Още две българки са задържани в Русия

В Русия са задържани още две българки, предаде БНР.

Едната - Даниела Златомирова Кехайова, на 31 години от Хасково, е в списъка на организациите и физическите лица по отношение на които има информация, че са свързани с екстремистка дейност или тероризъм на Федералната служба по финансов мониторинг, а другата е студентка на 24 години, която е обвинена в измама.

Срещу името на Кехайова, освен националността ѝ, няма повече информация - какъв е поводът тя да се намира в списъка, дали е в Русия постоянно, както и какво е нейното местожителство.

Припомняме, че българската гражданка Росица Георгиева, жителка на Волгоградска област в Русия, беше задържана и осъдена на три години лишаване от свобода по обвинение в "оправдание на тероризма".

Според информацията срещу Георгиева е образувано наказателно дело заради нейни коментари под публикации за дейността на "Руския доброволчески корпус", който воюва на страната на украинската армия. Коментарите са направени през март и ноември 2024 г.