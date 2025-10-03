Новини
Свят »
Русия »
Путин: Ще извършим ядрен опит, ако друг го направи. "Орешник" вече ще е фактор при преговори

Путин: Ще извършим ядрен опит, ако друг го направи. "Орешник" вече ще е фактор при преговори

3 Октомври, 2025 04:24, обновена 3 Октомври, 2025 04:29 1 261 26

  • путин-
  • русия-
  • президент-
  • ядрено оръжие-
  • орешник

Диалогът ни със САЩ продължава да е сложен, заяви руският президент

Путин: Ще извършим ядрен опит, ако друг го направи. "Орешник" вече ще е фактор при преговори - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че Русия ще извърши ядрен опит, ако друга ядрена сила го направи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Путин каза това на пленарната сесия на дискусионния клуб "Валдай" в руския курортен град Сочи.

Путин отбеляза, че диалогът между Русия и САЩ продължава да е сложен и един от факторите, които трябва да бъдат взети предвид при нови преговори за контрол над въоръженията, е фактът, че Русия има нова ракета - "Орешник".

Руският президент каза още, че ако в евентуално ново споразумение за контрол над въоръженията бъде включен Китай, трябва да бъдат взети предвид и ядрените арсенали на Великобритания и Франция.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    9 22 Отговор
    Русия винаги спазва обещанията си.

    Коментиран от #2, #4, #15

    04:32 03.10.2025

  • 2 Абе

    22 16 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Особено като се кълняха че няма да нападат Украйна

    Коментиран от #6, #16

    04:35 03.10.2025

  • 3 Ама що чакате?

    3 17 Отговор
    Ако сега вие извършите и покажете опасни оръжия, западналите ще се изплашат и няма да има война с тях. Русия НЕ разбира психологията на западналите, което е нрагедия за цяла Европа!!! Ако покажете опасни оръжия, западът ЩЕ се откаже от войната. Но вие НЕ го разбирате това. И без да искате отивате на опасна война с тях. Много сте различни в мисленето си и това предизвиква опасна война!!!

    04:46 03.10.2025

  • 4 Рашистите лъжат като вас

    17 10 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    проруски 💩💩💩... По това си приличате.

    04:59 03.10.2025

  • 5 Свободен

    14 10 Отговор
    Иска му се да е фактор, но си е злобен дребосък!
    Идол за неудачниците!

    05:16 03.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ццц

    9 9 Отговор
    Малеее, пак яко се е наакаLо от страх та чак смърди и за да не го забележат отново плаши гаргите. Ццц .... язък, уж Велика нация па как го търпят вече 25 г. да ги язди този дребен страхлив дебил.....ццц.....язък.

    05:20 03.10.2025

  • 8 Щом

    9 9 Отговор
    триете истината ви боли, за нищо не ставате. Но колкото и да триете народът не е толкова глупав.
    Путин е президент на велика държава и народ! Вие сте дребни душици и такива ще бъдете.

    Коментиран от #13

    05:23 03.10.2025

  • 9 фашагите

    3 8 Отговор
    Русия ще победи, а вие на посолството трохите ще кълвете.

    Коментиран от #25

    05:26 03.10.2025

  • 10 Неподписан

    2 5 Отговор
    Господин държавен глава на Руската Федерация, бихте ли споделили вашето мнение относно въпроса как бихте постъпили(РФ) в случай че метеорит с размер 500 метра се взриви на 200 метра над английската столица лондон?

    05:26 03.10.2025

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 5 Отговор
    КУЛТОВ ПУТИН :
    НЕ Е ОРЕШКИН ( ЛЕШНИКОВ),
    А Е ОРЕШНИК( ЛЕШНИК)

    Коментиран от #17

    05:26 03.10.2025

  • 12 Последния Софиянец

    7 4 Отговор
    Бункерния страхливец трябва да виси от башнята.

    05:28 03.10.2025

  • 13 Ццц

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Щом":

    Държавата и народа може и да са били велики на тоя (Господ здраве да му дава) и ебамамата.

    05:29 03.10.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 5 Отговор
    Няма на планетата по подло, продажно и пошло от копейката и пияния му господар‼️

    05:30 03.10.2025

  • 15 Защо Русия смени решението

    6 10 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Мисли какво направи Украйна една седмица преди началото на войната и предизвиака смяна на решенията на Русия.
    На 17 февруари 2022 беше подписан догивор между Великобритания,Полша и Украйна. Раполагане английски войски в Украйна. Това не е ли заплаха на Русия
    На 19 февруари 2022 Зеленски заяви, че ще разработва/разполага ядерно оръжие. Това изказване било посрещнато с ръкопляскания в Украинския парламент.
    Прочетете какво е АТО от 2014 г и как украинците от Парвый Сектор преди войната избиваха украински деца в Донецк

    Коментиран от #21

    05:31 03.10.2025

  • 16 Гориил

    4 10 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Западът атакува Украйна, погрешно преценявайки модернизацията и реформите в Русия. Вие повярвахте на пропагандата, че Русия е загубила Студената война и следователно Украйна може да бъде отнета от нея.

    05:32 03.10.2025

  • 17 Хапчетата или по-добре 112

    9 5 Отговор

    До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    спешна помощ, а после при психиатър. Отнася се за всички русофили.

    05:32 03.10.2025

  • 18 Ццц

    9 4 Отговор
    Но от мен да запомните, до като не се унищожи блатния халифат няма да им по света!

    05:33 03.10.2025

  • 19 корешника

    6 0 Отговор
    си е корешник

    05:33 03.10.2025

  • 20 Гоорил

    9 6 Отговор
    Но трябва да признаем, че бункерното беше тръгнало да взема Кииф за три дня, а сега са с режим на тока и купони за солярка, няма такъв позор за капейките гладни!

    05:35 03.10.2025

  • 21 Атина Палада

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Защо Русия смени решението":

    Стига блатни методички, клошар изпаднал!

    05:41 03.10.2025

  • 22 Прогноза

    6 3 Отговор
    Джафка блатния, дребен пoм"ияp, но няма смисъл. Раша отива при крайцера и СССР.

    Коментиран от #23

    05:42 03.10.2025

  • 23 Гоорил

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Прогноза":

    Това е 100%, глада, разпада и гражданските войни в блатния нужник са неизбежни!

    05:46 03.10.2025

  • 24 Българин

    3 0 Отговор
    За нас Българите, интересите на Русия са над всичко!

    05:53 03.10.2025

  • 25 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "фашагите":

    Ще вземе второ място, а за вас копейките пак ще остане средния!

    05:54 03.10.2025

  • 26 Кирил

    1 1 Отговор
    Отчаянието на лузъра

    05:55 03.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания