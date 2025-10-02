Стармър: Великобритания трябва да победи надигащия се антисемитизъм

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър заяви, че страната му трябва решително да „победи“ надигащия се антисемитизъм. Думите му дойдоха след терористичната атака край синагога в Манчестър, при която двама души загинаха, а четирима бяха ранени в деня, когато еврейската общност отбелязва най-свещения си празник - Йом Кипур. Новината бе съобщена от Ройтерс и Франс прес, предава БТА.
„Това не е нов вид омраза - еврейският народ я е преживявал неведнъж. Но трябва да е ясно, че тази омраза, която отново надига глава, ще бъде победена още веднъж в Обединеното кралство“, заяви британският премиер в обръщение, излъчено по телевизията.
Стармър прекъсна участието си в срещата на европейските лидери в Копенхаген и се върна по-рано в Лондон, за да оглави извънредна среща на властите. Той обяви, че допълнителни полицейски части ще бъдат разположени за охрана на синагоги в цялата страна.
„Ще направим всичко възможно, за да гарантираме сигурността на еврейската общност. Самият факт, че това нападение се случи на Йом Кипур, най-свещения ден в юдаизма, го прави още по-ужасяващо“, подчерта премиерът.
„По-рано днес, на Йом Кипур, един подлец извърши терористичен акт срещу евреи - само защото са евреи и срещу Великобритания, заради нашите ценности“, допълни Стармър.
1 Карма
21:57 02.10.2025
2 Сталин
21:57 02.10.2025
3 Европеец
21:58 02.10.2025
4 Един
Само че господарите ти са семити! Семити те издигнаха, семити те държат и семити ти плащат! Жалка и вредна семка е семитската!
21:59 02.10.2025
5 гнусното племе
21:59 02.10.2025
6 Многобританско халифатство
Защо ли ?
Да припомня също, че пеяндето ЧърчИл
също е бил голям фен на фашизма,
като е заявявал:
Мечтая си Англия да има велик лидер,
като Мусолини !!!
21:59 02.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сталин
Коментиран от #34
22:00 02.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ел Кондор паса
22:01 02.10.2025
12 Баба Гошка
22:02 02.10.2025
13 Сталин
22:04 02.10.2025
14 Тото
Коментиран от #40
22:05 02.10.2025
15 Смехотворно е
22:05 02.10.2025
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
В СИНАГОГАТА ИСТИНСКИТЕ ЕВРЕИ СА БИЛИ ПОД 2%
.....
ВСИЧКО ДРУГИ ТАМ СА БИЛИ ХАЗАРИ ОТ СТЕПИТЕ
... ЗА НАШ СРАМ СА И ТЕ ОТ АТИЛОВО КОЛЯНО:)
.......
В ИЗРАЕЛ ОСНОВНАТА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО СА ХАЗАРИ ....ПРЕСЕЛНИЦИ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА
..... ИСТИНСКИТЕ ЕВРЕИ СА МАЧКАНИ ...
22:12 02.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сталин
Джон Адамс -сенатор
22:13 02.10.2025
19 Сталин
-Йозеф Паул Гьобелс
22:14 02.10.2025
20 Перо
22:14 02.10.2025
21 Ъъъъъъъъъ
Щял да побеждава....Какво ще победи той, чиито стол се клати и изобщо не е сигурно, че ще изкара мандата си, защото вече му се търси заместник. Той щял да се бори....Европа се напълни с Дон Кихотовци....Те така се борят, че днес в Бавария,15-годишен нападна съученици с чук....До там я докараха с техните "борби". Пращаш детето си на училище и си го брибираш от болницата.
22:18 02.10.2025
22 И защо да питам
22:19 02.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 И какво значение
22:22 02.10.2025
25 безпартиен
22:22 02.10.2025
26 По добре е да
22:23 02.10.2025
27 Плъхове не се ръгат
22:24 02.10.2025
28 РАВИН
Коментиран от #31
22:24 02.10.2025
29 ЦИРК
Най-добре ОК да приемат официално юдаизма за религия. Така ще реши и проблема с мюсюлманските бежанци от бившите колонии. Отиваш мигрант в ОК само ако смениш религията, ако откажеш Блеър като стане регент на Палестина те пращат при него. Между другото някой има ли актуална информация както стана с инициативата на бившите ОК политици да пращат мигранти из Африка ?
22:24 02.10.2025
30 Като гледам
22:25 02.10.2025
31 Ъъъъъъъъ
До коментар #28 от "РАВИН":"Трябва да се замислим защо има антисемитизъм."
И защо има Хамас? Щото Хамас е следствие, а не причина,но това не са неща, които не се коментират.
22:26 02.10.2025
32 Ахаха
22:26 02.10.2025
33 Наивник на средна възраст
22:28 02.10.2025
34 Те и палестинците са семити
До коментар #8 от "Сталин":така че кои са най - жестоките антисемити в момента ?
22:29 02.10.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 И много ли е "още по-ужасяващо" ?
22:30 02.10.2025
37 000
22:30 02.10.2025
38 Все тая какво говорят политиците
22:34 02.10.2025
39 КАКВИТО СТЕ ВИЕ И ТЕ ТАКИВА!ИЗНЕНАДА!
"ИЗНАНАДАН"ВЪШКАР!
22:36 02.10.2025
40 Новак
До коментар #14 от "Тото":Не се надявяй! Това е народът избран от Господ!
22:37 02.10.2025
41 Ъъъъъъъъъ
"Рейчъл Рийвс прекара голяма част от деня на конференцията на Лейбъристката партия, отговаряйки на въпроси относно повишаването на данъците. Не става въпрос за това "дали“ данъците ще се повишат, а кои данъци и с колко ще се повишат?"
Ще им дам жокер: дупката в бюджета е има-няма £30млд.
Чакаме!
22:38 02.10.2025
42 Вини Джоунс
22:39 02.10.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Нека да мрът
22:42 02.10.2025
45 Ивелин Михайлов
22:43 02.10.2025
46 Аз лично си признавам че
22:44 02.10.2025
47 Стармяу
22:48 02.10.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.