  Тема: Украйна

Русия: САЩ редовно предоставят разузнавателна информация на Украйна

2 Октомври, 2025 14:07 684 33

По-рано Доналд Тръмп заяви, че Украйна е способна да си възвърне завзетата от Русия територия

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви днес, че САЩ и НАТО вече редовно предоставят на Украйна разузнавателна информация, след като се появиха съобщения, че Вашингтон ще предостави на Киев разузнавателни данни за руски енергийни цели, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"САЩ редовно предоставят разузнавателна информация на Украйна по интернет", заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. "Предоставянето и използване на цялата инфраструктура на НАТО и САЩ за събиране и предаване на разузнавателна информация на украинците е очевидно", добави той.

Американският вестник "Уолстрийт джърнъл" и агенция Ройтерс съобщиха по-рано днес, че САЩ ще предоставят на Украйна разузнавателна информация за руски енергийни инфраструктурни цели, които могат да бъдат поразени с оръжия с голям обсег, докато Вашингтон обмисля дали да изпрати на Киев ракети, които могат да бъдат използвани за такива удари.

САЩ отдавна обменят разузнавателни данни с Украйна, но според "Уолстрийт джърнъл" новите данни ще улеснят силите на Киев в обстрелването на нефтопреработвателни комбинати, газопроводи, атомни електроцентрали и друга инфраструктура. Целта е най-вече да се лиши Кремъл от продажба и потребление на гориво, посочва Ройтерс.

Одобрението на новата разузнавателна помощ за Украйна е дошло малко след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Украйна е способна да си възвърне завзетата от Русия територия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Краснов

    2 9 Отговор
    така докладва !

    Коментиран от #29

    14:08 02.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ЕС,НАТО,САЩ - злото на света!

    21 6 Отговор
    Фашагите се сплотяват!

    14:09 02.10.2025

  • 4 Сиганин

    11 1 Отговор
    Ши бирем жолязу ут нибету

    14:10 02.10.2025

  • 5 реалистъ

    10 12 Отговор
    И какво от това? НАТО бомби Русия чрез Украйна, а Русия я е страх да закачи НАТО.

    Коментиран от #7, #9

    14:10 02.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 2 Отговор
    Това всички го знаят,
    но мнозина си мълчат,
    а много го отричаха‼️

    Коментиран от #30

    14:11 02.10.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "реалистъ":

    Терористи, сър❗

    14:13 02.10.2025

  • 8 ЦУЦА

    3 7 Отговор
    АБЕ САЩ НЕ ФАЛИРАХА ЛИ НА 1 ОКТОМВРИ

    Коментиран от #11

    14:14 02.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А китай, индия и иран предоставят

    5 8 Отговор
    всичко на русия, не само информация

    14:15 02.10.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "ЦУЦА":

    Далеч преди тази дата❗
    Просто не си го признават‼️

    Коментиран от #15

    14:16 02.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Копейки какво става днес?

    4 7 Отговор
    Превзехте ли Покровск и Купянск най сетне?, ами знамената кога ще ги закичвате на Райхстага?, айде вече четвърта година се туткате, станахте за смях пред света, уж движуха, сармати, орешници, морешници, незнам си какво още, НАТО бихте, Европа фалирвахте, накрая май се оказа че братушките ви се оср@.....@ и няма да има освобождение а🤣🤣🤣🤣

    14:20 02.10.2025

  • 14 ужасТ

    5 7 Отговор
    Ма как така САЩ не са питали Кремъл дали може да предоставят разузнавателна информация на Украйна? Путин да ги накаже. Да спре да им праща Наташки.

    14:23 02.10.2025

  • 15 Е, какъв е тоя фалит

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Дето няма няма сигнали за него, а трябва да признаят, че го има.
    Фалитът винаги е очеваден. Напр. Гърция преди години.
    Другото са си твои лакардии. Ама пък ги напишеш, пък и им верваш.

    Коментиран от #22, #24, #33

    14:23 02.10.2025

  • 16 Георги Г.

    7 1 Отговор
    Интересно - редактора на тема "България" във Факти пише нон-стоп против Русия .... защо ли ...
    ...
    Което и обуславя определянето на текста като ... не много смислен - явно Русия печели войната, щом пропагандата против нея е станала всекидневие ...

    Коментиран от #19, #27

    14:23 02.10.2025

  • 17 изнасилен русофил

    10 7 Отговор
    Основното оръжие на Русия е телевизията; тя влияе на мозъка, дори и да го няма...

    14:24 02.10.2025

  • 18 Тц.. Тц...

    1 5 Отговор

    До коментар #12 от "русия е васал на Китай":

    Остави се... остави се, че и движухата спряла, нашите братушки се наредили на опашки за бензин, километрични опашки, и не мърдат с часове, отиде движухата в ряката🙊.

    14:24 02.10.2025

  • 19 Печели бе печели....

    1 4 Отговор

    До коментар #16 от "Георги Г.":

    Вече са в Нова Зеландия....

    14:26 02.10.2025

  • 20 РФ е един огромен КЕН eф !

    6 5 Отговор
    Сред opkите на рашиста Путлер им 700 хиляди таласъми, които са свикнали да убиват за много пари. И те ще се върнат рано или късно.
    Понеже са 700 хиляди opkи, това не са хора, които са свикнали да убиват за големи пари, а наблизо няма афганистански синдром, няма чеченски, няма виетнамски синдром. Ще бъде кървава баня за цялото население. Защото са opkи, които ще идват, разбира се, с омраза към тези, които са останали вкъщи, които са останали в офиса.
    И това ще бъде наистина радикална промяна на обстановката в позицията.

    14:26 02.10.2025

  • 21 4-та година "Киев за 3 дня"

    4 3 Отговор
    На 1 август на среща с путлер, лукашенко заяви, че ако Украйна спешно не изтича да се предаде на ₚусня, то "след месец-месец и половина-два там дори отбранителни съоръжения няма да останат“. ₚусня щяла да разруши всичко и да превземе.
    Изминаха два месеца.
    През това време ₚусня не успя да превземе нищо, освен няколко опустошени и разрушени села. А темповете на настъпление на ₚашистката армия през септември паднаха почти 2 пъти в сравнение с август. Всички ₚашистки пропагандисти в един глас констатират, че на фронта има задънена улица (тупик).

    14:27 02.10.2025

  • 22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Е, какъв е тоя фалит":

    Ами то е като Пенка Общата,
    дето не си признава, че цялото село я е мандръсАло❗

    14:27 02.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Е, какъв е тоя фалит":

    Тя и Франция цъфти❗
    А що ли ЕЦБ ще я СПАСЯВА с пари от ВСИЧКИ в €- зоната❗

    14:30 02.10.2025

  • 25 Гориил

    0 0 Отговор
    Вече е късно.

    14:32 02.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Г. Георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Георги Г.":

    Абе щом и руските сайтове почнаха да пишат против русийката.. пиши я бегала.

    14:35 02.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Путин

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Краснов":

    много съм слаб и смешен купейки

    14:36 02.10.2025

  • 30 Всички против руския Агресор

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Разбира се ,че всички нормални хора трябва да помагат на отбраняваща се Украйна от руското Фашистко зло!!!

    14:39 02.10.2025

  • 31 Да бе , да ! 😜

    0 0 Отговор
    Те краварите и бомбите им насочват , а братушките само за "информация" споменават .

    14:39 02.10.2025

  • 32 За информацията знаем...

    0 0 Отговор
    Дано да дадът и Томахоук и купона да продължи на руска територия, там заводи, рафинерии, складове, железници, електостанции дал господ, движухата ще е фантастична🤣😜🛩️🔥🔥🔥🔥

    14:39 02.10.2025

  • 33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Е, какъв е тоя фалит":

    Те дори американските агенции за кредитен рейтинг НАМАЛИХА за втори път рейтинга на САШтко, ама като си НЯМАШ НИК, това няма как да ти говори нещо❗

    14:40 02.10.2025

