В сравнение с американските си колеги, европейските компании са принудени да плащат два до три пъти повече за енергия. Тези надплащания се дължат на отказа на правителствата на тези страни да разчитат на руски енергийни ресурси, съобщиха от руското външно министерство пред „Известия“.

„Европейските компании са принудени да плащат два до три пъти повече за електроенергия от американските си колеги и 4,5 пъти повече за газ. Това доведе до масово затваряне на производства и изтичането им към трети страни. През 2024 г. промишленото производство в ЕС намаля с 2,4%“, съобщиха от руското дипломатическо министерство пред вестника.

Руското външно министерство обясни пред вестника, че надплащанията за енергия се дължат на отказа да се разчита на руски енергийни ресурси, което е довело до увеличаване на разходите за внос на енергия в ЕС. Те подчертаха, че рязкото покачване на разходите под нарастващия натиск от китайските конкуренти, се е отразило негативно на автомобилния сектор.

Например, производството на автомобили в Германия е спаднало с 25% миналата година до 4 милиона превозни средства. „Като цяло, индустриалният сектор е загубил приблизително 114 000 работни места от средата на 2024 г.“, отбеляза дипломатическото ведомство.