Новини
Свят »
Дания »
50 европейски лидери са поканени на среща в Копенхаген, посветена на Украйна
  Тема: Украйна

50 европейски лидери са поканени на среща в Копенхаген, посветена на Украйна

2 Октомври, 2025 09:14 799 41

  • украйна-
  • копенхаген-
  • дания-
  • ес

Зеленски се очаква да присъства на седмата среща на върха на Европейската политическа общност

50 европейски лидери са поканени на среща в Копенхаген, посветена на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Близо 50 европейски лидери са поканени днес на среща в Копенхаген, посветена на войната в Украйна и европейската сигурност, съобщи ДПА, предаде БТА.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се очаква да присъства на седмата среща на върха на Европейската политическа общност (ЕПО), която следва вчерашната среща на 27-те лидери на Европейския съюз, също в датската столица.

Още новини от Украйна

ЕПО бе предложена от френския президент Еманюел Макрон след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., за да насърчава диалога и сътрудничеството между европейските държави извън границите на ЕС и без формалността на държавните визити.

Сред темите, които лидерите ще обсъждат, са как да бъде укрепена Украйна, каква е ситуацията със сигурността в Европа и как континентът да стане по-сигурен.

Очаква се разговорите за европейската сигурност да засегнат и икономическата сигурност, трафика на наркотици и миграцията.

Сред 47-те поканени гости са държавни глави и правителствени ръководители на всички страни от ес ЕС, както и лидерите на страни извън блока като Великобритания, Молдова, Украйна, Швейцария и Грузия. Русия и Беларус не са поканени на тези срещи.

Освен това са поканени и ръководители на ключови за Европа организации като генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Лидерите на ЕПО се събраха за първи път през октомври 2022 г. в Прага, а последната им среща бе в Тирана през май 2025 г.


Дания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ми6

    32 4 Отговор
    ще умуват как да помогнат на зеленски да довърши народа си…

    09:17 02.10.2025

  • 2 мазохисти

    25 1 Отговор
    Не се наиграха , не се на .. ха

    09:20 02.10.2025

  • 3 Всички Мразят Агресора русия

    3 26 Отговор
    Всички Мразят Агресора русия!

    Коментиран от #10

    09:20 02.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    28 1 Отговор
    50 човечета с рейтинг близо до нулата се събират дс умуват как да се справят с Русия,
    а тя уж била "книжен тигър"❗

    09:20 02.10.2025

  • 5 Я пък тоя

    24 2 Отговор
    "50 европейски лидери са поканени"
    "Сред 47-те поканени"
    Последно колко са поканени?

    Коментиран от #25

    09:20 02.10.2025

  • 6 Коментатор

    8 19 Отговор
    50 държави ще обсъждат как да бъде одрана полуживата "мечка" 😂

    Коментиран от #9, #12, #17

    09:20 02.10.2025

  • 7 супер

    19 4 Отговор
    Нашия Нищоправец сред поканените звезди ли е? Да обясни на всичките чий е Крим и че Борисов не струва.

    Коментиран от #18

    09:22 02.10.2025

  • 8 ФЕЙК - либераст

    23 1 Отговор
    Тези 50 "лидери" да отидат на фронтовата линия в Украйна и ако извикат дружно няколко пъти към Путин "ТИ СИ ЛОШ, МНОГО, МНОГО ЛОШ!" той ще се уплаши от този страшен зов и ще прекрати войната!

    09:22 02.10.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    21 1 Отговор

    До коментар #6 от "Коментатор":

    Те това го обсъждат ОЩЕ ОТ 1947-ма година❗
    Просто вече го оправят все по-неприкрито‼️

    09:25 02.10.2025

  • 10 АМИ ДОСТА ОРА

    8 5 Отговор

    До коментар #3 от "Всички Мразят Агресора русия":

    ЗА ЕДНО ПОГРЕБЕНИЕ
    ПУТИН Е ПРАТИЛ ВЕНЕЦ С ЛЕНТА НА КОЯТО ПИШЕЛО ПОКРОВСК

    09:26 02.10.2025

  • 11 Кит

    18 1 Отговор
    Предполагам, че и на тази среща участниците ще обявят пълната капитулация на Русия.
    Да се надяваме, че този път руснаците ще се съгласят да капитулират.
    Почти сигурно е, че ще се съгласят, ама знае ли човек...

    Коментиран от #15

    09:26 02.10.2025

  • 12 Датско миризливо сиренье

    13 1 Отговор

    До коментар #6 от "Коментатор":

    50 бълхи обсъждат чия е зелената мастия, от където досега цоцаха газ, ток и други ресурси. Събирайте капачки, докато екскурзиантите са се събрали да ядат и пият за ваша сметка.

    09:26 02.10.2025

  • 13 Гончар Романенко

    7 2 Отговор
    Това паметник на Бащицата Махно ли е
    насред Копенхаген?

    09:27 02.10.2025

  • 14 Сандо

    9 0 Отговор
    След като лидерите си разотидат ще дойдат гробарите.

    09:28 02.10.2025

  • 15 Кат

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "Кит":

    Вече беше решено в Аляска, без участието на представители на ЕС. Като липсва устройството между ушите, такива коментари са голяма излагация.

    09:30 02.10.2025

  • 16 Пенчо

    10 1 Отговор
    Хайде спрете се! Омръзнахте на всички!

    09:30 02.10.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    13 0 Отговор

    До коментар #6 от "Коментатор":

    Ето ти нещо което уж било конспирация,
    но вече е разсекретен факт:
    " Планът на Чърчил
    за нападение срещу СССР
    се нарича Операция „Немислимо“
    и е изготвен по негова заповед
    от британските въоръжени сили
    в края на Втората световна война
    с цел да се ограничи съветското влияние в Европа,"

    09:31 02.10.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "супер":

    Ами там ще ни представлява бълХарят ❗

    Коментиран от #20, #24

    09:32 02.10.2025

  • 19 Хе!

    9 0 Отговор
    Щом се събират точно в Копенхаген, значи развяваната заплаха от дронове е само мит, инсцениран от тази групичка, за да обосноват усвояването на трилиони за Европейски космически щит! Иначе, Путин ако бе Нетаняху, както са се събрале накуп....! Той за един лидер на Хамас, локализиран в която и да е държава изпраща ракетата, а тук тези са се събрали най спокойно, защото знаят, че Путин е слаб и нерешителен и не представлява никаква заплаха нито за Украйна, нито за Европа, нито за света и самите лидери на ЕС!

    09:33 02.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 руски палавници пляс пляс пляс

    0 12 Отговор
    Френски спецчасти превзеха руския танкер "Boracay", плаващ под флага на Бенин, заподозрян в принадлежност към т. нар. "руски флот в сянка". Преди това корабът бил принуден да влезе във френски териториални води при Сен Назер. Десантчиците атакуваха танкера по вода и въздух и задържаха командира и неговия помощник.

    По данни на френските медии, танкерът е заподозрян, че в периода от 22 до 25 септември е служил като платформа за изстрелване на безпилотни самолети край бреговете на Дания. Тогава неизвестни дронове бяха засечени в района на летището в Копенхаген. На 23 септември около 5 часа сутринта той е забелязан на юг от датския остров Лоланд. През нощта на 25 септември той е на около 160 километра западно от Дания, преди да се насочи към Ламанша. На 29 септември в 2 часа сутринта той обърнал посоката и се насочил към брега на Франция, където спрял при Сен Назер.

    Същият кораб бе задържан през есента в Естония за плаване без флаг.

    Коментиран от #27

    09:34 02.10.2025

  • 22 Тези

    11 0 Отговор
    Са добри само в това , голо хоро да изиграят ! Но и хорото им няма да го бива , защото поканените другарки ще останат капо !

    09:34 02.10.2025

  • 23 Лопата с чип

    13 0 Отговор
    Ехааа,браво!
    Каква сила само ,а?
    5о лидери - браво!
    Сега разбирате ли, защо тези "лидери" - защото като гледаме нашият хотелиер,май повечето са такива - не желаят да прекратят тази война???
    Ами те всяка седмица взеха да се събират бе - хйапка , пийка -някоя сгодна "асистентка", малко бело - все пак -Макрон, Стърмър и Шулц ще са там!
    А като дийде и белото носле - купона ще е мнооого як!

    09:35 02.10.2025

  • 24 кой ве

    1 7 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Оня с изрисуваните устни за 35 копейки ли?

    Коментиран от #26

    09:35 02.10.2025

  • 25 Ъъъъ

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Я пък тоя":

    Е трудно е да се преброи до 50, по важното, е че тези ежедневни срещи са много полезни и много помагат! Не на украйна, а на присъстващите на тях. Някои даже си построиха водопади , във времена на водна криза!🤔

    09:38 02.10.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 1 Отговор

    До коментар #24 от "кой ве":

    Аве оня с водопада ве‼️

    09:40 02.10.2025

  • 27 Сомалийски пирати

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "руски палавници пляс пляс пляс":

    И хусите така правят.

    09:47 02.10.2025

  • 28 Само

    9 2 Отговор
    Само 2-3 кинжала по тази сград в разгара на купона и всичките проблеми ще се решат. Ес ще се прероди

    Коментиран от #32

    09:49 02.10.2025

  • 29 Русия днес е агресивенФАШИЗЪМ в действие

    5 10 Отговор
    50 европейски лидери са поканени днес на среща в Копенхаген, посветена на войната в Украйна и европейската сигурност за бъдещето на ДЕМОКРАЦИИТЕ в Европа , противопоставящи се на ФАШИЗМА и ФАШИСТКИЯ режим в Русия ...!!!

    Коментиран от #33, #34

    09:49 02.10.2025

  • 30 Я пък тоя

    12 0 Отговор
    Някой може ли да ми обясни символиката на украинското знаме , че аз виждам синьо като морето, значи са гола вода и жълто..., ами пожълтили са гащите?

    09:53 02.10.2025

  • 31 нннн

    9 0 Отговор
    Желязков ще изнесе лекция:
    Как инвестираш 1 500, за да спечелиш 30 000 000.

    09:53 02.10.2025

  • 32 болен проРуски мозък

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Само":

    Кви Кинжали бе смотльо? путин е добър човек ,даже интервизия организира :))))))

    09:57 02.10.2025

  • 33 Абе

    4 3 Отговор

    До коментар #29 от "Русия днес е агресивенФАШИЗЪМ в действие":

    Фашизма в Русия е само вкухите лейки като твоята.

    10:00 02.10.2025

  • 34 Намали малко патоса

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Русия днес е агресивенФАШИЗЪМ в действие":

    другарю комсомолски ръководител.

    Коментиран от #35

    10:01 02.10.2025

  • 35 руски патос :))))

    2 2 Отговор

    До коментар #34 от "Намали малко патоса":

    Само Конят ли може да обвинява Украйна във фашизъм? путин си е жив наследникна Адолф Хитлер, макар и с доста по малко мъзък!

    10:21 02.10.2025

  • 36 Помен?

    2 0 Отговор
    Прости им Боже!

    10:27 02.10.2025

  • 37 Лидери?

    3 1 Отговор
    Аутсайдери!

    Коментиран от #40

    10:31 02.10.2025

  • 38 до кога ще трошите

    1 1 Отговор
    пари за тази празна Покрайна ? Тупкано ще ви се връща !
    Пасмина нелигитимни субекти .

    Коментиран от #41

    10:40 02.10.2025

  • 39 стоян георгиев

    2 1 Отговор
    Цяла европа срещу руските фашисти.напълно очаквано!

    10:41 02.10.2025

  • 40 Аутсайдера

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Лидери?":

    седи в бункера зад Урал.
    МОСАД вече го знае къде е.

    10:55 02.10.2025

  • 41 конечно

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "до кога ще трошите":

    само късичкия ни пожизнен Импиратор е легитимен! Да се слави името му!

    10:56 02.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания