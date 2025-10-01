Новини
Николай Николов: Зверствата на натовците в Курска област

Николай Николов: Зверствата на натовците в Курска област

1 Октомври, 2025 13:00 1 998 70

  • николай николов-
  • зверства-
  • нато-
  • курска област

Руските власти проспиват нападението и не съумяват да проведат навреме организирана евакуация. Помощ на изоставените сънародници оказват доброволци, които дръзват да се доберат до тях под вражеския прицелен обстрел от въздуха и земята.

Николай Николов: Зверствата на натовците в Курска област - 1
Илюстративна снимка: EPA/БГНЕС
Николай Николов Николай Николов инженер

В резултата на настъплението в Курска област през 2024 год. НАТО окупира площ от 1268 кв. километра, на която се намират 59 населени пункта.

Руските власти проспиват нападението и не съумяват да проведат навреме организирана евакуация. Помощ на изоставените сънародници оказват доброволци, които дръзват да се доберат до тях под вражеския прицелен обстрел от въздуха и земята.

Няколко хиляди човека не успяват да избягат и стават плячка за нашествениците. А онези взривяват безразборно домове и инфраструктура. Обират, изтезават, умъртвяват по най-жесток начин. По същество се повтаря историята с наказателните акции в Донбас през лятото на 2014 год., но вече в по-голям мащаб.

На фотографиите на фона на развалините украински военни със самодоволни усмивки позират с каски на Вермахта и хитлеристки отличителни знаци на униформите. Нашите храненици, любимците на БСП и другите главочи от управлението, се изживяват като свръхчовеци. Нали са героите на демократичната част на континента! И тези особи в края на краищата ще ни станат надзиратели и палачи - защо иначе господарите ги кътат, организират и обучават?... Духът на нацизма се рее свободно от София до Осло.

На 19.01.2025 год. Главното военно следствено управление на Следствения комитет на Руската федерация възбужда дело по отношение на военнослужещи от 92 бригада на Украинските въоръжени сили. В периода между 28.09. и 24.11.2024 год. в село Руско Поречно те убиват 11 мъже и 3 жени. След това нападателите изнасилват и застрелват още осем жени. Захвърлят телата на двадесет и двете жертви в мазетата на къщите... Там ги откриват – с вързани ръце, със следи от мъчения и огнестрелни рани.

Един от обвиняемите, Евгений Фабрисенко, признава, че неговото подразделение целенасочено е откривало огън по мирните граждани: «Нашите обстрелваха селото от своите позиции. Те (жителите, бел. м.) не можеха да избягат, опитваха да се измъкнат, но ги уцелваха».

Доказано е, че натовците са получили заповед да унищожават руснаците в завладените райони.

От разказите на оцелелите очевидци кръвта застива.

Край Суджа войник спира бременна жена с двегодишното и́ детенце, дълго ги разглежда, а сетне разстрелва всички.

До село Бирюковка дронове атакуват леки коли с мирни жители. Малко по-нататък на железопътния прелез спира бронетранспортьор и започва да обстрелва преминаващите автомобили. В един от тях са убити жена и малко момченце, ранено е седемгодишно момиченце.

В магазина "Васильок" на пътя Суджа – Лигов влизат въоръжени хора. Взимат продукти. На непонятен език (предположително на полски) искат нещо от продавачките. Жените опитват да обяснят, че не разбират за какво става дума… Убиват ги. В същото време съучастник на нападателите седи на пейката до входа и стреля по преминаващите коли. Някои не улучвал, останалите се преобръщат в канавката.

Жена носи дете, ранено от шрапнел. Насреща излиза войник и без да каже нещо, застрелва майката. Не доубива малчугана – оставя го да му изтече кръвта.

На видео запис се вижда как украинци с униформи с нацистки атрибути се гаврят със 74-годишен пенсионер. Впоследствие е открито тялото на жертвата, Александър Хусаров, с огнестрелни рани.

Свидетели на престъпленията в Курска област разказват, че мнозина от нашествениците общуват помежду си на английски и полски език. Те организират екзекуции, на които събират жителите. Най-често прилагат обесване и разчленяване.

Не са рядкост публичните изнасилвания – това се практикува от грузинските наемници.

Има сведения за най-малко 130 случая на отвличане на руски граждани с цел шантаж и получаване на откуп. На камиони откарват хората в Украйна, оттам похитителите се свързват с роднините и ги принуждават да платят, или да извършат терористичен акт.

Доказано е убийството на 331 мирни курски граждани. Съдбата на други 576 е неясна. Поне 2287 човека са пострадали от действията на натовците. Данните са официални, но неокончателни – следствените действия продължават.

На 8 март 2025 год. руската земя е освободена. Осем месеца и двадесет дни населението е подложено на жесток терор. ООН и правозащитните организации не обръщат внимание на престъпленията, извършвани от украинските изверги и техните западни колеги. Тази морална слепота продължава от 2014 година.

Човеколюбие? Справедливост? Колко кухи думи…


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дано е заработил 2000 рубли

    34 77 Отговор
    Дано инженерът Николов е заработил 2000 рубли. В професията му за лъжи не плащат толкова.

    Съвсем безплатно мога да продължа разсъжденията му - в Курска област героите от Северна Корея се сблъскаха с модерната война и платиха с много жертви. Дебелото Кимче ги таксува по 10 долара, колкото струва оборудването на една биоединица.

    Коментиран от #24, #25, #32

    13:05 01.10.2025

  • 4 Вервайте ми!

    69 30 Отговор
    Това няма да се хареса на евроатлантиците, все повече факти ще излизат против ЕС и НАТО!

    13:05 01.10.2025

  • 5 !!!?

    33 62 Отговор
    Този се изживява като поредния кремълски Гьобелс на терен...!!!

    Русофилството е тежка форма на Стокхолмски синдром !!!?

    Коментиран от #31, #48

    13:06 01.10.2025

  • 6 Интересно

    61 18 Отговор
    Как я пуснахте истината. Тя рано или късно излиза на яве. Но на вас ще ви дърпат ушите.

    13:06 01.10.2025

  • 7 Доктор Менгеле

    31 17 Отговор
    В сайтове в САЩ се продават пръстени от кости на жители на Курск.

    Коментиран от #62

    13:07 01.10.2025

  • 8 Любознателен

    58 18 Отговор
    Факти да не са объркали нещо и са кривнали от правата линия. Най-накрая едно мнение какво всъщност се е случвало в Курска област, а може да гадаем и какво е било в Донбас преди 2022.

    Коментиран от #11

    13:08 01.10.2025

  • 9 Топла новина

    48 36 Отговор
    ⚡BREAKING: 🇪🇺🇫🇷🙌🏻 Франция е заловила танкера PUSHPA във френски териториални води. Част от pуския флот.

    Заподозрян е в изстрелване на дронове, които затвориха летището в Копенхаген преди седмица.

    Коментиран от #39

    13:09 01.10.2025

  • 10 Въй въй

    56 49 Отговор
    Тази статия е писан от откровен олигофрен. Защо давате лаптопи и компютри на хора в лудниците, че и да им четем писанията.😄😄😄

    Коментиран от #21, #27

    13:10 01.10.2025

  • 11 Няма да те оставят да гадаеш

    42 26 Отговор

    До коментар #8 от "Любознателен":

    Най-лесно е да ти спретнат поредната лъжа. Готов си да я налапаш, жаден си за нея! Лъжата е твоят наркотик.

    13:10 01.10.2025

  • 12 какво става тук

    48 26 Отговор
    как пускате такива статия шефовете ще
    ви дърпат ушите! племето трябва да мисли че русия е лошия а натю добрия в случая недейте така ще побъркате тролчетата еъо един вече се е изходил че било пропаганда те и другите няма да могат да го осъзнаят понеже са им много плоски мозъчетата и доста силно промити горките

    13:11 01.10.2025

  • 13 !!!?

    41 24 Отговор
    НАТО - заплаха за руския "мир" !!!?

    13:11 01.10.2025

  • 14 Фактолог

    36 13 Отговор
    Факти да не са си сменили собственика, та публикуват такива статии. Или вече се мазнят, защото е ясен изхода от конфликта разпален от неофашистите в европа.

    13:11 01.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Госあ

    38 21 Отговор
    Поздравления за статията ! И на автора и на редакцията за гласността. Заглавието също е изключително точно !

    Коментиран от #20

    13:11 01.10.2025

  • 17 604

    34 12 Отговор
    лайф стрим... беше страшно, украинските фашисти трябва да ги пратят при кумирът им бандера, това не съ военни тва са гестаповци! Само смърт за тия!

    13:11 01.10.2025

  • 18 стоян георгиев

    20 33 Отговор
    Мале мале...явно вече имаме нов журналист.бандеровците разпъваха деца на кръст после убиха майката а на детето оставиха да изтече кръвта...и къде се е случило това другар? Дай селото .русия не изтегли жителите си от суджа но това не и попречи да направи града на кайма.та другарю николов това що си го пропуснал? Както и мародерствата и изнасилванията в руската територия за която се обвиняваха взаимно кадировци и редовната армия.или и това не е важно????

    13:11 01.10.2025

  • 19 Смях в залата

    21 30 Отговор
    Аз вярвам само на Николай Николов, Пинокио, Путин и Гьобелс! На никой друг! Е, понякога се доверявам и на дядо Коледа, но само по празниците.

    13:12 01.10.2025

  • 20 стоян георгиев

    10 25 Отговор

    До коментар #16 от "Госあ":

    Статията е писана както трябва.за.подобна в русия ма автора ще му дадат поне десет години строг режим .

    13:12 01.10.2025

  • 21 давайте тролейчете гейчета

    26 10 Отговор

    До коментар #10 от "Въй въй":

    пускайте жлъч и слюнка гърчовете ви са забавни

    13:13 01.10.2025

  • 22 Гощо

    10 22 Отговор
    Не може да бъде! И това докато самая могучая е на три дни от Киев?

    13:13 01.10.2025

  • 23 Факти?

    15 31 Отговор
    Докога ще толерирате четирихилядници като тоя копей?

    13:14 01.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 тихо платен трол на нпо

    31 12 Отговор

    До коментар #3 от "Дано е заработил 2000 рубли":

    отворено общество -всичко ще излезе наяве един ден и повярвай ми всички до едни че са при свети Петър руснака забавя но не забравя ще ги избият до крак .а ти платен слугинаж помисли си какво те очаква теб някой ден няма да е все така

    13:15 01.10.2025

  • 26 ССС

    14 28 Отговор
    Как само ти - руснака преструващ се на българин си запознат с тия детайли. малко документи да представиш, нещо заснето.

    Иначе са само бръщолевеници на един болен мозък. Като се замисля, мозъка ти стои на доста тъмни места за да измисли този разказ. Това си е направо сценарий на руски филм разказващ за окупацията на нацитата в началото на ВСВ. Да не си гледал нещо руско в тоя контекст и сега да претопляш манджата?

    Чудно е само защо тия от факти, които дават възможност за изява на такива, като теб са сложили на този сайт определението журналистически.

    Болните фантазии на лунатиците и тъмните места, в които функционират мозъците им следва да са предмет на психиатрично изследване, с което този сайт би могъл да ни запознае, но защо трябва четем подобни бръщолевения?

    Важни са обаче посещенията на сайта, а пък българския народ е русофилски и извращенията на руснаците преструващи се на българи са като балсам за душата.

    13:15 01.10.2025

  • 27 Статията е нормална, твоя пост под нея

    22 16 Отговор

    До коментар #10 от "Въй въй":

    е писан от пълен oлигoфpeH.

    13:15 01.10.2025

  • 28 Браво, получаваш 200 евро!

    16 27 Отговор
    Този писач фронт не е помирисвал, но за някой друг хвърлен от митрофанова еврак е способен да напише, че и марсианците са нападнали курска област. Не случайно казвам еврак. Дори митрофанова и подопечните ѝ копейки не работят с рубли, считат ги за гъзпапирос.

    Коментиран от #35, #37

    13:16 01.10.2025

  • 29 !!!?

    6 13 Отговор

    До коментар #24 от "Човека казва истината, но за теб":

    Снимката по горе ли е доказателството...!?

    13:16 01.10.2025

  • 30 Какво НАТО

    15 25 Отговор
    В Курск? Време е да намалите наркотиците иначе зле ви се пише!
    Кой влезе в Украйна с танкове до Киев през2022 ?

    13:17 01.10.2025

  • 31 Видно е така на

    18 6 Отговор

    До коментар #5 от "!!!?":

    какъв се изживяваш и че врещиш като Heдоев@H жълтопаветник.

    13:17 01.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ти си заработи твоите

    13 9 Отговор

    До коментар #28 от "Браво, получаваш 200 евро!":

    20 цента с тоя пост, успокой се вече.

    13:19 01.10.2025

  • 36 интересно

    17 2 Отговор
    как са публикували тоя кометар...

    13:19 01.10.2025

  • 37 да розав пингвин ти защото си бил

    11 6 Отговор

    До коментар #28 от "Браво, получаваш 200 евро!":

    на фронта пълен смях дори с автомат не си стрелял с тези меки пръсти няма и как ! въобще казарма помирисвал ли си ?забравих джендърите не ви пращат защото ша ти късат хас@@№тара всеки ден

    13:19 01.10.2025

  • 38 пенсионер

    6 14 Отговор
    Защо ми спрахте коментара? Явно има пробити от путин лица в сайта Ви!?

    13:19 01.10.2025

  • 39 Цък

    6 18 Отговор

    До коментар #9 от "Топла новина":

    Заподозрян, мале нищо нова. И аз те подозирам, че лаPаш за паRи

    13:21 01.10.2025

  • 40 пенсионер

    27 18 Отговор
    Този Николай Николов трябва да се подведе под наказателна отговорност. Прокуратурата да се самосезира незабавно.

    13:22 01.10.2025

  • 41 Съветът ми.

    25 15 Отговор
    Въпросният господин с "мнението " да посети някой добър психиатър ,но се съмнявам ,че ще може да му се помогне ...🤔☝️

    13:22 01.10.2025

  • 42 Ъхъ, ъхъ

    22 22 Отговор
    Ако НАТО беше влязло в курска област, Русия вече нямаше да я има. Истината: украинска тактическа операция за облекчаване на фронта в Донецк. А убийствата, грабежите, авиобомбите и разрушенията бяха дело на самите руснаци- доказано с многобройни клипове и свидетелства. То няма нужда и от доказване, достатъчно е да си погледне какво правят досега и е близко до акъла, че правят същото навсякъде.

    Коментиран от #45

    13:24 01.10.2025

  • 43 🤣...... бах... ма... м@.....

    17 17 Отговор
    .... ви лъжлива руска, това вие го вършите бе варвари.

    13:27 01.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Те затова се дърпат

    9 18 Отговор

    До коментар #42 от "Ъхъ, ъхъ":

    като ощипани мми и не искат да се въвлекат с войници в Украйна.
    "Айде да се биеме с Русия ама айде вие".
    Щото знаят какво ще последва а на тях миличките розовичките не им се умира.

    13:27 01.10.2025

  • 46 Костя Костадинович Копейкин

    22 12 Отговор
    🤣... то и аз лъжа като дърт циганин ама този пич направо изби рибата🤣...

    13:29 01.10.2025

  • 47 Елементарно

    16 24 Отговор
    Ако наистина видиш това - разбираш защо Путин обяви СВО!

    А бе само на мен ли ми прави впечатление, че при няколко десетки до стотина дрона или ракети изстреляни от руснаците има 2-3ма ...десетина убити и ранени!? Затова ли ги пускат нощем - когато само охраната е по обектите! А другите по нивите в Полша ли падат?! При израелците е друго : 1 ракета ... 100-тина са убити и ранени!

    Коментиран от #67

    13:30 01.10.2025

  • 48 О неразумний Уроде

    3 19 Отговор

    До коментар #5 от "!!!?":

    Когато казваш истината - не значи , че си от тези от другата ти страна!

    13:32 01.10.2025

  • 49 Кривоверен алкаш

    13 13 Отговор
    Долна проруска подлога,защо не направи подробна справка на зверствата на руските главорези в Украйна...Това е послеслов...в резултат на нападението на Русия,нямаше да пострадат хората ако не беше окупирана Украйна...Не търси гребена на вълната а виж в основата...платен проруски иб...к

    13:32 01.10.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Руснаков

    14 10 Отговор
    Какво НАТО го гони този тюфлек,,,препоръчително е да намали гъбите..или пък идва безпощадната деменция...

    13:34 01.10.2025

  • 53 45479

    15 7 Отговор
    Ето така изглежда пропагандата :)))
    Жалка история

    13:38 01.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Такива

    11 6 Отговор
    безродници,като този инженер на снимката,трябва да се откриват немедлено и насичат на парчета,с балтия пети номер-2,5 кг.Или да се трошат с каменарски чук.

    13:39 01.10.2025

  • 56 Малииии

    12 8 Отговор
    Николайчо, ти каква подлога си? На Путин ли, на Медведев ли? Уникално тъп си бре момче! В България хората не са по тъпи от некадърните журналистчета, които не са журналисти, ами някакви псевдо драскачи за сребърници. Вземи по добре се гръмни или си халосай един тръбен ключ в главата, че и хлопа яко дъската!

    13:40 01.10.2025

  • 57 Нека да пиша

    10 4 Отговор
    Колко много лъжи

    13:42 01.10.2025

  • 58 Няма такъв народ

    11 4 Отговор
    Егати тъпата статия подплатена с "рубли" разбира се и още по глупави коментари от ограничени хора...Автора е за заслужил артист...

    13:44 01.10.2025

  • 59 Тц.. Тц...

    10 4 Отговор
    Това момче е по зле от митята Медведев и марчето Захарова взети заедно🙊🙈, защо не се лекува? 🤔

    13:45 01.10.2025

  • 60 Путин

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Много съм слаб купейки

    13:45 01.10.2025

  • 61 ОТЛИЧНИК

    10 3 Отговор
    Колко копейки спечели този господин ?

    13:46 01.10.2025

  • 62 ВВП

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Доктор Менгеле":

    Много съм пр 0 3 д

    13:47 01.10.2025

  • 63 Благой от СОФстрой

    8 3 Отговор
    Кой е тоа русовъшка-путлерастка ?!

    13:47 01.10.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Явно руското посолство са го.....

    7 2 Отговор
    .... закъсали откъм антибългарски агитатори и лъжци, щом започнаха да активират откровено луди хора и психопати🙈.

    13:52 01.10.2025

  • 66 Мнението ми

    15 0 Отговор
    Падението на всеки един подобен, изтрещял русофил е толкова жалко, че не е нужно и да се коментира.

    13:53 01.10.2025

  • 67 Елементарно Уотсън!

    10 0 Отговор

    До коментар #47 от "Елементарно":

    Пуска ги нощем, защото това са терористични атаки срещу населението. Целта е хората да нямат покой, да не могат да спят, да са уплашени и ужасени и да се предадат пред страха. Толкова елементарно за осъзнаване, че няма и накъде. Но не и за празноглав копей 🤣

    13:54 01.10.2025

  • 68 платена статия :))))

    4 1 Отговор
    Кольо Фашиста се е постарал да напише свободно съчинение! Слава на Украйна!

    13:56 01.10.2025

  • 69 Перо

    2 0 Отговор
    От ционисткия режим и измислените “националисти”, без нация, всичко се очаква! На мен ми е чудно как поляците станаха ортаци с поколенията на техните убийци на баби и дядовци и завоевателите на полски територии, вкл. гр. Лвов!

    13:57 01.10.2025

  • 70 Анонимен

    0 1 Отговор
    Каква търпеливост и дебелоочие от управляващите Кремъл.За какво са тези ядрени арсенали,натрупани,може би гледане и красота.Каква нечовешка търпимост е нужна за крайният резултат ,който е трагичен за федерацията.

    13:59 01.10.2025

