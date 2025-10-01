Полетите на дронове в Германия пораждат тревога за сигурността на НАТО

Миналата седмица в северната германска провинция Шлезвиг-Холщайн бяха забелязани дронове над ключова инфраструктура, включително корабостроителница за подводници и електроцентрала, съобщи ДПА, цитирайки местните власти, предава БТА.
Провинцията, която граничи с Дания, стана свидетел на подобни случаи, докато в съседната страна летища бяха временно затваряни заради множество прелитащи дронове. Ситуацията предизвика сериозни реакции сред датските политици и съюзниците в НАТО.
Инцидентите се развиват на фона на нарастващо напрежение по източния фланг на НАТО, след като руски самолети нарушиха въздушното пространство на Полша, Румъния и Естония.
Министърът на вътрешните работи на провинцията, Забине Сютерлин-Вак, информира регионалния парламент, че в голяма част от случаите през нощта на миналия петък засечените обекти са се оказали самолети, вертолети или законно използвани дронове. Все пак остава неясно какви са били някои от апаратите, особено тези, летели над военни обекти, поради което прокуратурата е започнала разследване.
Премиерът на Шлезвиг-Холщайн, Даниел Гюнтер, подчерта, че дроновете в различни страни от ЕС, включително Германия, през последните месеци имат ясна цел да създават чувство на несигурност и дестабилизация. По думите му това е част от хибридната война, в която се включват още дезинформация, шпионаж и саботаж. Той настоя за бързо изграждане на ефективна система за противодействие на дронове с цел защита на критичната инфраструктура и населението.
Списание Шпигел първо съобщи за дроновете над Германия, като уточни, че те са прелитали над електроцентрала в Кил, университетска болница и корабостроителницата ThyssenKrupp Marine Systems. По информация на изданието някои от апаратите са летели във формация около т.нар. „дрон-майка“.
Други засечени цели включват сградата на местния парламент в Кил и рафинерия в Хайде, уточнява Шпигел, позовавайки се на източници от службите за сигурност.
Случаите предизвикаха дебат в Германия за необходимите законови мерки при подобни ситуации, както и за рисковете, които крие евентуалното сваляне на дронове над населени райони, коментира ДПА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 мошЕто
Коментиран от #5
20:50 01.10.2025
3 Радвайте се бе!
20:51 01.10.2025
4 натофска мастия
20:52 01.10.2025
5 Ясно като бел ден
До коментар #2 от "мошЕто":Така е. Германия капут.
20:52 01.10.2025
6 Пич
20:52 01.10.2025
7 Кой се тревожи при положение
20:54 01.10.2025
8 Тея "руснаци"
Коментиран от #22
20:56 01.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 az СВО Победа80
"Най-мощният военен съюз в историята на света", както гласи пропагандата имал нужда от защита! 🤣
Коментиран от #31
20:57 01.10.2025
11 Пак ли
20:59 01.10.2025
12 Ами да си ги
21:02 01.10.2025
13 Лъжите отново ...
21:04 01.10.2025
14 Ъхъ
21:05 01.10.2025
15 Артилерист
21:07 01.10.2025
16 Ами
си дронове, не ми се мисли какво ще стане ако забележат прелитащи ракети :)
21:08 01.10.2025
17 Каквото повикало
21:09 01.10.2025
18 Хммм,
21:11 01.10.2025
19 Това е много важно
21:12 01.10.2025
20 гост
Коментиран от #24
21:13 01.10.2025
21 Прекаляват с бирата
21:15 01.10.2025
22 Абе
До коментар #8 от "Тея "руснаци"":На модерните германци и особено германки , не е трудно да им стигнеш до Хол - а !
21:15 01.10.2025
23 Така е
21:17 01.10.2025
24 и то на
До коментар #20 от "гост":отворен прозорец...🤣🤣🤣
21:18 01.10.2025
25 Да развява тогава
21:20 01.10.2025
26 Те са тук
21:25 01.10.2025
27 Каквото и да ви говорят
За да обират народите си трябва да измислят и сами създават заплахи. И да ни спасяват доходно.
Както от пландемията
Както от промените на климата.
Както от газовете на кравите.
Както от крайно-десните
21:33 01.10.2025
28 Я пък тоя
Голяма лъжа ще да е това с дроновете.
21:33 01.10.2025
29 Верно ли
21:36 01.10.2025
30 Не се тревожете
21:38 01.10.2025
31 Чингиз Хан
До коментар #10 от "az СВО Победа80":Ряпа да яде! Спрямо НАТОТ.-то. Майтап!
21:41 01.10.2025
32 американец
не бе, пораждат само "усещане" за несигурност :)
21:42 01.10.2025
33 Леле мале страх
Що плашиш НАТО, бре пич?
21:45 01.10.2025
34 историк
21:52 01.10.2025
35 УдоМача
22:00 01.10.2025