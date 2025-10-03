The Wall Street Journal: Сделката между САЩ и ОАЕ за чипове на Nvidia е важна за технологичната надпревара с Китай

Сключването на сделка за продажба на високотехнологични чипове на Nvidia на стойност милиарди долари на ОАЕ е важно за Съединените щати, тъй като им позволява да запазят водещата си позиция в технологичната надпревара с Китай, предаде The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според тяхна информация, главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг и Дейвид Сакс, отговарящ за политиката на САЩ в областта на изкуствения интелект и криптовалутите, се очаква скоро да сключат сделката за чипове с ОАЕ, за да демонстрират новата стратегия на САЩ, фокусирана върху износа. Те смятат, че това споразумение е важно за запазване на лидерството на САЩ в областта на изкуствения интелект.

Според висш служител на американската администрация, ОАЕ ще инвестират поне 1 милиард долара в САЩ до края на годината в замяна на чипове на Nvidia на стойност поне 1 милиард долара. Други източници сочат, че ОАЕ ще трябва да плащат за чиповете отделно.

Според източници на вестника, министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник е настоявал Обединените арабски емирства да финализират инвестицията си, преди ведомството да разреши доставката на чиповете. Отбелязва се, че продължителните преговори са забавили сделката.

На 24 юли американският лидер подписа три изпълнителни заповеди, насочени към развитието на технологии за изкуствен интелект в страната и увеличаване на износа на различни разработки, базирани на изкуствен интелект.