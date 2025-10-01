Новини
New York Times: Администрацията на Тръмп работи за отстраняването на Мадуро

1 Октомври, 2025 04:37, обновена 1 Октомври, 2025 04:43 670 3

  • венецуела-
  • сащ-
  • мадуро-
  • тръмп-
  • рубио

Представители на венецуелската опозиция заявиха пред вестника, че планират свалянето на държавния и обсъждат тази възможност с екипа на американския президент

New York Times: Администрацията на Тръмп работи за отстраняването на Мадуро - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Членове на администрацията на американския президент Доналд Тръмп, водени от държавния секретар Марко Рубио, се стремят към отстраняването на венецуелския президент Николас Мадуро и обсъждат засилване на военния натиск за постигане на тази цел, съобщава New York Times, позовавайки се на американски представители.

„Усилията на висши помощници за отстраняване на Николас Мадуро от власт се засилиха през последните дни, като представители на администрацията обсъждат широка кампания, която може да доведе до засилване на военния натиск за принуждаването му да се оттегли. Държавният секретар и съветник по националната сигурност Марко Рубио ръководи усилията. Рубио твърди, че Мадуро е нелегитимен лидер, който контролира износа на наркотици за Съединените щати“, се казва в статията.

Според изданието Рубио формулира по-агресивна стратегия, използвайки данни от Централното разузнавателно управление. Подходът на държавния секретар се подкрепя от директора на ЦРУ Джон Ратклиф и съветника на Тръмп по вътрешната сигурност Стивън Милър. Настоящи и бивши служители заявиха пред вестника, че американските военни планират потенциални военни операции срещу заподозрени наркотрафиканти във Венецуела като следваща стъпка, но Белият дом все още не я е одобрил.

Представители на венецуелската опозиция заявиха пред вестника, че планират свалянето на Мадуро и обсъждат тази възможност с администрацията на Тръмп. Прессекретарят на Белия дом Каролин Левит заяви на 19 август, че Тръмп е готов да разположи „всички елементи на американските сили“ за борба с трафика на наркотици, без да изключва възможността за военна операция във Венецуела. Изявлението дойде след изпращането на американски военни кораби, включително крайцер с управляеми ракети и ядрена подводница, до бреговете на републиката. Каракас нарече тези стъпки провокация и опит за дестабилизиране на региона, както и нарушение на международните споразумения за демилитаризирания и безядрен статут на Карибския регион.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нагли и арогантни

    5 1 Отговор
    Кой ви дава това право кравари долни!??

    04:48 01.10.2025

  • 2 Да се чете

    7 1 Отговор
    Цру подготвя поредната мизерия в латинска америка в името на петрола и контрола на наркоканалите

    05:01 01.10.2025

  • 3 давиева и "демокрацията"

    3 1 Отговор
    когато имаш много злато, нефт и газ винаги еврея идва да ги вземе

    05:37 01.10.2025