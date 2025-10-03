Турското разузнаване задържа двама души, заподозрени в шпионаж за Израел

Турската национална разузнавателна служба МИТ е задържала в Истанбул предполагаем агент на израелското външно разузнаване Мосад и адвокат, за когото се твърди, че е продавал информация на израелски шпиони, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.
При операцията, осъществена в координация с истанбулската главна прокуратура и отдела за борба с тероризма на полицията в града, са били задържани частният детектив Серкан Чичек, за когото се смята, че е работил за разузнаването на Израел срещу парично възнаграждение, и адвокатът Тугрулхан Дип, за когото се смята, че е продавал информация на агенти на Мосад.
Разследването срещу Чичек е установило, че детективът, с истинско име Мухаммет Фатих Келеш, е сменил името си, след като е натрупал значителни дългове от бизнес операции.
След като променил самоличността си, през 2020 г. той отворил собствена детективска агенция. При работата си като детектив той привлякъл вниманието на Мосад и бил вербуван от Файсал Рашид, служител на израелския Център за онлайн операции.
Чичек се съгласил срещу възнаграждение от 4000 долара да проучи и наблюдава палестински активист.
Разследването свързва Чичек и с Муса Куш, който в момента излежава 19-годишна присъда за шпионаж в полза на Израел. Твърди се, че Куш е оказал съдействие на детективската агенция на Чичек да получи лични данни от обществени регистри в замяна на финансова облага.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горски
Коментиран от #3, #4, #5, #10
16:49 03.10.2025
2 На Въжетоооо
16:50 03.10.2025
3 Нека да пиша
До коментар #1 от "Горски":И,тогава жизнено важни медикаменти, няма да има някой страни -Тева. Също и електроника..
16:51 03.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Да попитам
До коментар #1 от "Горски":А,пияната тьотка Митрофанова кога ще бъде изгонена. Учи история и тогава коментирай с малкото ти мозъче!
Коментиран от #9, #16
16:55 03.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 7395
16:58 03.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ционист
До коментар #1 от "Горски":Мечтай си. Ти имаш ли разбиране за политика, и икономика?. Или пишеш глупости за да се събудиш!
17:02 03.10.2025
11 стоян георгиев
Коментиран от #12, #13, #14, #15
17:03 03.10.2025
12 Нека да пиша
До коментар #11 от "стоян георгиев":Ти си първият.
17:05 03.10.2025
13 Мм1967
До коментар #11 от "стоян георгиев":И,ти Стояно моме гиздава ,на въжето.
17:06 03.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Горски
До коментар #11 от "стоян георгиев":Стоян ли си, Стояна ли си в лагера Белене, там ти е мястото.
17:08 03.10.2025
16 Горски
До коментар #5 от "Да попитам":Когато баба ти стане мома, празна кратуно!
17:10 03.10.2025