния. Русия си взима подареното, защото Украйна се фашизира и стана лош стопанин. Ако и Полша си го вземе, от изкуствената държава Украйна, ще има само спомен.

    05:24 30.09.2025

  • 44 Госあ

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Za Родину":

    кабзон зовет, пълнете чувалите копейки гладни

    05:25 30.09.2025

  • 45 Само факти

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "М да":

    Украйна е изкуствено съставена държава от територия на Русия, Полша и по малко Унгария и Румъния. Русия си взима подареното, защото Украйна се фашизира и стана лош стопанин. Ако и Полша си го вземе, от изкуствената държава Украйна, ще има само спомен.

    Коментиран от #49

    05:25 30.09.2025

  • 46 Скоро и

    1 2 Отговор
    Дания ще е руска!

    Коментиран от #47

    05:27 30.09.2025

  • 47 Само факти

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Скоро и":

    Айде първо вземете някое село в донбас за 1314 дена война, после дания, а!

    05:31 30.09.2025

  • 48 Учителя

    2 2 Отговор
    Учете руски, ще ви трябва, този филм е гледан,ще го гледате отново.

    Коментиран от #51

    05:31 30.09.2025

  • 49 Отлично

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Само факти":

    М да... личи си че и вашия гуру и вие сте отлични ученици на Йозеф Гьобелс

    Коментиран от #50

    05:37 30.09.2025

  • 50 Само факти

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Отлично":

    Украйна е изкуствено съставена държава от територия на Русия, Полша и по малко Унгария и Румъния. Русия си взима подареното, защото Украйна се фашизира и стана лош стопанин. Ако и Полша си го вземе, от изкуствената държава Украйна, ще има само спомен.

    Коментиран от #52

    05:38 30.09.2025

  • 51 Учете се да стреляте,

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Учителя":

    те орките не са нормални, че да говориш с тях, само груз200 ги оправя. Няма друга нация, която да се гордее, че избива цивилни в друга държава - само крепостните полухора, водени от сенилните кремлянски нацистки дъртаци.

    05:40 30.09.2025

  • 52 Ма той и Хитлер имаше

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Само факти":

    същите оправдания, бе, чебурашко!!!
    По отношение на руската cΒοΛοч обаче се оказа прав, за разшика от всичко останало.

    05:43 30.09.2025

  • 53 Кирил

    0 0 Отговор
    Нападнаха Украйна и ще завършат като ссср
    Поражение и разпад

    05:46 30.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания