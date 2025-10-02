50 европейски лидери са поканени на среща в Копенхаген, посветена на Украйна

Близо 50 европейски лидери са поканени днес на среща в Копенхаген, посветена на войната в Украйна и европейската сигурност, съобщи ДПА, предаде БТА.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се очаква да присъства на седмата среща на върха на Европейската политическа общност (ЕПО), която следва вчерашната среща на 27-те лидери на Европейския съюз, също в датската столица.

ЕПО бе предложена от френския президент Еманюел Макрон след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., за да насърчава диалога и сътрудничеството между европейските държави извън границите на ЕС и без формалността на държавните визити.

Сред темите, които лидерите ще обсъждат, са как да бъде укрепена Украйна, каква е ситуацията със сигурността в Европа и как континентът да стане по-сигурен.

Очаква се разговорите за европейската сигурност да засегнат и икономическата сигурност, трафика на наркотици и миграцията.

Сред 47-те поканени гости са държавни глави и правителствени ръководители на всички страни от ес ЕС, както и лидерите на страни извън блока като Великобритания, Молдова, Украйна, Швейцария и Грузия. Русия и Беларус не са поканени на тези срещи.

Освен това са поканени и ръководители на ключови за Европа организации като генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Лидерите на ЕПО се събраха за първи път през октомври 2022 г. в Прага, а последната им среща бе в Тирана през май 2025 г.