Николай Николов: Зверствата на натовците в Курска област

В резултата на настъплението в Курска област през 2024 год. НАТО окупира площ от 1268 кв. километра, на която се намират 59 населени пункта.
Руските власти проспиват нападението и не съумяват да проведат навреме организирана евакуация. Помощ на изоставените сънародници оказват доброволци, които дръзват да се доберат до тях под вражеския прицелен обстрел от въздуха и земята.
Няколко хиляди човека не успяват да избягат и стават плячка за нашествениците. А онези взривяват безразборно домове и инфраструктура. Обират, изтезават, умъртвяват по най-жесток начин. По същество се повтаря историята с наказателните акции в Донбас през лятото на 2014 год., но вече в по-голям мащаб.
На фотографиите на фона на развалините украински военни със самодоволни усмивки позират с каски на Вермахта и хитлеристки отличителни знаци на униформите. Нашите храненици, любимците на БСП и другите главочи от управлението, се изживяват като свръхчовеци. Нали са героите на демократичната част на континента! И тези особи в края на краищата ще ни станат надзиратели и палачи - защо иначе господарите ги кътат, организират и обучават?... Духът на нацизма се рее свободно от София до Осло.
На 19.01.2025 год. Главното военно следствено управление на Следствения комитет на Руската федерация възбужда дело по отношение на военнослужещи от 92 бригада на Украинските въоръжени сили. В периода между 28.09. и 24.11.2024 год. в село Руско Поречно те убиват 11 мъже и 3 жени. След това нападателите изнасилват и застрелват още осем жени. Захвърлят телата на двадесет и двете жертви в мазетата на къщите... Там ги откриват – с вързани ръце, със следи от мъчения и огнестрелни рани.
Един от обвиняемите, Евгений Фабрисенко, признава, че неговото подразделение целенасочено е откривало огън по мирните граждани: «Нашите обстрелваха селото от своите позиции. Те (жителите, бел. м.) не можеха да избягат, опитваха да се измъкнат, но ги уцелваха».
Доказано е, че натовците са получили заповед да унищожават руснаците в завладените райони.
От разказите на оцелелите очевидци кръвта застива.
Край Суджа войник спира бременна жена с двегодишното и́ детенце, дълго ги разглежда, а сетне разстрелва всички.
До село Бирюковка дронове атакуват леки коли с мирни жители. Малко по-нататък на железопътния прелез спира бронетранспортьор и започва да обстрелва преминаващите автомобили. В един от тях са убити жена и малко момченце, ранено е седемгодишно момиченце.
В магазина "Васильок" на пътя Суджа – Лигов влизат въоръжени хора. Взимат продукти. На непонятен език (предположително на полски) искат нещо от продавачките. Жените опитват да обяснят, че не разбират за какво става дума… Убиват ги. В същото време съучастник на нападателите седи на пейката до входа и стреля по преминаващите коли. Някои не улучвал, останалите се преобръщат в канавката.
Жена носи дете, ранено от шрапнел. Насреща излиза войник и без да каже нещо, застрелва майката. Не доубива малчугана – оставя го да му изтече кръвта.
На видео запис се вижда как украинци с униформи с нацистки атрибути се гаврят със 74-годишен пенсионер. Впоследствие е открито тялото на жертвата, Александър Хусаров, с огнестрелни рани.
Свидетели на престъпленията в Курска област разказват, че мнозина от нашествениците общуват помежду си на английски и полски език. Те организират екзекуции, на които събират жителите. Най-често прилагат обесване и разчленяване.
Не са рядкост публичните изнасилвания – това се практикува от грузинските наемници.
Има сведения за най-малко 130 случая на отвличане на руски граждани с цел шантаж и получаване на откуп. На камиони откарват хората в Украйна, оттам похитителите се свързват с роднините и ги принуждават да платят, или да извършат терористичен акт.
Доказано е убийството на 331 мирни курски граждани. Съдбата на други 576 е неясна. Поне 2287 човека са пострадали от действията на натовците. Данните са официални, но неокончателни – следствените действия продължават.
На 8 март 2025 год. руската земя е освободена. Осем месеца и двадесет дни населението е подложено на жесток терор. ООН и правозащитните организации не обръщат внимание на престъпленията, извършвани от украинските изверги и техните западни колеги. Тази морална слепота продължава от 2014 година.
Човеколюбие? Справедливост? Колко кухи думи…
3 Дано е заработил 2000 рубли
Съвсем безплатно мога да продължа разсъжденията му - в Курска област героите от Северна Корея се сблъскаха с модерната война и платиха с много жертви. Дебелото Кимче ги таксува по 10 долара, колкото струва оборудването на една биоединица.
4 Вервайте ми!
5 !!!?
Русофилството е тежка форма на Стокхолмски синдром !!!?
6 Интересно
7 Доктор Менгеле
8 Любознателен
9 Топла новина
Заподозрян е в изстрелване на дронове, които затвориха летището в Копенхаген преди седмица.
10 Въй въй
11 Няма да те оставят да гадаеш
До коментар #8 от "Любознателен":Най-лесно е да ти спретнат поредната лъжа. Готов си да я налапаш, жаден си за нея! Лъжата е твоят наркотик.
12 какво става тук
ви дърпат ушите! племето трябва да мисли че русия е лошия а натю добрия в случая недейте така ще побъркате тролчетата еъо един вече се е изходил че било пропаганда те и другите няма да могат да го осъзнаят понеже са им много плоски мозъчетата и доста силно промити горките
13 !!!?
13:11 01.10.2025
14 Фактолог
13:11 01.10.2025
16 Госあ
17 604
18 стоян георгиев
19 Смях в залата
20 стоян георгиев
До коментар #16 от "Госあ":Статията е писана както трябва.за.подобна в русия ма автора ще му дадат поне десет години строг режим .
21 давайте тролейчете гейчета
До коментар #10 от "Въй въй":пускайте жлъч и слюнка гърчовете ви са забавни
22 Гощо
23 Факти?
25 тихо платен трол на нпо
До коментар #3 от "Дано е заработил 2000 рубли":отворено общество -всичко ще излезе наяве един ден и повярвай ми всички до едни че са при свети Петър руснака забавя но не забравя ще ги избият до крак .а ти платен слугинаж помисли си какво те очаква теб някой ден няма да е все така
26 ССС
Иначе са само бръщолевеници на един болен мозък. Като се замисля, мозъка ти стои на доста тъмни места за да измисли този разказ. Това си е направо сценарий на руски филм разказващ за окупацията на нацитата в началото на ВСВ. Да не си гледал нещо руско в тоя контекст и сега да претопляш манджата?
Чудно е само защо тия от факти, които дават възможност за изява на такива, като теб са сложили на този сайт определението журналистически.
Болните фантазии на лунатиците и тъмните места, в които функционират мозъците им следва да са предмет на психиатрично изследване, с което този сайт би могъл да ни запознае, но защо трябва четем подобни бръщолевения?
Важни са обаче посещенията на сайта, а пък българския народ е русофилски и извращенията на руснаците преструващи се на българи са като балсам за душата.
27 Статията е нормална, твоя пост под нея
До коментар #10 от "Въй въй":е писан от пълен oлигoфpeH.
28 Браво, получаваш 200 евро!
29 !!!?
До коментар #24 от "Човека казва истината, но за теб":Снимката по горе ли е доказателството...!?
30 Какво НАТО
Кой влезе в Украйна с танкове до Киев през2022 ?
31 Видно е така на
До коментар #5 от "!!!?":какъв се изживяваш и че врещиш като Heдоев@H жълтопаветник.
35 Ти си заработи твоите
До коментар #28 от "Браво, получаваш 200 евро!":20 цента с тоя пост, успокой се вече.
36 интересно
37 да розав пингвин ти защото си бил
До коментар #28 от "Браво, получаваш 200 евро!":на фронта пълен смях дори с автомат не си стрелял с тези меки пръсти няма и как ! въобще казарма помирисвал ли си ?забравих джендърите не ви пращат защото ша ти късат хас@@№тара всеки ден
38 пенсионер
39 Цък
До коментар #9 от "Топла новина":Заподозрян, мале нищо нова. И аз те подозирам, че лаPаш за паRи
40 пенсионер
41 Съветът ми.
42 Ъхъ, ъхъ
43 🤣...... бах... ма... м@.....
45 Те затова се дърпат
До коментар #42 от "Ъхъ, ъхъ":като ощипани мми и не искат да се въвлекат с войници в Украйна.
"Айде да се биеме с Русия ама айде вие".
Щото знаят какво ще последва а на тях миличките розовичките не им се умира.
46 Костя Костадинович Копейкин
47 Елементарно
А бе само на мен ли ми прави впечатление, че при няколко десетки до стотина дрона или ракети изстреляни от руснаците има 2-3ма ...десетина убити и ранени!? Затова ли ги пускат нощем - когато само охраната е по обектите! А другите по нивите в Полша ли падат?! При израелците е друго : 1 ракета ... 100-тина са убити и ранени!
13:30 01.10.2025
48 О неразумний Уроде
До коментар #5 от "!!!?":Когато казваш истината - не значи , че си от тези от другата ти страна!
49 Кривоверен алкаш
52 Руснаков
53 45479
Жалка история
55 Такива
56 Малииии
57 Нека да пиша
58 Няма такъв народ
59 Тц.. Тц...
60 Путин
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Много съм слаб купейки
61 ОТЛИЧНИК
62 ВВП
До коментар #7 от "Доктор Менгеле":Много съм пр 0 3 д
63 Благой от СОФстрой
65 Явно руското посолство са го.....
66 Мнението ми
67 Елементарно Уотсън!
До коментар #47 от "Елементарно":Пуска ги нощем, защото това са терористични атаки срещу населението. Целта е хората да нямат покой, да не могат да спят, да са уплашени и ужасени и да се предадат пред страха. Толкова елементарно за осъзнаване, че няма и накъде. Но не и за празноглав копей 🤣
68 платена статия :))))
69 Перо
70 Анонимен
