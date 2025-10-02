Новини
Тръмп: Ще използваме шътдауна, за да се справим с проблемите в управлението

2 Октомври, 2025 06:35, обновена 2 Октомври, 2025 06:43 484 6

Трябва да се отървем от неефективните разходи, разхищенията и измамите, заяви американският президент

Тръмп: Ще използваме шътдауна, за да се справим с проблемите в управлението - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че администрацията на Вашингтон трябва да се възползва от частичното спиране на работата на федералното правителство, за да се справи с правителствените проблеми.

„Републиканците трябва да използват тази възможност, създадена от наложеното от демократите спиране на работата на федералното правителство, за да се отърват от неефективните разходи, разхищенията и измамите. Могат да бъдат спестени милиарди долари“, написа американският лидер на 1 октомври в Truth Social.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс потвърди по-рано на 1 октомври, че Белият дом възнамерява да използва спирането на работата на правителството, за да намали допълнително размера на държавния апарат.

Федералното правителство на САЩ частично спря работа в полунощ на 1 октомври (7:00 ч. българско време) поради липса на финансиране. Това се случи, след като представители на управляващата Републиканска и опозиционната Демократическа партии в Конгреса на САЩ не можаха да се споразумеят за редица разходни пера, включително здравеопазване. Те се обвиниха взаимно в провокиране на спирането на работата на правителството и удължаването му с политически цели.

Според законодателството на САЩ, ведомствата и агенциите, отговорни за националната сигурност и дейностите по външна политика, продължават да работят, ако финансирането от федералното правителство бъде спряно. Подобни изисквания се отнасят и за онези държавни служители, чиито задължения са насочени към „защита на живота и имуществото“. Тези държавни служители, принудени да работят при такива условия, не получават заплати, но обикновено възнагражденията им се изплащат след разрешаване на въпроса с финансирането.

От 1977 г. финансирането от федералното правителство е било прекъсвано повече от 20 пъти поради разногласия между администрацията и Конгреса. Най-дългият период е бил 35 дни – от 22 декември 2018 г. до 25 януари 2019 г. – по време на първия мандат на Тръмп.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 3 Едва ли

    1 0 Отговор
    Най-голямата ви измама е печатницата на фалшивите пари. Но, тя е печатила от 1913 г до днес. Огромният дълг и цялата ви система е така направена да е зависима от тази печатница. Но вече сте в задънена улица от огромните дългове. Лихвите даже стават невъзможни за изплащане. Ще имате огромна "перестройка"! Цялата ви система ще се срине.

    06:49 02.10.2025

  • 4 Май тук има план

    0 0 Отговор
    Тръмп, като всеки добър бизнесмен е предположил подобно развитие и ще се възползва от него. Ясно е, че ще се разчистват политически сметки и ще се довърши това, което Илон започна.

    06:50 02.10.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Бай Дончо ще вади резачката.

    06:50 02.10.2025

  • 6 Копейка

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    Честито Лом, честит да си. Ти си стожер на тъпотата. Благодарим. По теб се ориентираме, кое е грешно!

    06:50 02.10.2025