Финландия и Швеция обсъждат съвместно производство на военни кораби

1 Октомври, 2025 22:24 593 12

Двете страни водят преговори за корвети, с участието на шведската компания Saab, за да укрепят отбранителното си сътрудничество.

Финландия и Швеция обсъждат съвместно производство на военни кораби - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Финландия е провела предварителни преговори със Швеция за възможно съвместно производство на военни кораби, включително корвети, съобщава Yle, предава News.bg.

„Проектът за корвета е пример за финско-шведско сътрудничество, тъй като доставчик на оръжейната система е компанията Saab. В момента се водят преговори за потенциални сделки“, заяви финландският министър на отбраната Анти Хаканен по време на посещението си заедно със шведския си колега Пол Йонсон в корабостроителницата „Раума“, където се строят четири многоцелеви корвета за финландските военноморски сили.

Шведският министър на отбраната Пол Йонсон посочи, че участието на Saab ще засили отбранителното сътрудничество между двете държави. „Радваме се, че Saab е част от проекта. Надяваме се това да доведе до по-тясно сътрудничество в отбранително-промишления комплекс и в бъдеще“, добави той.

Генералният директор на Rauma Marine Constructions (RMC) Мика Ниеминен подчерта, че ключов фактор за успешното производство и износ на военни кораби е именно партньорството с шведската компания Saab и други участници в проекта.

„Това е стратегическа цел, към която се стремим“, отбеляза Ниеминен.


Финландия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Странно, но факт

    3 3 Отговор
    Финландия и Швеция седяте и обсъждат съвместно производство на военни кораби. По едно впреме гледат само седят!

    22:28 01.10.2025

  • 2 смех

    3 2 Отговор
    Тия сааб обаче кефят крадат от баламурниците технологии и произвеждат всичйо то не са гемии грипени и тн. В началото с грепените се бяха хванали с ангоийските мошеници Баеи Систъмс обия раздаваха подкупи на южноафриканските папуси тайландците и радка пилотката да купуват еднодвигателния бо клук сега фемии щели да правят.

    22:29 01.10.2025

  • 3 А аз

    3 1 Отговор
    И онази ми работа стоим и обсъждаме как да произведем дете на шведската принцеса!

    Коментиран от #9

    22:30 01.10.2025

  • 4 Европеец

    4 2 Отговор
    Бизнеса си е бизнес, въпреки че финландците мразят шведите.... Много се учудвам на търпението на Путин по отношение на украинската хунта.... Ако до края на годината не удари за втори път с орешника по кратуната на киевската хунта Путин за мен ще е гола вода.... Руснаците го подкрепят, но не се знае докога, защото им писна 3,5 години война, иска да приключва с победа, но Путин се бави не разбираемо защо....

    22:31 01.10.2025

  • 5 Че някой да не би до сега

    4 1 Отговор
    Да им е забранявал съвместно производство на военни кораби ? Щом им е това стратегическата цел нека да си строят .. да се занимават там с нещо тея безделници

    22:32 01.10.2025

  • 6 Уфф

    4 1 Отговор
    А, ще можете ли да ги защитите тези корита, или ще се случи както с украинския флот в първите дни на войната??

    22:33 01.10.2025

  • 7 Име

    5 1 Отговор
    Приятни сънища!

    22:38 01.10.2025

  • 8 Отец Чапаев

    1 1 Отговор
    Путин не се плаши от курвети.

    22:48 01.10.2025

  • 9 Може

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "А аз":

    Ли да кажете какво си говорите?

    Коментиран от #11

    22:50 01.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Може":

    Той ме навива , че Жик - Так и готово ! А аз го цивилизовам , че трябва първо да я погалиме !

    23:07 01.10.2025

  • 12 Уса

    0 0 Отговор
    Геовете от ВСУ поздравяват шведските швестъри

    23:22 01.10.2025

