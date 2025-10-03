Новини
Свят »
Турция »
Турското разузнаване задържа двама души, заподозрени в шпионаж за Израел

3 Октомври, 2025 16:16 534 16

  • шпионаж-
  • израел-
  • турция-
  • шпиони-
  • истанбул-
  • мосад

Чичек се съгласил срещу възнаграждение от 4000 долара да проучи и наблюдава палестински активист

Турското разузнаване задържа двама души, заподозрени в шпионаж за Израел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турската национална разузнавателна служба МИТ е задържала в Истанбул предполагаем агент на израелското външно разузнаване Мосад и адвокат, за когото се твърди, че е продавал информация на израелски шпиони, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

При операцията, осъществена в координация с истанбулската главна прокуратура и отдела за борба с тероризма на полицията в града, са били задържани частният детектив Серкан Чичек, за когото се смята, че е работил за разузнаването на Израел срещу парично възнаграждение, и адвокатът Тугрулхан Дип, за когото се смята, че е продавал информация на агенти на Мосад.

Разследването срещу Чичек е установило, че детективът, с истинско име Мухаммет Фатих Келеш, е сменил името си, след като е натрупал значителни дългове от бизнес операции.

След като променил самоличността си, през 2020 г. той отворил собствена детективска агенция. При работата си като детектив той привлякъл вниманието на Мосад и бил вербуван от Файсал Рашид, служител на израелския Център за онлайн операции.

Чичек се съгласил срещу възнаграждение от 4000 долара да проучи и наблюдава палестински активист.

Разследването свързва Чичек и с Муса Куш, който в момента излежава 19-годишна присъда за шпионаж в полза на Израел. Твърди се, че Куш е оказал съдействие на детективската агенция на Чичек да получи лични данни от обществени регистри в замяна на финансова облага.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Горски

    5 2 Отговор
    Пълно ембарго и санкции са нужни спрямо нацисткият израелски режим. Закриване на посолствата и търговските представителства и конфискуване на всички израелски активи по света. С тях трябва да бъдат компенсирани палестинците. Включително и да им се заплати собствеността за която имат актове за разлика от ционистите крадливи. "МНС обвини Нетаняху и Галант в престъпления срещу човечеството и във военни престъпления)... за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяли геноцида и военните престъпления... И тези хора още България управляват. До кога ще чакаме Господа и Дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични ционистки клетки в страната ни? Защо даже ги субсидира? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате вярно? А Радев защо си мълчи, защо бре Радев? Бъди мъж, поне веднъж!

    Коментиран от #3, #4, #5, #10

    16:49 03.10.2025

  • 2 На Въжетоооо

    3 2 Отговор
    И Двамцата

    16:50 03.10.2025

  • 3 Нека да пиша

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    И,тогава жизнено важни медикаменти, няма да има някой страни -Тева. Също и електроника..

    16:51 03.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да попитам

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    А,пияната тьотка Митрофанова кога ще бъде изгонена. Учи история и тогава коментирай с малкото ти мозъче!

    Коментиран от #9, #16

    16:55 03.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 7395

    0 1 Отговор
    Под ножаааааа

    16:58 03.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Горски":

    Мечтай си. Ти имаш ли разбиране за политика, и икономика?. Или пишеш глупости за да се събудиш!

    17:02 03.10.2025

  • 11 стоян георгиев

    1 2 Отговор
    Мушетта на въжетта .

    Коментиран от #12, #13, #14, #15

    17:03 03.10.2025

  • 12 Нека да пиша

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "стоян георгиев":

    Ти си първият.

    17:05 03.10.2025

  • 13 Мм1967

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "стоян георгиев":

    И,ти Стояно моме гиздава ,на въжето.

    17:06 03.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Горски

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "стоян георгиев":

    Стоян ли си, Стояна ли си в лагера Белене, там ти е мястото.

    17:08 03.10.2025

  • 16 Горски

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да попитам":

    Когато баба ти стане мома, празна кратуно!

    17:10 03.10.2025

