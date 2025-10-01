Новини
САЩ, Великобритяния и Полша предоставят оборудване за борба с дронове на Дания

САЩ, Великобритяния и Полша предоставят оборудване за борба с дронове на Дания

1 Октомври, 2025 03:48

Въздушното пространство на страната ще бъде затворено за граждански дронове до 3 октомври

САЩ, Великобритяния и Полша предоставят оборудване за борба с дронове на Дания - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ, Великобритяния и Полша ще предоставят оборудване за борба с дронове на Дания по време на срещите на върха на ЕС и Европейската политическа общност в Копенхаген. Това беше обявено от датското Министерство на отбраната в Х.

Министерството не уточни конкретния характер на американската помощ. Обединеното кралство ще предостави оборудване за борба с дронове и специалисти за управлението му, докато Полша ще осигури експерти.

Германия изпраща приблизително 40 военни в Дания със същата цел, докато Франция ще предостави военен хеликоптер Fennec и 35 специалисти. Швеция ще предостави система за борба с безпилотни летателни апарати, няколко радара, както и полицейски и търсещи кучета. Норвегия също ще допринесе с полицейски служители, докато Украйна „предложи експертиза за укрепване на защитата на Дания срещу атаки с дронове“.

Поради срещите въздушното пространство на Дания ще бъде затворено за граждански дронове от 29 септември до 3 октомври. Държавните и правителствени ръководители от ЕС ще се срещнат в Копенхаген в сряда. В четвъртък там ще се проведе среща на Европейската политическа общност. По-рано Дания съобщи за неидентифицирани дронове, забелязани в небето над авиобазите Каруп и Скридструп, казармите Холстебро и няколко граждански летища.


  • 1 Ха ха

    0 0 Отговор
    Я, ги гледай ти натювците какво са намислили. Ще се бият с дроновете!?

    04:04 01.10.2025

