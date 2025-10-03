Фридрих Мерц по случай националния празник на Германия: Многообразието ни прави силни

Германският канцлер Фридрих Мерц отправи днес послание за единство по случай 35 години от обединението на Германия, предаде ДПА, цитирана от БТА.
„Нашата задача остава това да протегнем ръка едни към други - на изток, запад, север и юг“, написа Мерц в социалната платформа „Екс“ часове преди да произнесе речта си на официалната церемония в провинция Саарланд.
Той подчерта, че „нашето многообразие ни прави силни“ и че обединението не е било „сигурен успех“, а резултат от „смели хора, които се застъпват за свобода и демокрация“. „35 години германско единство са повод за празнуване“, допълни канцлерът.
На 3 октомври 1990 г. източните провинции официално се присъединяват към Федерална република Германия, слагайки край на разделението, започнало след Втората световна война. Датата е национален празник - Денят на германското единство. Въпреки това, различията между източните и западните региони продължават да бъдат тема на дебат и проличават в политическите нагласи и изборните резултати.
Мерц публикува снимка в социалните мрежи, на която подготвя „финалните щрихи“ на речта си. „35 години по-късно и в трудни времена за страната ни трябва да се обединим и да гледаме към бъдещето“, написа той.
Празненствата включват фестивал, културни събития и дискусии за изкуство и музика под мотото „Бъдеще чрез промяна“ и „Празнуваме това, което ни обединява“. Вечерта канцлерът ще посети концерт в град Хале, в Източна Германия - част от националните чествания, които обхващат села и градове из цялата страна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:22 03.10.2025
2 Смешник
Коментиран от #19
14:23 03.10.2025
3 гост
14:25 03.10.2025
4 Mими Кучева🐕🦺
14:26 03.10.2025
5 ШЕФА
14:28 03.10.2025
6 доста е
14:28 03.10.2025
7 Коко Н
Договорът "4+2" след ратификацията му определя Германия за самостоятелна и суверенна държава.
Коментиран от #11
14:28 03.10.2025
8 Родител 1
14:28 03.10.2025
9 Колю мишеморката
Коментиран от #13
14:28 03.10.2025
10 Бай Груди Сапа
14:33 03.10.2025
11 Путин
До коментар #7 от "Коко Н":Тя е васал на САЩ! Но колко ще продължи това ще реши само РФ! Събитията пак клонят към пореден парад на Червената Армия на "Александърплац" в Берлин...Но дотогава могат разбира се да си празнуват...
Коментиран от #25, #35, #38
14:33 03.10.2025
12 свидетел
14:33 03.10.2025
13 Последния Софиянец
До коментар #9 от "Колю мишеморката":Аз съм многообразен!
Коментиран от #15
14:34 03.10.2025
14 От канцлерството:
14:34 03.10.2025
15 Стар софиянец
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Ти си ни ясен
14:35 03.10.2025
16 мошЕто
Коментиран от #22, #24
14:37 03.10.2025
17 Анонимен
14:38 03.10.2025
18 Дойчланд
14:38 03.10.2025
19 Либерал
До коментар #2 от "Смешник":Фашисти са рашистите
14:40 03.10.2025
20 И в Русия са многообразни
14:40 03.10.2025
21 Баба Гошка
14:41 03.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 плевен
14:41 03.10.2025
24 А като видиш
До коментар #16 от "мошЕто":бункерния плъх, оправяш ли си настроението?
Коментиран от #29
14:42 03.10.2025
25 Коко Н
До коментар #11 от "Путин":Затоплянето на земята може да промени много.А и Ивановците са с е струпали на границата на Европа и чакат отново да ги ударят по "мордата".Тоя път румънците са по навити.
14:43 03.10.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Путин трябва да се учи от Мерц
Ама акъл трябва за тая работа, акъл.
Коментиран от #33
14:44 03.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 мошЕто
До коментар #24 от "А като видиш":А със зеленият бункерен е ОЩЕ по-зле !
14:45 03.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Професор
Коментиран от #37
14:48 03.10.2025
32 Поздрави от новите германци
14:49 03.10.2025
33 Явно скоро
До коментар #27 от "Путин трябва да се учи от Мерц":Не си бил в Германия
14:49 03.10.2025
34 Споко фридо скоро
Мургави арийци
Хахахаха
14:50 03.10.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Да бе
14:54 03.10.2025
37 Атина Палада
До коментар #31 от "Професор":Капитализма в Германия и като цяло в Западна Европа от след ВСВ та до 90-те години на миналият век нямаше нищо общо с чистия капитализъм ,който беше в САЩ ! Да,капитализма в САЩ беше лош.Обаче този в Западна Европа -Не! В Западна Европа беше национален капитализъм ,ти самият го пишеш! При него всички сектори от стратегическо значение бяха държавни! Лично мое мнение е,че това е най добрата система от всички системи,които познаваме!
14:55 03.10.2025
38 Тоя дето го трият
До коментар #11 от "Путин":ПС. А има и още нещо.Обозите вървят от Гърция към Румъния и днешните Копейки,като теб не могат да спрат това движение,както едно време,войските да заобикалят България от север на юг.
14:58 03.10.2025
39 Нито дума за това,
15:08 03.10.2025
40 000
15:10 03.10.2025
41 Баба Гошка
15:13 03.10.2025
42 Анонимен
15:16 03.10.2025
43 безпартиен
15:21 03.10.2025