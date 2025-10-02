Зеленски: Орбан блокира пътя на Украйна към ЕС предизборно

Украинският президент Володимир Зеленски заяви по време на пресконференция в Копенхаген след VII-та среща на върха на Европейската политическа общност, че премиерът на Унгария Виктор Орбан блокира процеса на европейската интеграция на Украйна заради предизборната кампания в страната му, съобщава „Укринформ“, предава News.bg.
„Що се отнася до блокирането на нашето сближаване с Европейския съюз, никой не може да го спре, защото това е волята на Украйна и решението на Европа да види страната ни като част от ЕС в бъдеще. Но, разбира се, всичко зависи от единството и съвместните решения. Имаме проблеми с Унгария и можем да говорим открито за това, защото Виктор Орбан има избори“, подчерта Зеленски.
Той припомни, че Русия е започнала войната именно заради стремежа на Украйна към членство в ЕС. „Русия започна войната заради нашата воля и избор да се движим към Европа, защото споделяме същите ценности като останалите европейски държави“, каза президентът.
Унгария използва принципа на единодушие при вземането на решения в ЕС и блокира старта на преговорите за присъединяване на Украйна към Съюза. Въпреки това, според европейски служители, цитирани от Financial Times на 30 септември, Брюксел обмисля да започне техническа работа по преговорите за членство на Украйна и Молдова, независимо от унгарската позиция.
Киев подаде кандидатура за членство в ЕС през 2022 г., скоро след пълномащабното руско нахлуване, а Молдова последва примера му. Преговорите официално започнаха миналата година, но Будапеща блокира следващите стъпки – отварянето на преговорните клъстери за привеждане на законодателството на кандидатите в съответствие с правилата на ЕС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мошЕто
Коментиран от #21
21:27 02.10.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #50
21:27 02.10.2025
3 немаш ОРА !
Коментиран от #13
21:28 02.10.2025
4 Бен Вафлек
Коментиран от #6, #23
21:28 02.10.2025
5 Пич
21:29 02.10.2025
6 Последния Софиянец
До коментар #4 от "Бен Вафлек":Днес Орбан каза че му се изправили косите като слушал плана на ЕС за атака срещу Русия.
21:30 02.10.2025
7 Напудреното носле
21:30 02.10.2025
8 Гориил
21:31 02.10.2025
9 На просячето не му е изгодно
Веднага ще бъде приключен.
21:31 02.10.2025
10 Браво на Орбан
21:31 02.10.2025
11 Бялджип
21:31 02.10.2025
12 Един
21:33 02.10.2025
13 Путин
До коментар #3 от "немаш ОРА !":Във връзка с "избягалите" у КраИнки
в Германия немците казват:
Слава на Путин, че ни ги прати,
доволни сме 😁
21:34 02.10.2025
14 Факт
21:36 02.10.2025
15 Тити
Коментиран от #22
21:36 02.10.2025
16 1111
Чакай, ве! Никой не ви е спирал за ЕС?! Путин безброй пъти е казвал, че не ви ще да сте в Нато! Лъжец, зеленясал!
21:37 02.10.2025
17 Анонимен
21:37 02.10.2025
18 И Киев е Руски
21:40 02.10.2025
19 ха-ха
21:41 02.10.2025
20 име
Коментиран от #28
21:41 02.10.2025
21 Европеец
До коментар #1 от "мошЕто":Прав си .... Зеления е пътник..... Няма да чета статията и няма да коментирам зеления, защото ми е под достойнството..... Заглавието е глупаво, Виктор Орбан мисли правилно и изразява позицията на много държави ,които мислят като
него, но на твоя етап неафиширът позицията си... Украйна в ес е искане на зеления наркоман и на фашистката клика водена от м,арсула....
Коментиран от #27
21:42 02.10.2025
22 диди
До коментар #15 от "Тити":На онова между краката Орбан ли му викаш? Що така, няма ли по-мило име?
21:42 02.10.2025
23 всички сме пътници🤣🤣🤣
До коментар #4 от "Бен Вафлек":Самия факт ,че въпреки всички пари и усилия на сороззз,Орбан все още е на власт,казва всичко.Сега най-върховната от върховните,ще приема(налага)някакъв закон,че да може да го заобиколи...Направо ,страшна работа...А и много интересно е ,защо Тръмп се допитва до мнението на Орбан,за севеото в украйна,а не до мнението на Стармър например или пък на Мерц...
21:42 02.10.2025
24 Орбанджаба
Коментиран от #39
21:43 02.10.2025
25 ами
21:44 02.10.2025
26 ЦИРК
Ако ЕС заобиколи Орбан и Фицо и/или промени правилата за единодушието при вземането на решения в ЕС, това ще създаде опасен прецедент. Утре в ущърб и без задължителното съгласие на всички може и ще се прокарват решения в пълен ощърб на една или повече държави членки. Това неминуемо ще доведе до разпада на ЕС. Интересно тогава кой е по-голям враг и по-вреден за самия ЕС - Зеленски или Путин ?
21:45 02.10.2025
27 име
До коментар #21 от "Европеец":Зеления се нуждае от поне някаква "победа", поне едно нещо да стане на неговата, че да лъже хората "вижте, Путин не ни даваше да влезем в ЕССР, ама след като водихме война и загинаха толкова и толкова милиона и загубихме тези и тези земи, сега си извоювахме правото да влезем в ЕССР.
21:45 02.10.2025
28 габровци последните три години
До коментар #20 от "име":не си купуват атлас,щото последните три години,границата на Русия ,постоянно се мени...🤣🤣🤣
21:45 02.10.2025
29 Ъъъъъъъъ
Коментиран от #33
21:46 02.10.2025
30 Някойси
21:50 02.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 така, така
Тоя да си взима бля-блято и да се връща в бункера си. Не ни трябва най-корумпираната държава в света, преследваща инакомислещите, забраняваща вероизповедания, затваряща без съд и присъда хората да се присъединява към ЕС. Ние нямаме техните ценности. Надявам се демокрацията да не е изгубила съвсем смисъл в ЕС, поне сред гражданите. Елита на ЕС е пътник и не го броя.
Ако украинците са се прецакали да вярват на агент на Ми6, то това не означава, че и европейците ще се прецакаме. Орбан не му е единствения проблем на този. Никой не ги иска. Просто на много им е удобно, че Орбан е директен и това върши работа. Ако не беше Орбан, то жалкото създание щеше да види, че други държави са против. 0крайната е таралеж, който не е разумно да си го слагаш в гащите. Тия подпалиха собствената си държава, заради единия келепир. Няма нужда да подпалват и Европа.
21:51 02.10.2025
33 от толерантност си пропуснал
До коментар #29 от "Ъъъъъъъъ":И след флашка горилка или по-известна в останалия като бутилка водка...
Коментиран от #34
21:52 02.10.2025
34 в останалия свят,
До коментар #33 от "от толерантност си пропуснал":имах впредвид,извинете.
21:55 02.10.2025
35 Абе Зеленски
Не се ли усещаш?
Със същата цел Орбан настоява и прочистване на ЕС от урсулите, пак предизборно.
Коментиран от #37
21:57 02.10.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 освн всичко
До коментар #35 от "Абе Зеленски":споменато от теб,Орбан се спрята и като заместник на Урсулъ...😂😂😂Ти да видиш...🤣🤣🤣
21:59 02.10.2025
38 Виктор Орбан
22:01 02.10.2025
39 та значи
До коментар #24 от "Орбанджаба":е по-добре да прибираш милиарди и да превърнеш държавата си в най-голямата пералня, но си чист като момина сълза, еле пък ако цената е платена с живота на вече милион украинци.
Бегай не ми разправяй тия. Един ден, когато тази криза бъде подложена на анализ, ще лъсне кой е имал самочувствието на политик, избран да защитава интереса на народа си, и кой интереса на джоба си.
Повярвай, много малко от елита на Брюксел ще попадне между достойните, но Орбан има шанс да е там.
А за комика, дори не знам дали няма да получи по-лоща оценка от тази на Хитлер. Оня поне натвори глупости, борейки се за някакво перверзно, но все пак достоинство на Германия. Тая шушумига зельо се бори само за собственото си оцеляване и съхранение на откраднатото.
22:02 02.10.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Дядо Мъдко
22:04 02.10.2025
42 Съчинението
22:06 02.10.2025
43 Баба Гошка
22:09 02.10.2025
44 За Индия
До коментар #36 от "Костадин Костадинов":При братята ли ще ходиш, ае..
22:10 02.10.2025
45 Ъъъъъъъъъ
22:10 02.10.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ИМА ОЩЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА ОРБАН
22:28 02.10.2025
48 Никой
Украйна ще бъде в тежест, но явно - Германия иска да натрие носа на Русия за разгрома й през Втората световна война.
22:39 02.10.2025
49 Смешник
22:48 02.10.2025
50 Смешник
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Защо да прави референдум като Унгария е троянския кон на Русия в ЕС
22:50 02.10.2025