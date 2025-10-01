Правителството на САЩ спира работа в 7:00 часа българско време

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да подпише изпълнителни укази в 23:30 ч. българско време на 1 октомври на фона на спирането на работата на правителството, което може да стане факт в 7.00 часа днес.

От графика на американския президент за деня не става ясно към коя сфера се отнасят указите.

„В 16:30 ч. президентът ще подпише изпълнителни укази в Овалния кабинет“, се казва в графика.

Сенатът на САЩ приключи заседанието си на 30 септември. Така спирането на работата на правителството на САЩ ще започне в 6:59 ч. българско време на 1 октомври.

Сенатът на САЩ не успя да приеме два законопроекта за финансиране във вторник. След това Белият дом нареди на правителствените агенции да се подготвят за спиране на работата на правителството.

Новата фискална година в САЩ започва на 1 октомври без бюджет. Ако не бъде приета поне временна резолюция за продължаване на финансирането на правителството в краткосрочен план, федералните агенции рискуват да бъдат затворени за неопределено време.

Най-дългото спиране на работата на правителството в историята на САЩ продължи 35 дни и се случи също по време на първия мандат на Доналд Тръмп. Като се има предвид, че и двете камари на Конгреса се контролират от Републиканската партия, рискът от спиране на работата на правителството може да е по-малък, но все още остава.