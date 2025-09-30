Новини
Мадуро готви извънредно положение при "агресия" на САЩ ВИДЕО

30 Септември, 2025 05:16, обновена 30 Септември, 2025 04:20 684 4

Президентът подписа указа за проблеми с чужди сили, заяви вицето на държавния глава Делси Родригес

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Венецуелският президент Николас Мадуро е готов да обяви извънредно положение на цялата територия на страната в случай на "агресия" от страна на САЩ, които разположиха военни кораби в Карибско море, обяви вицепрезидентката Делси Родригес, цитирана от Франс прес и БТА.

"Президентът подписа указа за проблеми с чужди сили", заяви Родригес по време на церемония с дипломатическия корпус. Той "дава специални правомощия на държавния глава да действа в областта на отбраната и сигурността", ако САЩ "се осмелят да нападнат нашата родина", добави тя.

Правителствен източник, пожелал да остане анонимен, уточни пред АФП, че указът все още не е влязъл в сила. "Вицепрезидентката представи документа, за да покаже, че всичко е готово и че президентът може да го обяви в сила по всяко време", уточни той.

Преди повече от месец САЩ разположиха военни кораби в Карибско море и заявиха, че са унищожили най-малко три плавателни съда на предполагаеми наркотрафиканти от Венецуела, като са загинали 14 души.
Американският президент Доналд Тръмп повтори вчера пред ООН, че САЩ използват "военната си мощ", за да унищожат "мрежите за трафик на Венецуела", ръководени според него от Мадуро, който отрича тези обвинения. Венецуела определя действията на Вашингтон като "екзекуции" на рибари в Карибско море.


Венецуела
  • 1 Мисиркий

    6 0 Отговор
    Като няма друго, да клатим Мадуро.

    04:23 30.09.2025

  • 2 Анджо

    2 4 Отговор
    Ама тоя мадуро мисли ,че СРУ, не знае ,че той е шефа на мафията. Така путинката раздава пари и после ги задължи да дават пари мафиотите. А сега сигурно мадуро не дава на тръмбейшина и той ще го накара да си плати по някакъв начин.

    05:10 30.09.2025

  • 3 Анджо

    0 3 Отговор
    Няма хубава диктатура, доказано е че , се преяжда от власт.

    05:13 30.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.