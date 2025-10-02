Путин: Русия се стреми към пълно възстановяване на отношенията със САЩ, докато напредва в Украйна

Русия се стреми към пълномащабно възстановяване на отношенията със САЩ, заяви президентът Владимир Путин по време на пленарната сесия на дискусионния клуб "Валдай" в Сочи, цитира Ройтерс, предава БТА.

Държавният глава отбеляза, че между Москва и Вашингтон съществуват значителни разногласия, но такива различия са естествени между големите световни сили. Путин посочи, че по време на срещата си с американския президент Доналд Тръмп е обсъдил, макар и повърхностно, възстановяването на двустранните отношения, като основна тема е била Украйна.

"Срещата на върха в Аляска показа, че Тръмп умее внимателно да слуша", добави Путин. Той отговори и на думите на Тръмп, че Русия е "хартиен тигър", като подчерта, че страната му успешно се противопоставя на НАТО.

"Ако воюваме с целия блок НАТО и напредваме, чувстваме се уверени, и при това положение сме хартиен тигър, тогава какво представлява самата НАТО?", попита руският президент.

Путин заяви, че всички страни от НАТО активно воюват с Русия и това вече не се крие. По думите му, в Европа е създаден специален център, който подпомага украинските въоръжени сили с разузнавателни данни, оръжия и обучение.

Говорейки за ситуацията в зоната на т.нар. "специална военна операция", Путин подчерта, че руската армия е най-боеспособна и уверено напредва по целия фронт. "Най-важното е да сме уверени в себе си и ние сме уверени", заяви той.

Руският лидер добави, че Русия контролира почти 100% от Луганска област, докато врагът държи малко над 19% в Донецка област и около 24-25% в Запорожка и Херсонска области. "Навсякъде руските войски поддържат стратегическата инициатива", подчерта Путин.