Венецуела изрази бурен протест заради нахлуването на американски бойни самолети във въздушното пространство на страната.

Това се посочва в изявление на министерствата на отбраната и външните работи на Венецуела, публикувано в Telegram канала на външния министър Иван Хил Пинто.

„Министерствата на отбраната и външните работи на Венецуела осъждат и категорично отхвърлят незаконното нахлуване на американски бойни самолети на 2 октомври 2025 г., приблизително на 75 километра от брега на републиката“, се казва в изявлението.

Нахлуването, регистрирано от Интегрираното командване на аерокосмическа отбрана (CODAI), „представлява провокация, заплашваща националния суверенитет, противоречаща на международното право и Чикагската конвенция за международно гражданско въздухоплаване“, се подчертава в изявлението.

Венецуела поиска министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет „незабавно да се откаже от безразсъдната си, авантюристична и войнствена позиция, която подкопава мира в Латинска Америка и Карибите и заплашва регионалната стабилност“.

В изявлението на министерствата на отбраната и външните работи се подчертава, че Венецуела „не приема сплашване или агресия от страна на която и да е чужда сила и ще защитава изцяло правото си на суверенитет“, а Националните въоръжени сили ще останат в състояние на постоянна бойна готовност.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ са въвлечени в "немеждународен въоръжен конфликт" с наркокартелите, показва документ, уведомяващ Конгреса във Вашингтон за правната обосновка на смъртоносните американски удари срещу кораби край бреговете на Венецуела, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че текстът на документа, предоставен ѝ вчера, е бил представен на американските законодатели от главния адвокат на Пентагона тази седмица, тъй като правни експерти поставят под въпрос законността на убийствата на заподозрени наркотрафиканти в открито море, вместо да бъдат задържани заедно с товара си.

Миналия месец американската армия взриви най-малко три кораба, заподозрени в трафик на наркотици, убивайки поне 17 души при операции, които критиците определят като най-новите усилия на Тръмп да тества обхвата на правомощията си като президент на САЩ. Документът описва убитите като "нелегални бойци".

Сенатори както от Републиканската, така и от Демократическата партии поискаха Пентагонът да предостави убедително оправдание за военни операции в Карибите, уж насочени към борба с трафика на наркотици, предаде The Wall Street Journal.

Според тях, на 1 октомври, на закрит брифинг пред Комисията по въоръжените сили на Сената, главният юрисконсулт на Пентагона е обяснил на законодателите причините за ударите по кораби в Карибите, позовавайки се на посочването от президента на САЩ Доналд Тръмп на някои латиноамерикански наркокартели като чуждестранни терористични организации. Няколко сенатори от двете партии обаче бяха недоволни от предоставените обяснения и счетоха обосновката на Пентагона за недостатъчна.

ВМС на САЩ вече са унищожили поне два моторни катера в международни води в Карибско море, превозващи общо 14 членове на екипажа, които уж са превозвали наркотици от Венецуела. В обръщението си към 80-ата сесия на Общото събрание на ООН на 23 септември президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще продължат да нанасят удари по кораби, за които се твърди, че са свързани с венецуелски наркокартели.

Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) съобщи, че променя маршрутите на хеликоптерите в района на две международни летища край Вашингтон, месеци, след като самолет на авиокомпания "Американ Еърлайнс" се сблъска с военен хеликоптер "Блек Хок" в близост до американската столица, предаде Ройтерс.

Двете летища са "Балтимор Вашингтон Търгуд Маршал" и международното летище "Дълес" край Вашингтон, уточнява ФАА.

"Тези промени са предпазна мярка, която ще създаде допълнителна буферна зона между въздухоплавателните средства и ще увеличи разстоянието между хеликоптерите и самолетите, опериращи от и до всяко летище", се казва в изявление на Федералната авиационна администрация на САЩ.