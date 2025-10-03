Фридрих Мерц по случай националния празник на Германия: Многообразието ни прави силни

Германският канцлер Фридрих Мерц отправи днес послание за единство по случай 35 години от обединението на Германия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Нашата задача остава това да протегнем ръка едни към други - на изток, запад, север и юг“, написа Мерц в социалната платформа „Екс“ часове преди да произнесе речта си на официалната церемония в провинция Саарланд.

Той подчерта, че „нашето многообразие ни прави силни“ и че обединението не е било „сигурен успех“, а резултат от „смели хора, които се застъпват за свобода и демокрация“. „35 години германско единство са повод за празнуване“, допълни канцлерът.

На 3 октомври 1990 г. източните провинции официално се присъединяват към Федерална република Германия, слагайки край на разделението, започнало след Втората световна война. Датата е национален празник - Денят на германското единство. Въпреки това, различията между източните и западните региони продължават да бъдат тема на дебат и проличават в политическите нагласи и изборните резултати.

Мерц публикува снимка в социалните мрежи, на която подготвя „финалните щрихи“ на речта си. „35 години по-късно и в трудни времена за страната ни трябва да се обединим и да гледаме към бъдещето“, написа той.

Празненствата включват фестивал, културни събития и дискусии за изкуство и музика под мотото „Бъдеще чрез промяна“ и „Празнуваме това, което ни обединява“. Вечерта канцлерът ще посети концерт в град Хале, в Източна Германия - част от националните чествания, които обхващат села и градове из цялата страна.