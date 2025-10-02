Новини
Износът на газ за ЕС носи на Путин милиарди
Износът на газ за ЕС носи на Путин милиарди

2 Октомври, 2025 08:30

Четири държави от ЕС са дали в последните години повече пари за внос на руски втечнен газ, отколкото за Украйна

Износът на газ за ЕС носи на Путин милиарди - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Руски кораби с втечнен газ редовно акостират в пристанища на Белгия и Франция. Оттам газът поема към европейската мрежа по тръбопроводи. Независимо от агресивната война на Русия, Путин печели милиарди от този износ. Според проучване на екологичната организация „Грийнпийс“ Русия продължава да печели много от енергийните си сделки с предприятия от Германия и други държави в ЕС. Само през първите осем месеца на тази година в ЕС са били изнесени 12,8 милиарда кубически метра руски втечнен газ, се казва в актуалното проучване, цитирано от АРД.

За цялата 2021 година, т.е. преди началото на войната срещу Украйна, количеството е било 15,9 милиарда кубически метра. Значително спаднали са само доставките на газ по тръбопроводи от Русия.

Още новини от Украйна

Много приходи за руската военна каса

По преценки на „Грийнпийс“ само руската компания „Ямал“ в периода между 2022 и 2024 година е спечелила около 40 милиарда долара, от които е платила 9,5 милиарда данъци в бюджета. Екологичната организация определя като най-важни клиенти на компания в ЕС френския енергиен концерн „TotalЕnergies“, германското държавно енергийно предприятие „Sefe“, както и испанската „Naturgy“.

Това означава, че „Total“ вероятно е допринесъл с 2,5 милиарда долара за руските приходи от данък печалба, „Sefe“ със 1,45 милиарда долара, а „Naturgy“ - с 1,25 милиарда. Експертите на „Грийнпийс“ са изчислили, че с въпросните 9,5 милиарда долара, допринесени от „Ямал“, Русия би могла да закупи 271 000 нападателни дрона от типа „Шахед“ или 9,5 милиона 152-милиметрови артилерийски снаряда. Това количество снаряди би отговаряло на трикратната руска годишна продукция от около три милиона снаряда.

Повече пари за Русия, отколкото за Украйна

Авторите на проучването намират за особено проблематично това, че най-важните четири държави вносителки на руски втечнен газ – Франция, Испания, Белгия и Нидерландия – в периода от 2022 до 2025 година са дали повече пари за внос на руски втечнен газ, отколкото са предоставили на Украйна във вид на помощи, отбелязва АРД.

Те са внесли руски втечнен газ на стойност 34,3 милиарда евро, докато помощта за Украйна е била 21,2 милиарда, констатират още експертите на „Грийнпийс“. Авторите посочват, че „TotalEnergies“ има дял от 20 процента в „Ямал“, а се смята, че от концерна поддържат и добри лични връзки с Владимир Путин, пише още германската обществена медия.

По време на енергийната криза „TotalEnergies“ спечели много от тези свои контакти. От 2022 година насам концернът е получил дивиденти в размер на 5,06 милиарда долара от „Ямал“, гласят преценките, както и допълнително 1,74 милиарда долара от дивиденти по линия на „Новатек“.

Договорите за доставки са дългосрочни

Европейските енергийни фирми обясняват близките отношения с „Ямал“ с това, че потребностите от енергия са високи, а редица ангажименти произтичали от сключените дългосрочни договори. Това се отнася и за германската компания „Sefe“. Бившата фирма „Gazprom Germania“ бе дъщерна на руския държавен концерн „Газпром“ и бе одържавена след руското нападение срещу Украйна, обяснява АРД.

„Sefe“ е договорно обвързана с „Ямал“ до 2038 година. Германското министерство на икономиката посочва, че санкции срещу вноса на втечнен газ от Русия няма – поради което договорите трябва да се изпълняват.

И вносът от САЩ създава зависимост

Експертите на „Грийнпийс“ отправят критики и към растящата зависимост от вноса на газ от САЩ. Засиленият внос на американски газ води дотам, че Европа е изложена на политическите прищевки на президента Доналд Тръмп, който се оказва все по-ненадежден партньор.

Единственият изход от „газовия капан“ е Европа да сложи край на зависимостта си от изкопаем газ и да се преориентира към енергийна система, базирана на възобновяеми енергии, заключава АРД.

Автор: Ник Шадер ARD


