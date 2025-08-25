Новини
Между съседи: защо много турци избират да почиват в Гърция

25 Август, 2025 14:25

Не са стиснати, ценят добрата кухня и са много дружелюбни и спокойни, казват на гръцкия остров Лесбос за туристите от съседна Турция

Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В Скала Сикаминеас на северното крайбрежие на Лесбос, където през 2015 ежедневно пристигаха лодки с бежанци от Сирия, това лято идват предимно заможни туристи от отсрещния турски бряг на Егейско море. Двата луксозни рибни ресторанта по крайбрежието са винаги пълни, по обяд там звучи предимно турска реч. Посетителите - група туристи от пристанищния град Айвалък, пристигнали с новооткритата катамаранна връзка, млада двойка от Истанбул, семейства с деца от Измир...

Исин и нейният приятел са за първи на гръцкия остров. “Приятели ни разказаха много хубави неща и решихме да дойдем за няколко дни“, казва тя пред ДВ. Двойката от Истанбул е очарована от плажовете и таверните на острова и е решена да дойде отново през идното лято.

Превозът с кораб по море, който трае около час, струва 35 евро, а през лятото от Дикили на турския бряг до гръцкия Митилини на Лесбос има по осем корабчета на ден.

Само през юли 2025 Лесбос посрещна близо 29 000 турски туристи, а до края на август се очаква броят им да се увеличи. Местните хотелиери и ресторантьори се радват на гостите от съседна Турция. „Те ценят добрата кухня, обичат да пият нашата анасонова ракия Узо, не са стиснати, а повечето от тях са много дружелюбни и спокойни“, казва Такис, който държи една таверна в залива Гера. „При нас идват предимно хора от турската средна класа, които търсят спокойно място за отдих“, казва той още.

Лесбос все още е относително евтина дестинация

Много от гръцките острови станаха прекалено скъпи за хора със средни доходи от двете страни на Егейско море, но Лесбос не спада към тях. Почивката на острова междувременно е по-изгодна, отколкото в турските егейски курорти Бозджаада, Бодрум или Асос. А има и друго: за любителите на чашката, както и за туркините, които искат да събират загар на плажа по бикини, атмосферата в Гърция е далеч по-спокойна. „Тук се чувствам много добре“, казва Исин, докато приятелят ѝ си налива узо.

Скала Сикаминеас е малко селце, на 50 км от Митилини. Гъркинята Пинелопи е избрала това място, за да отвори магазин за керамични съдове, но това лято в него не влизат прекалено много турски туристи.

„Обменният курс става все по-неблагоприятен за съседите и само малко са онези, които могат да си позволят подобна покупка“, казва тя и пояснява: „Съдовете ми не са особено скъпи, но както турците, така и ние, гърците, изпитваме финансови затруднения“.

Инфлацията в Турция се измерва с голямо двуцифрено число, а в Гърция тя е само 3,7%.

Може ли туризмът да излекува старите рани?

От гръцката революция през 1821 г. са изминали над 200 години, а от „размяната на население“ между Турция и Гърция през 1922 – над 100 години. По онова време хиляди гръцки бежанци от Мала Азия намират убежище на остров Лесбос, а повечето турци, обитавали тогава острова, са принудени да се изселят на отсрещния турски бряг. Хората и от двете страни на морето в продължение на десетилетия са можели да виждат родните си места само от разстояние.

Днес отношенията между наследниците на бившите прокудени са предимно приятелски – основно поради туризма, който ги свързва. Затова на турските туристи по улиците на главния град Митилини не се гледа като на нашественици, а като на добри гости.

Многобройни фериботни връзки

Междувременно има осем фериботни връзки между Митилини и Айвалък, а между Турция и Лесбос те са общо 11. За сравнение – между Лесбос и Пирея има по един, понякога по два ферибота на ден, а между Лесбос и Солун – само по един на седмица. През миналата година близо 120 000 души от Турция са пристигнали по море на Лесбос. През тази година се надяват броят им да е още по-голям.

Остават и нерешени въпроси

Туризмът и доброто сътрудничество по бежански и миграционни въпроси са обаче единствените трайни успехи в историята на гръцко-турските отношения от последните години. И двете правителства имат политическа воля да обсъждат някои трудни въпроси от двустранен характер, като например определянето на морската граница между Гърция и Турция, но компромис и досега не е постигнат. Макар че напрежението между двете съседки не е вече така взривоопасно, както през лятото на 2020 година, все още се стига до някои малки локални сблъсъци във въздушното или морско пространство.

Автор: Каки Бали


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
