В сравнение с американските си колеги, европейските компании са принудени да плащат два до три пъти повече за енергия. Тези надплащания се дължат на отказа на правителствата на тези страни да разчитат на руски енергийни ресурси, съобщиха от руското външно министерство пред „Известия“.
„Европейските компании са принудени да плащат два до три пъти повече за електроенергия от американските си колеги и 4,5 пъти повече за газ. Това доведе до масово затваряне на производства и изтичането им към трети страни. През 2024 г. промишленото производство в ЕС намаля с 2,4%“, съобщиха от руското дипломатическо министерство пред вестника.
Руското външно министерство обясни пред вестника, че надплащанията за енергия се дължат на отказа да се разчита на руски енергийни ресурси, което е довело до увеличаване на разходите за внос на енергия в ЕС. Те подчертаха, че рязкото покачване на разходите под нарастващия натиск от китайските конкуренти, се е отразило негативно на автомобилния сектор.
Например, производството на автомобили в Германия е спаднало с 25% миналата година до 4 милиона превозни средства. „Като цяло, индустриалният сектор е загубил приблизително 114 000 работни места от средата на 2024 г.“, отбеляза дипломатическото ведомство.
3 Обувки
Коментиран от #53
07:01 03.10.2025
5 Гонче
07:04 03.10.2025
6 Анджо
Коментиран от #35
07:05 03.10.2025
7 болгаринь..
07:07 03.10.2025
8 Като
Коментиран от #26
07:07 03.10.2025
9 Цървул
07:11 03.10.2025
10 Някой
Но със жени начело на ЕС, това е положението.
07:12 03.10.2025
11 новото нормално
07:14 03.10.2025
12 Хм...
07:15 03.10.2025
13 Анджо
07:15 03.10.2025
14 Анонимен
07:15 03.10.2025
15 Миротворец
07:15 03.10.2025
16 Шарли Ебдо
07:17 03.10.2025
17 Идеи много
07:18 03.10.2025
18 Много е просто.
07:18 03.10.2025
19 Русия са терористи !
07:18 03.10.2025
20 Тити
07:19 03.10.2025
23 Европейски
07:24 03.10.2025
24 Анджо
07:25 03.10.2025
26 среднощен
До коментар #8 от "Като":"Нека да плащат", ама и ние сме там някъде...
07:26 03.10.2025
27 Каунь
07:29 03.10.2025
28 Кирил
Коментиран от #40, #46
07:32 03.10.2025
29 Лон дон
07:33 03.10.2025
30 ПОРАДИ МНОГО ПРИЧИНИ
Коментиран от #33
07:33 03.10.2025
33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #30 от "ПОРАДИ МНОГО ПРИЧИНИ":Бляновете на една гладна копейка до като обикаля кофите зад Кауфланда‼️
Коментиран от #36
07:38 03.10.2025
34 Артилерист
Коментиран от #39
07:39 03.10.2025
35 Дали Русия...
До коментар #6 от "Анджо":...,,е започнала да умира"...- не знам!
Но знам,че Родната ни БГ е почти умряла...!
Трябва това да ни тревожи,а не че...,,Русия умира"...!
07:40 03.10.2025
36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 🖕🖕🖕
До коментар #33 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":🔞БЛЯНОВЕТЕ НА ЕДИН НИКОКРАДЕЦ🔞
🔞ДА ЛАПАПИШКИ ДО НАСИТА🔞
07:41 03.10.2025
37 Ъъъъъъъ
Коментиран от #43
07:42 03.10.2025
38 Фори
07:44 03.10.2025
39 Как
До коментар #34 от "Артилерист":Виждал си оръдие на картинка. Наречи се Оператор на черешово топче!
Коментиран от #44
07:45 03.10.2025
41 Путин
Ама то и дървата са в Сибир !
07:46 03.10.2025
43 Няма нищо случайно на този свят!
До коментар #37 от "Ъъъъъъъ":Урсула-гинеколожката е назначена съвсем умишлено на този пост...!
Целта-да унищожи Европа!
И както виждаме-справя се твърде успешно...!
07:54 03.10.2025
44 Важното е друго!
До коментар #39 от "Как":Че може да не е Артилерист,но прави точни и верни анализи...!
07:57 03.10.2025
45 Нафталинка
Коментиран от #47
07:59 03.10.2025
46 Ех Кире,Кире...!
До коментар #28 от "Кирил":Всички ли с това име ви викат ...
,,Кирчо-простото.."...?!
08:00 03.10.2025
47 Много хубаво предложение!
До коментар #45 от "Нафталинка":Подкрепям напълно!
08:02 03.10.2025
48 Архимандрисандрит Бибиян
08:02 03.10.2025
51 Гай Турий
08:04 03.10.2025
52 Я пък тоя
Има пари, купува.
Купувайте и вие.
08:05 03.10.2025
53 Европеец
До коментар #3 от "Обувки":Не знам.... Русофобията на Европейския колониален и тоталитарен съюз е пагубна....
08:06 03.10.2025
54 болгарин..
08:12 03.10.2025
55 Икономист
Коментиран от #57
08:13 03.10.2025
56 Нормално за фашистите
08:16 03.10.2025
57 Какво казва някой, не означава
До коментар #55 от "Икономист":че е истината... Спрете с тези евтини манипулации,
08:18 03.10.2025