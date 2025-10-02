Тръмп: Ще използваме шътдауна, за да се справим с проблемите в управлението

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че администрацията на Вашингтон трябва да се възползва от частичното спиране на работата на федералното правителство, за да се справи с правителствените проблеми.

„Републиканците трябва да използват тази възможност, създадена от наложеното от демократите спиране на работата на федералното правителство, за да се отърват от неефективните разходи, разхищенията и измамите. Могат да бъдат спестени милиарди долари“, написа американският лидер на 1 октомври в Truth Social.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс потвърди по-рано на 1 октомври, че Белият дом възнамерява да използва спирането на работата на правителството, за да намали допълнително размера на държавния апарат.

Федералното правителство на САЩ частично спря работа в полунощ на 1 октомври (7:00 ч. българско време) поради липса на финансиране. Това се случи, след като представители на управляващата Републиканска и опозиционната Демократическа партии в Конгреса на САЩ не можаха да се споразумеят за редица разходни пера, включително здравеопазване. Те се обвиниха взаимно в провокиране на спирането на работата на правителството и удължаването му с политически цели.

Според законодателството на САЩ, ведомствата и агенциите, отговорни за националната сигурност и дейностите по външна политика, продължават да работят, ако финансирането от федералното правителство бъде спряно. Подобни изисквания се отнасят и за онези държавни служители, чиито задължения са насочени към „защита на живота и имуществото“. Тези държавни служители, принудени да работят при такива условия, не получават заплати, но обикновено възнагражденията им се изплащат след разрешаване на въпроса с финансирането.

От 1977 г. финансирането от федералното правителство е било прекъсвано повече от 20 пъти поради разногласия между администрацията и Конгреса. Най-дългият период е бил 35 дни – от 22 декември 2018 г. до 25 януари 2019 г. – по време на първия мандат на Тръмп.