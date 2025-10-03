Путин: Ще извършим ядрен опит, ако друг го направи. "Орешник" вече ще е фактор при преговори

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че Русия ще извърши ядрен опит, ако друга ядрена сила го направи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Путин каза това на пленарната сесия на дискусионния клуб "Валдай" в руския курортен град Сочи.
Путин отбеляза, че диалогът между Русия и САЩ продължава да е сложен и един от факторите, които трябва да бъдат взети предвид при нови преговори за контрол над въоръженията, е фактът, че Русия има нова ракета - "Орешник".
Руският президент каза още, че ако в евентуално ново споразумение за контрол над въоръженията бъде включен Китай, трябва да бъдат взети предвид и ядрените арсенали на Великобритания и Франция.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гориил
Коментиран от #2, #4, #15
04:32 03.10.2025
2 Абе
До коментар #1 от "Гориил":Особено като се кълняха че няма да нападат Украйна
Коментиран от #6, #16
04:35 03.10.2025
3 Ама що чакате?
04:46 03.10.2025
4 Рашистите лъжат като вас
До коментар #1 от "Гориил":проруски 💩💩💩... По това си приличате.
04:59 03.10.2025
5 Свободен
Идол за неудачниците!
05:16 03.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ццц
05:20 03.10.2025
8 Щом
Путин е президент на велика държава и народ! Вие сте дребни душици и такива ще бъдете.
Коментиран от #13
05:23 03.10.2025
9 фашагите
Коментиран от #25
05:26 03.10.2025
10 Неподписан
05:26 03.10.2025
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЕ Е ОРЕШКИН ( ЛЕШНИКОВ),
А Е ОРЕШНИК( ЛЕШНИК)
Коментиран от #17
05:26 03.10.2025
12 Последния Софиянец
05:28 03.10.2025
13 Ццц
До коментар #8 от "Щом":Държавата и народа може и да са били велики на тоя (Господ здраве да му дава) и ебамамата.
05:29 03.10.2025
14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
05:30 03.10.2025
15 Защо Русия смени решението
До коментар #1 от "Гориил":Мисли какво направи Украйна една седмица преди началото на войната и предизвиака смяна на решенията на Русия.
На 17 февруари 2022 беше подписан догивор между Великобритания,Полша и Украйна. Раполагане английски войски в Украйна. Това не е ли заплаха на Русия
На 19 февруари 2022 Зеленски заяви, че ще разработва/разполага ядерно оръжие. Това изказване било посрещнато с ръкопляскания в Украинския парламент.
Прочетете какво е АТО от 2014 г и как украинците от Парвый Сектор преди войната избиваха украински деца в Донецк
Коментиран от #21
05:31 03.10.2025
16 Гориил
До коментар #2 от "Абе":Западът атакува Украйна, погрешно преценявайки модернизацията и реформите в Русия. Вие повярвахте на пропагандата, че Русия е загубила Студената война и следователно Украйна може да бъде отнета от нея.
05:32 03.10.2025
17 Хапчетата или по-добре 112
До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":спешна помощ, а после при психиатър. Отнася се за всички русофили.
05:32 03.10.2025
18 Ццц
05:33 03.10.2025
19 корешника
05:33 03.10.2025
20 Гоорил
05:35 03.10.2025
21 Атина Палада
До коментар #15 от "Защо Русия смени решението":Стига блатни методички, клошар изпаднал!
05:41 03.10.2025
22 Прогноза
Коментиран от #23
05:42 03.10.2025
23 Гоорил
До коментар #22 от "Прогноза":Това е 100%, глада, разпада и гражданските войни в блатния нужник са неизбежни!
05:46 03.10.2025
24 Българин
05:53 03.10.2025
25 Българин
До коментар #9 от "фашагите":Ще вземе второ място, а за вас копейките пак ще остане средния!
05:54 03.10.2025
26 Кирил
05:55 03.10.2025