Сенатът на САЩ гласува отново в петък законопроектите за финансиране на спрялото правителство

3 Октомври, 2025 06:31, обновена 3 Октомври, 2025 06:36 573 2

Нов вот ще има в понеделник, ако днешният не е успешен

Сенатът на САЩ гласува отново в петък законопроектите за финансиране на спрялото правителство - 1
Снимка: YouTube
Сенатът на САЩ ще гласува отново законопроекти за допълнително финансиране на федералното правителство в петък, 3 октомври, и понеделник, 6 октомври. Това заяви лидерът на републиканското мнозинство в Сената Джон Тун.

„В петък ще бъде четвъртият им шанс да гласуват за повторно отваряне на правителството. И ако не успеят, ще им дадем уикенда да помислят, а след това ще се върнем и ще гласуваме в понеделник“, каза той, визирайки законодателите. Тун каза, че е малко вероятно гласуването да се проведе през уикенда.

Републиканците и демократите в Сената вече представиха свои версии на законопроекти за допълнително финансиране на американски агенции. Нито един от законопроектите все още не е получил необходимите гласове за одобрение от Сената.

Федералното правителство на САЩ частично прекрати дейността си в полунощ на 1 октомври поради липса на финансиране, с което започна така нареченото спиране на работата на правителството. Това се случи, защото представители на управляващата Републиканска и опозиционната Демократическа партии в Конгреса не можаха да се споразумеят по редица разходни пера, включително здравеопазване. Те се обвиняват взаимно, че са провокирали спирането с политически цели.

Според законодателството на САЩ, ведомствата и агенциите, отговорни за националната сигурност и дейностите по външна политика, трябва да продължат да работят, ако финансирането от федералното правителство бъде спряно. Подобни изисквания важат и за държавните служители, чиято работа е насочена към „защита на живота и имуществото“. Тези държавни служители, принудени да работят при такива условия, не получават заплати, но обикновено възнагражденията им се изплащат след разрешаване на въпроса с финансирането.

От 1977 г. насам финансирането от федералното правителство е било спирано повече от 20 пъти поради разногласия между администрацията и Конгреса. Най-дългият период е бил 35 дни - от 22 декември 2018 г. до 25 януари 2019 г. (по време на първия президентски мандат на настоящия американски лидер Доналд Тръмп).


САЩ
  • 1 Капачки за Зеленко

    7 0 Отговор
    Не стигат доларите, трябва да се напечатат още. Ако бг и останалите съюзници от НАТО поръчат и предплатят още самолети всичко ще е наред.

    06:43 03.10.2025

  • 2 НАМЕРИЛИ СА ХАРТИЯ

    3 0 Отговор
    Почват да печатат пак.

    07:34 03.10.2025