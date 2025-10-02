Новини
Свят »
Турция »
Земетресение с магнитуд 5 разлюля Истанбул

Земетресение с магнитуд 5 разлюля Истанбул

2 Октомври, 2025 16:39, обновена 2 Октомври, 2025 16:57 821 10

  • земетресение-
  • истанбул

Трусът бе усетен в района на Мраморно море и в България, но няма данни за жертви и разрушения

Земетресение с магнитуд 5 разлюля Истанбул - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 5 по Рихтер бе регистрирано в района на Истанбул малко преди 15:00 ч. днес. Трусът, макар и кратък – само няколко секунди, предизвика силна паника в мегаполиса, като хиляди хора излязоха по улиците, парковете и дворовете, опасявайки се от нови разтърсвания, предава БТА.

По данни на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD), земетресението е станало в 14:55 ч. с магнитуд 5,0 и дълбочина 6,7 км. Епицентърът е бил в Мраморно море, край град Мармара Ереглиси в окръг Текирдаг. Европейският средиземноморски сеизмологичен център потвърди същия магнитуд, докато турската обсерватория „Кандилли“ отчете 5,3.

До момента няма съобщения за пострадали или разрушения. Много жители обаче остават навън повече от час след труса. Някои разказват, че са получили предупреждения на телефоните си и веднага са напуснали сградите. Усещането е било най-силно на по-високите етажи.

Земетресението е било почувствано в редица квартали – както в азиатската част на Истанбул (Кадъкьой, Бостанджъ, Идеалтепе, Малтепе), така и в европейската (Бююкчекмедже, Авджълар и историческия център). В някои училища и учреждения занятията бяха прекъснати, а хората изведени навън. В други райони, като Пендик, трусът изобщо не е усетен, а родителите бяха уведомени чрез SMS, че няма проблеми.

Лекото земетресение е било усетено и в България – в Бургас жители разказаха за слабо разклащане на сградите.

Няма прекъсвания на електрозахранването или телевизионните програми. Специалисти напомнят, че епицентърът е разположен по Североанадолския разлом – същият, където през 1999 г. силен трус отне живота на близо 40 000 души.

Валията на Истанбул Давут Гюл обяви пред местна телевизия, че не са установени щети или жертви, но екипи на AFAD продължават обследването. Подобна информация потвърди и валията на Текирдаг Реджеп Сойтюрк, като увери, че ситуацията е спокойна, но призова гражданите при проблеми да сигнализират на телефон 112.

Въпреки официалните уверения, мнозина жители продължават да остават на открито, притеснени от възможни вторични трусове.


Турция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец Дионисий

    6 4 Отговор
    Докато Света София е джамия все така ще бъде.

    Коментиран от #5, #8

    16:49 02.10.2025

  • 2 666

    3 9 Отговор
    В Русия няма земетресение, но разрушенията след авантюрите на многходовия "шахматист" са като след 9 по рихтер.

    Коментиран от #3, #4

    16:50 02.10.2025

  • 3 Страхотна идея 🙈🙈🙈

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "666":

    Милиционер шахматист

    16:53 02.10.2025

  • 4 В Руслям

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "666":

    Няма бензин от игричките на "многоходовия"

    16:57 02.10.2025

  • 5 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    По-скоро докато Тайпи праща флотилиите с БГ терористите на борда.

    17:04 02.10.2025

  • 6 Това е по

    1 0 Отговор
    major разлом който минава през средата на Мраморно Море, предвижданията са за
    много як земетръс от 7ма нагоре и когато се случи Господ да е на помощ защото ще бъде жестоко.
    Са, кога, какво си е в прерогативите на божата работа и провидението?

    17:10 02.10.2025

  • 7 Почна се

    2 0 Отговор
    лошо, мноо лошо

    17:31 02.10.2025

  • 8 ДемонКритос

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Работата е там че с това търсене следващото все се приближава към България.

    Вече е почти преди Одрин.

    Коментиран от #9

    17:36 02.10.2025

  • 9 ДемонКритос

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ДемонКритос":

    Разломът е на 150 км както от Одрин така и от Малко Търново.

    17:40 02.10.2025

  • 10 редник

    0 0 Отговор
    / Лекото земетресение е било усетено и в България.../

    5 по Рихтер НЕ Е ЛЕКО земетресение, а леко се е усетило у нас. За съжаление, има постадали: "Извънредно! 17 ранени при мощното земетресение в Турция" пишат флагманци...

    17:59 02.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания