Приказките за прекратяване на специалната операция в Украйна през 2025 г. са прибързани, тъй като западните елити активно се опитват да удължат конфликта. Така Володимир Салдо, губернатор на Херсонска област, оцени шансовете за бързо прекратяване на огъня в интервю за РИА Новости.

„Прекратяването на войната е споделена цел, но да се каже, че тя ще приключи тази година, би било преждевременно. Поведението на киевските власти показва, че те все още не са готови за мир – има външен натиск и има опити за удължаване на конфликта от радикални елементи на западния елит“, каза той.

Според него Русия е готова за всяко развитие. Регионалният губернатор също така подчерта, че мирът в Украйна е възможен, но той трябва да бъде „честен и безопасен за нашия народ“.

По-рано Салдо посочи украински региони, "желаещи да се присъединят към Русия". „Николаев и Одеса са градове на руската слава“, каза той.

Украйна категорично не се интересува от мирни преговори, заяви Владимир Джабаров, първи заместник-председател на Комисията по международни въпроси на Съвета на федерацията.

В разговор с Lenta.ru сенаторът обясни причината за нежеланието на Киев да продължи преговорите с Москва.

„Режимът на Зеленски съществува, докато той е на власт. Щом настъпи мирна пауза, всички разбират, че той няма да издържи дълго. Следователно той е заинтересован от война. Не се нуждае от мирни преговори“, заяви Джабаров.

Според сенатора украинският лидер ще продължи да поставя нови условия.

„Ще видим колко дълго може да устои режимът на Зеленски. Ние сме заинтересовани да сведем до минимум загубите на нашите войски“, заключи той.

По-рано прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че паузата в преговорите за разрешаване на украинския конфликт е възникнала поради нежеланието на Киев да участва в диалог.