Захарова към принц Хари: Британските кралски особи изглежда посещават Украйна за „снимки“

Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова отправи критики към британското кралско семейство във връзка с визитата на принц Хари в Киев. Принцът и екипът му от фондацията Invictus Games Foundation представиха нови инициативи за подкрепа на рехабилитацията на ранените във войната, предава Фокус.

Захарова заяви в платформата Х, че посещенията на британски кралски особи в Украйна изглеждат като „пиар акции“. Тя добави: „Преди две седмици това беше блудният син на крал Чарлз, Хари, който обича да дестабилизира и дискредитира баща си и по-широкото британско кралско семейство.“

