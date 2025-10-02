Макрон иска общи действия на ЕС срещу “сенчестия флот” на Русия

След срещата на европейските лидери в Копенхаген френският президент Еманюел Макрон обяви, че в близките дни ще свика ръководителите на военните командвания на държавите от ЕС. Целта е да се обсъдят съвместни действия срещу т.нар. “сенчест флот” на Русия - механизъм, чрез който Москва изнася петрол, заобикаляйки наложените ѝ санкции, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Макрон подчерта необходимостта от конкретни мерки за противодействие.

"В следващите дни нашите началници на генералните щабове ще се срещнат, за да се споразумеят за съвместни действия в координация с НАТО и в рамките на коалицията на желаещите", заяви той.