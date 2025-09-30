Новини
Губернаторът на Херсонска област: Нереалистично е да се говори за мир до края на годината
  Тема: Украйна

Губернаторът на Херсонска област: Нереалистично е да се говори за мир до края на годината

30 Септември, 2025 06:29, обновена 30 Септември, 2025 06:34 655 9

Украйна категорично не се интересува от мирни преговори, заяви Владимир Джабаров, първи зам.-председател на Комисията по международни въпроси на Съвета на Руската федерация

Губернаторът на Херсонска област: Нереалистично е да се говори за мир до края на годината - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Приказките за прекратяване на специалната операция в Украйна през 2025 г. са прибързани, тъй като западните елити активно се опитват да удължат конфликта. Така Володимир Салдо, губернатор на Херсонска област, оцени шансовете за бързо прекратяване на огъня в интервю за РИА Новости.

„Прекратяването на войната е споделена цел, но да се каже, че тя ще приключи тази година, би било преждевременно. Поведението на киевските власти показва, че те все още не са готови за мир – има външен натиск и има опити за удължаване на конфликта от радикални елементи на западния елит“, каза той.

Още новини от Украйна

Според него Русия е готова за всяко развитие. Регионалният губернатор също така подчерта, че мирът в Украйна е възможен, но той трябва да бъде „честен и безопасен за нашия народ“.

По-рано Салдо посочи украински региони, "желаещи да се присъединят към Русия". „Николаев и Одеса са градове на руската слава“, каза той.

Украйна категорично не се интересува от мирни преговори, заяви Владимир Джабаров, първи заместник-председател на Комисията по международни въпроси на Съвета на федерацията.

В разговор с Lenta.ru сенаторът обясни причината за нежеланието на Киев да продължи преговорите с Москва.

„Режимът на Зеленски съществува, докато той е на власт. Щом настъпи мирна пауза, всички разбират, че той няма да издържи дълго. Следователно той е заинтересован от война. Не се нуждае от мирни преговори“, заяви Джабаров.

Според сенатора украинският лидер ще продължи да поставя нови условия.

„Ще видим колко дълго може да устои режимът на Зеленски. Ние сме заинтересовани да сведем до минимум загубите на нашите войски“, заключи той.

По-рано прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че паузата в преговорите за разрешаване на украинския конфликт е възникнала поради нежеланието на Киев да участва в диалог.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 5 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 6 Отговор
    Само от загрузка с 200 разбира блатара и копейките му гладни‼️

    Коментиран от #9

    07:05 30.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    2 6 Отговор
    До като не се унищожи блатния халифат и ботокса не висне от башнята няма да има мир!

    07:06 30.09.2025

  • 4 Атина Палада

    1 5 Отговор
    Замина втарая при крайцера в тинята.

    Коментиран от #7

    07:07 30.09.2025

  • 5 Pyccкий Карлик 😄

    2 1 Отговор
    На снимката Руския Мир.
    140 млн руснаци са щастливи че живеят в него 😄

    07:08 30.09.2025

  • 6 болгаринь..

    4 1 Отговор
    Това бгбандерците много ги е яд на кремля,че масква ги е освободила от тюркиго..за да си запазат християнството и писмеността си

    07:09 30.09.2025

  • 7 пенсионер..

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    От объсана византийска палада..дека по цел ден кличи в пенсионерскио дом пред старците-бандерско мнение не сакаме

    07:14 30.09.2025

  • 8 болгаринь..

    1 2 Отговор
    Зеленски ще освободи крепостните, а бункерното увито в килим с тиксо ще го прати в Хага!

    07:14 30.09.2025

  • 9 Копейка гладна

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ами кажете как и къде да се запишем за соросови долтрчета, че умряхме от глад.

    07:23 30.09.2025

