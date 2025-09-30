Новини
Христо Грозев спечели наградата „Журналист на годината" в Берлин

Христо Грозев спечели наградата „Журналист на годината“ в Берлин

30 Септември, 2025 13:09 378 14

Грозев е следен от шпионски кръг в продължение на години и фигурира в руски списък с издирвани лица

Христо Грозев спечели наградата „Журналист на годината“ в Берлин - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският разследващ журналист Христо Грозев ще получи наградата „Журналист на годината“ на фестивала „Награда Европа“ (PRIX EUROPA) в Берлин за работата си по откриването на търсения от властите бивш директор на германската компания за разплащания „Уайъркард“ Ян Марсалек в Москва и изобличаването му като руски шпионин, се обявява в прессъобщение на организационния комитет на фестивала, който ще се състои в Берлин 5 до 10 октомври, предаде БТА.

Няколкостотин служители на медии от цяла Европа ще се съберат в германската столица, за да гласуват за най-добрите европейски аудио-, цифрови- и видео медийни продукции на годината. Жури ще решава кой ще получи 14-те престижни трофея. Тази година за разглеждане са били внесени 585 продукции, 162 от които, от общо 30 страни, са били номинирани в надпреварата. Останалите победители ще бъдат обявени на 10 октомври и наградите ще бъдат връчени на церемония в Берлин.

Заедно с международен разследващ екип, включително германските медии „Шпигел“ и Цет Де Еф, руската платформа „Инсайдър“, австрийския вестник „Щандарт“ и американската телевизия Пи Би Ес, Грозев разкрил скривалището на Марсалек и успял да докаже, че той работи за руските тайни служби, се посочва в прессъобщението.

Грозев специализира в разкриването на машинациите на Федералната служба за сигурност на Русия – той има ключова роля в пресъздаването на свалянето на пътническия самолет на „Малейжа Еърлайнс“ над Източна Украйна от руска ракетна система през 2014 г., при което бяха убити 300 души, се добавя в прессъобщението. Той също така има решаваща роля в разкриването на опитите за отравяне на Сергей и Юлия Скрипал през 2018 г. и на Алексей Навални през 2020 година. Грозев е следен от шпионски кръг в продължение на години и фигурира в руски списък с издирвани лица. Има и конкретни планове той да бъде убит.

„Награда Европа“ 2025 е 39-ото издание на медийния фестивал, който се подкрепя от съюз от 24 европейски обществени медии. Основаният през 1987 г. фестивал се е превърнал в паневропейска платформа за качествено медийно съдържание, която насърчава кохезия и европейско сътрудничество, отбелязват организаторите. Домакин на събитието традиционно е германската обществена медия „Рундфунк Берлин Бранденбург“ (Rundfunk Berlin Brandenburg) с подкрепата на местните власти в провинция Берлин.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Старец

    13 4 Отговор
    Няма такава мисирка , като този

    Коментиран от #14

    13:11 30.09.2025

  • 2 АХАХАХАХ

    16 3 Отговор
    Соросите почнаха сами да си се награждават едни други

    13:13 30.09.2025

  • 3 този Сорос какъв "журналист" е?

    10 4 Отговор
    Майкооо 🙈🙈🙈

    13:13 30.09.2025

  • 4 ТААА СНИМКА Е КАТО 30 ГОДИШЕН

    8 3 Отговор
    СЯ Е ОЯЛ СЕ ТУЛУМ

    13:13 30.09.2025

  • 5 Сталин

    12 3 Отговор
    Новия Георги Марков ,този негодник трябва да бъде посетен от господин Новичок

    13:13 30.09.2025

  • 6 Трол

    12 2 Отговор
    Специална награда получи и котката на г-н Грозев, която му помогна в разкриване на шпионската мрежа.

    13:14 30.09.2025

  • 7 777

    10 2 Отговор
    Народен съд за предателите на Отечеството и слугите на чужди държави... вижте къде го награждават, не е в България, в чужбина

    13:14 30.09.2025

  • 8 Професор Димитров

    7 1 Отговор
    Защо чужда държава го награждава? Как така? На кого служи, ба България или на Израел?

    13:16 30.09.2025

  • 9 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Предателството се плаща.

    13:16 30.09.2025

  • 10 Реал Мадрид

    3 6 Отговор
    Браво, Христо Грозев! Истински журналист, който не се продава и изнася фактите на светло. Берлин го награди с „Журналист на годината“ – явно в Европа разбират какво е професионализъм.
    Докато Путин се гъне от страх и раздава медали на клоуни, за да прикрие провалите си, в България русофилската пропаганда успява да мълчи и да потъпква заслужили журналисти.
    Да, тук истината не винаги печели, но поне сме свидетели на това кой се продава и кой носи светлината в мрака на лъжата.

    13:16 30.09.2025

  • 11 Истината:

    7 2 Отговор
    Христо Грозев спечели наградата:
    Разузнавач и Предател №1 на България за Английското разузнаване!

    13:16 30.09.2025

  • 12 Гага

    2 1 Отговор
    как ще го прежалим, ако го убият?

    13:17 30.09.2025

  • 13 Сталин

    3 2 Отговор
    Проститvтка на годината

    13:18 30.09.2025

  • 14 гайтанджиева

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Старец":

    това са краварски фейкове.

    13:21 30.09.2025

