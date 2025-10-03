Путин: Ще извършим ядрен опит, ако друг го направи. "Орешник" вече ще е фактор при преговори

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че Русия ще извърши ядрен опит, ако друга ядрена сила го направи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Путин каза това на пленарната сесия на дискусионния клуб "Валдай" в руския курортен град Сочи.

Путин отбеляза, че диалогът между Русия и САЩ продължава да е сложен и един от факторите, които трябва да бъдат взети предвид при нови преговори за контрол над въоръженията, е фактът, че Русия има нова ракета - "Орешник".

Руският президент каза още, че ако в евентуално ново споразумение за контрол над въоръженията бъде включен Китай, трябва да бъдат взети предвид и ядрените арсенали на Великобритания и Франция.