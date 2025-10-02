Мерц: Европейските лидери подкрепят използването на замразени руски активи за Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че има широко съгласие сред лидерите на Европейския съюз за използването на замразените руски активи в подкрепа на Украйна, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.
Мерц подчерта, че очаква конкретно решение по темата в рамките на следващите три седмици. След срещата на върха на ЕС в Копенхаген той добави, че руският президент Владимир Путин не трябва да подценява решителността на Европа.
1 Да,бе
Коментиран от #11, #33, #36, #51
17:57 02.10.2025
2 Хотелиерът
17:57 02.10.2025
3 Аре стига с тоя кретен бре
17:58 02.10.2025
4 Бялджип
17:59 02.10.2025
5 Реалист
17:59 02.10.2025
6 До Три Седмици
18:00 02.10.2025
7 А за връщането им
18:00 02.10.2025
8 Смъртта на еврото е предначертана
Еврото и еврозоната отиват в мръсната евро-канализация.
Никой вече няма да спестява в евро (с изключение на оФците от еС) и да си държи парите в бандитските европейски банки.
Коментиран от #12, #34
18:00 02.10.2025
9 пиночет
18:01 02.10.2025
10 Правилно
Коментиран от #18, #31
18:02 02.10.2025
11 Баба Гицка
До коментар #1 от "Да,бе":Силуанов заяви, че Москва е замразила западни активи, равни на замразените руски активи на Запад, добавяйки, че Москва ще отговори по същия начин на всякакви мерки. От началото на специалната операция Москва депозира печалби от западни активи в страната в специални банкови сметки, контролирани от руската държава.
ЕС ще загуби всичко,ако посегне на руските активи.
Кремъл ще предприеме действия в отговор на конфискацията на замразени активи, според The New York Times.
Москва има всички начини за подобно поемане на контрол върху активите на страните от ЕС,писа The New York Times.
Коментиран от #15
18:02 02.10.2025
12 Пепи Волгата
До коментар #8 от "Смъртта на еврото е предначертана":Аз пък избрах еврото!
Коментиран от #13, #19
18:02 02.10.2025
13 Коцето Копейкин
До коментар #12 от "Пепи Волгата":Пепи, и на мен всичко ми е в евро, ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората!
Коментиран от #17
18:04 02.10.2025
14 Голямо желание явно има тоя Мерц
Коментиран от #49
18:05 02.10.2025
15 Да,бе
До коментар #11 от "Баба Гицка":По-важно е загубата на доверие в западните банки,никой нормален няма да държи парите си там след тоя прецедент.Гладът ще е голям,но за сметка на това продължителен...
Коментиран от #24, #41
18:05 02.10.2025
16 иванчо
18:06 02.10.2025
17 Пепи Волгата
До коментар #13 от "Коцето Копейкин":То било хубаво така,20000 еврака на месец, перфектно ми се получиха нещата!
18:07 02.10.2025
18 АМИ ПЪРВО ТРЯБВА РУСИЯ
До коментар #10 от "Правилно":ДА ЗАГУБИ ВОЙНАТА МИСИ....РЧЕТО МИ
МОЕШ ЛИ ДА ГО ПРОУМЕЕШ ТОВА
ЕДВА ЛИ
ЩОТО САМО ЗА СЕПТЕМВРИ РУСНАЦИТЕ СА НА ПЛЮС 600 КМ КВ
18:08 02.10.2025
19 Цвети Янева
До коментар #12 от "Пепи Волгата":И аз избрах еврото!
Коментиран от #22
18:08 02.10.2025
20 Смешник
18:09 02.10.2025
21 Машалла
18:09 02.10.2025
22 Поп фолк звездата Мария
До коментар #19 от "Цвети Янева":Аз също избрах еврото
18:10 02.10.2025
23 дЖилезку
Коментиран от #39
18:10 02.10.2025
24 Мдаа, бе
До коментар #15 от "Да,бе":Американският президент поиска мнението ми по този въпрос.
Отговорих, че изходът от войната е решен: руснаците спечелиха. Този въпрос е приключен“, заяви Орбан по телевизията.
„Неочаквано“ за Берлин и Брюксел: Макрон се противопостави на изземването на замразени руски активи.
Макрон се противопостави на предложението на Европейската комисия и Германия да се отпуснат 140 милиарда евро на Киев, използвайки руски активи.
Френският президент направи това изявление преди срещата на върха на ЕС в Копенхаген, съобщава Politico.
Макрон подчерта, че конфискацията на замразени руски активи и използването им за подкрепа на Украйна би нарушила международното право, би рискувала да подкопае доверието в европейските финансови институции и би могла да изплаши инвеститорите.
18:11 02.10.2025
25 така, така
Да не коментираме, че по-голямата част от руските финанси са в Euroclear. Те няма да се съгласят на национализиране на частни финанси просто ей така. Така че, тези намерения за осъществяване на кражба само рушат имиджа на ЕС. Каквото сам си направиш - ..........
18:11 02.10.2025
26 Уса
18:12 02.10.2025
27 Баце ЕООД
18:12 02.10.2025
28 хахаха
18:13 02.10.2025
29 Ахах
18:13 02.10.2025
30 Баш Балък
18:14 02.10.2025
31 То и ти
До коментар #10 от "Правилно":Трябва да ходиш на училище докато не се научиш, ама..
18:15 02.10.2025
32 УдоМача
18:15 02.10.2025
33 Путин
До коментар #1 от "Да,бе":Много съм пр 0 3 д купейки.... Подарих 300 млрд чужди пари на ватите, понеже им повярвах че са "демократи" на запад и не са като нас - милиционери.
18:16 02.10.2025
34 Путин милиционера
До коментар #8 от "Смъртта на еврото е предначертана":Ние ще ги държим, понеже сме милиционери.
18:17 02.10.2025
35 Маркиз дьо Карабас
18:21 02.10.2025
36 СЛОНА
До коментар #1 от "Да,бе":ТОВА Е ИСТИНСКИ ПРЕДЛОГ ЗА ВОЙНА С БАБАМЕЦА!!!
ЩЕ Е ЗАБАВНО!!!
18:22 02.10.2025
37 Яков
18:23 02.10.2025
38 Следете ми мисълта хора
Коментиран от #43, #60
18:24 02.10.2025
39 Ох майкооо
До коментар #23 от "дЖилезку":Ами оная Захариева дето някакъв комисар стана?
18:27 02.10.2025
40 Търсят си го
18:27 02.10.2025
41 То не е и банки колега
До коментар #15 от "Да,бе":А депозитари което е още по зле. Като капак и нашият депозитар ще се влее в същият тоя Euroclear от януари ..
А представяш ли си там където са дяловите участия във всяка една фирма и корпорация от нашият депозитар, някой да се впише на всякъде като акционер примерно с 20% и да не можеш нищо да докажеш после ? Ходи се жалва на папата .... еврозона а ? Но има и други много по големи хватки включително и с пенсионните ни ....
18:33 02.10.2025
42 000
18:34 02.10.2025
43 Следих я
До коментар #38 от "Следете ми мисълта хора":до Морган и Ко !После всичко ми се изгуби !
18:38 02.10.2025
44 Митро
18:39 02.10.2025
45 Каунь
Коментиран от #47
18:40 02.10.2025
46 Хмм
18:41 02.10.2025
47 Ами
До коментар #45 от "Каунь":трябва да се поддържа режима на зеленски, ако спрат парите може да го светнат
18:42 02.10.2025
48 Боа
18:42 02.10.2025
49 Джей Пи Морган и Ко го каза
До коментар #14 от "Голямо желание явно има тоя Мерц":Печатане на евро и обезценка поне по 3 и 80% инвестиции в Америка. Европа приключва. А то вече се осъществява. Приходната част на ЕЦБ
основно се формира от инвестиции в САЩ на 4,1-4,4% лихви, а иначе събират парите на хората в Европа под 1% и ги мятат в САЩ .. (ценни книжа, деноминирани в щатски долари и други валути)....От друга страна, тъй като Китай намалява използването на долара и притежаваните от него дългови инструменти на САЩ, Европа се очертава като ключов източник на финансиране за огромния търговски и бюджетен дефицит на САЩ. През май Великобритания изпревари Китай като втория по големина притежател на дългови инструменти на САЩ, веднага след Япония, с 809,4 милиарда долара. Страните от ЕС колективно държаха още по-голям дълг на САЩ, включително Белгия с 415,5 милиарда долара, Люксембург с 412,6 милиарда долара, Франция с 375,1 милиарда долара и Ирландия с 327,3 милиарда долара. .....Реално за да се спаси финансово в крадкосрочен план Европа се обезкървява стратегически в дългосрочен
Коментиран от #58, #62
18:43 02.10.2025
50 Каунь
18:43 02.10.2025
51 Марш
До коментар #1 от "Да,бе":Марш в Рашка на опашка за бензин, майкопродавецо
18:45 02.10.2025
52 Купувайте злато хора ако има от къде
Коментиран от #53
18:47 02.10.2025
53 Купувайте
До коментар #52 от "Купувайте злато хора ако има от къде":Рубли !И рупии !
Коментиран от #56, #57
18:50 02.10.2025
54 Най малко пък Мерц
18:52 02.10.2025
55 ЕВРОТАЛИБАНОПИРАТИТЕ В ДЕЙСТВИЕ !
ЕЕЕЕЕЕ КАК, ВЪЗ ОСНОВА НА КАКВО СЪЗДАДОХА ФАЛШЕВРОПЕЧАТНИЦАТА , ПАК ЗА ДА ГРАБЯТ ДЪРЖАВИТЕ ТЕ??? КАКВИ СА ТЕ, ТЕ ДА ИМАТ ПРАВО , А ДРУГИТЕ НЕ , ТЕ ДРУГИТЕ СА ВТОРА НИВО ХОРА ,КОИТО МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ЗА ТЕХНИ ИНТЕРЕСИ -ВОЙНИ РАЗДОРИ , ЗА ХЕГЕМОВИЯ??
САМО РУСИЯ МОЖЕ ДА СЕ СПРАВИ С ТЯХ !!!
18:52 02.10.2025
56 И рубли
До коментар #53 от "Купувайте":Впрочем! .... ако има от къде ...
18:53 02.10.2025
57 Аз не съм много умен пич
До коментар #53 от "Купувайте":Само дето от 9 години злато купувам и акции само от BG и COOP.... , едните на 14,3$ а другите на 18,6.... и BG щото съм патриот ....хахахахаха ....
18:59 02.10.2025
58 Да де
До коментар #49 от "Джей Пи Морган и Ко го каза":Но геният Харпацумян друго казва
19:02 02.10.2025
59 Възpожденец 🇧🇬
Затова русофилите са много по- опасни за българската национална сигурност и държава дори и от самите руснаците населяващи губернията, защото руснаците е, нормално да обичат и милеят за собствената си държава и родина Русия, докато местните ни русофили създават световен прецедент - да обичаш и милееш за чужда държава и народ повече отколкото за собствената си държава и народ !
Определението РУСОФИЛ в България, само по себе си означава РУСКИ ЛАКЕЙ, прислужник на рАсия, или индивид който не е от руски етнически произход, но който безропотно обслужва и служи на русия, РУСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ интереси и политика (на българска територия) в България.
РУСОФИЛСТВОТО, или любовта към Русия е равнозначно на патриотизъм само в една единствена държава - в Русия, във всяка друга държава е равнозначно на държавна измяна и национално предателство.
Затова, след всичко изложено отгоре, апелирам към българските политици, че е крайно време да бъде приемат Закон за инкриминиране на РАДИКАЛНИЯТ РУСЛЯМ, по - известен по българските земи, като - РУСОФИЛИЯ.
БРАТ на БЪЛГАРИНА МОЖЕ да бъде ЕДИНСТВЕНО и САМО ДРУГ БЪЛГАРИН !
ОСТАНАЛИТЕ са, или НАШИ СЪЮЗНИЦИ, или наши ПРОТИВНИЦИ!
19:04 02.10.2025
60 Кой па на Германия
До коментар #38 от "Следете ми мисълта хора":Златото ще и даде .САЩ ли? Да забравят. Може оръжие но злато от САЩ никога няма да видят
19:05 02.10.2025
61 Бай Рангел
19:14 02.10.2025
62 Старо е това, сега са повече
До коментар #49 от "Джей Пи Морган и Ко го каза":През май Великобритания изпревари Китай като втория по големина притежател на дългови инструменти на САЩ, веднага след Япония, с 809,4 милиарда долара. Страните от ЕС колективно държаха още по-голям дълг на САЩ, включително Белгия с 415,5 милиарда долара, Люксембург с 412,6 милиарда долара, Франция с 375,1 милиарда долара и Ирландия с 327,3 милиарда долара. .....
19:21 02.10.2025
63 Чочо
19:23 02.10.2025