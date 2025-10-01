Новини
Свят »
Полша »
Комбайнер се натъкна в царевична нива на един от дроновете, нахлули в Полша на 10 септември

Комбайнер се натъкна в царевична нива на един от дроновете, нахлули в Полша на 10 септември

1 Октомври, 2025 05:07, обновена 1 Октомври, 2025 05:13 932 11

  • полша-
  • дронове-
  • русия-
  • комбайнер

Военната жандармерия потвърди за откриването на неидентифициран летателен апарат

Комбайнер се натъкна в царевична нива на един от дроновете, нахлули в Полша на 10 септември - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нов неидентифициран дрон беше открит в община Плосница близо до Дзялдово във Варминско-Мазурското войводство, съобщава полската радиостанция RMF FM.

„Състоянието на дрона предполага, че е едно от летателните средства, влезли в Полша в нощта на 9 срещу 10 септември“, съобщи станцията.

Според нея, безпилотният летателен апарат е бил открит от комбайн, докато е работил в царевична нива. Военната жандармерия от своя страна съобщи за откриването на неидентифициран летателен апарат.

„Отделът на военната жандармерия в Елблонг, под ръководството на прокурора по военните въпроси, провежда операции на мястото на откриването на неидентифициран летателен апарат“, отбелязаха те.

На 10 септември полският премиер Доналд Туск съобщи за унищожаването на дроновете, „които представляваха опасност“. Той обвини Москва за инцидента, твърдейки, че 19 самолета са преминали границата. След това полският външен министър Радослав Сикорски предложи да се обмисли въвеждането на зона, забранена за полети, над Украйна.

Той обаче отбеляза, че Варшава може да вземе подобно решение само съвместно със своите съюзници.

Заместник-ръководителят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев нарече тази идея "провокативна". Коментирайки ситуацията, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Варшава може да поиска разяснения, тъй като има комуникационни канали за това.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пар

    2 0 Отговор
    Боже Мой. Хелп. Рпутин и РФ ще стигне до Ат-лантика и даже по-нат8анък. изтре(паха ни, завл(дяха всички зап%адни столици. №Аларм, Р-алърт, Паник, Ала+рма, Помпощ, опаЙЙност.. Сетете се защо пиша с гршки. Рпутин е под кревата ви или в Мазето. Проверявайте редовно за полистеролни дронове закрепени стиксо

    Коментиран от #9

    05:29 01.10.2025

  • 2 1234

    5 1 Отговор
    къде е снимка на дрона или пак ще им лъснат ... че дроновете са монтирани от употребени в друга държава

    05:35 01.10.2025

  • 3 Артилерист

    4 0 Отговор
    Защо не го дадат по-контрастно и в по-едър план да му се видят дъските, тиксото, боите, надписите и като как тъй е паднал, щото неутралните експерти да му видят кърпежа и да му направят по-компетентна характеристика. Или пък да вземат да го пратят при Орбан и той да извика руски специалисти за идентификация...

    05:41 01.10.2025

  • 4 Хохо Бохо

    5 0 Отговор
    Щом е неиндетифициран значи, че е украински! Неясните снимки означават същото

    Коментиран от #8

    05:50 01.10.2025

  • 5 Дрон - вършачка

    5 1 Отговор
    Разработка за специални операции - пуска се в тилана противника, в царевичака , с цел да изнесе реколтата и да го обрече на глад. Помощ !

    05:52 01.10.2025

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 1 Отговор
    Намереле са личнию дрон на Путин!🌈🛴🥳🤣🖕

    05:53 01.10.2025

  • 7 Комбайнера си работил,човека...!

    1 0 Отговор
    А тия нищоправци от снимката,с лопата да ги ринеш...

    05:57 01.10.2025

  • 8 Също като оня...

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хохо Бохо":

    ...,,неидентифициранят чужденец"...,дето наскоро троши стъклени витрини....!
    Разбраха,че е украинец,но деликатно си трайкат...!

    Коментиран от #10

    06:01 01.10.2025

  • 9 Ясно кой си!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пар":

    Ти си Ген.Атанасов!
    Той така се разпенва по темата...

    06:03 01.10.2025

  • 10 Фен

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Също като оня...":

    Той и тоя, от градска мобилност, дето нападна човека в София, и той украинец излезе.

    06:05 01.10.2025

  • 11 Украински

    0 0 Отговор
    тираджия го е метнал в нивата !

    06:13 01.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания