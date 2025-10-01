Новини
Официално: Словакия прие съществуването само на два пола

Официално: Словакия прие съществуването само на два пола

1 Октомври, 2025 04:01, обновена 1 Октомври, 2025 03:04 530 5

Президентът подписа промяна в конституцията

Официално: Словакия прие съществуването само на два пола - 1
Петер Пелегрини, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Словашкият президент Петер Пелегрини подписа днес промяната в конституцията, с която бе прието, че съществуват само два пола, предаде словашката новинарска агенция ТАСР, цитирана от БТА.

Държавният глава заяви, че в момент на "огромно разделение в обществото" събирането на конституционно мнозинство в парламента е важен сигнал, че по конкретния въпрос е постигнато разбирателство въпреки политическите различия.

С конституционното изменение бе прието, че съществуват само два пола - мъжки и женски. Разширена бе и конституционната регламентация на социалните права. Бе закрепен статутът на семейството и правата на родителите. Забранено бе сурогатното майчинство.

"Също така в Конституцията на Словашката република бяха засилени гаранциите за равностойно възнаграждение на мъжете и жените за извършена работа", подчерта канцеларията на президента Пелегрини.

В новия конституционен текст се казва, че Словакия има суверенитет по основните културно-етични въпроси, "що се отнася до опазването на живота и човешкото достойнство, до личния и семейния живот, брака, родителството и семейството, културата и езика, както и по свързани въпроси, най-вече в сферите на здравоопазването, възпитанието и образованието".

Конституционната промяна бе приета от словашкия парламент в петък, като за нея гласуваха 90 от общо 150 депутати. Тя ще влезе в сила от 1 ноември.


Словакия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жоро

    5 0 Отговор
    Това е пътя!

    03:31 01.10.2025

  • 2 Артилерист

    5 0 Отговор
    Разумът на нормалното рано или късно побеждава извратената ЛГБТ джендария. Браво на словаците! Последваха примера на Русия, където Путин същото подписа указ за нормалната човешка природа. Нещастните извратени да отиват да се лекуват, а не да се опитват да налагат недъзите си на нормалните. Жалко, че в САЩ хиляди деца бяха излъгани от ЛГБТ пропагандата-официална демократическа при това-и ще страдат до края на живота си.

    03:35 01.10.2025

  • 3 5328

    2 0 Отговор
    И какво да правя аз сега, като се индентифицирам като марула?

    03:39 01.10.2025

  • 4 Иван

    1 0 Отговор
    Мишел Обама към кой пол е?

    03:53 01.10.2025

  • 5 Мефистофел

    0 0 Отговор
    На Макарона дядо му със сигурност вече мрази словаците.

    04:23 01.10.2025

