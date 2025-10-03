Новини
Москва: Европа плаща три пъти повече за енергия заради разрива с Русия

3 Октомври, 2025 06:40, обновена 3 Октомври, 2025 06:45 1 328 57

  • русия-
  • ес-
  • енергия-
  • производство

Това е довело до масово затваряне на производствени мощности и изтичането им към трети страни, съобщи руското външно министерство

Москва: Европа плаща три пъти повече за енергия заради разрива с Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В сравнение с американските си колеги, европейските компании са принудени да плащат два до три пъти повече за енергия. Тези надплащания се дължат на отказа на правителствата на тези страни да разчитат на руски енергийни ресурси, съобщиха от руското външно министерство пред „Известия“.

„Европейските компании са принудени да плащат два до три пъти повече за електроенергия от американските си колеги и 4,5 пъти повече за газ. Това доведе до масово затваряне на производства и изтичането им към трети страни. През 2024 г. промишленото производство в ЕС намаля с 2,4%“, съобщиха от руското дипломатическо министерство пред вестника.

Руското външно министерство обясни пред вестника, че надплащанията за енергия се дължат на отказа да се разчита на руски енергийни ресурси, което е довело до увеличаване на разходите за внос на енергия в ЕС. Те подчертаха, че рязкото покачване на разходите под нарастващия натиск от китайските конкуренти, се е отразило негативно на автомобилния сектор.

Например, производството на автомобили в Германия е спаднало с 25% миналата година до 4 милиона превозни средства. „Като цяло, индустриалният сектор е загубил приблизително 114 000 работни места от средата на 2024 г.“, отбеляза дипломатическото ведомство.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 3 Обувки

    13 4 Отговор
    Брекзит и Корона, дълбоко и горчиво разплакаха ЕС.

    Коментиран от #53

    07:01 03.10.2025

  • 5 Гонче

    10 30 Отговор
    Е чак пък 3 пъти, да кажем около 50 %, и това се отразява на Европейската икономика но не толкова колкото. Общо взето изкарват че всички проблеми са заради газа, а има още много, мита Китай, войната и т.н Много важност си придават руснаците а усещат че и без тях може света.

    07:04 03.10.2025

  • 6 Анджо

    17 30 Отговор
    Абе ние си плащаме, ама па вие да нямате бензин , е това по смешно. Видяхте сами ,че без Европата започнахте да умирате. Още една година война и ще видим какво ще стане . Нали китайчо ви е съюзник и разчитате на голямата им любов.🙇👅

    Коментиран от #35

    07:05 03.10.2025

  • 7 болгаринь..

    21 7 Отговор
    И да търкаш-сибирскио студ иде и за урсулците и за бгбандерците..на тия последните-тюркботаш ще ги сгрее малко,оти будалите,цела годин дават по млн.лв днево надница на падишахо в станбуль

    07:07 03.10.2025

  • 8 Като

    21 7 Отговор
    нямат акъл нека да плащат !

    Коментиран от #26

    07:07 03.10.2025

  • 9 Цървул

    19 7 Отговор
    Не три пъти , няма да е достатъчно , искам пет пъти по-скъп газ да внасят .

    07:11 03.10.2025

  • 10 Някой

    21 8 Отговор
    И резултата се вижда - ежедневно фалират европейски компании. Наред са автомобилопроизводителите от Европа, детооще не са си затворили европейските заводи. Производството бяга там, където има евтини суровини и енергоносители.
    Но със жени начело на ЕС, това е положението.

    07:12 03.10.2025

  • 11 новото нормално

    14 13 Отговор
    Европа плаща, щото може да си го пОзволи. Дет се вика - имаш крава пиеш млеко, панимаете

    07:14 03.10.2025

  • 12 Хм...

    16 17 Отговор
    Рacия да гледа себе си, Европа ще се оправи. С престъпници не търгуваме.

    07:15 03.10.2025

  • 13 Анджо

    8 16 Отговор
    Направо ми до жаля за миличкия путин, има само водка а бензин няма. Путинката ще прави еко реформа , ще спре даже и колелета да произвежда и всичките ще ходят пеша, опитаха се да летят , но гравитацията се оказа по силна .😰🤷

    07:15 03.10.2025

  • 14 Анонимен

    6 1 Отговор
    Да се угоди на крадците

    07:15 03.10.2025

  • 15 Миротворец

    11 5 Отговор
    важното е че няма да им виждаме изцъклените физиономии следващите 50 годин

    07:15 03.10.2025

  • 16 Шарли Ебдо

    11 16 Отговор
    Има,плаща,къде проблема. Русия има,но няма кой да купи

    07:17 03.10.2025

  • 17 Идеи много

    10 12 Отговор
    бензин няма в маскве

    07:18 03.10.2025

  • 18 Много е просто.

    14 12 Отговор
    Ако ми трябва някаква услуга, бих платил три пъти повече за читав доставчик, а не за някой, за който е ясно , че ще използва парите си срещу мен. Проста дедуктивна логика.

    07:18 03.10.2025

  • 19 Русия са терористи !

    15 16 Отговор
    По добре и пет пъти по скъпо да плащаме, но злото на света да бъде унищожено , само това е изцелението от вас !

    07:18 03.10.2025

  • 20 Тити

    12 16 Отговор
    Във момента Рашистите изнасят газ за три четири страни и то символични количества даже Китай купува 20 милиарда газ годишно почти колкото България.Квичат защото дойната крава Европа вече не иска този газ

    07:19 03.10.2025

  • 23 Европейски

    9 7 Отговор
    Дебили

    07:24 03.10.2025

  • 24 Анджо

    6 5 Отговор
    Вчера имаха много яко предложение русняко, веднага е готов да продава на Европата газ по не засегнатата тръба . Еиии много ларш са тия .

    07:25 03.10.2025

  • 26 среднощен

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "Като":

    "Нека да плащат", ама и ние сме там някъде...

    07:26 03.10.2025

  • 27 Каунь

    8 3 Отговор
    Печалбите отиват в едрия семитски капитал и от там като джапане и смърт в Палестина. Доят ни яко

    07:29 03.10.2025

  • 28 Кирил

    5 12 Отговор
    За България е по добре защото отпада данък Путин и данък Тиквун, така, газта става по изгодна ако не е от русия

    Коментиран от #40, #46

    07:32 03.10.2025

  • 29 Лон дон

    11 3 Отговор
    Кой подкрепя урсулите ? Кой има интерес ние да сме зле? Сащ. Докога ще търпим?

    07:33 03.10.2025

  • 30 ПОРАДИ МНОГО ПРИЧИНИ

    10 4 Отговор
    Европа а чакат тежки времена.

    Коментиран от #33

    07:33 03.10.2025

  • 33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 9 Отговор

    До коментар #30 от "ПОРАДИ МНОГО ПРИЧИНИ":

    Бляновете на една гладна копейка до като обикаля кофите зад Кауфланда‼️

    Коментиран от #36

    07:38 03.10.2025

  • 34 Артилерист

    8 4 Отговор
    Сложете в сметката и налятите стотици милиарди в Украйна, заробващите мита на САЩ, призивите за заделяне на милиарди за въоръжаване на ЕС и не се чудете защо съюзът е в прогресираща криза. Отделно под претекст за "сигурност срещу руската заплаха", свободна търговия и концесии със западни компании ни превръщат в "свободни" държава от Третия свят. ..

    Коментиран от #39

    07:39 03.10.2025

  • 35 Дали Русия...

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Анджо":

    ...,,е започнала да умира"...- не знам!
    Но знам,че Родната ни БГ е почти умряла...!
    Трябва това да ни тревожи,а не че...,,Русия умира"...!

    07:40 03.10.2025

  • 36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 🖕🖕🖕

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    🔞БЛЯНОВЕТЕ НА ЕДИН НИКОКРАДЕЦ🔞
    🔞ДА ЛАПАПИШКИ ДО НАСИТА🔞

    07:41 03.10.2025

  • 37 Ъъъъъъъ

    7 2 Отговор
    И да не е 3 пъти - 30% повече, пак е много. Ама като видите кой управлява Европа....Това не е родилен дом все пак. Как ще назначите акушерка начело на Европа? Малоумна работа!

    Коментиран от #43

    07:42 03.10.2025

  • 38 Фори

    4 7 Отговор
    Европа дълги години даваше много пари на Русия , за да направят с тях Орешник и да ни заплашват постоянно с нападение! С парите на европа русия се въоръжава за да нападне европа!

    07:44 03.10.2025

  • 39 Как

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Артилерист":

    Виждал си оръдие на картинка. Наречи се Оператор на черешово топче!

    Коментиран от #44

    07:45 03.10.2025

  • 41 Путин

    9 1 Отговор
    Европа се отказва от газ , спира АЕЦ - дърва ли ще цепят тая Зима ?
    Ама то и дървата са в Сибир !

    07:46 03.10.2025

  • 43 Няма нищо случайно на този свят!

    6 1 Отговор

    До коментар #37 от "Ъъъъъъъ":

    Урсула-гинеколожката е назначена съвсем умишлено на този пост...!
    Целта-да унищожи Европа!
    И както виждаме-справя се твърде успешно...!

    07:54 03.10.2025

  • 44 Важното е друго!

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Как":

    Че може да не е Артилерист,но прави точни и верни анализи...!

    07:57 03.10.2025

  • 45 Нафталинка

    1 0 Отговор
    По повод високите цени на газа ,предлагам,всички собственици и работещи в предприятия ,които гласуват и доведоха до това положение държавата,да поемат за собствена сметка разликите в цените на газа при социализма и сега,когато по указание от Брюксел ползваме американска газ.

    Коментиран от #47

    07:59 03.10.2025

  • 46 Ех Кире,Кире...!

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Кирил":

    Всички ли с това име ви викат ...
    ,,Кирчо-простото.."...?!

    08:00 03.10.2025

  • 47 Много хубаво предложение!

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Нафталинка":

    Подкрепям напълно!

    08:02 03.10.2025

  • 48 Архимандрисандрит Бибиян

    0 2 Отговор
    Европа не копува савецка газ шо много почна да смръди од 22ра насам!

    08:02 03.10.2025

  • 51 Гай Турий

    3 0 Отговор
    Ура-дистите ура-дзули качени на власт в Юръба нагнетяват международната и вътрешна обстановка умишлено. Промиват и набиват мозъците на безмозъчните в голямата си част поколения, избуяли в либерален анархизъм, подарени лукс и удоволствия, гарнирани с дрога и всякакви маломентални дивотии, наречени демокрация и евроатлантизъм. Тоя режим на деградиралите и дегенератите в управията на Юръба трябва да бъде смъкнат колкото се може по-рано, веднага. Опасни и вредни са. Това ще ни спаси от ТСВ. Тия същества си измислят и възпроизвеждат безумни лъжи за външна заплаха все от изтока от тия недоцивилизовани нации и общества. Представете си, колко са по-цивилизовани в стария континент и новия зад океана - направо несравнимо, особено в дегенрацията, междуполовата бъркотия и неопределеност, кукуригането, полети към луната и Марс в търсене на нов дом, ако бункерите в Патагония не свършат добре налудничавата им идея да се спасяват от злия Путин и Сидзин, от дребното Кимче. Живеем в тотална порнография на сбъркани и поразени от патогени мозъци на киликанд-звери, каквито ни набиват всеки ден и час по телевизиите и тик-ток, даже от ИИ.

    08:04 03.10.2025

  • 52 Я пък тоя

    2 1 Отговор
    Еееее, стига де!
    Има пари, купува.
    Купувайте и вие.

    08:05 03.10.2025

  • 53 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Обувки":

    Не знам.... Русофобията на Европейския колониален и тоталитарен съюз е пагубна....

    08:06 03.10.2025

  • 54 болгарин..

    2 0 Отговор
    Добре че бг-тата се оринтираха към фотоволтаници и батисаха сума ти плодородна земя,та сега без них у тоо студ и мъгла не сме за никаде без них..а реакторите в белене чакат некой да ги изпрай на готовата площадка и да почнат да бълват евтини тоци

    08:12 03.10.2025

  • 55 Икономист

    0 1 Отговор
    Вчера на тубата имаше клипче на американец който живее в Китай и каза ,че месечните му сметки за ток са 7$ .Също така показа графики с цената на производство на КW енергия за Китай ,Сащ ,Европа и Германия .Познайте от 3 пъти къде цената беше в пъти по висока ?

    Коментиран от #57

    08:13 03.10.2025

  • 56 Нормално за фашистите

    0 0 Отговор
    в Кремъл... Сами си казват от какво ги боли най-много... 😂

    08:16 03.10.2025

  • 57 Какво казва някой, не означава

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Икономист":

    че е истината... Спрете с тези евтини манипулации,

    08:18 03.10.2025

