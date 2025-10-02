Путин: Русия се стреми към пълно възстановяване на отношенията със САЩ, докато напредва в Украйна

Русия се стреми към пълномащабно възстановяване на отношенията със САЩ, заяви президентът Владимир Путин по време на пленарната сесия на дискусионния клуб "Валдай" в Сочи, цитира Ройтерс, предава БТА.
Държавният глава отбеляза, че между Москва и Вашингтон съществуват значителни разногласия, но такива различия са естествени между големите световни сили. Путин посочи, че по време на срещата си с американския президент Доналд Тръмп е обсъдил, макар и повърхностно, възстановяването на двустранните отношения, като основна тема е била Украйна.
"Срещата на върха в Аляска показа, че Тръмп умее внимателно да слуша", добави Путин. Той отговори и на думите на Тръмп, че Русия е "хартиен тигър", като подчерта, че страната му успешно се противопоставя на НАТО.
"Ако воюваме с целия блок НАТО и напредваме, чувстваме се уверени, и при това положение сме хартиен тигър, тогава какво представлява самата НАТО?", попита руският президент.
Путин заяви, че всички страни от НАТО активно воюват с Русия и това вече не се крие. По думите му, в Европа е създаден специален център, който подпомага украинските въоръжени сили с разузнавателни данни, оръжия и обучение.
Говорейки за ситуацията в зоната на т.нар. "специална военна операция", Путин подчерта, че руската армия е най-боеспособна и уверено напредва по целия фронт. "Най-важното е да сме уверени в себе си и ние сме уверени", заяви той.
Руският лидер добави, че Русия контролира почти 100% от Луганска област, докато врагът държи малко над 19% в Донецка област и около 24-25% в Запорожка и Херсонска области. "Навсякъде руските войски поддържат стратегическата инициатива", подчерта Путин.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И това ще стане
Коментиран от #10
22:41 02.10.2025
2 СТО
22:41 02.10.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #8
22:42 02.10.2025
4 Факт
22:43 02.10.2025
5 Pyccкий Карлик
Коментиран от #9
22:43 02.10.2025
6 Последния Софиянец
22:43 02.10.2025
7 Гост
22:44 02.10.2025
8 Мара
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Той сто пъти умря, ве. И пак възкръсва.
Коментиран от #11
22:44 02.10.2025
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":Към кладбището напредват и копейките, вечно гладни и наведени‼️
22:44 02.10.2025
10 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "И това ще стане":Путин е марионетка на Тръмп. Путин е най-големият враг на Русия!
22:45 02.10.2025
11 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #8 от "Мара":Сега вече ще го обявят, нема какво да чакат, всичко замина при крайцера, топливо тоже нет!
22:45 02.10.2025
12 Атина Палада
22:48 02.10.2025
13 Българин
22:48 02.10.2025
14 Ганя Путинофила
Ако победи, следват 200 години санкции и пак разпад като СССР!
Ако загуби, следва разпад на РФ, но по бързо!
22:49 02.10.2025
15 Дрът русофил
Така се чувства ЗНАЧИМА!
22:50 02.10.2025
16 Уса
22:50 02.10.2025
17 Лев Толстой
Лев Толстой, руски класик, писател
22:51 02.10.2025