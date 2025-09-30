Тръмп и Милей ще се срещнат в Белия дом на 14 октомври

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с аржентинския си колега и съюзник Хавиер Милей в Белия дом на 14 октомври, съобщи Министерството на външните работи, външната търговия и изповеданията на Аржентина, цитирано от Ройтерс, предава БТА.
"Тази среща е нова възможност да продължим укрепването на стратегическото партньорство между двете страни, което се основава на общи ценности и ангажимент към свободата, демокрацията и просперитета на нашите народи", заяви аржентинското външно ведомство в социалната платформа "Екс".
