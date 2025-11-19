Новини
„Военен Шенген“: Европейската комисия иска да улесни бързото движение на войски в Европа
„Военен Шенген“: Европейската комисия иска да улесни бързото движение на войски в Европа

19 Ноември, 2025

Проектът доближава Европейския съюз до „военен Шенген“, правейки прехвърлянето на войски и военно оборудване в цяла Европа по-бързо

Снимка: БГНЕС/ EPA
Европейската комисия полага стъпки за засилване на отбранителния капацитет на страните в Европа и по-бързото движение на войски в случай на нужда, предаде SIR (Servizio Informazione Religiosa).

Европейската комисия и върховният представител по въпросите на външните работи поставят фокус върху подготвеността на страните да се защитят, включително чрез бързото и безпроблемно движение на войски, оборудване и военни активи в цяла Европа.

Комисията също така има за цел да насърчи иновациите във военния сектор и да укрепи европейската отбранителна индустрия с пътна карта за трансформация на отбранителната промишленост.

Чрез създаването на общоевропейско пространство за военна мобилност до 2027 г., пакетът за военна мобилност доближава Европейския съюз до „военен Шенген“, правейки прехвърлянето на войски и военно оборудване в цяла Европа по-бързо, по-безопасно и по-координирано.

„Бързото движение на европейските въоръжени сили е от съществено значение за отбраната на Европа. Отбранителната готовност зависи основно от способността да се изпращат танкове и войски там, където са необходими, когато са необходими“, заяви върховният представител на ЕС по външна политика Кая Калас.

Войната в Украйна показа колко бързо се развиват военните технологии, на бойното поле вече се използват изкуствен интелект, дронове и други нови технологии, се отбелязва в съобщение на комисията. Европа трябва да се поучи от този опит, посочва Еврокомисията.


