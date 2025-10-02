Зеленски: Орбан блокира пътя на Украйна към ЕС предизборно

Украинският президент Володимир Зеленски заяви по време на пресконференция в Копенхаген след VII-та среща на върха на Европейската политическа общност, че премиерът на Унгария Виктор Орбан блокира процеса на европейската интеграция на Украйна заради предизборната кампания в страната му, съобщава „Укринформ“, предава News.bg.

„Що се отнася до блокирането на нашето сближаване с Европейския съюз, никой не може да го спре, защото това е волята на Украйна и решението на Европа да види страната ни като част от ЕС в бъдеще. Но, разбира се, всичко зависи от единството и съвместните решения. Имаме проблеми с Унгария и можем да говорим открито за това, защото Виктор Орбан има избори“, подчерта Зеленски.

Още новини от Украйна

Той припомни, че Русия е започнала войната именно заради стремежа на Украйна към членство в ЕС. „Русия започна войната заради нашата воля и избор да се движим към Европа, защото споделяме същите ценности като останалите европейски държави“, каза президентът.

Унгария използва принципа на единодушие при вземането на решения в ЕС и блокира старта на преговорите за присъединяване на Украйна към Съюза. Въпреки това, според европейски служители, цитирани от Financial Times на 30 септември, Брюксел обмисля да започне техническа работа по преговорите за членство на Украйна и Молдова, независимо от унгарската позиция.

Киев подаде кандидатура за членство в ЕС през 2022 г., скоро след пълномащабното руско нахлуване, а Молдова последва примера му. Преговорите официално започнаха миналата година, но Будапеща блокира следващите стъпки – отварянето на преговорните клъстери за привеждане на законодателството на кандидатите в съответствие с правилата на ЕС.