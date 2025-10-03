Тръмп: Спирането на правителството ще стопира и любими проекти на демократите. Митата ще ни донесат 1 трилион долара

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че временното спиране на работата на правителството може да доведе до съкращения на федерални служители и съкращения на „любимите проекти“ на Демократическата партия.

Той направи изявлението в интервю за One America News на фона на продължаващата бюджетна криза.

„Ако спирането продължи известно време, може да има съкращения и това ще бъде по тяхна вина. И може да има други неща. Искам да кажа, бихме могли да съкратим проекти, които те искаха, любими проекти, и те биха били съкратени завинаги“, каза Тръмп.

Той отбеляза, че мнозина може да си мислят, че той иска спирането, но това не е така. „Не го исках, но много хора казват това, защото ми е позволено да съкращавам неща, които никога не е трябвало да бъдат одобрени, и вероятно ще го направя“, добави президентът.

Правителството на САЩ официално прекрати дейността си на 1 октомври, след като Конгресът не успя да приеме бюджет за новата фискална година.

Администрацията на Вашингтон и републиканците в Конгреса не показват желание да обсъждат мерки за повторно отваряне на федералното правителство с демократите, заяви лидерът на малцинството в Камарата на представителите Хаким Джефрис (демократ от Ню Йорк) на пресконференция в четвъртък.

„Готови сме. Можем да се срещнем с всеки, по всяко време и навсякъде, включително с президента и вицепрезидента, за да се опитаме да намерим път напред и да върнем правителството в режим на готовност“, каза Джефрис, визирайки мерките за прекратяване на частичното федерално затваряне. „За съжаление, републиканците не проявиха интерес да го обсъждат“, добави законодателят.

„След срещата в Белия дом в понеделник видяхме поведението на президента – той се държеше по несериозен и необуздан начин. Нито аз, нито лидерът на малцинството в Сената Чък Шумер не получихме нито едно обаждане относно продължаване на диалога. Готови сме да се ангажираме, но се нуждаем от надеждни партньори от другата страна“, подчерта Джефрис.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че наложените от него вносни тарифи ще генерират над 1 трилион долара приходи за Съединените щати годишно.

„Тарифите едва започват да дават плодове, в крайна сметка те ще възлизат на над 1 трилион долара годишно“, каза той.

Говорейки на общия дебат на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН на 23 септември, Тръмп заяви, че Вашингтон е готов да търгува с всички страни, при условие че се спазват принципите на справедливост и реципрочност. Според президента на САЩ търговските тарифи, които американската администрация е наложила на повечето страни, са защитен механизъм.