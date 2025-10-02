Русия: САЩ редовно предоставят разузнавателна информация на Украйна

Кремъл заяви днес, че САЩ и НАТО вече редовно предоставят на Украйна разузнавателна информация, след като се появиха съобщения, че Вашингтон ще предостави на Киев разузнавателни данни за руски енергийни цели, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"САЩ редовно предоставят разузнавателна информация на Украйна по интернет", заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. "Предоставянето и използване на цялата инфраструктура на НАТО и САЩ за събиране и предаване на разузнавателна информация на украинците е очевидно", добави той.
Американският вестник "Уолстрийт джърнъл" и агенция Ройтерс съобщиха по-рано днес, че САЩ ще предоставят на Украйна разузнавателна информация за руски енергийни инфраструктурни цели, които могат да бъдат поразени с оръжия с голям обсег, докато Вашингтон обмисля дали да изпрати на Киев ракети, които могат да бъдат използвани за такива удари.
САЩ отдавна обменят разузнавателни данни с Украйна, но според "Уолстрийт джърнъл" новите данни ще улеснят силите на Киев в обстрелването на нефтопреработвателни комбинати, газопроводи, атомни електроцентрали и друга инфраструктура. Целта е най-вече да се лиши Кремъл от продажба и потребление на гориво, посочва Ройтерс.
Одобрението на новата разузнавателна помощ за Украйна е дошло малко след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Украйна е способна да си възвърне завзетата от Русия територия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Краснов
Коментиран от #29
14:08 02.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ЕС,НАТО,САЩ - злото на света!
14:09 02.10.2025
4 Сиганин
14:10 02.10.2025
5 реалистъ
Коментиран от #7, #9
14:10 02.10.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
но мнозина си мълчат,
а много го отричаха‼️
Коментиран от #30
14:11 02.10.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #5 от "реалистъ":Терористи, сър❗
14:13 02.10.2025
8 ЦУЦА
Коментиран от #11
14:14 02.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 А китай, индия и иран предоставят
14:15 02.10.2025
11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #8 от "ЦУЦА":Далеч преди тази дата❗
Просто не си го признават‼️
Коментиран от #15
14:16 02.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Копейки какво става днес?
14:20 02.10.2025
14 ужасТ
14:23 02.10.2025
15 Е, какъв е тоя фалит
До коментар #11 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Дето няма няма сигнали за него, а трябва да признаят, че го има.
Фалитът винаги е очеваден. Напр. Гърция преди години.
Другото са си твои лакардии. Ама пък ги напишеш, пък и им верваш.
Коментиран от #22, #24, #33
14:23 02.10.2025
16 Георги Г.
...
Което и обуславя определянето на текста като ... не много смислен - явно Русия печели войната, щом пропагандата против нея е станала всекидневие ...
Коментиран от #19, #27
14:23 02.10.2025
17 изнасилен русофил
14:24 02.10.2025
18 Тц.. Тц...
До коментар #12 от "русия е васал на Китай":Остави се... остави се, че и движухата спряла, нашите братушки се наредили на опашки за бензин, километрични опашки, и не мърдат с часове, отиде движухата в ряката🙊.
14:24 02.10.2025
19 Печели бе печели....
До коментар #16 от "Георги Г.":Вече са в Нова Зеландия....
14:26 02.10.2025
20 РФ е един огромен КЕН eф !
Понеже са 700 хиляди opkи, това не са хора, които са свикнали да убиват за големи пари, а наблизо няма афганистански синдром, няма чеченски, няма виетнамски синдром. Ще бъде кървава баня за цялото население. Защото са opkи, които ще идват, разбира се, с омраза към тези, които са останали вкъщи, които са останали в офиса.
И това ще бъде наистина радикална промяна на обстановката в позицията.
14:26 02.10.2025
21 4-та година "Киев за 3 дня"
Изминаха два месеца.
През това време ₚусня не успя да превземе нищо, освен няколко опустошени и разрушени села. А темповете на настъпление на ₚашистката армия през септември паднаха почти 2 пъти в сравнение с август. Всички ₚашистки пропагандисти в един глас констатират, че на фронта има задънена улица (тупик).
14:27 02.10.2025
22 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #15 от "Е, какъв е тоя фалит":Ами то е като Пенка Общата,
дето не си признава, че цялото село я е мандръсАло❗
14:27 02.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #15 от "Е, какъв е тоя фалит":Тя и Франция цъфти❗
А що ли ЕЦБ ще я СПАСЯВА с пари от ВСИЧКИ в €- зоната❗
14:30 02.10.2025
25 Гориил
14:32 02.10.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Г. Георгиев
До коментар #16 от "Георги Г.":Абе щом и руските сайтове почнаха да пишат против русийката.. пиши я бегала.
14:35 02.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Путин
До коментар #1 от "Краснов":много съм слаб и смешен купейки
14:36 02.10.2025
30 Всички против руския Агресор
До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Разбира се ,че всички нормални хора трябва да помагат на отбраняваща се Украйна от руското Фашистко зло!!!
14:39 02.10.2025
31 Да бе , да ! 😜
14:39 02.10.2025
32 За информацията знаем...
14:39 02.10.2025
33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #15 от "Е, какъв е тоя фалит":Те дори американските агенции за кредитен рейтинг НАМАЛИХА за втори път рейтинга на САШтко, ама като си НЯМАШ НИК, това няма как да ти говори нещо❗
14:40 02.10.2025