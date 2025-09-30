Новини
Тръмп и Милей ще се срещнат в Белия дом на 14 октомври

30 Септември, 2025 20:26 577 1

Двамата лидери ще обсъдят укрепването на стратегическото партньорство между САЩ и Аржентина.

Тръмп и Милей ще се срещнат в Белия дом на 14 октомври - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с аржентинския си колега и съюзник Хавиер Милей в Белия дом на 14 октомври, съобщи Министерството на външните работи, външната търговия и изповеданията на Аржентина, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

"Тази среща е нова възможност да продължим укрепването на стратегическото партньорство между двете страни, което се основава на общи ценности и ангажимент към свободата, демокрацията и просперитета на нашите народи", заяви аржентинското външно ведомство в социалната платформа "Екс".


Аржентина
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Временното явление ЕС

    2 0 Отговор
    Тръмп посла червени пътеки на всички !
    Само "лидерите " на ЕС-то – Фрау фон SS,
    мИкрон.......ги настани на......табуретки !!!
    За напудреното носле не коментирам...

    20:32 30.09.2025

