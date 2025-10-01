Финландия и Швеция обсъждат съвместно производство на военни кораби

Финландия е провела предварителни преговори със Швеция за възможно съвместно производство на военни кораби, включително корвети, съобщава Yle, предава News.bg.

„Проектът за корвета е пример за финско-шведско сътрудничество, тъй като доставчик на оръжейната система е компанията Saab. В момента се водят преговори за потенциални сделки“, заяви финландският министър на отбраната Анти Хаканен по време на посещението си заедно със шведския си колега Пол Йонсон в корабостроителницата „Раума“, където се строят четири многоцелеви корвета за финландските военноморски сили.

Шведският министър на отбраната Пол Йонсон посочи, че участието на Saab ще засили отбранителното сътрудничество между двете държави. „Радваме се, че Saab е част от проекта. Надяваме се това да доведе до по-тясно сътрудничество в отбранително-промишления комплекс и в бъдеще“, добави той.

Генералният директор на Rauma Marine Constructions (RMC) Мика Ниеминен подчерта, че ключов фактор за успешното производство и износ на военни кораби е именно партньорството с шведската компания Saab и други участници в проекта.

„Това е стратегическа цел, към която се стремим“, отбеляза Ниеминен.