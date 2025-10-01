Новини
Свят »
Русия »
Захарова към принц Хари: Британските кралски особи изглежда посещават Украйна за „снимки“
  Тема: Украйна

Захарова към принц Хари: Британските кралски особи изглежда посещават Украйна за „снимки“

1 Октомври, 2025 18:13 733 14

  • мария захарова-
  • украйна-
  • принц хари

Мария Захарова нарече посещението на британския принц в Украйна „пиар ход“ и обвини кралското семейство в дестабилизация.

Захарова към принц Хари: Британските кралски особи изглежда посещават Украйна за „снимки“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова отправи критики към британското кралско семейство във връзка с визитата на принц Хари в Киев. Принцът и екипът му от фондацията Invictus Games Foundation представиха нови инициативи за подкрепа на рехабилитацията на ранените във войната, предава Фокус.

Захарова заяви в платформата Х, че посещенията на британски кралски особи в Украйна изглеждат като „пиар акции“. Тя добави: „Преди две седмици това беше блудният син на крал Чарлз, Хари, който обича да дестабилизира и дискредитира баща си и по-широкото британско кралско семейство.“

Още новини от Украйна


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тази красавица

    5 9 Отговор
    не е Захарова !

    18:18 01.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мильо

    7 7 Отговор
    Много и голям микрофона !

    Коментиран от #9

    18:19 01.10.2025

  • 4 Сталин

    15 10 Отговор
    Британското кралско семейство- професионални сатанисти и п€дофили

    18:21 01.10.2025

  • 5 🤔Кралете и Толупите посещават

    9 7 Отговор
    навсякъде за Снимка/и🃏🙃🤣

    Коментиран от #10

    18:22 01.10.2025

  • 6 Захарова

    7 2 Отговор
    И Путин е крал !

    18:24 01.10.2025

  • 7 Иван

    6 5 Отговор
    Обикалят за куфарчетата с пари от Зеленски.

    18:28 01.10.2025

  • 8 456

    4 3 Отговор
    Следете това семейство, за да знаете д.държава какво ни е приготвила

    18:34 01.10.2025

  • 9 Че тя навремето...

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Мильо":

    ...и Мадлин Олбрайт имаше такъв голям...,,микрофон",ама кой да помни...?!

    18:35 01.10.2025

  • 10 И нашият РоскУ...

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "🤔Кралете и Толупите посещават":

    ...,наскоро се снима с...восъчните фигури на Тръмп и Мелания...!

    Коментиран от #12, #13

    18:36 01.10.2025

  • 11 Кой

    4 6 Отговор
    Кой я натиска тази, за да дрънчи?

    18:37 01.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Така

    0 0 Отговор
    излъчват и руските теле канали. Като тебе.

    18:44 01.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания