Зеленски: Ситуацията в АЕЦ Запорожие е критична

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че атомната електроцентрала в Запорожие за първи път от началото на руската окупация е без външно електрозахранване вече седмица, предаде Би Би Си, цитирана от News.bg.

„Ситуацията е критична. Поради руските обстрели централата е изключена от електрозахранването и от електропреносната мрежа. Електроенергията се осигурява от дизелови генератори. Това е извънредна ситуация. Генераторите и централата не са проектирани за такова нещо и никога не са работили в такъв режим толкова дълго. Имаме информация, че един от генераторите е излязъл от строя. Именно руснаците, поради обстрелите, пречат на ремонта на електропреносната мрежа към централата и възстановяването на нейната безопасност“, написа той в „Телеграм“.

Украинският държавен глава добави, че е провел среща с военните и представители на Министерството на енергетиката и им е възложил съвместно с дипломати да привлекат вниманието на световната общност към ситуацията.

По-рано Зеленски съобщи, че е обсъдил ситуацията в атомната централа с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш.

„Важно е светът да знае какви могат да бъдат последствията. Разчитаме на съответната реакция“, каза президентът.