Молдовските власти нарушиха всяка възможна международноправна разпоредба по време на парламентарните избори, заяви пред ТАСС говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

.„Ние буквално, редовно, ежедневно регистрирахме колосален брой нарушения от страна на кишиневския режим и неговите чуждестранни спонсори на молдовското законодателство, на изборните норми, които съществуват в самата Молдова, и на всяка възможна международноправна разпоредба за провеждане на избори в демократични страни“, отбеляза дипломатът, отговаряйки на въпрос за първоначалната оценка на изборите в страната.

Тя също така обърна внимание на изявлението на председателя на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко относно парламентарните избори в Молдова, в което Матвиенко отбеляза, че президентът Мая Санду „на щикове“ е довела партията си до 50% и е получила „стигмата на крайната нелегитимност“.

Същевременно Захарова отбеляза, че Санду, заедно с представители на нейния режим, буквално „унищожи свободата на избор, плурализма и свободата на словото в Молдова, което е един от стълбовете на демократичното общество, без които честните, нормални и прозрачни избори са просто невъзможни“.