Полетите на дронове в Германия пораждат тревога за сигурността на НАТО

Миналата седмица в северната германска провинция Шлезвиг-Холщайн бяха забелязани дронове над ключова инфраструктура, включително корабостроителница за подводници и електроцентрала, съобщи ДПА, цитирайки местните власти, предава БТА.

Провинцията, която граничи с Дания, стана свидетел на подобни случаи, докато в съседната страна летища бяха временно затваряни заради множество прелитащи дронове. Ситуацията предизвика сериозни реакции сред датските политици и съюзниците в НАТО.

Инцидентите се развиват на фона на нарастващо напрежение по източния фланг на НАТО, след като руски самолети нарушиха въздушното пространство на Полша, Румъния и Естония.

Министърът на вътрешните работи на провинцията, Забине Сютерлин-Вак, информира регионалния парламент, че в голяма част от случаите през нощта на миналия петък засечените обекти са се оказали самолети, вертолети или законно използвани дронове. Все пак остава неясно какви са били някои от апаратите, особено тези, летели над военни обекти, поради което прокуратурата е започнала разследване.

Премиерът на Шлезвиг-Холщайн, Даниел Гюнтер, подчерта, че дроновете в различни страни от ЕС, включително Германия, през последните месеци имат ясна цел да създават чувство на несигурност и дестабилизация. По думите му това е част от хибридната война, в която се включват още дезинформация, шпионаж и саботаж. Той настоя за бързо изграждане на ефективна система за противодействие на дронове с цел защита на критичната инфраструктура и населението.

Списание Шпигел първо съобщи за дроновете над Германия, като уточни, че те са прелитали над електроцентрала в Кил, университетска болница и корабостроителницата ThyssenKrupp Marine Systems. По информация на изданието някои от апаратите са летели във формация около т.нар. „дрон-майка“.

Други засечени цели включват сградата на местния парламент в Кил и рафинерия в Хайде, уточнява Шпигел, позовавайки се на източници от службите за сигурност.

Случаите предизвикаха дебат в Германия за необходимите законови мерки при подобни ситуации, както и за рисковете, които крие евентуалното сваляне на дронове над населени райони, коментира ДПА.