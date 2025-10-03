Новини
Западният печат за предупрежденията на Путин в Сочи

3 Октомври, 2025 09:20 2 344 54

Руският президент предупреди за ескалация при доставка на ракети „Томахок“ и обвини Киев в обстрел на атомни централи.

Западният печат за предупрежденията на Путин в Сочи - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин предупреди САЩ да не доставят далекобойни ракети "Томахок" на Украйна, за да избегнат нова ескалация на войната, съобщава германското списание Der Spiegel, предава БТА.

На форума "Валдай" в Сочи Путин заяви, че използването на тези оръжия е невъзможно без присъствието на американски военен персонал и определи тази стъпка като "опасна". Според него, въпреки че доставките няма да променят баланса на силите на бойното поле, те могат да доведат до "качествено нов етап на ескалация" и да навредят на отношенията между Русия и САЩ. Той подчерта, че Русия ще засили своите системи за противовъздушна отбрана в отговор, както направи при атаките с ракети ATACMS.

Путин коментира медийни публикации, че САЩ обмислят доставка на ракети "Томахок", които биха позволили удари дълбоко в руската територия. По думите му подобни действия носят сериозен риск за стабилността в региона.

Междувременно, бившият президент на САЩ Доналд Тръмп засили подкрепата си за Украйна, като посочи, че страната може да си върне цялата територия с време, търпение и финансова подкрепа от Европа и НАТО. Той определи руската офанзива като "безцелна" и нарече Русия "хартиен тигър". Вицепрезидентът Джей Ди Ванс добави, че Зеленски е запитал дали САЩ могат да продават ракети "Томахок" на европейски страни, които да ги предадат на Украйна.

Зюддойче Цайтунг цитира Путин, който обвини Киев в обстрел на Запорожката АЕЦ и предупреди за ответни действия срещу украински атомни централи, ако атаките продължат. "Това е опасна игра", каза той и добави, че Киев трябва да преразгледа поведението си към ядрените мощности.

Руският президент подчерта, че САЩ продължават да купуват големи количества уран от Русия, като само тази година сумата възлиза на 1,2 милиарда долара. Според Путин Русия остава стабилен доставчик, с 25% пазарен дял в САЩ.

В речта си пред форума Путин заяви, че Москва следи "ескалиращата милитаризация на Европа" и ще отговори на това. Той отхвърли опасенията, че Русия има намерение да атакува НАТО, като нарече тези твърдения "глупости".

Путин направи и опит да заздрави отношенията си с Доналд Тръмп, като посочи, че конфликтът в Украйна е можел да бъде избегнат, ако Тръмп е бил на власт. От своя страна Тръмп критикува ЕС за продължаващите покупки на руска енергия, което според него финансира войната срещу Украйна.

Въпреки ограничените успехи на бойното поле, Путин твърди, че руските сили "уверено напредват" и призова Киев да обмисли започване на преговори.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    20 44 Отговор
    Путин начерта поредната червена линия, която пак ще стане кафява.

    Коментиран от #3, #6, #21, #32

    09:22 03.10.2025

  • 2 Вашето мнение

    46 18 Отговор
    Орешник е най-доброто предупреждение.

    09:22 03.10.2025

  • 3 Робин Хорсфол

    41 12 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Когато се събудите през зимата и греят хубави слънца около вас да не се чудите от къде са...

    Коментиран от #48

    09:25 03.10.2025

  • 4 Сталин

    52 13 Отговор
    Войната започва ,западните мародери фалираха и няма вече откъде да крадат и остана само печатането на пари и трилионите дългове не могат да бъдат върнати ,и Ротшилд иска кръв , стягайте мешките за фронта

    Коментиран от #49

    09:25 03.10.2025

  • 5 реално

    35 8 Отговор
    Предупреждение няма-просто какво ще последва ако ЕС реши открито да влезе във войната....А нас ты първи ще ни дадът курбан евро атлантиците...

    Коментиран от #29

    09:26 03.10.2025

  • 6 Сталин

    24 8 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Си Дзън- Цун Кай Xvй

    Коментиран от #9, #16

    09:26 03.10.2025

  • 7 Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    29 11 Отговор
    Победа будет за нами.

    09:26 03.10.2025

  • 8 Който е гледал видеото...

    49 9 Отговор
    ...не може да не забележи разликата в изразяването на спокойният и мъдър Путин...и агресивният,не съсредоточен и постоянно изхвърлящ се,че е голЕмата работа-Тръмп...!

    Коментиран от #11, #22

    09:27 03.10.2025

  • 9 Ъ......

    23 5 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    ТО урсуДзън с това си изкарва прехраната.

    09:28 03.10.2025

  • 10 иван костов

    22 1 Отговор
    Откога Тръмп е "бивш президент"?🤥 Кой е настоящият? Май нещо съм пропуснал!!!😲

    Коментиран от #31

    09:30 03.10.2025

  • 11 Сталин

    26 10 Отговор

    До коментар #8 от "Който е гледал видеото...":

    Путин е единствения възрастен в стаята ,останалите от запада са дебилни сополанковци

    Коментиран от #51

    09:31 03.10.2025

  • 12 Я пък тоя

    29 13 Отговор
    Каквото и да си пишем тук Украйна загива.
    Тоест, вече е загинала, дори и войната да спре.
    Няма икономика, няма ресурси да я възтанови, няма население, обаче има колусален заем.
    Бог да я прости!
    Едно 💩 Зеленски я уби.

    Коментиран от #24, #26

    09:31 03.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Вашето мнение

    23 8 Отговор
    Англосаксонската измет прилича на страхливо псе. Изгладняло, озверяло и озъбено, но срещу себе си има враг, който не го смята за достоен противник и би го смачкал ако си позволи да нападне.

    09:32 03.10.2025

  • 15 Русия

    17 5 Отговор
    Ограничените успехи на бойното поле са обратно пропорционални на умствения багаж на авторката !

    09:34 03.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 дядото

    17 4 Отговор
    оценките в подкрепа на путин и русия факти не отразяват.

    Коментиран от #19, #34

    09:35 03.10.2025

  • 18 Киев за 3 дни...

    14 20 Отговор
    Войната в Украйна е най-голямата грешка на Фашиста путин! руснаците си носеха парадните униформи..а умряха милион крепостни...

    Коментиран от #37

    09:36 03.10.2025

  • 19 няма такива факти

    10 20 Отговор

    До коментар #17 от "дядото":

    Никой нормален не подкрепя руския агресор! Кви факти в подкрепа на фашисткия руски режим???

    Коментиран от #27

    09:37 03.10.2025

  • 20 Баце ЕООД

    19 4 Отговор
    Чета в западния печат аз... Трима германеца арестувани заради дроновете в Норвегия.

    09:37 03.10.2025

  • 21 Кафява

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Колкото теб или още по кафява като леля ти?

    Коментиран от #52

    09:38 03.10.2025

  • 22 дядо поп

    11 5 Отговор

    До коментар #8 от "Който е гледал видеото...":

    Тръмп никога не може да изброи имената на щатите си , не може и да ги научи.

    09:39 03.10.2025

  • 23 Залупен евроатлантически цървул

    16 4 Отговор
    хаха, сащ здраво цакат залупените евроджендъри с пъти по скъп газ, а пък си внасят от Русията уран и евтини горива

    09:39 03.10.2025

  • 24 Украйна бе мозъка на СССР

    11 16 Отговор

    До коментар #12 от "Я пък тоя":

    За няколко години Украйна ще надмине в пъти руската мизерна фашистка държава!

    Коментиран от #30, #33, #35

    09:39 03.10.2025

  • 25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 3 Отговор
    ПАК обявиха смъртта на Путин🤔❗

    09:40 03.10.2025

  • 26 наблюдател

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Я пък тоя":

    до 12 най ми е интересно да чета русофили загрижени за украинците вместо да оревават загиваща фалираща русия

    Коментиран от #38

    09:41 03.10.2025

  • 27 Ахаха

    7 3 Отговор

    До коментар #19 от "няма такива факти":

    Всяка анкета 70% - 30% подкрепа за Русия. Не знам кви ги плещиш сссигльо

    09:42 03.10.2025

  • 28 Внимание

    10 4 Отговор
    Ей хора, опичайте си акъла, иначе Путин накрайя ще се заеме сериозно с вас. С него шега не бива.

    Много авантажи ви даде.

    09:43 03.10.2025

  • 29 Добра прогноза,

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "реално":

    но едва ли ще стане така - евроатлантиците ще се изпокрият първи...

    09:44 03.10.2025

  • 30 Я пък тоя

    6 4 Отговор

    До коментар #24 от "Украйна бе мозъка на СССР":

    Ще я надмине по безпътица.
    Путин ѝ завзе богатите на залежи земи.
    Запада изкупи останалото и още ще взима.
    За Украинците остава да са вечно роби на чуждите интереси.
    Може и на картата да има Украйна, обаче няма да е на украинците.

    Коментиран от #36

    09:45 03.10.2025

  • 31 За сведение - Тръмп

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "иван костов":

    е И бивш президент...

    09:46 03.10.2025

  • 32 Той нали

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    умрятри пъти, забрави ли, още когато долара 200 рубли, някъде два месеца след налагането на санкциите, когато свършиха ракетите и руската икономика се разпадна.

    09:47 03.10.2025

  • 33 Ще, ще ще

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Украйна бе мозъка на СССР":

    ще,.ще ще...🤣😂😂

    09:48 03.10.2025

  • 34 Бай Араб

    0 3 Отговор

    До коментар #17 от "дядото":

    Дядо ти нали навремето взе един руски часовник, кажи как ти го дадоха

    Коментиран от #44

    09:49 03.10.2025

  • 35 456

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Украйна бе мозъка на СССР":

    Осрайна беше сополивото дете на СССР.
    Чети какво ти казват хората.

    09:50 03.10.2025

  • 36 В Украйна става това,

    7 2 Отговор

    До коментар #30 от "Я пък тоя":

    което и в Европа, но с други средства - вижте завладяната от шиптъри Македония, вижте завладяната от безкнижни и България, мърлявата Молдова...

    09:50 03.10.2025

  • 37 Курск

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Киев за 3 дни...":

    Панелените фашаги да заповядат … и смъркача да идва

    09:52 03.10.2025

  • 38 Я пък тоя

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "наблюдател":

    " Факти" и "умните" им статии от които 90% са лъжа, на сила ме принудиха да започна да симпатизирам на Русия.
    Обаче това няма да ме принуди да орева загиваща Русия. Както няма да орева и умрялата Украйна.
    Не са фактор в живота ми.

    09:54 03.10.2025

  • 39 az СВО Победа80

    3 0 Отговор
    Факти сериозно ще загазят с това "бившият президент на САЩ Доналд Тръмп"! 🤣🤣🤣

    09:55 03.10.2025

  • 40 Путин, вие удряте

    2 3 Отговор
    по цяла Украйна включително и по Киев с ракети "Калибр" от началото на войната чиито аналог е "Томахоук". Нека сега стотина ракети "Томахоук" да паднат и в Москва, какво лошо има?

    Коментиран от #47

    09:55 03.10.2025

  • 41 Вярно

    0 0 Отговор
    ли, че Русия засилила системите за противовъздушна отбрана? Защо украински безпилотници шетат надлъж и шир и удрят рафинерии на по 1500 км.навътре в Русия, тогава?

    09:56 03.10.2025

  • 42 Кит

    2 0 Отговор
    Путин не пукна ли за осми път оня ден, какви са сега тия пресконференции?

    09:57 03.10.2025

  • 43 пенсионер

    0 2 Отговор
    Треперят му партенките на путинеца от тези ракети, може да уцелят кремъл и да му мидят сметката. Май че няма и с какво да ги спре.

    Коментиран от #45

    09:58 03.10.2025

  • 44 Поне

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Бай Араб":

    Не са го еняли отзадзе за пари, кат теб

    10:01 03.10.2025

  • 45 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "пенсионер":

    Как лъже сссигльото платено.

    10:02 03.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 И после

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Путин, вие удряте":

    Кат се събудиш, целия чаршаф мокър и краката ти отвити

    10:04 03.10.2025

  • 48 Пуслер

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Робин Хорсфол":

    Здравей 0 ли го 0 френ

    10:04 03.10.2025

  • 49 СОФИЯ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Здравей червен не @ ндерт @ л

    10:05 03.10.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Страхливо вееее

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Бункерно милиционерче съсм вееее

    10:06 03.10.2025

  • 52 СПАСИДАР ХАДЖИПАСЕВ

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Кафява":

    Много остроумно, тъ п @ н !р

    10:07 03.10.2025

  • 53 аха

    1 0 Отговор
    "От своя страна Тръмп критикува ЕС за продължаващите покупки на руска енергия"
    а нещо за урана който купува Тръмп????

    10:07 03.10.2025

  • 54 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    До като не се унищожи алкохолния халифат и ботокса не висне от башнята няма да има мир по света, от мен да го запомните‼️

    10:12 03.10.2025

