Стармър: Великобритания трябва да победи надигащия се антисемитизъм

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър заяви, че страната му трябва решително да „победи“ надигащия се антисемитизъм. Думите му дойдоха след терористичната атака край синагога в Манчестър, при която двама души загинаха, а четирима бяха ранени в деня, когато еврейската общност отбелязва най-свещения си празник - Йом Кипур. Новината бе съобщена от Ройтерс и Франс прес, предава БТА.

„Това не е нов вид омраза - еврейският народ я е преживявал неведнъж. Но трябва да е ясно, че тази омраза, която отново надига глава, ще бъде победена още веднъж в Обединеното кралство“, заяви британският премиер в обръщение, излъчено по телевизията.

Стармър прекъсна участието си в срещата на европейските лидери в Копенхаген и се върна по-рано в Лондон, за да оглави извънредна среща на властите. Той обяви, че допълнителни полицейски части ще бъдат разположени за охрана на синагоги в цялата страна.

„Ще направим всичко възможно, за да гарантираме сигурността на еврейската общност. Самият факт, че това нападение се случи на Йом Кипур, най-свещения ден в юдаизма, го прави още по-ужасяващо“, подчерта премиерът.

„По-рано днес, на Йом Кипур, един подлец извърши терористичен акт срещу евреи - само защото са евреи и срещу Великобритания, заради нашите ценности“, допълни Стармър.