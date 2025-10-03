Западният печат за предупрежденията на Путин в Сочи

Руският президент Владимир Путин предупреди САЩ да не доставят далекобойни ракети "Томахок" на Украйна, за да избегнат нова ескалация на войната, съобщава германското списание Der Spiegel, предава БТА.

На форума "Валдай" в Сочи Путин заяви, че използването на тези оръжия е невъзможно без присъствието на американски военен персонал и определи тази стъпка като "опасна". Според него, въпреки че доставките няма да променят баланса на силите на бойното поле, те могат да доведат до "качествено нов етап на ескалация" и да навредят на отношенията между Русия и САЩ. Той подчерта, че Русия ще засили своите системи за противовъздушна отбрана в отговор, както направи при атаките с ракети ATACMS.

Путин коментира медийни публикации, че САЩ обмислят доставка на ракети "Томахок", които биха позволили удари дълбоко в руската територия. По думите му подобни действия носят сериозен риск за стабилността в региона.

Междувременно, бившият президент на САЩ Доналд Тръмп засили подкрепата си за Украйна, като посочи, че страната може да си върне цялата територия с време, търпение и финансова подкрепа от Европа и НАТО. Той определи руската офанзива като "безцелна" и нарече Русия "хартиен тигър". Вицепрезидентът Джей Ди Ванс добави, че Зеленски е запитал дали САЩ могат да продават ракети "Томахок" на европейски страни, които да ги предадат на Украйна.

Зюддойче Цайтунг цитира Путин, който обвини Киев в обстрел на Запорожката АЕЦ и предупреди за ответни действия срещу украински атомни централи, ако атаките продължат. "Това е опасна игра", каза той и добави, че Киев трябва да преразгледа поведението си към ядрените мощности.

Руският президент подчерта, че САЩ продължават да купуват големи количества уран от Русия, като само тази година сумата възлиза на 1,2 милиарда долара. Според Путин Русия остава стабилен доставчик, с 25% пазарен дял в САЩ.

В речта си пред форума Путин заяви, че Москва следи "ескалиращата милитаризация на Европа" и ще отговори на това. Той отхвърли опасенията, че Русия има намерение да атакува НАТО, като нарече тези твърдения "глупости".

Путин направи и опит да заздрави отношенията си с Доналд Тръмп, като посочи, че конфликтът в Украйна е можел да бъде избегнат, ако Тръмп е бил на власт. От своя страна Тръмп критикува ЕС за продължаващите покупки на руска енергия, което според него финансира войната срещу Украйна.

Въпреки ограничените успехи на бойното поле, Путин твърди, че руските сили "уверено напредват" и призова Киев да обмисли започване на преговори.