Правителството на САЩ спира работа в 7:00 часа българско време

Правителството на САЩ спира работа в 7:00 часа българско време

1 Октомври, 2025 04:55, обновена 1 Октомври, 2025 05:05

Президентът Доналд Тръмп планира да подпише изпълнителни укази в 23:30 ч.

Правителството на САЩ спира работа в 7:00 часа българско време - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да подпише изпълнителни укази в 23:30 ч. българско време на 1 октомври на фона на спирането на работата на правителството, което може да стане факт в 7.00 часа днес.

От графика на американския президент за деня не става ясно към коя сфера се отнасят указите.

„В 16:30 ч. президентът ще подпише изпълнителни укази в Овалния кабинет“, се казва в графика.

Сенатът на САЩ приключи заседанието си на 30 септември. Така спирането на работата на правителството на САЩ ще започне в 6:59 ч. българско време на 1 октомври.

Сенатът на САЩ не успя да приеме два законопроекта за финансиране във вторник. След това Белият дом нареди на правителствените агенции да се подготвят за спиране на работата на правителството.

Новата фискална година в САЩ започва на 1 октомври без бюджет. Ако не бъде приета поне временна резолюция за продължаване на финансирането на правителството в краткосрочен план, федералните агенции рискуват да бъдат затворени за неопределено време.

Най-дългото спиране на работата на правителството в историята на САЩ продължи 35 дни и се случи също по време на първия мандат на Доналд Тръмп. Като се има предвид, че и двете камари на Конгреса се контролират от Републиканската партия, рискът от спиране на работата на правителството може да е по-малък, но все още остава.


САЩ
  • 1 Хаяши Сан

    9 0 Отговор
    Теч на гориво е причината да не лети първият пристигнал у нас изтребител F-16 Block 70. Това съобщи министърът на отбраната Атанас Запрянов.

    Коментиран от #8

    05:13 01.10.2025

  • 2 Уса

    3 0 Отговор
    Вчера тук бяха 800 американски генерали и адмирали от всичките бази по света.Беше им предложено нещо гениално.Тръмп предложи на армията американските градове за бойни тренировки срещу бандите и престъпниците.Така армията ще си възвърне бойните умения,защото от години бездейства по целия свят.Ако демократите не подкрепят бюджета ги очакват масови арести и заличаване на партията

    Коментиран от #12

    05:20 01.10.2025

  • 3 Кенеди

    10 1 Отговор
    Това означава официален фалит на саш!!!

    Коментиран от #4, #6

    05:24 01.10.2025

  • 4 Сложих плюс

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Кенеди":

    Не знам дали ще се стигне до фалит, но не е на добре работата. Ако стане ще доведе до ефекта на доминото и в други страни

    Коментиран от #9

    05:38 01.10.2025

  • 5 Бай Йоло

    5 0 Отговор
    Аз събирам капачки!

    05:43 01.10.2025

  • 6 Рурзвелт

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кенеди":

    Този цирк е всяка година !

    05:44 01.10.2025

  • 7 Закривай...

    8 1 Отговор
    ...краварската кочина...!

    05:50 01.10.2025

  • 8 Сега ли се събуди?!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хаяши Сан":

    Та това е ,,новина" от два дена,ве заспал...у..!

    05:52 01.10.2025

  • 9 Ние все сме си в криза...!

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сложих плюс":

    Така,че на нас няма да ни се отрази...

    05:53 01.10.2025

  • 10 Разгеле

    4 0 Отговор
    Идат братушките!

    06:07 01.10.2025

  • 11 Вуна

    1 0 Отговор
    Супер

    06:16 01.10.2025

  • 12 Изкукуригал

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Уса":

    А дали не искат да превземат Венецуела че им свършва на сметките петрола и не могат да продават на Европа и света скъп демократичен петрол

    06:23 01.10.2025

  • 13 Как българско време?

    0 0 Отговор
    Веднага коригирайте - Московско време!
    И посочете виновния - Москва! - т.е. Путин

    06:25 01.10.2025