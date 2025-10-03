Новини
Фридрих Мерц по случай националния празник на Германия: Многообразието ни прави силни

Фридрих Мерц по случай националния празник на Германия: Многообразието ни прави силни

3 Октомври, 2025 14:21 794 43

Канцлерът призова за национално сплотяване в навечерието на годишнината от обединението

Фридрих Мерц по случай националния празник на Германия: Многообразието ни прави силни - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц отправи днес послание за единство по случай 35 години от обединението на Германия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Нашата задача остава това да протегнем ръка едни към други - на изток, запад, север и юг“, написа Мерц в социалната платформа „Екс“ часове преди да произнесе речта си на официалната церемония в провинция Саарланд.

Той подчерта, че „нашето многообразие ни прави силни“ и че обединението не е било „сигурен успех“, а резултат от „смели хора, които се застъпват за свобода и демокрация“. „35 години германско единство са повод за празнуване“, допълни канцлерът.

На 3 октомври 1990 г. източните провинции официално се присъединяват към Федерална република Германия, слагайки край на разделението, започнало след Втората световна война. Датата е национален празник - Денят на германското единство. Въпреки това, различията между източните и западните региони продължават да бъдат тема на дебат и проличават в политическите нагласи и изборните резултати.

Мерц публикува снимка в социалните мрежи, на която подготвя „финалните щрихи“ на речта си. „35 години по-късно и в трудни времена за страната ни трябва да се обединим и да гледаме към бъдещето“, написа той.

Празненствата включват фестивал, културни събития и дискусии за изкуство и музика под мотото „Бъдеще чрез промяна“ и „Празнуваме това, което ни обединява“. Вечерта канцлерът ще посети концерт в град Хале, в Източна Германия - част от националните чествания, които обхващат села и градове из цялата страна.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    25 0 Отговор
    Бразилец заложи раница с бомба на Октоберфест.

    14:22 03.10.2025

  • 2 Смешник

    24 3 Отговор
    А нацизма ви убива

    Коментиран от #19

    14:23 03.10.2025

  • 3 гост

    33 3 Отговор
    Тази карикатура е е канцлер.

    14:25 03.10.2025

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    25 0 Отговор
    Тека е,Хасан много го обича на Урсула и Гертруда!💋🦍👩🦃🥳🤣🖕

    14:26 03.10.2025

  • 5 ШЕФА

    26 1 Отговор
    Този хем е фашист хем е луд,много добрини им се събраха в последно време на горките работещи на две места германци с 40 % данъци .

    14:28 03.10.2025

  • 6 доста е

    20 0 Отговор
    двусмислено неговото многообразие.

    14:28 03.10.2025

  • 7 Коко Н

    3 1 Отговор
    Честит Празник!
    Договорът "4+2" след ратификацията му определя Германия за самостоятелна и суверенна държава.

    Коментиран от #11

    14:28 03.10.2025

  • 8 Родител 1

    10 0 Отговор
    Много си прав.:)) :))

    14:28 03.10.2025

  • 9 Колю мишеморката

    25 1 Отговор
    " Многообразието"...новата дума за neдepacтuя

    Коментиран от #13

    14:28 03.10.2025

  • 10 Бай Груди Сапа

    10 0 Отговор
    Колкото повече нови президенти, премиери,министри, в която и държава да е, са все по-необразовани,kopyмnupaнu и нагли

    14:33 03.10.2025

  • 11 Путин

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "Коко Н":

    Тя е васал на САЩ! Но колко ще продължи това ще реши само РФ! Събитията пак клонят към пореден парад на Червената Армия на "Александърплац" в Берлин...Но дотогава могат разбира се да си празнуват...

    Коментиран от #25, #35, #38

    14:33 03.10.2025

  • 12 свидетел

    7 0 Отговор
    германският 9-ти септември също раздели нацията им ! като при нас.

    14:33 03.10.2025

  • 13 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Колю мишеморката":

    Аз съм многообразен!

    Коментиран от #15

    14:34 03.10.2025

  • 14 От канцлерството:

    11 1 Отговор
    По случай празника, зарята ще бъде осигурена от Русия

    14:34 03.10.2025

  • 15 Стар софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Ти си ни ясен

    14:35 03.10.2025

  • 16 мошЕто

    9 2 Отговор
    Може ли статиите за тоя грозник да не са със снимки ?! Разваляте ми настроението и в без това мрачното и дъждовно време ...

    Коментиран от #22, #24

    14:37 03.10.2025

  • 17 Анонимен

    8 3 Отговор
    Да не забравяме другарят Горбачов,който с лека ръка зачеркна хилядите убити на немска земя солдати от Червената армия. Забитото знамето на победата над Райхстага преди 80години струваше скъпи жертви20милона....Същият наивник провъзгласи обединението ,без него нямаше изгледи това да се случи.

    14:38 03.10.2025

  • 18 Дойчланд

    3 0 Отговор
    Либе аллес

    14:38 03.10.2025

  • 19 Либерал

    2 10 Отговор

    До коментар #2 от "Смешник":

    Фашисти са рашистите

    14:40 03.10.2025

  • 20 И в Русия са многообразни

    3 6 Отговор
    От африканци до тия с дръпнатите очи.

    14:40 03.10.2025

  • 21 Баба Гошка

    10 1 Отговор
    Сплотявайте се на равни открити места, за да е по-удобно на новодошлите в знак на благодарност и вечна задължрност да ви прегаззят с коли, пикапи, камиони и каквото успеят да подкарат. А след това да ви наккъллцат със свежи викове алааккббар

    14:41 03.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 плевен

    12 1 Отговор
    Многообразието ви прави жалки. А кокаина - смели.

    14:41 03.10.2025

  • 24 А като видиш

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "мошЕто":

    бункерния плъх, оправяш ли си настроението?

    Коментиран от #29

    14:42 03.10.2025

  • 25 Коко Н

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Путин":

    Затоплянето на земята може да промени много.А и Ивановците са с е струпали на границата на Европа и чакат отново да ги ударят по "мордата".Тоя път румънците са по навити.

    14:43 03.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Путин трябва да се учи от Мерц

    1 10 Отговор
    Без да си напада съседите, Германия е водеща в Европа.
    Ама акъл трябва за тая работа, акъл.

    Коментиран от #33

    14:44 03.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 мошЕто

    7 0 Отговор

    До коментар #24 от "А като видиш":

    А със зеленият бункерен е ОЩЕ по-зле !

    14:45 03.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Професор

    9 0 Отговор
    Научно е доказано, че "многообразието" прави държавата по-слаба и е авеню, измислено от глобал-социалистите за да разрушат националния капитализъм в страната, в която с измама са се настанили да управляват. Сега ще кажете -- ама той, капитализмът, много лош, за разрушаване си е. Верно е много лош. Само дето по-добър строй няма, а всички опити за подмяната му се оказаха гризни о престъпни утопии, водещи до беднотия и мизерия. С "многообразието" Германия е трета година в рецесия, а от втора икономическа сила в света се срина до десета. Е, по-силна ли стана?

    Коментиран от #37

    14:48 03.10.2025

  • 32 Поздрави от новите германци

    8 0 Отговор
    A лл ax Ak 6ap, братя, гИрманци

    14:49 03.10.2025

  • 33 Явно скоро

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Путин трябва да се учи от Мерц":

    Не си бил в Германия

    14:49 03.10.2025

  • 34 Споко фридо скоро

    7 0 Отговор
    Ще сте еднообразни
    Мургави арийци
    Хахахаха

    14:50 03.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Да бе

    3 0 Отговор
    Многообразието ви правело по-силни! Ами приберете още касапи, та да са ви разнообразни празниците! Ножари бол, стига да искат, а германците са доказали вече, че са достатъчно сбъркани, за да го направят...

    14:54 03.10.2025

  • 37 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Професор":

    Капитализма в Германия и като цяло в Западна Европа от след ВСВ та до 90-те години на миналият век нямаше нищо общо с чистия капитализъм ,който беше в САЩ ! Да,капитализма в САЩ беше лош.Обаче този в Западна Европа -Не! В Западна Европа беше национален капитализъм ,ти самият го пишеш! При него всички сектори от стратегическо значение бяха държавни! Лично мое мнение е,че това е най добрата система от всички системи,които познаваме!

    14:55 03.10.2025

  • 38 Тоя дето го трият

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Путин":

    ПС. А има и още нещо.Обозите вървят от Гърция към Румъния и днешните Копейки,като теб не могат да спрат това движение,както едно време,войските да заобикалят България от север на юг.

    14:58 03.10.2025

  • 39 Нито дума за това,

    3 0 Отговор
    което се разиграва в градовете на Германия. Защо тези хора се правят на глухи и слепи , че не виждат , че градовете им са окупирани от ислямисти, които ежедневно тормозят хората, вадят ножове, досаждат на жени и стари хора, а напоследък са издигнали и лозунг " Франкфурт ще бъде наш". Какво още трябва да се случи ,за да бъдат спряни тези вандали , дошли съвсем целенасочено да ислямизират Европа.

    15:08 03.10.2025

  • 40 000

    0 0 Отговор
    Тъжното бъдеще на германия не ме интересува.

    15:10 03.10.2025

  • 41 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    В Испания е отнело само 7-8 години на маврите да я превземат цялата до пиринеите (при условие, че страната има много планини и пресечен терен, не е да яхнеш коня и да препуснеш през степите) и после над 770 години е отнело на християните да си върнат обратно цялата територия. Преди да са обсъждали важни дела и военни планове, са сервирали деликатес - парченца сввински осолен бутт и са гледали кой яде и кой не, за да знаят дали всички са "сплотени" християни и на едната страна на реконкистата - обратното превземане на територията от мююслите. Не може да сте от 50 полла и не знам си колко реллигиозни разнообразности и да сте сплотени и силни!

    15:13 03.10.2025

  • 42 Анонимен

    0 0 Отговор
    Мерките на властта понякога се разминават с реалността,най често те са камуфлаж и пушилка ,зад която простосмъртните не виждат какво се случва.Всичко е оставено на самотек.

    15:16 03.10.2025

  • 43 безпартиен

    0 0 Отговор
    Истинската Германия и истинските германци свършиха на 9 май 1945!

    15:21 03.10.2025

