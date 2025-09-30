Доналд Тръмп ще направи важно изявление в 18 часа българско време

Във вторник, 30 септември, президентът на САЩ Доналд Тръмп ще направи изявление, сочи графикът на американския лидер.

Държавният глава ще говори в 11:00 ч. местно време (18:00 ч. българско време). Темата засега е неизвестна.

Вчера американският лидер представи плана си за прекратяване на огъня в ивицата Газа и разрешаване на конфликта между Израел и палестинското движение Хамас. Документът се състои от 20 точки.

Преди това Тръмп се срещна с израелския премиер Бенямин Нетаняху и изрази увереност във възможността за бързо постигане на мир в ивицата Газа.

Междувременно The Wall Street Journal съобщи, че Тел Авив е внесъл няколко изменения в плана на американския лидер. Отбелязва се, че документът оставя отворена възможността за създаване на суверенна палестинска държава, но не споменава решение за две държави, което би могло да застраши финансирането на плана от Саудитска Арабия.