Зеленски: Орбан блокира пътя на Украйна към ЕС предизборно
  Тема: Украйна

Зеленски: Орбан блокира пътя на Украйна към ЕС предизборно

2 Октомври, 2025 21:25 1 052 50

  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • европейски съюз-
  • виктор орбан-
  • членство в ес

Украинският президент обвини Будапеща, че възпрепятства преговорите за членство в ЕС, докато Киев подчертава, че това е въпрос на избор и ценности

Зеленски: Орбан блокира пътя на Украйна към ЕС предизборно - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви по време на пресконференция в Копенхаген след VII-та среща на върха на Европейската политическа общност, че премиерът на Унгария Виктор Орбан блокира процеса на европейската интеграция на Украйна заради предизборната кампания в страната му, съобщава „Укринформ“, предава News.bg.

„Що се отнася до блокирането на нашето сближаване с Европейския съюз, никой не може да го спре, защото това е волята на Украйна и решението на Европа да види страната ни като част от ЕС в бъдеще. Но, разбира се, всичко зависи от единството и съвместните решения. Имаме проблеми с Унгария и можем да говорим открито за това, защото Виктор Орбан има избори“, подчерта Зеленски.

Още новини от Украйна

Той припомни, че Русия е започнала войната именно заради стремежа на Украйна към членство в ЕС. „Русия започна войната заради нашата воля и избор да се движим към Европа, защото споделяме същите ценности като останалите европейски държави“, каза президентът.

Унгария използва принципа на единодушие при вземането на решения в ЕС и блокира старта на преговорите за присъединяване на Украйна към Съюза. Въпреки това, според европейски служители, цитирани от Financial Times на 30 септември, Брюксел обмисля да започне техническа работа по преговорите за членство на Украйна и Молдова, независимо от унгарската позиция.

Киев подаде кандидатура за членство в ЕС през 2022 г., скоро след пълномащабното руско нахлуване, а Молдова последва примера му. Преговорите официално започнаха миналата година, но Будапеща блокира следващите стъпки – отварянето на преговорните клъстери за привеждане на законодателството на кандидатите в съответствие с правилата на ЕС.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 27 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мошЕто

    35 4 Отговор
    На наш зеля не му увира кра-ту-ната , че ще види ЕС и НАТО само през крив макарон !

    Коментиран от #21

    21:27 02.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    34 4 Отговор
    Днес след срещата в Копенхаген Орбан каза че ЕС е решил да атакува Русия.Унгария ще прави референдум за неутралитет.Трябвани ние!

    Коментиран от #50

    21:27 02.10.2025

  • 3 немаш ОРА !

    32 5 Отговор
    Абе , ти какъв път сънуваш !! Та Украйна е няма вече !! Народа ви половината избяга в Русия ,а другата половина в Европа !

    Коментиран от #13

    21:28 02.10.2025

  • 4 Бен Вафлек

    7 32 Отговор
    Орбан е пътник.

    Коментиран от #6, #23

    21:28 02.10.2025

  • 5 Пич

    28 4 Отговор
    Това нещо трябва да е на много тежки наркотици и метали , за да мисли че Украйна ще бъде приета в ЕС !!!

    21:29 02.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    26 4 Отговор

    До коментар #4 от "Бен Вафлек":

    Днес Орбан каза че му се изправили косите като слушал плана на ЕС за атака срещу Русия.

    21:30 02.10.2025

  • 7 Напудреното носле

    25 5 Отговор
    През 1944-та е издадена заповед за награждаване на командира на минометен взвод младши лейтенант Семьон Иванович Зеленски с орден Червена звезда за проявена доблест и смелост при освобождението на УКраИна от фашистите. Ако днес беше жив и би искал да почете паметта на своите колеги войници щеше да бъде арестуван от режима в Киев.

    21:30 02.10.2025

  • 8 Гориил

    28 6 Отговор
    Поддръжниците на Орбан нарастват във Франция, Холандия и Белгия. Нито един европейски депозитар или банка няма да се съобрази с директивата на Европейската комисия.

    21:31 02.10.2025

  • 9 На просячето не му е изгодно

    24 5 Отговор
    Да има Мир.
    Веднага ще бъде приключен.

    21:31 02.10.2025

  • 10 Браво на Орбан

    27 6 Отговор
    А ти гнусен фашист не се показвай. Боклука в кофата е по стойностен от теб. Гнусен си. Продажен фашист.

    21:31 02.10.2025

  • 11 Бялджип

    28 5 Отговор
    Това което няма да каже наркозависимият Зеленски, нито да посмеят да напишат нашите слугински медии е, че Орбан гласува против приемане на Украйна в ЕС, защото се позова на проведен в неговата страна референдум. На него 95% унгарци гласуваха против! Орбан трябваше да пренебрегне волята на народа си ли?

    21:31 02.10.2025

  • 12 Един

    20 6 Отговор
    Неизбран от никого престъпник!

    21:33 02.10.2025

  • 13 Путин

    17 5 Отговор

    До коментар #3 от "немаш ОРА !":

    Във връзка с "избягалите" у КраИнки
    в Германия немците казват:
    Слава на Путин, че ни ги прати,
    доволни сме 😁

    21:34 02.10.2025

  • 14 Факт

    9 6 Отговор
    За ценностите е прав, макар да не прилича много на западняк.

    21:36 02.10.2025

  • 15 Тити

    5 28 Отговор
    Орбан е боклук.

    Коментиран от #22

    21:36 02.10.2025

  • 16 1111

    24 5 Отговор
    "Що се отнася до блокирането на нашето сближаване с Европейския съюз"

    Чакай, ве! Никой не ви е спирал за ЕС?! Путин безброй пъти е казвал, че не ви ще да сте в Нато! Лъжец, зеленясал!

    21:37 02.10.2025

  • 17 Анонимен

    14 4 Отговор
    С брада е като Джолана!

    21:37 02.10.2025

  • 18 И Киев е Руски

    20 5 Отговор
    Зеления чак сега разбра и призна публично че който е против киеФската хунтата печели доверието на електората в страната си.Всички нормални хора мразят евро съединителите и нацистите от покрайна

    21:40 02.10.2025

  • 19 ха-ха

    12 5 Отговор
    Тоя на снимката да не е от Максуда , или аз нещо бъркам .

    21:41 02.10.2025

  • 20 име

    15 5 Отговор
    Зельо хубаво е засилил бандеристан към ЕССР, ама трябва да уточни с Крим и Донбас ли ще влизат в ЕССР? Щот тогава парите ще са други. Ко стана, зельо? Ще си връщаме ли Крим с всички средства. Иначе ми прилича че саму пускаш фишеци.

    Коментиран от #28

    21:41 02.10.2025

  • 21 Европеец

    19 5 Отговор

    До коментар #1 от "мошЕто":

    Прав си .... Зеления е пътник..... Няма да чета статията и няма да коментирам зеления, защото ми е под достойнството..... Заглавието е глупаво, Виктор Орбан мисли правилно и изразява позицията на много държави ,които мислят като
    него, но на твоя етап неафиширът позицията си... Украйна в ес е искане на зеления наркоман и на фашистката клика водена от м,арсула....

    Коментиран от #27

    21:42 02.10.2025

  • 22 диди

    1 13 Отговор

    До коментар #15 от "Тити":

    На онова между краката Орбан ли му викаш? Що така, няма ли по-мило име?

    21:42 02.10.2025

  • 23 всички сме пътници🤣🤣🤣

    13 4 Отговор

    До коментар #4 от "Бен Вафлек":

    Самия факт ,че въпреки всички пари и усилия на сороззз,Орбан все още е на власт,казва всичко.Сега най-върховната от върховните,ще приема(налага)някакъв закон,че да може да го заобиколи...Направо ,страшна работа...А и много интересно е ,защо Тръмп се допитва до мнението на Орбан,за севеото в украйна,а не до мнението на Стармър например или пък на Мерц...

    21:42 02.10.2025

  • 24 Орбанджаба

    5 18 Отговор
    Орбан сложи такова петно на Унгария, че няма да бъде изчистено в близките 200 години. Освен че заби страната си на дъното в Европейския съюз, освен че открадна милиони от корупция и престъпления, ще остави и морално-етично бреме на идните поколения унгарци, които ще трябва да се извиняват и срамуват заради него.

    Коментиран от #39

    21:43 02.10.2025

  • 25 ами

    12 4 Отговор
    европа не може да диша без украина, как е оцеляла толкова години без украинци да се чудиш

    21:44 02.10.2025

  • 26 ЦИРК

    12 5 Отговор
    А как напредва Украйна в борбата с корупцията ? Русия и Путин ясно заявиха че нямат против Украйна да стане член на ЕС, но имат против Украйна да е член на НАТО. Много ми е чудно Донбас и Крим част от общото икономическо пространство ли ще са или не ? Друг интересен въпрос е при кризи в самия ЕС има механизми за взаимопомощ (примерно гасенето на пожари, Фронтекс и т.н.) на държавите членки, та като приемат Украйна в ЕС, ще пращат ли наши граничари в Украйна на фронтовата линия ? Ще пращат ли наши пожарникари да гасят горящи сгради на фронтовата линия, ще пращат ли Български полицаи медици и армия в Украйна да помагат ? Друг въпрос също е интересен, фондовете на ЕС (нашите данъци), ще бъдат ли пренасочени от нас към Украйна за да се възстановява икономиката им ?

    Ако ЕС заобиколи Орбан и Фицо и/или промени правилата за единодушието при вземането на решения в ЕС, това ще създаде опасен прецедент. Утре в ущърб и без задължителното съгласие на всички може и ще се прокарват решения в пълен ощърб на една или повече държави членки. Това неминуемо ще доведе до разпада на ЕС. Интересно тогава кой е по-голям враг и по-вреден за самия ЕС - Зеленски или Путин ?

    21:45 02.10.2025

  • 27 име

    9 4 Отговор

    До коментар #21 от "Европеец":

    Зеления се нуждае от поне някаква "победа", поне едно нещо да стане на неговата, че да лъже хората "вижте, Путин не ни даваше да влезем в ЕССР, ама след като водихме война и загинаха толкова и толкова милиона и загубихме тези и тези земи, сега си извоювахме правото да влезем в ЕССР.

    21:45 02.10.2025

  • 28 габровци последните три години

    11 4 Отговор

    До коментар #20 от "име":

    не си купуват атлас,щото последните три години,границата на Русия ,постоянно се мени...🤣🤣🤣

    21:45 02.10.2025

  • 29 Ъъъъъъъъ

    11 3 Отговор
    "Русия започна войната заради нашата воля и избор да се движим към Европа, защото споделяме същите ценности като останалите европейски държави“, каза президентът, след две линии бял прах.

    Коментиран от #33

    21:46 02.10.2025

  • 30 Някойси

    5 2 Отговор
    ТЕЗИ НА КОИ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ОТГОВАРЯТ,ЧЕ ДА ИМА ПРИТЕНЦИИ!!!!!!!!!! ИЛИ МОЖЕ БИ ОТГОВАРЯТ НА ПРАВАТА ЗА ЧОВЕКА. "ЗА ТЯХ ВСИЧКИ СА ПУШИЧНО МЕСО"

    21:50 02.10.2025

  • 32 така, така

    10 1 Отговор
    Наркомана е силно заблуден, ако смята, че европейките граждани са забравили защо започна СВО. Ние помним повече от 3 минути и знаем, че дори и днес Русия няма нищо против 0карйната да бъде член на ЕС, ако ги приемат. Е, ако ЕС продължи с военната си риторика и от съюз за икономическо развитие реши да се превърне в съюз за военни действия, то това отношение на руснаците може и да се промени, но не е актуално. Комика, както винаги лъже безочливо. Проблема винаги е бил НАТО и отношението в 0с..райната към руснаците.
    Тоя да си взима бля-блято и да се връща в бункера си. Не ни трябва най-корумпираната държава в света, преследваща инакомислещите, забраняваща вероизповедания, затваряща без съд и присъда хората да се присъединява към ЕС. Ние нямаме техните ценности. Надявам се демокрацията да не е изгубила съвсем смисъл в ЕС, поне сред гражданите. Елита на ЕС е пътник и не го броя.
    Ако украинците са се прецакали да вярват на агент на Ми6, то това не означава, че и европейците ще се прецакаме. Орбан не му е единствения проблем на този. Никой не ги иска. Просто на много им е удобно, че Орбан е директен и това върши работа. Ако не беше Орбан, то жалкото създание щеше да види, че други държави са против. 0крайната е таралеж, който не е разумно да си го слагаш в гащите. Тия подпалиха собствената си държава, заради единия келепир. Няма нужда да подпалват и Европа.

    21:51 02.10.2025

  • 33 от толерантност си пропуснал

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "Ъъъъъъъъ":

    И след флашка горилка или по-известна в останалия като бутилка водка...

    Коментиран от #34

    21:52 02.10.2025

  • 34 в останалия свят,

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "от толерантност си пропуснал":

    имах впредвид,извинете.

    21:55 02.10.2025

  • 35 Абе Зеленски

    9 1 Отговор
    Ако Орбан го прави предизборно, означава че разчита така да спечявота на унгарския народ,!
    Не се ли усещаш?

    Със същата цел Орбан настоява и прочистване на ЕС от урсулите, пак предизборно.

    Коментиран от #37

    21:57 02.10.2025

  • 37 освн всичко

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Абе Зеленски":

    споменато от теб,Орбан се спрята и като заместник на Урсулъ...😂😂😂Ти да видиш...🤣🤣🤣

    21:59 02.10.2025

  • 38 Виктор Орбан

    5 3 Отговор
    И6aл съм та

    22:01 02.10.2025

  • 39 та значи

    8 2 Отговор

    До коментар #24 от "Орбанджаба":

    е по-добре да прибираш милиарди и да превърнеш държавата си в най-голямата пералня, но си чист като момина сълза, еле пък ако цената е платена с живота на вече милион украинци.
    Бегай не ми разправяй тия. Един ден, когато тази криза бъде подложена на анализ, ще лъсне кой е имал самочувствието на политик, избран да защитава интереса на народа си, и кой интереса на джоба си.
    Повярвай, много малко от елита на Брюксел ще попадне между достойните, но Орбан има шанс да е там.
    А за комика, дори не знам дали няма да получи по-лоща оценка от тази на Хитлер. Оня поне натвори глупости, борейки се за някакво перверзно, но все пак достоинство на Германия. Тая шушумига зельо се бори само за собственото си оцеляване и съхранение на откраднатото.

    22:02 02.10.2025

  • 41 Дядо Мъдко

    6 1 Отговор
    Курумпирания ЗеленПор няма работа във Е С. Ще му пратим и Цървулата да кърпи ДупаркитеАзовски.

    22:04 02.10.2025

  • 42 Съчинението

    7 0 Отговор
    Започва директно с лъжа "украинският президент"... Който пък на своя глава също лъже "войната започна защото искаме в ЕС" ми не е вярно. НАТО е проблемът. И за това нато яде бой сега

    22:06 02.10.2025

  • 43 Баба Гошка

    7 1 Отговор
    Пак сте му изрязали дявволските рогга от снимката. Тоз злодей е отговорен за погиването на милиони бели мъже.

    22:09 02.10.2025

  • 44 За Индия

    5 0 Отговор

    До коментар #36 от "Костадин Костадинов":

    При братята ли ще ходиш, ае..

    22:10 02.10.2025

  • 45 Ъъъъъъъъъ

    8 0 Отговор
    Много е удобно да се атакува Орбан, който минава за един от най-върлите критици на киевската хунта и да се мълчи за това, че има поне още 10 държави, които няма да гласуват за промяната на правилата, само за да заобиколят Орбан. Например Франция, която блокира Турция за членство в ЕС и иска да си запази правото на вето. Или Гърция....Или Холандия.....Или Хърватия.....Хайде моля ви се. Лицемерието на Европа е безгранично.🤣

    22:10 02.10.2025

  • 47 ИМА ОЩЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА ОРБАН

    6 0 Отговор
    БРАВО , ОРБАН Е ИСТИНСКИИЯ ЕВРОПЕЕЦ , КОЙТО МИСЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИСТИНСКИ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ . НЕ НИ ТРЯБВА ШАРЛАТАНСКИ СЪЮЗ , НЕ НИ ТРЯБВА ТАЛИБАНОПИРАТСКИ СЪЮЗ , НЕ НИ ТРЯБВА СЪЮЗ ОРГАНИЗАТОР НА МАЙДАНИ , НЕ НИ РТЯБВА СЪЮЗ НА ПОДПАЛВАЧИ НА ВОЙНИ , НЕ НИ ТРЯБВА СЪЮЗ ЗА ЗАХРАНВАНЕ С ОРЪЖИЕ И СТОТИЦИ МИЛЯРДИ НА ХХУНТИ И РЕЖИМИ НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ И ПОДКЛАЖДАНЕ НА ВОЙНИ И ИИИИИИИИИИИИИИИИИ , НЕ НИ ТРЯБВА СЪЮЗ В КОЙТО СЕ ВЪЗРАЖДАНЕ ФФАШИЗМА .

    22:28 02.10.2025

  • 48 Никой

    0 0 Отговор
    Доста са мързеливи - не всички - но са колкото нас - едни повлекановци. При първият дъжде се скриват по домовете си. Това - ЕС не е място за спане. Има колективен дух, а не - само - отчитане на дейност.

    Украйна ще бъде в тежест, но явно - Германия иска да натрие носа на Русия за разгрома й през Втората световна война.

    22:39 02.10.2025

  • 49 Смешник

    0 0 Отговор
    Орбан за разлика от Зеления клоун си защитава националните интереси на страната и не е марионетка на Запада така че наркомана да не дава мнение

    22:48 02.10.2025

  • 50 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Защо да прави референдум като Унгария е троянския кон на Русия в ЕС

    22:50 02.10.2025

