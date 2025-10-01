Гърция: скоро с 13-часов работен ден

"Не мога да работя по 13 часа на ден и не очаквам това от моите служителки", казва пред ДВ Ани, шефка на салон за красота в Атина. Тя е убедена, че и клиентките ѝ няма да са доволни от работата на изтощените козметички. Затова се пита защо гръцката министърка на труда Ники Керамеос непременно иска да създаде законови предпоставки за 13-часов работен ден.
Отговорът на министърката: става дума за изключение от правилото, отнасящо се само за 37 работни дни в годината, и то "в интерес на работниците".
Синдикатите отхвърлят плановете и се противопоставят на приемането в парламента на законопроекта "за по-гъвкаво работно време". Затова са свикали обща стачка за сряда, 1 октомври. Надяват се по този начин да парализират страната. Сигурно е едно - че корабите ще останат в пристанищата, самолетите - на земята, а малкото влакове - по гарите.
Шестдневна работна седмица за работниците
Още преди този законопроект консервативното правителство на премиера Кириакос Мицотакис превърна гръцкия трудов пазар в един от най-гъвкавите в Европа. От юли 2024 насам работниците в промишлеността, в търговията, в селското стопанство и в някои сектори на услугите трябва да работят по шест дни в седмицата, ако работодателят им вземе такова решение. За допълнителния шести ден се дава добавка от 40 процента върху надницата.
Като цяло в Гърция все още важи 40-часовата работна седмица, но работодателите имат право за ограничено време да изискват до два неплатени допълнителни работни часа, предлагайки насреща повече свободно време. Теоретически това е на доброволни начало, но в много предприятия работниците са принудени да работят по-дълго и без компенсации.
13-часовият работен ден също трябва да се опира на доброволна база, подчертава министърката на труда. Никой не е задължен да работи извънредно, изтъква Ники Керамеос.
Негативните влияния върху производителността
Но може ли някой работник действително да откаже, ако от него бъде поискано да се труди извънредно? Експертът по труда проф. Теодорос Кутрукис казва: "Не. Това не може да мине без последствия, тъй като отделният работник има само минимални възможности да преговаря". Кутрукис предупреждава, че новото законодателство няма да се отрази положително на пазара на труда. Удължаването на дневното работно време би могло да доведе до намаляване на професионалното удовлетворение на заетите, до спад в производителността и дори до ръст на разходите за труд. Освен това може да повлияе на баланса между семейния и професионалния живот и да ограничи възможностите на работника да разполага с достатъчно време за по-нататъшната си квалификация и развитие, добавя професорът.
Експертът предлага в изключителни случаи, при които в даден бранш или в дадено предприятие има спешна нужда, за кратко да се въвеждат допълнителни работни часове. Това би могло да се уреди от работодателите и работниците чрез механизма на тарифните преговори.
Гъвкаво работно време според нуждите на работодателя
Наред с въвеждането на 13-часовия работен ден законопроектът предвижда и "гъвкаво" разпределение на почивните дни, гъвкаво и краткосрочно разпределение на допълнителната работа от 120 минути на ден и извикване на работа на служителите чрез мобилно приложение при "спешна нужда". Опция ще бъде и четиридневната работна седмица при 40 часа седмично работно време.
Министерството на труда е убедено, че предложената реформа ще пригоди законодателството към реалността. Но много експерти по труда възприемат това като легализиране на нарушенията от страна на работодателите, регистрирани в миналото.
Удължаване на работното време вместо работа на две места
Заради ниските заплати много гърци работят на две места, а с новите правила ще могат да работят по 13 часа при един работодател. "Ако можеш да правиш това при двама работодатели и да се местиш от едно място на друго, защо да не можеш да го правиш при един и да печелиш 40 процента повече?", гласи въпросът, който Керамеос постоянно задава пред обществеността.
Зад него обаче се крие въпросът защо толкова много хора в Гърция не могат да се издържат със своята 40-часова работа и трябва да се трудят извънредно или на две места.
Според Евростат гърците работят много, повече от всички други европейци - по 1886 часа годишно. Въпреки това производителността е ниска, както и покупателната способност (30 процента под средната за ЕС). Т.е. гърците още отсега работят много, но по волята на правителството трябва да работят още повече.
Синдикатите казват: "Стига толкова!"
Гръцкият синдикат GSEE отхвърля 13-часовия работен ден. "Изтощението не е подем, човешкото натоварване има граници", гласи мотото на предвидените протести. Вместо за удължаване, синдикатът се бори за намаляване на работното време до 37,5 часа седмично, колкото е в много от европейските страни.
В призива си за общата стачка синдикатът отбелязва: "Гръцките работници, които и сега работят повече часове годишно от колегите си в ЕС и съобщават за голям ръст на бърнаут и претоварване, ще се конфронтират сега с дистопия. Стига! Вече просто не издържаме".
Автор: Каки Бали
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Копейки,
Коментиран от #12, #20, #23
14:20 01.10.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #13, #18, #21
14:28 01.10.2025
3 еуророби
Коментиран от #15
14:28 01.10.2025
4 Карлос Друсар
14:30 01.10.2025
5 Нали
14:31 01.10.2025
6 Китаец
14:32 01.10.2025
7 кел файда
До коментар #2 от "Последния Софиянец":то ти личи че нямаш клиенти и дращиш по цял ден. Дай заплата на двама да ти вършат работата, и няма да си последен
14:32 01.10.2025
8 Цвете
14:37 01.10.2025
9 Лелеее майкооо ...
14:38 01.10.2025
10 Цвете
14:38 01.10.2025
11 Клубът на богатите
14:40 01.10.2025
12 Атлантенца !
До коментар #1 от "Копейки,":РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ..
14:41 01.10.2025
13 Албатрос
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ако искаш и по 300 часа работи, но не го искай от персонала или на национално ниво.
14:44 01.10.2025
14 Много яко е тва пичове
14:44 01.10.2025
15 еуророби
До коментар #3 от "еуророби":А и да отбележа, че от многото работа няма да ни остава време да харчим. БРЕЙ много ще забогатеем. Направо се размечтах как ще живея в завода
Коментиран от #24
14:47 01.10.2025
16 А деееее
14:48 01.10.2025
17 И масово гърците
14:50 01.10.2025
18 Ами да
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Разбира се, че ще работиш по дълго. Те, чистачиче на тоалетни и миячите на чинии трябва да работят докато има клиенти в заведението. Не може да има клиенти които така или иначе ползват тоалетните, а да няма кой да чисти. За чистене на тоалетни никъде нямя двусменна работа.
14:51 01.10.2025
19 Абе
14:59 01.10.2025
20 Баце ЕООД
До коментар #1 от "Копейки,":Ти кат та гледам всеки ден по 13 часа работиш тук
14:59 01.10.2025
21 А аз
До коментар #2 от "Последния Софиянец":По 23! Познавам един украинец, работи 26-27 часа на ден
15:00 01.10.2025
22 Иван Вазов
15:03 01.10.2025
23 Кретен!
До коментар #1 от "Копейки,":Бял ден да не видиш!
15:11 01.10.2025
24 00014
До коментар #15 от "еуророби":Познавах един н-к цех в радиозавода във Варна, Кателиев. Споделял ми е, че трябва военно положение в завода, и да се работи 14-15 часа. И той понякога стоеше. Но един ден се върнал по-рано ... И още не знае, дали синовете му са негови.
15:16 01.10.2025
25 Потомствен феодал
15:28 01.10.2025