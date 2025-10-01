Захарова към принц Хари: Британските кралски особи изглежда посещават Украйна за „снимки“

Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова отправи критики към британското кралско семейство във връзка с визитата на принц Хари в Киев. Принцът и екипът му от фондацията Invictus Games Foundation представиха нови инициативи за подкрепа на рехабилитацията на ранените във войната, предава Фокус.
Захарова заяви в платформата Х, че посещенията на британски кралски особи в Украйна изглеждат като „пиар акции“. Тя добави: „Преди две седмици това беше блудният син на крал Чарлз, Хари, който обича да дестабилизира и дискредитира баща си и по-широкото британско кралско семейство.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тази красавица
18:18 01.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мильо
Коментиран от #9
18:19 01.10.2025
4 Сталин
18:21 01.10.2025
5 🤔Кралете и Толупите посещават
Коментиран от #10
18:22 01.10.2025
6 Захарова
18:24 01.10.2025
7 Иван
18:28 01.10.2025
8 456
18:34 01.10.2025
9 Че тя навремето...
До коментар #3 от "Мильо":...и Мадлин Олбрайт имаше такъв голям...,,микрофон",ама кой да помни...?!
18:35 01.10.2025
10 И нашият РоскУ...
До коментар #5 от "🤔Кралете и Толупите посещават":...,наскоро се снима с...восъчните фигури на Тръмп и Мелания...!
Коментиран от #12, #13
18:36 01.10.2025
11 Кой
18:37 01.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Така
18:44 01.10.2025