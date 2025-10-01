Новини
Полетите на дронове в Германия пораждат тревога за сигурността на НАТО

1 Октомври, 2025 20:43, обновена 1 Октомври, 2025 20:47 896 35

Над военни обекти, енергийни съоръжения и обществени институции в провинция Шлезвиг-Холщайн са засечени дронове, което поражда опасения за хибридна война.

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Миналата седмица в северната германска провинция Шлезвиг-Холщайн бяха забелязани дронове над ключова инфраструктура, включително корабостроителница за подводници и електроцентрала, съобщи ДПА, цитирайки местните власти, предава БТА.

Провинцията, която граничи с Дания, стана свидетел на подобни случаи, докато в съседната страна летища бяха временно затваряни заради множество прелитащи дронове. Ситуацията предизвика сериозни реакции сред датските политици и съюзниците в НАТО.

Инцидентите се развиват на фона на нарастващо напрежение по източния фланг на НАТО, след като руски самолети нарушиха въздушното пространство на Полша, Румъния и Естония.

Министърът на вътрешните работи на провинцията, Забине Сютерлин-Вак, информира регионалния парламент, че в голяма част от случаите през нощта на миналия петък засечените обекти са се оказали самолети, вертолети или законно използвани дронове. Все пак остава неясно какви са били някои от апаратите, особено тези, летели над военни обекти, поради което прокуратурата е започнала разследване.

Премиерът на Шлезвиг-Холщайн, Даниел Гюнтер, подчерта, че дроновете в различни страни от ЕС, включително Германия, през последните месеци имат ясна цел да създават чувство на несигурност и дестабилизация. По думите му това е част от хибридната война, в която се включват още дезинформация, шпионаж и саботаж. Той настоя за бързо изграждане на ефективна система за противодействие на дронове с цел защита на критичната инфраструктура и населението.

Списание Шпигел първо съобщи за дроновете над Германия, като уточни, че те са прелитали над електроцентрала в Кил, университетска болница и корабостроителницата ThyssenKrupp Marine Systems. По информация на изданието някои от апаратите са летели във формация около т.нар. „дрон-майка“.

Други засечени цели включват сградата на местния парламент в Кил и рафинерия в Хайде, уточнява Шпигел, позовавайки се на източници от службите за сигурност.

Случаите предизвикаха дебат в Германия за необходимите законови мерки при подобни ситуации, както и за рисковете, които крие евентуалното сваляне на дронове над населени райони, коментира ДПА.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 мошЕто

    21 2 Отговор
    Тия НАТовце са големи тъпун...гери ! С едни дронове не могат да се оправят , тръгнали да борят руснаците .

    Коментиран от #5

    20:50 01.10.2025

  • 3 Радвайте се бе!

    21 1 Отговор
    Засега само дронове прелитат, още няма балистични ракети!

    20:51 01.10.2025

  • 4 натофска мастия

    14 2 Отговор
    мадал за този който заколи целиятeят екип на факти заедно със спонсорите им

    20:52 01.10.2025

  • 5 Ясно като бел ден

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "мошЕто":

    Така е. Германия капут.

    20:52 01.10.2025

  • 6 Пич

    17 3 Отговор
    Това е безобразие !!! Руснаците си правят каквото си поискат !!! НАТО излезе много куц кон !!!

    20:52 01.10.2025

  • 7 Кой се тревожи при положение

    19 1 Отговор
    Че хората са от едната страна а организацията НАТО е от другата страна ,хората в Европа никога не са били поддръжници на НАТО и премахването му ще е облекчение за всички

    20:54 01.10.2025

  • 8 Тея "руснаци"

    11 0 Отговор
    И до Шлезвиг-Холщайн са стигнали ...

    Коментиран от #22

    20:56 01.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 az СВО Победа80

    17 0 Отговор
    "...тревога за сигурността на НАТО..."🤣

    "Най-мощният военен съюз в историята на света", както гласи пропагандата имал нужда от защита! 🤣

    Коментиран от #31

    20:57 01.10.2025

  • 11 Пак ли

    14 0 Отговор
    остава неясно какви са били "апаратите"? Да не са на Паси марсианците? И само колко са неуловими

    20:59 01.10.2025

  • 12 Ами да си ги

    9 0 Отговор
    свалят дроновете. Аз ли да им ги свалям

    21:02 01.10.2025

  • 13 Лъжите отново ...

    13 1 Отговор
    руски самолети не са нарушили въздушното пространство на Полша, Румъния и Естония....и е доказано.

    21:04 01.10.2025

  • 14 Ъхъ

    9 0 Отговор
    Единствено Русия може да защити НАТО! При това качествено!🤔

    21:05 01.10.2025

  • 15 Артилерист

    15 0 Отговор
    Тия съчинени полети на фалшиви руски дронове се използват за нагнетяване на обстановката и оправдаване на подготовката на НАТО за директно включване във войната. Коментарите за обясняване на тази демагогия и манипулации се изтриват.

    21:07 01.10.2025

  • 16 Ами

    7 0 Отговор
    Като гледам каква паника е обзела западните демокрации заради някакви
    си дронове, не ми се мисли какво ще стане ако забележат прелитащи ракети :)

    21:08 01.10.2025

  • 17 Каквото повикало

    6 0 Отговор
    това се обадило.

    21:09 01.10.2025

  • 18 Хммм,

    1 1 Отговор
    Отдавна е време всички да си дадат сметка какви са реалностите, да предприемат бързи мерки за зящита и да престанат да се изненадват като в детската градина.

    21:11 01.10.2025

  • 19 Това е много важно

    8 0 Отговор
    Да летят във формация около т.нар. „дрон-майка“.... и да викат га-гааа..

    21:12 01.10.2025

  • 20 гост

    7 0 Отговор
    И тези, както датчани и норвежци са спали върху мокри броеве на "Фьолкишер беобахтер" !

    Коментиран от #24

    21:13 01.10.2025

  • 21 Прекаляват с бирата

    4 0 Отговор
    обаче тея хора.. и с райската газ, и с вейповете

    21:15 01.10.2025

  • 22 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тея "руснаци"":

    На модерните германци и особено германки , не е трудно да им стигнеш до Хол - а !

    21:15 01.10.2025

  • 23 Така е

    3 0 Отговор
    това е част от хибридната война, в която се включват още дезинформация, шпионаж и саботаж. Но атлантически и срещу хората.

    21:17 01.10.2025

  • 24 и то на

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "гост":

    отворен прозорец...🤣🤣🤣

    21:18 01.10.2025

  • 25 Да развява тогава

    3 0 Отговор
    Германия бялото знаме преди тея дрони да са почнали да отвличат и германки

    21:20 01.10.2025

  • 26 Те са тук

    1 0 Отговор
    Докога ще ги криете тези извънземни с тези "дронове"? Защо не ги свалите щом нарушават въздушното ви пространство? Имало риск бла бла бла. Първо, че нямате нужна технология да ги свалите. Второ, тези "дронове" ако се свалят на земята, хората ще видят, че тези "дронове" са с извънземна технология. Вие властите знаете за какво става на въпрос. Но колкото и да ги криете, времето наближава за тяхното разкриване от човечеството. Докога ще заблуждавате човечеството?

    21:25 01.10.2025

  • 27 Каквото и да ви говорят

    5 0 Отговор
    става дума за пари!!!
    За да обират народите си трябва да измислят и сами създават заплахи. И да ни спасяват доходно.

    Както от пландемията
    Както от промените на климата.
    Както от газовете на кравите.
    Както от крайно-десните

    21:33 01.10.2025

  • 28 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    Интересно, над цяла Европа летят дрониве, как пък един не свалиха да видят кой го е направил!
    Голяма лъжа ще да е това с дроновете.

    21:33 01.10.2025

  • 29 Верно ли

    2 0 Отговор
    Абе аз що си спомням за едни дронове, дето всяваха паника в Щатите след избирането на Тръмп, ама преди инаугурацията! Май сме го гледАли тоя филм вече, ааа???

    21:36 01.10.2025

  • 30 Не се тревожете

    1 0 Отговор
    Животът продължава.

    21:38 01.10.2025

  • 31 Чингиз Хан

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "az СВО Победа80":

    Ряпа да яде! Спрямо НАТОТ.-то. Майтап!

    21:41 01.10.2025

  • 32 американец

    1 0 Отговор
    "пораждат тревога за сигурността на НАТО"...
    не бе, пораждат само "усещане" за несигурност :)

    21:42 01.10.2025

  • 33 Леле мале страх

    1 0 Отговор
    Ех, тоя Путин, колко е подъл!
    Що плашиш НАТО, бре пич?

    21:45 01.10.2025

  • 34 историк

    1 0 Отговор
    толково дронове и нито един свален !!! и най важното никой (но се правътт че незная че са украински(европейски по точно от литоскката губерния)а ма съвсем никой не знае кои и кога ги е вдигнал или теса по зиде и от ЕННЕЛО

    21:52 01.10.2025

  • 35 УдоМача

    1 0 Отговор
    Ще взема и аз да си направя един дрон да правя на атлантиците ШАААААШ :D

    22:00 01.10.2025

