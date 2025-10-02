Извадиха живи петима души изпод развалините на срутилото се ислямско училище в Индонезия

Спасителните екипи в индонезийската провинция Източна Ява извадиха живи петима души изпод развалините на срутило се ислямско училище на третия ден от спасителните операции, които се провеждат с помощта на ръчни инструменти заради твърде големия риск от използване на тежка техника, предаде ДПА, позовавайки се на официални представители, съобщи БТА.

Близо 60 души, повечето от които деца на възраст между 13 и 18 години, все още са в неизвестност, съобщи Националната служба за борба с бедствията, което поражда опасения, че срутването може да се превърне в една от най-смъртоносните строителни аварии в Индонезия през последните години.

Броят на потвърдените жертви достигна петима, след като вчера спасителните екипи извадиха две тела изпод руините. По-рано бе съобщено за трима загинали.

Многоетажната сграда на училището "Ал Хозини" в район Сидоарджо, Източна Ява, се срутила, докато работници са изливали бетон, за да издигнат допълнителен етаж към нея. По време на срутването около 100 ученици са били на втория етаж за следобедна молитва. Очевидци разказаха, че малко преди трагедията сградата е започнала да се люлее и са се чули пукащи звуци, след което тя се е срутила за броени секунди.

Петима души, извадени живи изпод развалините, бяха спасени вчера, но единият от тях остава в критично състояние, съобщи днес говорителят на Националната служба за борба с бедствията на Индонезия Абдул Мухари

Спасителните екипи продължават усиленото търсене в опит да достигнат поне още един човек, за когото се предполага, че все още е жив, но се намира дълбоко в развалините на рухналата сграда.

За да предотвратят по-нататъшно срутване, екипите избягваха използването на кранове и тежка техника, а вместо това прокопаваха с ръчни инструменти тунели с ширина по-малко от 60 см, през които пропълзаваха.

"Използването на тежка техника е твърде рисковано поради нестабилността на руините", каза Мухари. "Ако има признаци на живот, нашите екипи ще продължат да копаят на ръка, дори и това да отнема много повече време", добави той.

Около 100 души са оцелели при срутването, много от тях все още са в болница.