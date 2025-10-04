Новини
Германската полиция иска да сваля дронове

4 Октомври, 2025 03:45, обновена 4 Октомври, 2025 07:31

Отново затвориха заради безпилотни летателни апарати двете писти на международното летище в Мюнхен

Германската полиция иска да сваля дронове - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на вътрешните работи на Бавария Йоахим Херман обяви планове за разширяване на правомощията на баварската полиция, за да може тя да сваля дронове, съобщи информационната агенция DPA.

„Искаме значително да разширим законовите правомощия на баварската полиция, за да може тя да предприема незабавни и ефективни действия срещу дроновете“, подчерта Херман.

Той заяви, че планът ще позволи на полицията незабавно да сваля безпилотни летателни апарати в случай на остра заплаха. Скоро ще бъде внесен законопроект за изменение на Закона за баварската полиция.

Министърът уточни, че техническото оборудване на баварската полиция в тази област трябва непрекъснато да се модернизира и разширява.

Германия възнамерява да развие сътрудничество с Украйна и Израел в разработването на системи за отбрана срещу дронове, пише вестник Bild, цитирайки германския министър на вътрешните работи Александър Добриндт.

„Според министъра на вътрешните работи Александър Добриндт, Германия ще развие сътрудничество с Украйна и Израел в областта на отбраната срещу дронове“, отбелязва статията.

Според съобщенията, в рамките на германската федерална полиция ще бъде създадено ново звено. То ще се фокусира изключително върху въпросите, свързани с борбата с дроновете. В рамките на това звено ще бъдат създадени отдели за научноизследователска и развойна дейност.

Преди това Добриндт заяви, че германският кабинет възнамерява да преразгледа закона за полицията следващата седмица и да създаде правна рамка за борба с дроновете.

Ден преди това Bild съобщи, че неидентифицирани дронове са се появили за първи път над военен обект в Германия. Дроновете, с размери от 60 сантиметра до метър, са били забелязани над авиобаза Ердинг близо до Мюнхен.

Двете писти на международното летище в Мюнхен бяха затворени снощи заради забелязани дронове. Това става за втори път за по-малко от денонощие, а десетки полети са анулирани или отклонени, което блокира около 6500 пътници, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс и БТА.

Рано тази сутрин летището отложи планираното възобновяване на дейност в 5 ч. местно време (6 ч. българско) заради забелязани дронове и посъветва пътниците да поддържат контакт с авиокомпаниите.

"Германският контрол на въздушния трафик ограничи полетите на Мюнхенското летище като предпазна мярка заради непотвърдени полети на дронове и ги отмени до второ нареждане", се казва в изявление на летището, публикувано на сайта му.

По-късно летищните власти съобщиха, че 23 полета са били отклонени, а 12 пристигащи и 48 излитащи полета са били анулирани или забавени.

"Подобно на миналата нощ летището и авиолиниите се погрижиха за пътниците", се добавя в изявлението. "Предоставени са походни легла, одеяла, напитки и закуски", съобщава още летището.

Първите отклонени полети заради забелязани дронове са били в 20:35 ч. снощи.

Международното летище в Мюнхен беше затворено за няколко часа и в четвъртък вечерта, след като в небето край него бяха забелязани дронове.

През последните седмици забелязани дронове станаха причина за затварянето на няколко летища в Европа, а властите на някои страни обвиниха Русия за инцидентите. Кремъл отрече всякакво участие.

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт вчера обеща да внесе законопроект, който да улесни полицията да внася искания до военните да свалят дронове.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въиий

    14 4 Отговор
    Мюнхен на кое море е?

    Кой ли е този танкер от руския сенчест флот, които е запуснал дроновете в южна Германия!?

    нАТО осралос!

    03:01 04.10.2025

  • 2 Тъпите

    9 4 Отговор
    шваби да се оправят, нали са най, най, най - какво само ни занимавате с глупости.

    03:04 04.10.2025

  • 3 Мдаа!🤔

    13 4 Отговор
    В тези краища на континента, където сменят пола на децата си, хората силно вярват на всички глупости, които властите им поднесат!

    03:13 04.10.2025

  • 4 Тест

    6 3 Отговор
    Това са глупости само идиот би вярвал

    03:49 04.10.2025

  • 5 Кога беше първия път,

    2 2 Отговор
    та и отново?
    И последно пилотни или безпилотни?

    04:49 04.10.2025

  • 6 Даскал Грую

    8 3 Отговор
    Пита се в задачката дали техните хлапетии не правят като нашите,които се обаждат в даскалото да кажат,че има бомба,за да отърват контролното

    04:49 04.10.2025

  • 7 МирО

    4 1 Отговор
    И кво?? Сега всеки полицай с ловна пушка 12 калибър (да има облак от дребни съчми ) и на градски лов за “яребици”

    07:35 04.10.2025

  • 8 Щерев

    1 2 Отговор
    едно е да искаш друго е да можеш

    07:38 04.10.2025

  • 9 Тези нацисти

    3 2 Отговор
    Скоро ще забранят използването и продажбата на всякакви дронове на частни лица.

    07:38 04.10.2025

  • 10 Екстра

    0 0 Отговор
    Явно 3-тата СВ ще започне когато дронове почнат да хвъркат и правят поразии навсякъде. Засега те само хвъркат из Европа, така че още не е настало.......

    07:45 04.10.2025

  • 11 дядото

    4 0 Отговор
    не мога да си обясня ситуацията.неизвестни летателни апарати над територията на държава и никои не ги унищожава.що за държава,що за военно-политически заигравки.нещо много не е както трябва

    Коментиран от #15

    07:48 04.10.2025

  • 12 Някой

    1 0 Отговор
    Например бедствието с наводнението в Елените го снимат от дрон. За някакви неща е полезно. Не Борисов преди с хеликоптер да лети над строен път. Можеше да ползва дрон и щеше да е неизмеримо по-евтино.

    08:03 04.10.2025

  • 13 Сандо

    1 0 Отговор
    Както беше написал великият ни писател-патриот Николай Хайтов:Едно е да искаш,друго е да можеш,а трето и четвърто да го направиш.Но нека да пожелаем успех на баварската полиция в борбата с дроновете,които вероятно са руски - както постоянно ни натякват до побъркване.

    08:05 04.10.2025

  • 14 Гончар Романенко

    0 0 Отговор
    Сваля си полицая гащите, оператора на дрона умира от смях и машината отлита в космоса!
    Евтино и ефикасно:))

    08:07 04.10.2025

  • 15 Също

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "дядото":

    лато у нас.

    08:19 04.10.2025

