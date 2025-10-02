Новини
Стармър: Великобритания трябва да победи надигащия се антисемитизъм

2 Октомври, 2025 21:54 717 48

Британският премиер реагира след атентата край синагога в Манчестър на Йом Кипур

Стармър: Великобритания трябва да победи надигащия се антисемитизъм - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър заяви, че страната му трябва решително да „победи“ надигащия се антисемитизъм. Думите му дойдоха след терористичната атака край синагога в Манчестър, при която двама души загинаха, а четирима бяха ранени в деня, когато еврейската общност отбелязва най-свещения си празник - Йом Кипур. Новината бе съобщена от Ройтерс и Франс прес, предава БТА.

„Това не е нов вид омраза - еврейският народ я е преживявал неведнъж. Но трябва да е ясно, че тази омраза, която отново надига глава, ще бъде победена още веднъж в Обединеното кралство“, заяви британският премиер в обръщение, излъчено по телевизията.

Стармър прекъсна участието си в срещата на европейските лидери в Копенхаген и се върна по-рано в Лондон, за да оглави извънредна среща на властите. Той обяви, че допълнителни полицейски части ще бъдат разположени за охрана на синагоги в цялата страна.

„Ще направим всичко възможно, за да гарантираме сигурността на еврейската общност. Самият факт, че това нападение се случи на Йом Кипур, най-свещения ден в юдаизма, го прави още по-ужасяващо“, подчерта премиерът.

„По-рано днес, на Йом Кипур, един подлец извърши терористичен акт срещу евреи - само защото са евреи и срещу Великобритания, заради нашите ценности“, допълни Стармър.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карма

    30 0 Отговор
    Някой беше казал,че всичко се връща на този свят.

    21:57 02.10.2025

  • 2 Сталин

    36 1 Отговор
    Реалността прави хората антисемити

    21:57 02.10.2025

  • 3 Европеец

    32 1 Отговор
    Прочетох заглавието и до тука... Мало Британия да си налага парцалите, защото руснаците много са и набрали, заради мръсотиите, които правят срещу Русия.... Да се налага парцалите, защото Посейдон може да остави острова под вода....

    21:58 02.10.2025

  • 4 Един

    26 0 Отговор
    Малобритания трябва да победи ционизма, който я владее! Антисемитизма е дори полезен!
    Само че господарите ти са семити! Семити те издигнаха, семити те държат и семити ти плащат! Жалка и вредна семка е семитската!

    21:59 02.10.2025

  • 5 гнусното племе

    25 0 Отговор
    е обречено

    21:59 02.10.2025

  • 6 Многобританско халифатство

    26 0 Отговор
    През последното хилядолетие почти няма държава в Европа от Русия до Франция и от Швеция до Италия, която да не е гонила мушетата с всички съпътстващи хигиенизиращи мероприятия !
    Защо ли ?
    Да припомня също, че пеяндето ЧърчИл
    също е бил голям фен на фашизма,
    като е заявявал:
    Мечтая си Англия да има велик лидер,
    като Мусолини !!!

    21:59 02.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сталин

    29 1 Отговор
    Чи футляка да кажат днес убиха 200 деца и жени в Пслестина

    Коментиран от #34

    22:00 02.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ел Кондор паса

    19 1 Отговор
    Киър Стармър е левак, левичар, палячо, предател и мюсли подлога. Ще си го получи рано или късно...

    22:01 02.10.2025

  • 12 Баба Гошка

    22 0 Отговор
    Ггеювеца да си взема гннуссната евврейска жена по договор и двете й деца и да изчезва, докат не са го натиррили с то яггиите в ламанша. Насила не можете да накарате никой да обикне най- ггннуссното племе на земята. Дори паллесстинските меннггалли са по-поносими от иззссраелците

    22:02 02.10.2025

  • 13 Сталин

    16 0 Отговор
    Антисемитизма е лекарство срещу тая зараза от синагогата на дявола

    22:04 02.10.2025

  • 14 Тото

    15 1 Отговор
    Гадното ев=====ско племе трябва да бъде изтрито от земята

    Коментиран от #40

    22:05 02.10.2025

  • 15 Смехотворно е

    15 0 Отговор
    "надигащия се антисемитизъм" ... А да подържаш Нацистки Израел какво е? Да подържаш геноцид ? Боклук...и кое е точно "антисемитизъм" ? Смотани нищожества ....

    22:05 02.10.2025

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор
    ХАЙДЕ СЕГАДЕБЕЛИ ЛЪЖИ
    .....
    В СИНАГОГАТА ИСТИНСКИТЕ ЕВРЕИ СА БИЛИ ПОД 2%
    .....
    ВСИЧКО ДРУГИ ТАМ СА БИЛИ ХАЗАРИ ОТ СТЕПИТЕ
    ... ЗА НАШ СРАМ СА И ТЕ ОТ АТИЛОВО КОЛЯНО:)
    .......
    В ИЗРАЕЛ ОСНОВНАТА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО СА ХАЗАРИ ....ПРЕСЕЛНИЦИ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА
    ..... ИСТИНСКИТЕ ЕВРЕИ СА МАЧКАНИ ...

    22:12 02.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сталин

    10 0 Отговор
    През моите дълги години достигнах до заключението ,че един безполезен човек е Шломо(еврей); двама са адвокатска кантора и трима или повече са правителство."

    Джон Адамс -сенатор

    22:13 02.10.2025

  • 19 Сталин

    7 0 Отговор
    "Ако някой е атакуван от евреите,това е сигурен знак за добродетелта на този човек.Този който не е преследван от евреите и който е награждаван от тях е безполезен и опасен."

    -Йозеф Паул Гьобелс

    22:14 02.10.2025

  • 20 Перо

    7 0 Отговор
    Защо само еврейте трябва да имат имунитет от омраза, чрез “теория на конспирацията”? Защо са най-омразната нация от древния Египет до сега? Сигурно има сериозни причини, за отстраняването на които трябва да помислят! Не са изпълнили нито една резолюция на ООН, а на 30-та Сесия на Общото събрание, ционизма е определен като анти-човешка идеология!

    22:14 02.10.2025

  • 21 Ъъъъъъъъъ

    7 0 Отговор
    Стармър май още не е разбрал, че не са гаси туй що не гасне....🤣
    Щял да побеждава....Какво ще победи той, чиито стол се клати и изобщо не е сигурно, че ще изкара мандата си, защото вече му се търси заместник. Той щял да се бори....Европа се напълни с Дон Кихотовци....Те така се борят, че днес в Бавария,15-годишен нападна съученици с чук....До там я докараха с техните "борби". Пращаш детето си на училище и си го брибираш от болницата.

    22:18 02.10.2025

  • 22 И защо да питам

    6 0 Отговор
    Това е "терористичната атака" край синагога в Манчестър, а за хилядите случай на израелски тероризъм тази дума не беше спомената? А кой реши и как, че това е "терористичната атака"? Защо да не е разчистване на сметки между банди? А? ... А защо да не е и възмездие ако убитите са израелци?

    22:19 02.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 И какво значение

    1 0 Отговор
    Има в случая празника Йом Кипур ? А?

    22:22 02.10.2025

  • 25 безпартиен

    2 0 Отговор
    Щом има антисемитизъм,значи има и СЕМИТИЗЪМ!Така,че на всяко действие има еднакво по сила и противоположно по посока противодействие!

    22:22 02.10.2025

  • 26 По добре е да

    1 0 Отговор
    Се тровят и то по масово. И по деликатно

    22:23 02.10.2025

  • 27 Плъхове не се ръгат

    1 0 Отговор
    А сега тровят!

    22:24 02.10.2025

  • 28 РАВИН

    1 0 Отговор
    Трябва да се замислим защо има антисемитизъм. Къде ли е причината?

    Коментиран от #31

    22:24 02.10.2025

  • 29 ЦИРК

    1 0 Отговор
    Правилно ! И Стармър да слага шапчица следващия път като ще се показва по телевизията, иначе не изглежда убедително.

    Най-добре ОК да приемат официално юдаизма за религия. Така ще реши и проблема с мюсюлманските бежанци от бившите колонии. Отиваш мигрант в ОК само ако смениш религията, ако откажеш Блеър като стане регент на Палестина те пращат при него. Между другото някой има ли актуална информация както стана с инициативата на бившите ОК политици да пращат мигранти из Африка ?

    22:24 02.10.2025

  • 30 Като гледам

    2 0 Отговор
    Поне 100 000 трябва да ги споминат за да има някаква справедливост

    22:25 02.10.2025

  • 31 Ъъъъъъъъ

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "РАВИН":

    "Трябва да се замислим защо има антисемитизъм."

    И защо има Хамас? Щото Хамас е следствие, а не причина,но това не са неща, които не се коментират.

    22:26 02.10.2025

  • 32 Ахаха

    0 0 Отговор
    Интересно, надига се недоволство от цената на живота, жилищата, емигрантите, постовете в социални мрежи, носене на флагове и сега дори антисемитизъм. Добре се справяш Кире

    22:26 02.10.2025

  • 33 Наивник на средна възраст

    1 0 Отговор
    На фона на избитите невинни палестинци,деца смятам,че си е абсолютно резонен!!!

    22:28 02.10.2025

  • 34 Те и палестинците са семити

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    така че кои са най - жестоките антисемити в момента ?

    22:29 02.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 И много ли е "още по-ужасяващо" ?

    2 0 Отговор
    В Палестина и Гааза не е ли "още по-ужасяващо"? ... Тепърва ще бъдат тепани и то на всякъде по света. Надявам се не евреи а да са само израелци .. и то със стотици и хиляди

    22:30 02.10.2025

  • 37 000

    0 0 Отговор
    Този е никой!

    22:30 02.10.2025

  • 38 Все тая какво говорят политиците

    1 0 Отговор
    Народа го е казал ясно. ... око за око, дете за дете ... 300 години напред. Кръвта с кръв се измива

    22:34 02.10.2025

  • 39 КАКВИТО СТЕ ВИЕ И ТЕ ТАКИВА!ИЗНЕНАДА!

    1 0 Отговор
    ЗАСЛУЖАВАТЕ СИ ГО ДИВАК ! В ТАКАВА ДЪРЖАВА ТАКИВА ЖИТЕЛИ . ДИВЕЕТЕ ИЗ СВЕТА , ПОДМОЛНО ,ПОДЛО КЪДЕ ЛИ НЕ , СЕГА С УКР С/У РУСИЯ ! В ДИВАШКА ДЪРЖАВА , ДИВАЦИ . ПРАВИТЕЛСТВА СА ПРИМЕР ЗА ПОДРАЖАНИЕ ИЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА НЕДОВОЛСТВО. А ВИЕ СТЕ ТОЧНО ТАКИВА, БОКЛУЦИ!
    "ИЗНАНАДАН"ВЪШКАР!

    22:36 02.10.2025

  • 40 Новак

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тото":

    Не се надявяй! Това е народът избран от Господ!

    22:37 02.10.2025

  • 41 Ъъъъъъъъъ

    0 0 Отговор
    Хайде любимата ни на всички медия ДВ, да коментира повишаването на данъците във Великобритания. Защото коментираха повишаването на ДДС в Русия, та няма да е лошо да ни обяснят и причините за повишението в някога великата Британия:

    "Рейчъл Рийвс прекара голяма част от деня на конференцията на Лейбъристката партия, отговаряйки на въпроси относно повишаването на данъците. Не става въпрос за това "дали“ данъците ще се повишат, а кои данъци и с колко ще се повишат?"

    Ще им дам жокер: дупката в бюджета е има-няма £30млд.

    Чакаме!

    22:38 02.10.2025

  • 42 Вини Джоунс

    1 0 Отговор
    Те и арабите са семити, но срещу тях няма антисемитизъм – те са „терористи“, а срещу терористичната държава на Нетаняху, която дори няма конституция, има. Жалки лицемери.

    22:39 02.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Нека да мрът

    1 0 Отговор
    Не е голяма загуба за човечеството. Света ги мрази и без това

    22:42 02.10.2025

  • 45 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор
    А кога ще победи еврейския геноцид в Палестина?!

    22:43 02.10.2025

  • 46 Аз лично си признавам че

    1 0 Отговор
    Дори и случайно да науча за подготвен терористичен акт срещу израелци никога, ама никога няма службите да информирам и дори тихичко ще се радвам когато после труповете им събират. Трябва възмездие за престъпленията им да има. Така мисля. Грам съжаление няма да изпитам каквото и да е зло ако им се случи на израелските изроди

    22:44 02.10.2025

  • 47 Стармяу

    1 0 Отговор
    Гледах клип как елитни израелски снайперисти убиваха деца в Гааза с куршум в челото и се смееха... Найс, а.

    22:48 02.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

