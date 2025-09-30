Новини
Свят »
Молдова (Република) »
Захарова: Режимът на Санду унищожи свободата на избор и плурализма в Молдова

30 Септември, 2025 05:31, обновена 30 Септември, 2025 05:36 371 5

  • мария захарова-
  • молдова-
  • русия-
  • мая санду-
  • избори

Говорителят на МВнР на Русия коментира проведения вот в страната

Захарова: Режимът на Санду унищожи свободата на избор и плурализма в Молдова - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Молдовските власти нарушиха всяка възможна международноправна разпоредба по време на парламентарните избори, заяви пред ТАСС говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

.„Ние буквално, редовно, ежедневно регистрирахме колосален брой нарушения от страна на кишиневския режим и неговите чуждестранни спонсори на молдовското законодателство, на изборните норми, които съществуват в самата Молдова, и на всяка възможна международноправна разпоредба за провеждане на избори в демократични страни“, отбеляза дипломатът, отговаряйки на въпрос за първоначалната оценка на изборите в страната.

Тя също така обърна внимание на изявлението на председателя на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко относно парламентарните избори в Молдова, в което Матвиенко отбеляза, че президентът Мая Санду „на щикове“ е довела партията си до 50% и е получила „стигмата на крайната нелегитимност“.

Същевременно Захарова отбеляза, че Санду, заедно с представители на нейния режим, буквално „унищожи свободата на избор, плурализма и свободата на словото в Молдова, което е един от стълбовете на демократичното общество, без които честните, нормални и прозрачни избори са просто невъзможни“.


Молдова (Република)
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Както винаги

    4 2 Отговор
    точно в десетката. Демокрацията стана новата диктатура, лъжа и измама.

    Коментиран от #3

    05:37 30.09.2025

  • 2 Наздраве Маша говори

    2 3 Отговор
    за свобода! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😁😁😁😁😂😂😂😂😂😅😅😅
    Спрете й бояpuшнuka na бΛяgaтa! 😂😂😂😂

    05:45 30.09.2025

  • 3 Ми заминавай

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Както винаги":

    за оркистан, бе, мусорче! Ааа, не искаш ли, лицемерен лъжецо? ? Ми така сте крепостните, знаем ви!

    05:47 30.09.2025

  • 4 Професор

    1 2 Отговор
    Режимът в Кишинев не е демократичен като руския. Виж в Русия опонентите на Путин свободно и демократично падат като круши по балкони и стълбища.

    05:49 30.09.2025

  • 5 Молдован

    0 0 Отговор
    Мая на Сандо е на един акъл с Какая Калас !

    05:51 30.09.2025