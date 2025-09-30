Зеленски: Ситуацията в АЕЦ Запорожие е критична

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че атомната електроцентрала в Запорожие за първи път от началото на руската окупация е без външно електрозахранване вече седмица, предаде Би Би Си, цитирана от News.bg.
„Ситуацията е критична. Поради руските обстрели централата е изключена от електрозахранването и от електропреносната мрежа. Електроенергията се осигурява от дизелови генератори. Това е извънредна ситуация. Генераторите и централата не са проектирани за такова нещо и никога не са работили в такъв режим толкова дълго. Имаме информация, че един от генераторите е излязъл от строя. Именно руснаците, поради обстрелите, пречат на ремонта на електропреносната мрежа към централата и възстановяването на нейната безопасност“, написа той в „Телеграм“.
Украинският държавен глава добави, че е провел среща с военните и представители на Министерството на енергетиката и им е възложил съвместно с дипломати да привлекат вниманието на световната общност към ситуацията.
По-рано Зеленски съобщи, че е обсъдил ситуацията в атомната централа с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш.
„Важно е светът да знае какви могат да бъдат последствията. Разчитаме на съответната реакция“, каза президентът.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Зеленски
23:17 30.09.2025
3 Делю Хайдутин
23:19 30.09.2025
4 Байчо
23:19 30.09.2025
5 Я руски
23:19 30.09.2025
6 Напудреното носле
23:19 30.09.2025
7 българин
До коментар #1 от "Последния Софиянец":По-добре си купи мозък.
23:22 30.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Брендо
23:22 30.09.2025
11 Донбас
23:23 30.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 00014
23:26 30.09.2025
15 Тома
23:27 30.09.2025
16 Еваларка зельоночек
23:29 30.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ти да видиш
23:40 30.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ГМО
23:43 30.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Гориил
23:46 30.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Зеленски не е президент на Украйна
23:53 30.09.2025
29 Кит
Демократичният свят посреща новината със загрижени овации, все пак Зелебобосът е новият му лидер!
23:59 30.09.2025
30 Гориил
00:02 01.10.2025
31 Спецназ
иска да им помогне по съседски,
като им подаде ток от Киев, ама жицата била скъсана от боНба!?
ЯЗЪК!!
Коментиран от #33
00:03 01.10.2025
32 Копейка
00:11 01.10.2025
33 Гориил
До коментар #31 от "Спецназ":Само един вик от Вашингтон може да спре лудия Бандера.Ако на територията на станцията избухнат боеве, последствията ще се усетят в цяла шизофренична Европа.
Коментиран от #35
00:13 01.10.2025
34 нннн
00:31 01.10.2025
35 Горянин
До коментар #33 от "Гориил":И в Проссия
00:32 01.10.2025