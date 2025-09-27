Новини
Още две българки са задържани в Русия

27 Септември, 2025 16:09

Даниела Златомирова Кехайова, на 31 години от Хасково, е в списъка на организациите и физическите лица по отношение на които има информация, че са свързани с екстремистка дейност или тероризъм, а другата е студентка на 24 години, която е обвинена в измама

Снимка: БГНЕС/ЕРА
В Русия са задържани още две българки, предаде БНР.

Едната - Даниела Златомирова Кехайова, на 31 години от Хасково, е в списъка на организациите и физическите лица по отношение на които има информация, че са свързани с екстремистка дейност или тероризъм на Федералната служба по финансов мониторинг, а другата е студентка на 24 години, която е обвинена в измама.

Срещу името на Кехайова, освен националността ѝ, няма повече информация - какъв е поводът тя да се намира в списъка, дали е в Русия постоянно, както и какво е нейното местожителство.

Припомняме, че българската гражданка Росица Георгиева, жителка на Волгоградска област в Русия, беше задържана и осъдена на три години лишаване от свобода по обвинение в "оправдание на тероризма".

Според информацията срещу Георгиева е образувано наказателно дело заради нейни коментари под публикации за дейността на "Руския доброволчески корпус", който воюва на страната на украинската армия. Коментарите са направени през март и ноември 2024 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 24 Отговор
    Копейките сервилни няма ли да кяжат нещо, или те са си виновни!

    Коментиран от #25

    16:11 27.09.2025

  • 2 БРАВО

    22 14 Отговор
    И у нас евроатлантическите неонацисти ги чака същото.

    16:11 27.09.2025

  • 3 Българин

    16 13 Отговор
    Нека Руското Правителство изпрати списъци и тука, с имената на всички, коио трябва да бъдат задържани и профилактирани. Иначе сегашното фашиско управление ще ни докара до война!

    16:13 27.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Новичок

    17 5 Отговор
    Джамбазов ли ги пише тия пасквили ??? Кой се крие зад "Нюз.BG" Пфу...

    16:14 27.09.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 15 Отговор
    Сега руccopaбите ще скочат на бъргарките и ще оправдят тинявия халифат, по подло, продажно и пошло от кoпейката е само пияния му государ, от мен да го запомните‼️

    16:14 27.09.2025

  • 8 Тракиец

    10 15 Отговор
    В държава където само за един коментар отиваш в затвора не ми е хвали..свободна реч или мнение и бам в затвора...това не е държава а психиатрия с луд диктатор начело

    Коментиран от #12

    16:15 27.09.2025

  • 9 От нюза

    12 5 Отговор
    който мрази дори руския въздух открай време, не са ли наясно, че стотици руснаци, какво да говорим за чужденци, са подведени под наказателна отговорност срещу държавата. Българите в Русия са наясно какви ги вършат в държава по време на война и трябва да си поемат отговорнистта. Никой не ги е закарал там насила.

    16:16 27.09.2025

  • 10 Атина Палада

    8 12 Отговор
    Копейката гладна винаги е на страната на враговете на България, това им е заложено в калните гени!

    Коментиран от #14, #17

    16:16 27.09.2025

  • 11 И защо...

    5 1 Отговор
    се пускат новини на news bg тук? Избягахме от тия невежи, а те ни ги сервират същите тук. И оттук ли да избягаме?

    Коментиран от #16

    16:20 27.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 !!!?

    5 5 Отговор
    Същото го очаква и Копейкин ако отиде отново на червения площад...Митрофанова отдавна не го бръсне за слива с неговите ялови протести за тоя дето духа вятъра...!

    16:20 27.09.2025

  • 14 Бензъл

    6 4 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Гледаме твоя гладен европейски съюз накъде отива.

    Коментиран от #21, #23

    16:20 27.09.2025

  • 15 Черна станция

    4 4 Отговор
    Едно време българки заразиха със спин повече от 400 деца в Либия. Но аз и всички вие си ги поискахте обратно и си ги взехме отново при нас. Ако си искате и тия жени от статията, моля пишете ми, ще уредим нещата.

    16:21 27.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Трагедия е

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Западът да удари дъното да плаща на цигани да крадат никога и да лъжат. Запада стана циганско гето.

    16:23 27.09.2025

  • 18 !!!?

    4 2 Отговор
    Путлер също ще бъде съден не за "оправдаване на тероризма", а за тероризъм и варварство !!!?

    Коментиран от #36

    16:24 27.09.2025

  • 19 Фейк на часа

    6 4 Отговор
    Нека да обясним на хората с по-ниско ниво на интелект. 1. Росица Георгиева не е писала в никакви "социални мрежи". Тя е писала в сайт за рекрутмънт на бойци за ВСО. 2. Ако някой смята, че такива мерки се вземат единствено в Русия, нека да посети сайта на военното министерство на САЩ, да намери отдела за рекрутмънт на войници и да започне да пише подобни неща там - гарантирам спешна екстрадиция и пандиз най-малко 10 години. 3. За много по-леки писания, Украйна са включили в сайта "Миротворец" много хора, включително и момиче на 9 години от Донбас, в Украйна никой не съди, а направо застрелва.

    16:24 27.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Сесесере

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "Бензъл":

    Всички копейки стоите в гладния европейски съюз, как пък само един отиде и стана блатник за толкова години, а всички останали още тука!

    Коментиран от #24

    16:25 27.09.2025

  • 22 пРОСИЯ Е КОЧИНА

    2 4 Отговор
    Тукашните неумни супер бездарни и негодни подлоги на блатния нужжжжник оправдават действията на руската кал!

    16:25 27.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бензъл

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Сесесере":

    Е там са по гладни и съдрани от нас, кво ще ядем!

    16:26 27.09.2025

  • 25 Филоложка

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    На какъв език си се опитал да пишеш? На диалект "Столипиново" или "Факултета"?

    Коментиран от #30, #32

    16:27 27.09.2025

  • 26 Анонимен

    0 0 Отговор
    А онази, която преследваш 5 години?

    16:29 27.09.2025

  • 27 Само да попитам

    0 0 Отговор
    Какво правят в държава която ни е враг Всички да напуснат Роша иначе ще лежат по затворите

    16:29 27.09.2025

  • 28 И ако искам

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    да чета новини на news bg, няма да влизам във fakti bg. Какво ни занимават с тази жълта медия позната на всеки българин от дълги години?

    16:29 27.09.2025

  • 29 Спецназ

    2 1 Отговор
    Имат Закон в Русия да не пишеш
    "Крим е украински и те ще си го вземат със сила!!

    5 години в колония се седи.
    Закона си е закон добър или лош е друга тема.

    Обаче ТАМ вкарват и нема такива УСЛОВНИ лигавощини като у нас!

    ФАКТ!!!

    16:30 27.09.2025

  • 30 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Филоложка":

    Проба се да пише на съветски, те руссорабите друг не знаят, а през това време и мие чинии в заведението, че тьота пари вече не ви дава, само обещава

    Коментиран от #35

    16:31 27.09.2025

  • 31 Фейк на часа

    3 0 Отговор
    Нека тази Росица Георгиева да отиде след това в Ерусалим и да направи една демонстрация за признаване на палестнската държава от Израел. Ако пък иска може да отиде в Мадрид и да направи демонстрация за независима Каталуния. Или във Вашингтон - демонстрация за независима Тексаска Република

    16:32 27.09.2025

  • 32 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Филоложка":

    подлого беззъба и гладна, кое не разбра!

    16:32 27.09.2025

  • 33 ПРАВИЛНО!

    0 0 Отговор
    Да ги задържат… като отидеш в джунгла я те хапне змия, я крокодил, като отидеш в русия сам си носиш отговорността и последиците!

    16:33 27.09.2025

  • 34 Животновъд

    0 0 Отговор
    Внимание, внимание ще се извозват с чешки камиони "Татра" русофили по републикянската мрежа от София, Курило, по пътя Плевен Варна и после Дунав мост.

    Молим гражданите да отбиват при преминаването на колоната в аварийната лента.
    Посоката е Сибир , Гулаг за осеменявяне

    16:33 27.09.2025

  • 35 Много грешки си направил, момче

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Сатана Z":

    Кога успя да се натаралянкаш толкова рано?

    16:34 27.09.2025

  • 36 Кой ще го съди

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "!!!?":

    2/3 от света са зад Русия. Фашизма на запад е в агония. По добре съди натеняху, вместо да се излагаш с лъжите на фашистите.

    16:34 27.09.2025

Новини по държави:
