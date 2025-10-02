Земетресение с магнитуд 5 разлюля Истанбул

Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер бе регистрирано в района на Истанбул малко преди 15:00 ч. днес. Трусът, макар и кратък – само няколко секунди, предизвика силна паника в мегаполиса, като хиляди хора излязоха по улиците, парковете и дворовете, опасявайки се от нови разтърсвания, предава БТА.

По данни на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD), земетресението е станало в 14:55 ч. с магнитуд 5,0 и дълбочина 6,7 км. Епицентърът е бил в Мраморно море, край град Мармара Ереглиси в окръг Текирдаг. Европейският средиземноморски сеизмологичен център потвърди същия магнитуд, докато турската обсерватория „Кандилли“ отчете 5,3.

До момента няма съобщения за пострадали или разрушения. Много жители обаче остават навън повече от час след труса. Някои разказват, че са получили предупреждения на телефоните си и веднага са напуснали сградите. Усещането е било най-силно на по-високите етажи.

Земетресението е било почувствано в редица квартали – както в азиатската част на Истанбул (Кадъкьой, Бостанджъ, Идеалтепе, Малтепе), така и в европейската (Бююкчекмедже, Авджълар и историческия център). В някои училища и учреждения занятията бяха прекъснати, а хората изведени навън. В други райони, като Пендик, трусът изобщо не е усетен, а родителите бяха уведомени чрез SMS, че няма проблеми.

Лекото земетресение е било усетено и в България – в Бургас жители разказаха за слабо разклащане на сградите.

Няма прекъсвания на електрозахранването или телевизионните програми. Специалисти напомнят, че епицентърът е разположен по Североанадолския разлом – същият, където през 1999 г. силен трус отне живота на близо 40 000 души.

Валията на Истанбул Давут Гюл обяви пред местна телевизия, че не са установени щети или жертви, но екипи на AFAD продължават обследването. Подобна информация потвърди и валията на Текирдаг Реджеп Сойтюрк, като увери, че ситуацията е спокойна, но призова гражданите при проблеми да сигнализират на телефон 112.

Въпреки официалните уверения, мнозина жители продължават да остават на открито, притеснени от възможни вторични трусове.