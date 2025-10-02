Новини
Свят »
Русия »
Макрон иска общи действия на ЕС срещу “сенчестия флот” на Русия

Макрон иска общи действия на ЕС срещу “сенчестия флот” на Русия

2 Октомври, 2025 19:53 767 60

  • еманюел макрон-
  • европейски съюз-
  • сенчест флот-
  • русия

Френският президент призова за среща на ръководителите на военните командвания, за да се координират мерки за спиране на износа на руски петрол, заобикалящ санкциите.

Макрон иска общи действия на ЕС срещу “сенчестия флот” на Русия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

След срещата на европейските лидери в Копенхаген френският президент Еманюел Макрон обяви, че в близките дни ще свика ръководителите на военните командвания на държавите от ЕС. Целта е да се обсъдят съвместни действия срещу т.нар. “сенчест флот” на Русия - механизъм, чрез който Москва изнася петрол, заобикаляйки наложените ѝ санкции, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Макрон подчерта необходимостта от конкретни мерки за противодействие.
"В следващите дни нашите началници на генералните щабове ще се срещнат, за да се споразумеят за съвместни действия в координация с НАТО и в рамките на коалицията на желаещите", заяви той.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Росен Желязков

    7 23 Отговор
    България ще даде две фрегати и седем миноносци.Слава на Украйна!

    Коментиран от #37

    19:55 02.10.2025

  • 2 амбреяжа

    14 5 Отговор
    не мирясва.....

    19:55 02.10.2025

  • 3 Кралицата на нощта

    9 8 Отговор
    За най-добър коментар ще има награда!

    Коментиран от #21

    19:55 02.10.2025

  • 4 си дзън

    9 22 Отговор
    Сенчестият флот на русията заминава при Масква. В Телеграм се казва, че Путин
    е умрял днес!???

    Коментиран от #6, #25, #40

    19:55 02.10.2025

  • 5 Последния Софиянец

    24 7 Отговор
    Макрон търпи пълен разгром на Африканският фронт и ще става пират

    Коментиран от #10, #28

    19:56 02.10.2025

  • 6 Кралицата на нощта

    9 6 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Здравей принцесо!

    19:56 02.10.2025

  • 7 Ама той

    21 6 Отговор
    Корабът плавал от бенински флаг, което е бивша френска колония.. Да не се окаже че са хванали свой кораб. И разбира се, няма доказателства

    19:57 02.10.2025

  • 8 име

    20 6 Отговор
    Евроатлантизъм в действие! Коалицията на жеЛАЕЩИТЕ много и се иска, ама не и стиска! Всеки чака някой друг да поведе крак.

    19:57 02.10.2025

  • 9 ООрана държава

    18 6 Отговор
    Тоя ми е като боксьор категория перо, който прави шадоу боксинг и губи боя

    19:57 02.10.2025

  • 10 Кралицата на нощта

    2 10 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Ще потанцуваш ли с мен?

    Коментиран от #13

    19:57 02.10.2025

  • 11 МАКАРОНЧО

    20 6 Отговор
    НА СЛЕДВАЩИЯ РУСКИ ТАНКЕР ЩЕ ИМА ВЗВОД ДЕСАНТЧИЦИ ЗА БОРБА С СОМАЛИИСКИ ПИРАТИ
    ТАНКЕРА ЩЕ Е МИНИРАН КОЕТО ГАРАНТИРА 50 000 ТОНА НЕФТ ПО ФРЕНСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ
    И ГОЛЯМ СИЛИКОНОВ ЛИЧНО

    19:58 02.10.2025

  • 12 Маскалия продава нефт за без пари

    5 15 Отговор
    да не изпука от глад!

    Коментиран от #48

    19:58 02.10.2025

  • 13 Последния Софиянец

    11 5 Отговор

    До коментар #10 от "Кралицата на нощта":

    На Солни пазар ли?

    Коментиран от #16

    19:59 02.10.2025

  • 14 пожелане

    18 6 Отговор
    Макарон да се качва на метлата на Баба си Яга ,и никога да не се връща от гората !

    19:59 02.10.2025

  • 15 Данко

    8 21 Отговор
    Руските танкери е най-добре да се потапят в руските пристанища. Да си цапат там колкото искат.

    Коментиран от #18

    19:59 02.10.2025

  • 16 Кралицата на нощта

    3 11 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    В града на греха!

    Коментиран от #56

    20:00 02.10.2025

  • 17 Путин

    3 9 Отговор
    Аз ако бях щях да го потопя

    20:00 02.10.2025

  • 18 Кралицата на нощта

    6 5 Отговор

    До коментар #15 от "Данко":

    Ломски как си?

    20:01 02.10.2025

  • 19 Спецназ

    20 4 Отговор
    Макарон като не иска евтин петрол- да си затвори своите пристанища.

    ОТКЪДЕ накъде един жабар че казва на други държави и

    ОСОБЕНО на тези извън ЕС откъде да си купуват каквото и да е.

    Изкарал е за още 2-3 шамара от жена си тоя суек и нема му дава да реве.

    20:02 02.10.2025

  • 20 Пич

    14 3 Отговор
    Тоо.....Макрон изглежда обича общи действия ! Като дойде МамА , канят Зелю и министър председателя на Франс , и общите действия започват. Но когато раздразнят мечката , общите действия ще са по профилирани - на към " Пер ла Шез " !!!

    20:02 02.10.2025

  • 21 А-а-а

    1 10 Отговор

    До коментар #3 от "Кралицата на нощта":

    А какво ще има за най-острия пропутлеров коментар?!?!!

    Коментиран от #24

    20:03 02.10.2025

  • 22 ЦИРК

    15 3 Отговор
    А руснаците като сложат военна охрана на корабите си ? Какво ще правим война НАТО - останалия свят ? Трета световна ли иска Макрон. Защо са му други държави, нека великата Франция, Англия и Германия да ходят да потапят/пиратстват руски кораби сами, и да не замесват целия свят в интригите на глупавите си политици, които дори нямат подкрепа и на 15% от народите им.

    20:03 02.10.2025

  • 23 000

    13 2 Отговор
    Европа да стану федерация - това е мечтата на инфантилите като урсула и микрон. Само тяка тези лилипути могат да останат на власт. Това е невъзможно. Тези хора са слабаци!

    20:04 02.10.2025

  • 24 Кралицата на нощта

    1 5 Отговор

    До коментар #21 от "А-а-а":

    Незабравима нощ!

    Коментиран от #34

    20:05 02.10.2025

  • 25 Гадно

    1 11 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Е-е-е- как така Фюрера ще да е бил умрял?!


    За ленин нали го направиха Вечен.

    Трябва и Владолф Тъпи да остане вечен от другата страна на Мавзолея!

    20:05 02.10.2025

  • 26 Последния Софиянец

    7 4 Отговор
    Макрон е потомък на Франсоа Лолоне

    20:05 02.10.2025

  • 27 Гответе се!

    2 17 Отговор
    Копейки, учете украински! Ще ви трябва! Скоро ще възстановявате градовете и селата в Украйна с принудителен труд, войнолюбци!

    Коментиран от #31, #39

    20:06 02.10.2025

  • 28 О-о-о Предпоследния Саляндур

    1 12 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    А къде са победите на Втората армия на Светот!

    20:06 02.10.2025

  • 29 Мишо

    8 3 Отговор
    Здравей бабоеееееццццц.

    20:07 02.10.2025

  • 30 Мими

    6 2 Отговор
    Да помоли баба си!

    20:08 02.10.2025

  • 31 Е-е-е

    1 4 Отговор

    До коментар #27 от "Гответе се!":

    Не трябва да пращавме пропутлеристи да възстановявата несъществуващата Украйна щого ка кпокобни на диверкии и некой блок (като онзи в "Жаджи Димитър") може и да се нацепи.

    Комунистите само Конгресни обещания Насрещни планове да ни пишат- ние Соросоидите ще им бачкаме ама качествено!

    20:08 02.10.2025

  • 32 Да има да взема

    9 4 Отговор
    “сенчестия флот” на Русия на нас българите не ни пречи.

    20:10 02.10.2025

  • 33 Баба Гошка

    11 3 Отговор
    След атакката на кораб в международни води на франсетата им увисва човката и искат подкрепление за ответния удар. Дърлят се с грешните хора. Ако бяха нападнали наш кораб, можеше и да им мине номера, но с руските ще ги бийят през алчните ръце.

    20:11 02.10.2025

  • 34 Спрете

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Кралицата на нощта":

    Да се излагате! Достатъчно сте направила по въпроса.

    20:14 02.10.2025

  • 35 Макрон иска и

    12 0 Отговор
    мъжки ласки от африканци

    20:15 02.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 две фрегати и седем миноносци

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Росен Желязков":

    да съберат парици русофоборсуците
    по заплата и също да тръгнат аскери да борят Мечока

    20:17 02.10.2025

  • 38 Цензура

    12 0 Отговор
    И за какъв се мисли тоя смeшник, че ще забранява на Индия например да купува руски петрол? Това че лапa на зеленски не го прави господар на света, а най-обикновен пeдeраст !!! Руснаците просто трябва да пратят бойният си флот и самолети, за да пазят търговските кораби от подобни пирати !!! Като пратят на дъното няколко френски корита, да видим какво ще прави тоя микрон.

    20:18 02.10.2025

  • 39 ох на баткопедерастчето

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "Гответе се!":

    ко речепедал ама много си корава ма пред компа

    20:21 02.10.2025

  • 40 Град Козлодуй

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Дано сатаната го приеме при себе си.

    Коментиран от #43, #44

    20:23 02.10.2025

  • 41 така, така

    9 1 Отговор
    Не схванах, Макрон се кани да надмине сомалийците ли? Понеже желаещите намериха дързост и смелост да искат, ама да не могат да влезнат в украйната, то сега юначната дружина е решила да го удари на купон като истински пирати, така ли?

    Макрончо после да не риве, когато дойдат и други пирати. Няма член 5 за пиратски войни.

    Коментиран от #46

    20:23 02.10.2025

  • 42 здравко тошков кондуктор

    7 0 Отговор
    макарона иска бабаму май да го нашлятка по дупето пак......

    20:26 02.10.2025

  • 43 Орк

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Град Козлодуй":

    Само след тебе!

    20:27 02.10.2025

  • 44 мила аз ще ви приема при мойте

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Град Козлодуй":

    момичета ша те пускам на турските тирове по кабините много си падат по бг джендъри

    20:28 02.10.2025

  • 45 Ами

    0 1 Отговор
    Технически на Русия и трябва заповед и няколко бойни кораба,
    и почти цялото морско корабоплаване може да спре.
    Между другото ... Какво стана с бедстващата руска подводница :)

    20:33 02.10.2025

  • 46 Леко, леко

    0 2 Отговор

    До коментар #41 от "така, така":

    Нидей тъй ва, мноу си страшна, ма! Ши гу уплашиш Макрон 😂😂😂

    20:36 02.10.2025

  • 47 В В.П.

    4 0 Отговор
    Мишокът е фуллл подлога на Зелю фашиста..Сенчестия флот е сенчест ..

    20:37 02.10.2025

  • 48 дончичо

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Маскалия продава нефт за без пари":

    Има-продава
    Ти ...1% за златото
    ба,си

    20:40 02.10.2025

  • 49 Янко

    3 0 Отговор
    Абе Макарон ти пита ли дядото със когото си лягаш какво мисли пл въпроса? А и Тия санкции са си ваши на “ Желаещите, но Неможещи”, не на ООН. А ти гледай дядо на не те ступа отново.

    20:43 02.10.2025

  • 50 ДЕДО ВИ ЛИБЕН

    4 0 Отговор
    Бабината му на тоя

    Коментиран от #59

    20:43 02.10.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Майкатидаеба

    3 0 Отговор
    Модераторскапан

    20:47 02.10.2025

  • 53 Даскал Фратю

    4 0 Отговор
    Най-жалкият президент на Франция за всички времена

    20:48 02.10.2025

  • 54 Сърп и чук

    2 0 Отговор
    България ще се включи с няколко чертежи

    20:49 02.10.2025

  • 55 Макарона баба ти как е взе ли пенсия и

    2 0 Отговор
    Пошляпва ли те още

    20:53 02.10.2025

  • 56 Тачо Пармака

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Кралицата на нощта":

    На тоя "последния" , на Централна гара му пръснах отходната тръба.

    20:54 02.10.2025

  • 57 Ха-ха-ха

    2 0 Отговор
    Не разбирам какво им дава право да казват коя държава къде да си продава си от къде да купува? От ЕС още ли се изживяват като господари на света

    20:57 02.10.2025

  • 58 Доктор

    2 0 Отговор
    Мухльо.

    21:01 02.10.2025

  • 59 СТИГА БЕ ЛИБЕНЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "ДЕДО ВИ ЛИБЕН":

    ПАК ЛИ В Г......ЗА

    21:07 02.10.2025

  • 60 Тиква

    1 0 Отговор
    Внимавай микрончо,ще ядеш бой от любимата жена,

    21:12 02.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания