Доналд Тръмп ще направи важно изявление в 18 часа българско време

Във вторник, 30 септември, президентът на САЩ Доналд Тръмп ще направи изявление, сочи графикът на американския лидер.
Държавният глава ще говори в 11:00 ч. местно време (18:00 ч. българско време). Темата засега е неизвестна.
Вчера американският лидер представи плана си за прекратяване на огъня в ивицата Газа и разрешаване на конфликта между Израел и палестинското движение Хамас. Документът се състои от 20 точки.
Преди това Тръмп се срещна с израелския премиер Бенямин Нетаняху и изрази увереност във възможността за бързо постигане на мир в ивицата Газа.
Междувременно The Wall Street Journal съобщи, че Тел Авив е внесъл няколко изменения в плана на американския лидер. Отбелязва се, че документът оставя отворена възможността за създаване на суверенна палестинска държава, но не споменава решение за две държави, което би могло да застраши финансирането на плана от Саудитска Арабия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 И за кой е важно
Коментиран от #7
06:15 30.09.2025
3 Едновременно
06:17 30.09.2025
4 Иван
06:18 30.09.2025
5 Ма н аф
06:20 30.09.2025
6 Неистина
06:20 30.09.2025
7 Иван
До коментар #2 от "И за кой е важно":Последни новини!--- гнусния сатанински коварен евреин Бенямин Нетаняху е поискал от Доналд Тръмп да открадне ТикТок от Китай.
06:21 30.09.2025
8 Сектетно
Коментиран от #11
06:21 30.09.2025
9 Нищо хубаво
06:22 30.09.2025
10 Ма н аф
До коментар #1 от "Готов за бой":Пазете се от този!
Той чака вечно атаки от онези с прашките и камшиците.
Щял да застане по Килоти(на) и да го поеме като картечница.
Закодирал си е посланието.
06:25 30.09.2025
11 Ха ха
До коментар #8 от "Сектетно":Какви невидими бомби сънуваш бре шамшал.Те Руснаците имат такива бомби дето тъпата ти кратуна не може да асимилира
Коментиран от #13, #20
06:27 30.09.2025
12 Иван
06:28 30.09.2025
13 Иван
До коментар #11 от "Ха ха":Той е влюбен в Мишел Обама.
06:29 30.09.2025
14 Да бе!
Коментиран от #16
06:58 30.09.2025
15 толкова ли няма български новини
07:05 30.09.2025
16 ти защо
До коментар #14 от "Да бе!":пишеш надрусан???
07:08 30.09.2025
17 Коста
07:14 30.09.2025
18 Анонимен
07:15 30.09.2025
19 юроатлантиче
07:29 30.09.2025
20 Сикрет 23
До коментар #11 от "Ха ха":Щом имат ,пияните сергей и альоша да ги взривят на място у бункеро
07:32 30.09.2025
21 Плана е следния
07:35 30.09.2025