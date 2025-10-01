Комбайнер се натъкна в царевична нива на един от дроновете, нахлули в Полша на 10 септември

Нов неидентифициран дрон беше открит в община Плосница близо до Дзялдово във Варминско-Мазурското войводство, съобщава полската радиостанция RMF FM.

„Състоянието на дрона предполага, че е едно от летателните средства, влезли в Полша в нощта на 9 срещу 10 септември“, съобщи станцията.

Според нея, безпилотният летателен апарат е бил открит от комбайн, докато е работил в царевична нива. Военната жандармерия от своя страна съобщи за откриването на неидентифициран летателен апарат.

„Отделът на военната жандармерия в Елблонг, под ръководството на прокурора по военните въпроси, провежда операции на мястото на откриването на неидентифициран летателен апарат“, отбелязаха те.

На 10 септември полският премиер Доналд Туск съобщи за унищожаването на дроновете, „които представляваха опасност“. Той обвини Москва за инцидента, твърдейки, че 19 самолета са преминали границата. След това полският външен министър Радослав Сикорски предложи да се обмисли въвеждането на зона, забранена за полети, над Украйна.

Той обаче отбеляза, че Варшава може да вземе подобно решение само съвместно със своите съюзници.

Заместник-ръководителят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев нарече тази идея "провокативна". Коментирайки ситуацията, говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Варшава може да поиска разяснения, тъй като има комуникационни канали за това.