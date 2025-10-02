Новини
Мерц: Европейските лидери подкрепят използването на замразени руски активи за Украйна

2 Октомври, 2025 17:55

Очаква се решение по въпроса в рамките на три седмици, каза Мерц след срещата на ЕС в Копенхаген

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че има широко съгласие сред лидерите на Европейския съюз за използването на замразените руски активи в подкрепа на Украйна, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

Мерц подчерта, че очаква конкретно решение по темата в рамките на следващите три седмици. След срещата на върха на ЕС в Копенхаген той добави, че руският президент Владимир Путин не трябва да подценява решителността на Европа.


  • 1 Да,бе

    75 4 Отговор
    Изпозападналите свършиха парите и го удрят на кражби по стара евроатлантическа традиция...

    Коментиран от #11, #33, #36, #51

    17:57 02.10.2025

  • 2 Хотелиерът

    54 0 Отговор
    иска още хотели .

    17:57 02.10.2025

  • 3 Аре стига с тоя кретен бре

    51 2 Отговор
    (Очаква се решение по въпроса в рамките на три седмици, каза Мерц) .....текат арбитражи и докато не приключат един цент законно не могат да пипнат. То и няма как да ги осребрят впрочем

    17:58 02.10.2025

  • 4 Бялджип

    54 1 Отговор
    Европейските лидери нищо не подкрепят. Има пълно разногласие по този въпрос. Нямат единно мнение, нито решение, не знаят как да действат. Това е известно с термина "Стратегическа неопределеност".

    17:59 02.10.2025

  • 5 Реалист

    51 1 Отговор
    Това само показва колко са закъсали европейските държави. Бяха много силни, когато Америка плащаше, сега го удариха на пладнешки грабеж. Като започнат да се изтеглят авоари от Европа, ще почнат да ридаят. Чакаме отговора на Русия.

    17:59 02.10.2025

  • 6 До Три Седмици

    33 2 Отговор
    Мерц ще пие кафе с Ади, та няма да отговаря за тези Лъжи

    18:00 02.10.2025

  • 7 А за връщането им

    46 2 Отговор
    Русия винаги се връща за своето.

    18:00 02.10.2025

  • 8 Смъртта на еврото е предначертана

    43 2 Отговор
    Печелят щатския долар, китайския юан и отново швейцарският франк.

    Еврото и еврозоната отиват в мръсната евро-канализация.

    Никой вече няма да спестява в евро (с изключение на оФците от еС) и да си държи парите в бандитските европейски банки.

    Коментиран от #12, #34

    18:00 02.10.2025

  • 9 пиночет

    5 38 Отговор
    Това са откраднатите пари от руския народ, заграбени от Кремълската клика!

    18:01 02.10.2025

  • 10 Правилно

    1 46 Отговор
    русия трябва да плати репарации на Украйна

    Коментиран от #18, #31

    18:02 02.10.2025

  • 11 Баба Гицка

    37 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    Силуанов заяви, че Москва е замразила западни активи, равни на замразените руски активи на Запад, добавяйки, че Москва ще отговори по същия начин на всякакви мерки. От началото на специалната операция Москва депозира печалби от западни активи в страната в специални банкови сметки, контролирани от руската държава.
    ЕС ще загуби всичко,ако посегне на руските активи.
    Кремъл ще предприеме действия в отговор на конфискацията на замразени активи, според The New York Times.
    Москва има всички начини за подобно поемане на контрол върху активите на страните от ЕС,писа The New York Times.

    Коментиран от #15

    18:02 02.10.2025

  • 12 Пепи Волгата

    2 28 Отговор

    До коментар #8 от "Смъртта на еврото е предначертана":

    Аз пък избрах еврото!

    Коментиран от #13, #19

    18:02 02.10.2025

  • 13 Коцето Копейкин

    1 24 Отговор

    До коментар #12 от "Пепи Волгата":

    Пепи, и на мен всичко ми е в евро, ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората!

    Коментиран от #17

    18:04 02.10.2025

  • 14 Голямо желание явно има тоя Мерц

    31 0 Отговор
    трите най големи френски, белгийски и холандски депозитари и още 5 по малки в Euroclear фалит да обявят нали ? Мозък.... и като му го отпорят накрая и Джей Пи Морган и Ко. и съвсем ще я втаса. Само глупости дрънкат тея нищожества. Ами а да видим след 3 седмици какво пак ще говори

    Коментиран от #49

    18:05 02.10.2025

  • 15 Да,бе

    38 0 Отговор

    До коментар #11 от "Баба Гицка":

    По-важно е загубата на доверие в западните банки,никой нормален няма да държи парите си там след тоя прецедент.Гладът ще е голям,но за сметка на това продължителен...

    Коментиран от #24, #41

    18:05 02.10.2025

  • 16 иванчо

    27 0 Отговор
    Ама тези наистина са големи мазохисти !! Дядо ми казваше -Срещу силен вятър пикай ,но с Русия никога не си играй !!

    18:06 02.10.2025

  • 17 Пепи Волгата

    1 18 Отговор

    До коментар #13 от "Коцето Копейкин":

    То било хубаво така,20000 еврака на месец, перфектно ми се получиха нещата!

    18:07 02.10.2025

  • 18 АМИ ПЪРВО ТРЯБВА РУСИЯ

    25 0 Отговор

    До коментар #10 от "Правилно":

    ДА ЗАГУБИ ВОЙНАТА МИСИ....РЧЕТО МИ
    МОЕШ ЛИ ДА ГО ПРОУМЕЕШ ТОВА
    ЕДВА ЛИ
    ЩОТО САМО ЗА СЕПТЕМВРИ РУСНАЦИТЕ СА НА ПЛЮС 600 КМ КВ

    18:08 02.10.2025

  • 19 Цвети Янева

    2 13 Отговор

    До коментар #12 от "Пепи Волгата":

    И аз избрах еврото!

    Коментиран от #22

    18:08 02.10.2025

  • 20 Смешник

    19 0 Отговор
    Депозитарий на Евроклиър191 милиарда евроОбединено кралство50 милиарда евро Франция19 милиарда евроСАЩ7 милиарда евро Швейцария5 милиарда евро Германия5 милиарда евроАвстралия5 милиарда евроИталия2 милиарда евроПолша 1 милиард евро......и когато погледнеш къде са, все са техни пенсионни и структуро определящи .... ами аре да видим как ще се прострелят в кратуните. А после ще плащат и по 5

    18:09 02.10.2025

  • 21 Машалла

    18 0 Отговор
    На цигански туй се казва Чори папи.Като гастрольори в трамваите.

    18:09 02.10.2025

  • 22 Поп фолк звездата Мария

    2 13 Отговор

    До коментар #19 от "Цвети Янева":

    Аз също избрах еврото

    18:10 02.10.2025

  • 23 дЖилезку

    23 1 Отговор
    Нещо "замразено" ще им дава ли ? Някой хотел с водопад ?

    Коментиран от #39

    18:10 02.10.2025

  • 24 Мдаа, бе

    25 0 Отговор

    До коментар #15 от "Да,бе":

    Американският президент поиска мнението ми по този въпрос.
    Отговорих, че изходът от войната е решен: руснаците спечелиха. Този въпрос е приключен“, заяви Орбан по телевизията.
    „Неочаквано“ за Берлин и Брюксел: Макрон се противопостави на изземването на замразени руски активи.
    Макрон се противопостави на предложението на Европейската комисия и Германия да се отпуснат 140 милиарда евро на Киев, използвайки руски активи.
    Френският президент направи това изявление преди срещата на върха на ЕС в Копенхаген, съобщава Politico.
    Макрон подчерта, че конфискацията на замразени руски активи и използването им за подкрепа на Украйна би нарушила международното право, би рискувала да подкопае доверието в европейските финансови институции и би могла да изплаши инвеститорите.

    18:11 02.10.2025

  • 25 така, така

    24 0 Отговор
    Жалкия Мерц да помисли повече какъв ще е ефекта от планираната кражба върху финансовото състояние на ЕС. Смешниците не осъзнават, че ако реализират тази кражба, всъщност по-голямата щета ще последва за ЕС, отколкото за руснаците. Ми да го погледнем от руска страна - те са реализирали заеми към ЕС в размер по-голям от 300 милиарда, които са блокирани. Взимаме им парите и край, руснака обявява заемите за покрити, за него е пито-платено. Обаче, има доста европейски активи в Русия, които също могат да бъдат национализирани. Накрая да не излезе, че ЕС обсебва няколко милиарда руски пари, а те 2 пъти повече. Ще бъде красота.
    Да не коментираме, че по-голямата част от руските финанси са в Euroclear. Те няма да се съгласят на национализиране на частни финанси просто ей така. Така че, тези намерения за осъществяване на кражба само рушат имиджа на ЕС. Каквото сам си направиш - ..........

    18:11 02.10.2025

  • 26 Уса

    10 0 Отговор
    Добре тогава само лаете гребете с шепи

    18:12 02.10.2025

  • 27 Баце ЕООД

    18 0 Отговор
    Ми не е вярно, няма единство по кражбата...

    18:12 02.10.2025

  • 28 хахаха

    16 0 Отговор
    Този си вярва ли?

    18:13 02.10.2025

  • 29 Ахах

    20 0 Отговор
    Тия глупаци засилиха пропагандата вече до н-та степен. Ще ядат орехи

    18:13 02.10.2025

  • 30 Баш Балък

    14 0 Отговор
    Абе Мерци, Брюксел каза НЕ. Това са си цели 2 букви за разбиране.

    18:14 02.10.2025

  • 31 То и ти

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "Правилно":

    Трябва да ходиш на училище докато не се научиш, ама..

    18:15 02.10.2025

  • 32 УдоМача

    13 1 Отговор
    Не знам какво подкрепят европейските лидери, но Русия винаги си взима своето!!!

    18:15 02.10.2025

  • 33 Путин

    2 11 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    Много съм пр 0 3 д купейки.... Подарих 300 млрд чужди пари на ватите, понеже им повярвах че са "демократи" на запад и не са като нас - милиционери.

    18:16 02.10.2025

  • 34 Путин милиционера

    2 8 Отговор

    До коментар #8 от "Смъртта на еврото е предначертана":

    Ние ще ги държим, понеже сме милиционери.

    18:17 02.10.2025

  • 35 Маркиз дьо Карабас

    7 1 Отговор
    ЕС пак ще се прострелят в крака.

    18:21 02.10.2025

  • 36 СЛОНА

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    ТОВА Е ИСТИНСКИ ПРЕДЛОГ ЗА ВОЙНА С БАБАМЕЦА!!!
    ЩЕ Е ЗАБАВНО!!!

    18:22 02.10.2025

  • 37 Яков

    6 1 Отговор
    Абе Мърцул Глист, Путин ще ви го изкара през Г…а

    18:23 02.10.2025

  • 38 Следете ми мисълта хора

    11 1 Отговор
    Активите са в белгийският Euroclear който пък е собственост на Джей Пи Морган и Ко. От там няколко пъти вече казаха на ЕК да дуят супата и няма как да се случи тоя филм, щото заради 191 милиарда ще изгорят с над 8 трилиона минимум. Веднъж тоя филм мина с Либия, но и там арбитражи има за възстановяване на едни огромни пари които изчезнаха. Ако втори път се случи с Джей Пи Морган и Ко. приключи и масови тегления ще има и фалит което просто няма кой заради някакви тъпунгери в ЕК някой да го допусне защото става дума после и за федералният резерв. И не забравяйте че от 4 години поне същата тази Германия не може дори собственото си злато от САЩ не да изтегли че даже и наличността му да провери ....че следите ли ми мисълта?

    Коментиран от #43, #60

    18:24 02.10.2025

  • 39 Ох майкооо

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "дЖилезку":

    Ами оная Захариева дето някакъв комисар стана?

    18:27 02.10.2025

  • 40 Търсят си го

    6 1 Отговор
    Добре е, че Острова е отделен от Европа. Трябва да се почне с добрините от там.

    18:27 02.10.2025

  • 41 То не е и банки колега

    12 1 Отговор

    До коментар #15 от "Да,бе":

    А депозитари което е още по зле. Като капак и нашият депозитар ще се влее в същият тоя Euroclear от януари ..
    А представяш ли си там където са дяловите участия във всяка една фирма и корпорация от нашият депозитар, някой да се впише на всякъде като акционер примерно с 20% и да не можеш нищо да докажеш после ? Ходи се жалва на папата .... еврозона а ? Но има и други много по големи хватки включително и с пенсионните ни ....

    18:33 02.10.2025

  • 42 000

    6 1 Отговор
    Мерц е господин никой. Това е мнение на идин сламен човек на ниско ниво в Блекрок.

    18:34 02.10.2025

  • 43 Следих я

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Следете ми мисълта хора":

    до Морган и Ко !После всичко ми се изгуби !

    18:38 02.10.2025

  • 44 Митро

    0 0 Отговор
    Фанова пак е отворила кесията !

    18:39 02.10.2025

  • 45 Каунь

    8 1 Отговор
    Тея знаят ли изобщо на кой свят се намират? И кво си мислят, че като дадат руските пари на Украйна ще победи ли., а? Или после ще и трябват двойно и тройно повече от даденото за възстановяване....

    Коментиран от #47

    18:40 02.10.2025

  • 46 Хмм

    5 1 Отговор
    немците навремето са ограбвали имотите на евреите така че при тях е установена практика да крадат чуждото

    18:41 02.10.2025

  • 47 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #45 от "Каунь":

    трябва да се поддържа режима на зеленски, ако спрат парите може да го светнат

    18:42 02.10.2025

  • 48 Боа

    1 1 Отговор
    Ще върнете в пъти повече,Ако пипнете тези пари!

    18:42 02.10.2025

  • 49 Джей Пи Морган и Ко го каза

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Голямо желание явно има тоя Мерц":

    Печатане на евро и обезценка поне по 3 и 80% инвестиции в Америка. Европа приключва. А то вече се осъществява. Приходната част на ЕЦБ
    основно се формира от инвестиции в САЩ на 4,1-4,4% лихви, а иначе събират парите на хората в Европа под 1% и ги мятат в САЩ .. (ценни книжа, деноминирани в щатски долари и други валути)....От друга страна, тъй като Китай намалява използването на долара и притежаваните от него дългови инструменти на САЩ, Европа се очертава като ключов източник на финансиране за огромния търговски и бюджетен дефицит на САЩ. През май Великобритания изпревари Китай като втория по големина притежател на дългови инструменти на САЩ, веднага след Япония, с 809,4 милиарда долара. Страните от ЕС колективно държаха още по-голям дълг на САЩ, включително Белгия с 415,5 милиарда долара, Люксембург с 412,6 милиарда долара, Франция с 375,1 милиарда долара и Ирландия с 327,3 милиарда долара. .....Реално за да се спаси финансово в крадкосрочен план Европа се обезкървява стратегически в дългосрочен

    Коментиран от #58, #62

    18:43 02.10.2025

  • 50 Каунь

    1 2 Отговор
    Дайте ги поне тия пари на руските граждани, по-голяма файда ще има да вземат да свалят Путин от власт, вместо да ги давате да загиват невинни и от двете страни....

    18:43 02.10.2025

  • 51 Марш

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    Марш в Рашка на опашка за бензин, майкопродавецо

    18:45 02.10.2025

  • 52 Купувайте злато хора ако има от къде

    1 3 Отговор
    Съвсем скоро унция ще мине 10 000 евро! Не го казвам аз а водещи в света финансисти.... Еврото умира а недвижимите имоти и всичко около тях е само капан ...

    Коментиран от #53

    18:47 02.10.2025

  • 53 Купувайте

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "Купувайте злато хора ако има от къде":

    Рубли !И рупии !

    Коментиран от #56, #57

    18:50 02.10.2025

  • 54 Най малко пък Мерц

    2 1 Отговор
    Има думата относно световните финанси. Да си гледа дълга и от къде ще го взема и как ще обслужва и какво ще се случи ако основната лихва се вдигне само с 1% А това е неизбежно впрочем ...

    18:52 02.10.2025

  • 55 ЕВРОТАЛИБАНОПИРАТИТЕ В ДЕЙСТВИЕ !

    5 0 Отговор
    ЕТО ВИ ПОРЕДНАТА ТАЛИБАНОПИРАТЩИНА НА ЕВРОТАЛИБАНОПИРАТИ !!!! ТЕ ОБСЪЖДАЛИ , КАК ДА ГАЗЯТ ПРАВИЛА И ЗАКОНИ , КАК ДА СИ СЪЗДАВА ИЗВРАТЕНИ НОВИ ПРАВИЛА И ЗАКОНИ ЗА ДА ГРАБЯТ !!!!!
    ЕЕЕЕЕЕ КАК, ВЪЗ ОСНОВА НА КАКВО СЪЗДАДОХА ФАЛШЕВРОПЕЧАТНИЦАТА , ПАК ЗА ДА ГРАБЯТ ДЪРЖАВИТЕ ТЕ??? КАКВИ СА ТЕ, ТЕ ДА ИМАТ ПРАВО , А ДРУГИТЕ НЕ , ТЕ ДРУГИТЕ СА ВТОРА НИВО ХОРА ,КОИТО МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ЗА ТЕХНИ ИНТЕРЕСИ -ВОЙНИ РАЗДОРИ , ЗА ХЕГЕМОВИЯ??
    САМО РУСИЯ МОЖЕ ДА СЕ СПРАВИ С ТЯХ !!!

    18:52 02.10.2025

  • 56 И рубли

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Купувайте":

    Впрочем! .... ако има от къде ...

    18:53 02.10.2025

  • 57 Аз не съм много умен пич

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Купувайте":

    Само дето от 9 години злато купувам и акции само от BG и COOP.... , едните на 14,3$ а другите на 18,6.... и BG щото съм патриот ....хахахахаха ....

    18:59 02.10.2025

  • 58 Да де

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Джей Пи Морган и Ко го каза":

    Но геният Харпацумян друго казва

    19:02 02.10.2025

  • 59 Възpожденец 🇧🇬

    1 4 Отговор
    Русофилията не е просто някаква безродна любов към чужда държава, русофилията е официално афиширане на ЧУЖДОПОКЛОННИЧЕСТВО, РОДООТСТЪПНИЧЕСТВО и българоФОБИЯ. Защото когато стане дума за български патриотизъм, как обикновенно изразява патриотизмът си "българският" русофил, изразява го с руското знаме !
    Затова русофилите са много по- опасни за българската национална сигурност и държава дори и от самите руснаците населяващи губернията, защото руснаците е, нормално да обичат и милеят за собствената си държава и родина Русия, докато местните ни русофили създават световен прецедент - да обичаш и милееш за чужда държава и народ повече отколкото за собствената си държава и народ !
    Определението РУСОФИЛ в България, само по себе си означава РУСКИ ЛАКЕЙ, прислужник на рАсия, или индивид който не е от руски етнически произход, но който безропотно обслужва и служи на русия, РУСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ интереси и политика (на българска територия) в България.
    РУСОФИЛСТВОТО, или любовта към Русия е равнозначно на патриотизъм само в една единствена държава - в Русия, във всяка друга държава е равнозначно на държавна измяна и национално предателство.
    Затова, след всичко изложено отгоре, апелирам към българските политици, че е крайно време да бъде приемат Закон за инкриминиране на РАДИКАЛНИЯТ РУСЛЯМ, по - известен по българските земи, като - РУСОФИЛИЯ.
    БРАТ на БЪЛГАРИНА МОЖЕ да бъде ЕДИНСТВЕНО и САМО ДРУГ БЪЛГАРИН !
    ОСТАНАЛИТЕ са, или НАШИ СЪЮЗНИЦИ, или наши ПРОТИВНИЦИ!

    19:04 02.10.2025

  • 60 Кой па на Германия

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Следете ми мисълта хора":

    Златото ще и даде .САЩ ли? Да забравят. Може оръжие но злато от САЩ никога няма да видят

    19:05 02.10.2025

  • 61 Бай Рангел

    0 0 Отговор
    Заменям Москвич 408 И,за 10 кила злато !

    19:14 02.10.2025

  • 62 Старо е това, сега са повече

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Джей Пи Морган и Ко го каза":

    През май Великобритания изпревари Китай като втория по големина притежател на дългови инструменти на САЩ, веднага след Япония, с 809,4 милиарда долара. Страните от ЕС колективно държаха още по-голям дълг на САЩ, включително Белгия с 415,5 милиарда долара, Люксембург с 412,6 милиарда долара, Франция с 375,1 милиарда долара и Ирландия с 327,3 милиарда долара. .....

    19:21 02.10.2025

  • 63 Чочо

    0 0 Отговор
    И Орбан ли?

    19:23 02.10.2025

