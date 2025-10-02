Износът на газ за ЕС носи на Путин милиарди

Руски кораби с втечнен газ редовно акостират в пристанища на Белгия и Франция. Оттам газът поема към европейската мрежа по тръбопроводи. Независимо от агресивната война на Русия, Путин печели милиарди от този износ. Според проучване на екологичната организация „Грийнпийс“ Русия продължава да печели много от енергийните си сделки с предприятия от Германия и други държави в ЕС. Само през първите осем месеца на тази година в ЕС са били изнесени 12,8 милиарда кубически метра руски втечнен газ, се казва в актуалното проучване, цитирано от АРД.
За цялата 2021 година, т.е. преди началото на войната срещу Украйна, количеството е било 15,9 милиарда кубически метра. Значително спаднали са само доставките на газ по тръбопроводи от Русия.
Много приходи за руската военна каса
По преценки на „Грийнпийс“ само руската компания „Ямал“ в периода между 2022 и 2024 година е спечелила около 40 милиарда долара, от които е платила 9,5 милиарда данъци в бюджета. Екологичната организация определя като най-важни клиенти на компания в ЕС френския енергиен концерн „TotalЕnergies“, германското държавно енергийно предприятие „Sefe“, както и испанската „Naturgy“.
Това означава, че „Total“ вероятно е допринесъл с 2,5 милиарда долара за руските приходи от данък печалба, „Sefe“ със 1,45 милиарда долара, а „Naturgy“ - с 1,25 милиарда. Експертите на „Грийнпийс“ са изчислили, че с въпросните 9,5 милиарда долара, допринесени от „Ямал“, Русия би могла да закупи 271 000 нападателни дрона от типа „Шахед“ или 9,5 милиона 152-милиметрови артилерийски снаряда. Това количество снаряди би отговаряло на трикратната руска годишна продукция от около три милиона снаряда.
Повече пари за Русия, отколкото за Украйна
Авторите на проучването намират за особено проблематично това, че най-важните четири държави вносителки на руски втечнен газ – Франция, Испания, Белгия и Нидерландия – в периода от 2022 до 2025 година са дали повече пари за внос на руски втечнен газ, отколкото са предоставили на Украйна във вид на помощи, отбелязва АРД.
Те са внесли руски втечнен газ на стойност 34,3 милиарда евро, докато помощта за Украйна е била 21,2 милиарда, констатират още експертите на „Грийнпийс“. Авторите посочват, че „TotalEnergies“ има дял от 20 процента в „Ямал“, а се смята, че от концерна поддържат и добри лични връзки с Владимир Путин, пише още германската обществена медия.
По време на енергийната криза „TotalEnergies“ спечели много от тези свои контакти. От 2022 година насам концернът е получил дивиденти в размер на 5,06 милиарда долара от „Ямал“, гласят преценките, както и допълнително 1,74 милиарда долара от дивиденти по линия на „Новатек“.
Договорите за доставки са дългосрочни
Европейските енергийни фирми обясняват близките отношения с „Ямал“ с това, че потребностите от енергия са високи, а редица ангажименти произтичали от сключените дългосрочни договори. Това се отнася и за германската компания „Sefe“. Бившата фирма „Gazprom Germania“ бе дъщерна на руския държавен концерн „Газпром“ и бе одържавена след руското нападение срещу Украйна, обяснява АРД.
„Sefe“ е договорно обвързана с „Ямал“ до 2038 година. Германското министерство на икономиката посочва, че санкции срещу вноса на втечнен газ от Русия няма – поради което договорите трябва да се изпълняват.
И вносът от САЩ създава зависимост
Експертите на „Грийнпийс“ отправят критики и към растящата зависимост от вноса на газ от САЩ. Засиленият внос на американски газ води дотам, че Европа е изложена на политическите прищевки на президента Доналд Тръмп, който се оказва все по-ненадежден партньор.
Единственият изход от „газовия капан“ е Европа да сложи край на зависимостта си от изкопаем газ и да се преориентира към енергийна система, базирана на възобновяеми енергии, заключава АРД.
Автор: Ник Шадер ARD
1 Не се сещам 🤔
08:33 02.10.2025
2 китайски балон
08:33 02.10.2025
3 Госあ
08:33 02.10.2025
4 Трол
Коментиран от #25
08:34 02.10.2025
5 койдазнай
Коментиран от #32
08:37 02.10.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
И СА ПОЛУЧИЛИ за каквото да платили❗
Като дават пари на У...йна
какво получават 🤔❓
А да, нищо❗ Всъщност у...йци които да хранят❗
А ние като дадохме пари на янките -
какво получихме-
ДВА самоНЕлета ‼️
08:38 02.10.2025
7 България мръсно място
08:39 02.10.2025
8 Аз съм веган
Коментиран от #15, #17, #20, #21
08:39 02.10.2025
9 провинциалист
Коментиран от #18, #30
08:39 02.10.2025
10 Хайо
08:40 02.10.2025
11 Смотльовци,
08:42 02.10.2025
12 газта е търсена стока
08:42 02.10.2025
13 Пилотът Гошу
08:43 02.10.2025
14 Овцете,
08:43 02.10.2025
15 Кравабойс
До коментар #8 от "Аз съм веган":Проскубан орел , затънали в заеми .
Наведен в стойка Г на посолството .
08:43 02.10.2025
16 Мишел
САЩ разполагат със собствени суровини, а ЕС няма такива Ако САЩ съумеят да отстранят ЕС от евтините руски суровини, постигат отстраняване на свой основен икономически конкурент.
Коментиран от #28
08:44 02.10.2025
17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #8 от "Аз съм веган":Колкото да повтаряш, че Слънцето изгрява от ЗАПАД - това няма да стане истина❗
Ама ти си го повтаряй, може посланикът на ШАШт да ти даде някой цент❗
А, ама то вече година НЯМА САЩински посланик у нас, че дори и първи секретар НЯМА❗
НЯ-МА‼️
08:44 02.10.2025
18 Госあ
До коментар #9 от "провинциалист":Всъщност, европееца е много повече Ганчо, отколкото българина ! Замислете се, и ще видите. Ама отде толко акъл у посредствената алечка с две книжлета хуморески. Хуу са го думнали 😂
08:44 02.10.2025
19 Вносът на газ
08:45 02.10.2025
20 А вегана
До коментар #8 от "Аз съм веган":Е толкова глупав ,че си ако си даваше сам сметка да си е теглил сам един .
08:45 02.10.2025
21 А у Германистан
До коментар #8 от "Аз съм веган":До Нова година 5 милиона безработни .
Коментиран от #31
08:45 02.10.2025
22 име
08:46 02.10.2025
23 Факти
08:46 02.10.2025
24 Георгиев
Хубав ден!
08:46 02.10.2025
25 Спрян е за Овцете
До коментар #4 от "Трол":Като вас .
08:47 02.10.2025
26 9689
Коментиран от #42
08:48 02.10.2025
27 Нищо не разбирам!
Къв е проблема? България като дарява, а не продава българското си злато да не е по-добре!?
И Сащ и израел постоянно водят агресивни войни, те защо са оставени да печелят милиарди от търговия??
08:48 02.10.2025
28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #16 от "Мишел":Само където САЩко използва ПОВЕЧЕ енергоносители отколкото добива на своя територия❗
Забелязал ли си , че все лидери на страни богати на петрол внезапно стават "терористи" и САЩиянците слагат мръсните си ръчички на петрола там❓
Коментиран от #33
08:48 02.10.2025
29 Георги
08:51 02.10.2025
30 Факти
До коментар #9 от "провинциалист":Всъщност Путин не иска Русия да е добре, а Европа да е зле. Резултатът е, че Русия е в пъти по-зле от Европа и зазлява в пъти по-бързо. Ние в "бедна" България не умираме за кефа на диктатора и имаме далеч по-висок стандарт на живот, пък какво да говорим за Западна Европа. Те са направо в друга реалност в сравнение с окаяната Русия.
Коментиран от #34, #35, #43
08:51 02.10.2025
31 Ние
До коментар #21 от "А у Германистан":пък от 01.01. 2026 г. в "клуба на богатите" ?
08:53 02.10.2025
32 ЗДРАСТИ ДЕ.....БИЛ
До коментар #5 от "койдазнай":РУСИЯ ТРУПА СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕЗЕРВ ЗА СЛЕДВАЩАТА СИ АТАКА МИЛО СЛЕД ПАДАНЕТО НА ПОКРОВСК И КУПЯНСК
АБЕ КО СТАНА С АЗОВ ПРИ ПОКРОВСК
МАЙ НЕЩО СА СПИХНА И СА ЧУДИ КАК ДА СИ ПРИБЕРЕ РАНЕНИТЕ И ДА СЕ СНАБДИ СЪС СУХАРИ
АЙДЕ СЛАВА ДЕБИ.....ЛАМ
08:54 02.10.2025
33 Факти
До коментар #28 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":САЩ са нетен износител и на газ и на нефт. В днешно време лъжите не минават.
Коментиран от #37
08:54 02.10.2025
34 Георги
До коментар #30 от "Факти":даже ако се гледат цените в магазините малко страни са с по-висок стандарт от нас
08:55 02.10.2025
35 АМИ НЕ УМИРАМЕ
До коментар #30 от "Факти":ЗА КЕФА НА УРСУЛА ФАКТ Е
И САМО ЗАЩОТО ДЕ.....БИЛИТЕ КАТО ТЕБЕ СА МАЛЦИНСТВО
А КАК САМО ТИ СЕ ЩЕ ДА ПРАТИМ АРМИЯ В УКРАЙНА АМА ТИ ДА НЕ УЧАСТВАШ
08:57 02.10.2025
36 Я пък тоя
Така може.
08:58 02.10.2025
37 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #33 от "Факти":Да се чуди човек
ЗАЩО ЛИ ТОГАВА КУПУВАТ енергоносители дори от Русия и
КРАДАТ от Сирия, Ирак, Либия ....🤔
Прав си "в днешно време лъжите не минават"❗
08:58 02.10.2025
38 Копейкаz
08:58 02.10.2025
40 Въпрос
09:01 02.10.2025
41 Ван
09:01 02.10.2025
42 Факти
До коментар #26 от "9689":Защо тогава газът в момента е по-евтин отколкото от преди войната? Как така голяма част от руският газ беше заменен с друг и цената падна? Разберете го най-накрая, че руският газ не е евтин. Той е какъвто Путин реши и той още през 2021 г. ни скубеше брутално с много скъп газ. А забравихте ли как ни спря газа в зимата на 2008 г. и ни хвърли в паника? На Путин когато му скимне затваря кранчето и надува цената както си иска. Как да имаш отношения с подобен агресивен режим, където владетелят се държи като гангстер? Тази зависимост трябва да бъде изкоренена веднъж и завинаги. Русия може да спечели отново доверието само ако стане истинска демокрация и пак ще е нужно доста време да мине.
09:05 02.10.2025
43 провинциалист
До коментар #30 от "Факти":"и имаме далеч по-висок стандарт на живот," - имаме ли? Затова ли за там винаги се говори колко долара получавали на месец (не че там някой получава долари), но не и какво може да се купи с тях. Факт е, че допреди т.нар. СВО у нас беше пълно с руски туристи, а в Русия не беше пълно с български туристи. Нали се сещаш това какво говори за стандарта на живот тук и там.
09:08 02.10.2025
44 Гатанка
09:09 02.10.2025
45 Механик
Едва ли Путин ви принуждава да му купувате горивата?!
09:09 02.10.2025