Аржентинският президент Милей получи тежък удар от парламента преди междинните избори

3 Октомври, 2025 05:04, обновена 3 Октомври, 2025 05:07 501 2

Сенаторите отхвърлиха ветото на държавния глава върху законопроектите, увеличаващи финансирането за държавните университети и педиатричната здравна помощ

Аржентинският президент Милей получи тежък удар от парламента преди междинните избори - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Аржентинските сенатори отхвърлиха вчера ветото на президента Хавиер Милей - своеобразно поражение за либертарианския лидер преди ключово важните междинни избори, които могат да определят бъдещето на програмата му за икономически реформи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Контролираният от опозицията Сенат в Националния конгрес (парламента) на Аржентина гласува с преобладаващо мнозинство да отмени ветото на Милей върху законопроектите, увеличаващи финансирането за държавните университети и педиатричната здравна помощ, съответно с 59 срещу 3 гласа и 58 срещу 4 гласа.

Милей, в опит да приложи мерките си за строги икономии, за да съкрати състава на правителството, смята, че новите разходи ще застрашат фискалния баланс на Аржентина.


Аржентина
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    САМО В НАД ИМА ЕДИНСТВО
    НА МУТРИ БЕЙОВЕ И СОЦИАЛИСТИ:))
    ....
    И ТВЪРДА, ИСТИНСКА ДЕМОКРАЦИЯ !

    05:29 03.10.2025

Новини по държави:
