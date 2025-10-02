Новини
Путин: Русия се стреми към пълно възстановяване на отношенията със САЩ, докато напредва в Украйна

Путин: Русия се стреми към пълно възстановяване на отношенията със САЩ, докато напредва в Украйна

2 Октомври, 2025 22:39 402 17

На форума "Валдай" руският президент подчерта увереността в армията си и обвини НАТО в активна намеса

Путин: Русия се стреми към пълно възстановяване на отношенията със САЩ, докато напредва в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия се стреми към пълномащабно възстановяване на отношенията със САЩ, заяви президентът Владимир Путин по време на пленарната сесия на дискусионния клуб "Валдай" в Сочи, цитира Ройтерс, предава БТА.

Държавният глава отбеляза, че между Москва и Вашингтон съществуват значителни разногласия, но такива различия са естествени между големите световни сили. Путин посочи, че по време на срещата си с американския президент Доналд Тръмп е обсъдил, макар и повърхностно, възстановяването на двустранните отношения, като основна тема е била Украйна.

"Срещата на върха в Аляска показа, че Тръмп умее внимателно да слуша", добави Путин. Той отговори и на думите на Тръмп, че Русия е "хартиен тигър", като подчерта, че страната му успешно се противопоставя на НАТО.

"Ако воюваме с целия блок НАТО и напредваме, чувстваме се уверени, и при това положение сме хартиен тигър, тогава какво представлява самата НАТО?", попита руският президент.

Путин заяви, че всички страни от НАТО активно воюват с Русия и това вече не се крие. По думите му, в Европа е създаден специален център, който подпомага украинските въоръжени сили с разузнавателни данни, оръжия и обучение.

Говорейки за ситуацията в зоната на т.нар. "специална военна операция", Путин подчерта, че руската армия е най-боеспособна и уверено напредва по целия фронт. "Най-важното е да сме уверени в себе си и ние сме уверени", заяви той.

Руският лидер добави, че Русия контролира почти 100% от Луганска област, докато врагът държи малко над 19% в Донецка област и около 24-25% в Запорожка и Херсонска области. "Навсякъде руските войски поддържат стратегическата инициатива", подчерта Путин.


Русия

Оценка 4 от 12 гласа.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И това ще стане

    5 3 Отговор
    Албиона прави интригите.

    Коментиран от #10

    22:41 02.10.2025

  • 2 СТО

    1 0 Отговор
    Статии за расия ,днес сопрете се ,дайте да видим какво става в България ,кой какво е откраднал

    22:41 02.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    2 6 Отговор
    Лупа пише, че путлера е умрел, ще отваряме май шампанското

    Коментиран от #8

    22:42 02.10.2025

  • 4 Факт

    0 2 Отговор
    Приятни сънища!

    22:43 02.10.2025

  • 5 Pyccкий Карлик

    6 6 Отговор
    Русия напредва единствено към град Кобзон ))

    Коментиран от #9

    22:43 02.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Ще черпя цял месец в заведението, почвам да пържа кюфтета и кебапи, ихуууу

    22:43 02.10.2025

  • 7 Гост

    1 7 Отговор
    Същите неща и по същия начин е говорил и Хитлер,преди и по време на ВСВ...И,пак му се ,,връзват,, и на тоя...УЖАС.Историята се повтаря

    22:44 02.10.2025

  • 8 Мара

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Той сто пъти умря, ве. И пак възкръсва.

    Коментиран от #11

    22:44 02.10.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 8 Отговор

    До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":

    Към кладбището напредват и копейките, вечно гладни и наведени‼️

    22:44 02.10.2025

  • 10 ИСТИНАТА

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "И това ще стане":

    Путин е марионетка на Тръмп. Путин е най-големият враг на Русия!

    22:45 02.10.2025

  • 11 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 7 Отговор

    До коментар #8 от "Мара":

    Сега вече ще го обявят, нема какво да чакат, всичко замина при крайцера, топливо тоже нет!

    22:45 02.10.2025

  • 12 Атина Палада

    0 3 Отговор
    Бункерното е довиждане, от Кииф за три дня до къде се докара

    22:48 02.10.2025

  • 13 Българин

    1 0 Отговор
    Преди половин час бе употребен Кинжал занулявайки щаб-квартира на офицери от НАТО! Около 45 души офицерски състав бяха призовани да докладват пред генерал Патън!

    22:48 02.10.2025

  • 14 Ганя Путинофила

    0 1 Отговор
    Путин няма полезен ход.
    Ако победи, следват 200 години санкции и пак разпад като СССР!
    Ако загуби, следва разпад на РФ, но по бързо!

    22:49 02.10.2025

  • 15 Дрът русофил

    0 0 Отговор
    Маскалия, чувствайки своята глобална НЕЗНАЧИМОСТ, намери начин да привлича вниманието на света към себе си!
    Така се чувства ЗНАЧИМА!

    22:50 02.10.2025

  • 16 Уса

    0 0 Отговор
    САЩ приветства и подкрепя Русия брадърс

    22:50 02.10.2025

  • 17 Лев Толстой

    0 0 Отговор
    "Не трябва да се заблуждавате, че външното сходство на руснака с човека, означава, че е човек"!
    Лев Толстой, руски класик, писател

    22:51 02.10.2025

