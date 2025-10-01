Как Орбан намира неочаквани съюзници в спора за членството на Украйна в ЕС

Унгарският премиер Виктор Орбан може да се окаже с неочаквана подкрепа в усилията си да блокира присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Тази подкрепа идва от страни, които не споделят близостта му с Москва, но настояват за запазване на правото си на вето при разширяването на ЕС, пише Politico, предава News.bg.
Преди срещата на лидерите на ЕС в Копенхаген на 1 октомври, председателят на Европейския съвет Антонио Коща лобира за промяна на правилата за присъединяване. Идеята му е да се въведе гласуване с квалифицирано мнозинство за започване на официални преговори, вместо сегашното изискване за единодушно съгласие.
Въпреки това, предложението е противоречиво. Орбан е известен като лидерът в ЕС с най-близки отношения към президента Владимир Путин и най-голямо противопоставяне на Украйна, но други страни имат различни мотиви да се противопоставят на промените. Основно, за да запазят своето право на вето.
Срещу плана на Коща се изправят Франция, Нидерландия, Гърция и Дания, според анонимни източници от ЕС. Те изразяват опасения, че промяната би ограничила способността им да блокират кандидатури, които смятат за проблематични. Така например, Гърция иска да запази възможността да влияе върху преговорите за членство на Турция, България да поставя условия за Северна Македония, а Хърватия да блокира Сърбия.
Предложението на Коща засяга не само Украйна, чиято кандидатура е блокирана от месеци, но и Молдова, тъй като техните кандидатури са взаимно свързани. Ако правилата се променят, това може да отвори път за започване на преговори и за двете страни.
Високопоставен служител на ЕС посочва, че темата ще бъде обсъдена в Копенхаген заедно с друг план за използване на замразени руски активи в подкрепа на Украйна. Финландският президент Александър Стуб подкрепя идеята, като подчертава необходимостта от повече гъвкавост и по-малко възможности за блокиране.
Все пак съществува силна опозиция. Лидерите, които държат правото на вето като ключов инструмент на националния суверенитет, са против промяната. Това включва страни като Гърция, България и Хърватия, които използват ветото за политически цели по свои стратегически въпроси.
Париж също се противопоставя на ускоряване на процеса, като изтъква, че подобни промени изискват единодушие от всички 27 държави членки, което в настоящия момент изглежда невъзможно.
Междувременно Украйна и Молдова остават в застой. Киев е извършил значими реформи, но поради ветото на Унгария официалните преговори не са започнали. За Молдова ситуацията е аналогична, а президентът Мая Санду поставя членството в ЕС като основен приоритет на политическата си програма.
Инициативата на Коща получава подкрепа от Европейската комисия, която определя сегашния процес като твърде тромав. Но политическите интереси и националните стратегии на отделни държави остават сериозна пречка за промяната.
Както отбелязват дипломати, зад формалната подкрепа за Украйна се крие сложна мрежа от национални интереси. "Унгарците блокират украинците, но други държави използват тази ситуация, за да защитят собствените си приоритети", казва високопоставен представител на ЕС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МУАХАХАХАА
Коментиран от #3, #11, #26
18:54 01.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 До многоходовия кр тен
До коментар #1 от "МУАХАХАХАА":да не е нарушавал западните санкции които са глобални и важат и за многоходовия.
18:55 01.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 гост
18:58 01.10.2025
8 Сандо
18:59 01.10.2025
9 Не ни занимавайте с глупости, Днес
Утре Потоп в Бургас и Варна!
19:03 01.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мишел
До коментар #1 от "МУАХАХАХАА":Танкерът не е руски, а е един от 2300-3000 танкера, които превозват руски нефт. Печалбите от транспорт на руски нефт са най големи и това обяснява огромния брой танкери, които го правят
Коментиран от #29
19:05 01.10.2025
12 Данко Харсъзина
19:05 01.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Фон дер Миндер
Коментиран от #30
19:10 01.10.2025
17 ха-ха
19:13 01.10.2025
18 Аз съм за бързото приемане на Украйна и
И да се създаде нов ЕС(икономически) от суверенни държави, отговарящ на икономическите условия
19:20 01.10.2025
19 !!!?
19:33 01.10.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 бай Иван
До коментар #20 от "бай Иван":но има време ако продължават "малките мустачки" в същият дух да се дигне нова стена за доста по дълъг период от историята. Мисля,че нов Горбачов Русия няма да допусне.
19:36 01.10.2025
22 така, така
Не ми е ясно като как елита на ЕС не вижда безочието си. Ми какво да кажат другите кандидати, дето наистина са изпълнили редица реформи и към които ЕС продължава да има претенции.
19:41 01.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Някой
19:44 01.10.2025
26 Някой
До коментар #1 от "МУАХАХАХАА":Това се нарича пиратство. Единствените законни световни санкции са от ООН, където Русия има право на вето. Франция може да си гледа на територията на Франция и техни води, но не извън тях. Отделно вината е индивидуална. Делене на руски и неруски не съществува. Дори по нашата конституция май бе член 6 алинея 2, права не се делят по етнос. Противното е расизъм.
19:47 01.10.2025
27 Да си заслужим хонорара
19:49 01.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Чист руски танкер
До коментар #11 от "Мишел":баш руски е копей.
20:12 01.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 сноу
20:24 01.10.2025
32 Хи хи хи
Знесфще се празнува
20:26 01.10.2025
33 Ролан
20:29 01.10.2025