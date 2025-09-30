Новини
Украинският президент предупреждава за критична ситуация заради руските обстрели и призовава световната общност за реакция.

Зеленски: Ситуацията в АЕЦ Запорожие е критична - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че атомната електроцентрала в Запорожие за първи път от началото на руската окупация е без външно електрозахранване вече седмица, предаде Би Би Си, цитирана от News.bg.

„Ситуацията е критична. Поради руските обстрели централата е изключена от електрозахранването и от електропреносната мрежа. Електроенергията се осигурява от дизелови генератори. Това е извънредна ситуация. Генераторите и централата не са проектирани за такова нещо и никога не са работили в такъв режим толкова дълго. Имаме информация, че един от генераторите е излязъл от строя. Именно руснаците, поради обстрелите, пречат на ремонта на електропреносната мрежа към централата и възстановяването на нейната безопасност“, написа той в „Телеграм“.

Украинският държавен глава добави, че е провел среща с военните и представители на Министерството на енергетиката и им е възложил съвместно с дипломати да привлекат вниманието на световната общност към ситуацията.

По-рано Зеленски съобщи, че е обсъдил ситуацията в атомната централа с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш.

„Важно е светът да знае какви могат да бъдат последствията. Разчитаме на съответната реакция“, каза президентът.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Зеленски

    35 8 Отговор
    Руснаците сами се обстрелват.

    23:17 30.09.2025

  • 3 Делю Хайдутин

    50 5 Отговор
    Ами спри да я обстрелваш бе!

    23:19 30.09.2025

  • 4 Байчо

    38 4 Отговор
    стойте без ток и вода и си спомнете Порошенко.

    23:19 30.09.2025

  • 5 Я руски

    27 4 Отговор
    Е как бе нали перемогата почна Кримь какгда

    23:19 30.09.2025

  • 6 Напудреното носле

    29 4 Отговор
    Сипвай бЕло, ще върви на шесТ.

    23:19 30.09.2025

  • 7 българин

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По-добре си купи мозък.

    23:22 30.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Брендо

    22 3 Отговор
    Обаче плаща много добре, с европейски кинти естествено, неговите ги харчи Олена из бутиците.

    23:22 30.09.2025

  • 11 Донбас

    5 17 Отговор
    Поради руски обстрел, централата е изключена от електрозахранването и електропреносната мрежа.

    23:23 30.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 00014

    24 2 Отговор
    На "лъжливото овчарче" нормалните хора отдавна не вярват.

    23:26 30.09.2025

  • 15 Тома

    23 2 Отговор
    Зельо иска 1 милиард всеки месец от Европа за война.Лошо ли е.

    23:27 30.09.2025

  • 16 Еваларка зельоночек

    18 2 Отговор
    Урсула да ти купи свещи.....

    23:29 30.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ти да видиш

    21 1 Отговор
    От много време зеленияпор се опитва да взриви АЕЦ Запорожие да отрвои Европа и да накисне руснаците! Просто няма такъв и3poд!

    23:40 30.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ГМО

    10 1 Отговор
    Не сме толкова неграмотни наркоман!

    23:43 30.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гориил

    3 4 Отговор
    Опитвайки се да се възползва от тактическо предимство, украинската армия изпрати колони от военни машини по път близо до високоволтов електропровод, захранващ атомна електроцентрала. Този високоволтов електропровод не трябва да бъде бомбардиран. Ситуацията не трябва да излиза извън контрол.

    23:46 30.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Зеленски не е президент на Украйна

    7 1 Отговор
    Но всяко зло за добро - над 1 милион украинци са избити благодарение на него и върхушката на чичо Сорос. Непоправими са.

    23:53 30.09.2025

  • 29 Кит

    7 1 Отговор
    Зеленски за пореден път е забелил нослето и убедено твърди, че руснаците се самообстрелват в ЗАЕС.
    Демократичният свят посреща новината със загрижени овации, все пак Зелебобосът е новият му лидер!

    23:59 30.09.2025

  • 30 Гориил

    4 0 Отговор
    Опитвайки се с всички сили да запази високоволтовата линия, руската армия използва щадяща отбранителна тактика. Усещайки сдържаността и предпазливостта на руската армия, Киев нареди масирано настъпление по протежение на високоволтовата линия, което не може да бъде осъществено без руски отговор.

    00:02 01.10.2025

  • 31 Спецназ

    4 0 Отговор
    Загрижил се е че руснаците В ЦЯЛА РУСИЯ нямат други генератори и
    иска да им помогне по съседски,

    като им подаде ток от Киев, ама жицата била скъсана от боНба!?

    ЯЗЪК!!

    Коментиран от #33

    00:03 01.10.2025

  • 32 Копейка

    1 1 Отговор
    Нямаме избор щом губим войната, ще взривяваме централата

    00:11 01.10.2025

  • 33 Гориил

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Спецназ":

    Само един вик от Вашингтон може да спре лудия Бандера.Ако на територията на станцията избухнат боеве, последствията ще се усетят в цяла шизофренична Европа.

    Коментиран от #35

    00:13 01.10.2025

  • 34 нннн

    1 0 Отговор
    Ей че демагог! Всички знаят, че именно неговата армия обстрелва ЯЕЦЗ.

    00:31 01.10.2025

  • 35 Горянин

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Гориил":

    И в Проссия

    00:32 01.10.2025

