Мерц: Европейските лидери подкрепят използването на замразени руски активи за Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че има широко съгласие сред лидерите на Европейския съюз за използването на замразените руски активи в подкрепа на Украйна, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

Мерц подчерта, че очаква конкретно решение по темата в рамките на следващите три седмици. След срещата на върха на ЕС в Копенхаген той добави, че руският президент Владимир Путин не трябва да подценява решителността на Европа.