Рубио: Спирането на правителството заплашва сигурността на САЩ и отслабва позициите ни в света

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че частичното спиране на работата на правителството отслабва позицията на Вашингтон в международните отношения и заплашва сигурността на САЩ.

„Конгресмените демократи решиха да спрат работата на правителството. Действията им, продиктувани от партийни интереси, подкопават позицията на Америка на световната сцена и заплашват националната сигурност“, написа държавният секретар на САЩ в X.

Федералното правителство на САЩ частично спря работа в полунощ на 1 октомври (07:00 българско време) поради липса на финансиране. Това се случи, след като представители на управляващата Републиканска и опозиционната Демократическа партии в Конгреса на САЩ не успяха да се споразумеят за редица разходи, включително здравеопазване. Те се обвиняват взаимно, че са провокирали спирането на работата на правителството и са го удължили с политически цели.

Според законодателството на САЩ, ведомствата и агенциите, отговорни за националната сигурност и дейностите по външна политика, трябва да продължат да работят, ако финансирането на федералното правителство бъде спряно. Подобни изисквания се отнасят и за държавните служители, чиято работа е насочена към „защита на живота и имуществото“. Държавните служители, принудени да работят при такива условия, не получават заплати, но обикновено им се плаща след разрешаване на въпроса с финансирането.

От 1977 г. финансирането на федералното правителство е било прекъсвано повече от 20 пъти поради разногласия между администрацията и Конгреса. Най-дългият период е бил 35 дни – от 22 декември 2018 г. до 25 януари 2019 г. – по време на първия президентски мандат на настоящия американски лидер Доналд Тръмп.