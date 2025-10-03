Сенатът на САЩ гласува отново в петък законопроектите за финансиране на спрялото правителство

Сенатът на САЩ ще гласува отново законопроекти за допълнително финансиране на федералното правителство в петък, 3 октомври, и понеделник, 6 октомври. Това заяви лидерът на републиканското мнозинство в Сената Джон Тун.

„В петък ще бъде четвъртият им шанс да гласуват за повторно отваряне на правителството. И ако не успеят, ще им дадем уикенда да помислят, а след това ще се върнем и ще гласуваме в понеделник“, каза той, визирайки законодателите. Тун каза, че е малко вероятно гласуването да се проведе през уикенда.

Републиканците и демократите в Сената вече представиха свои версии на законопроекти за допълнително финансиране на американски агенции. Нито един от законопроектите все още не е получил необходимите гласове за одобрение от Сената.

Федералното правителство на САЩ частично прекрати дейността си в полунощ на 1 октомври поради липса на финансиране, с което започна така нареченото спиране на работата на правителството. Това се случи, защото представители на управляващата Републиканска и опозиционната Демократическа партии в Конгреса не можаха да се споразумеят по редица разходни пера, включително здравеопазване. Те се обвиняват взаимно, че са провокирали спирането с политически цели.

Според законодателството на САЩ, ведомствата и агенциите, отговорни за националната сигурност и дейностите по външна политика, трябва да продължат да работят, ако финансирането от федералното правителство бъде спряно. Подобни изисквания важат и за държавните служители, чиято работа е насочена към „защита на живота и имуществото“. Тези държавни служители, принудени да работят при такива условия, не получават заплати, но обикновено възнагражденията им се изплащат след разрешаване на въпроса с финансирането.

От 1977 г. насам финансирането от федералното правителство е било спирано повече от 20 пъти поради разногласия между администрацията и Конгреса. Най-дългият период е бил 35 дни - от 22 декември 2018 г. до 25 януари 2019 г. (по време на първия президентски мандат на настоящия американски лидер Доналд Тръмп).