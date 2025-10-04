Германската полиция иска да сваля дронове

Министърът на вътрешните работи на Бавария Йоахим Херман обяви планове за разширяване на правомощията на баварската полиция, за да може тя да сваля дронове, съобщи информационната агенция DPA.

„Искаме значително да разширим законовите правомощия на баварската полиция, за да може тя да предприема незабавни и ефективни действия срещу дроновете“, подчерта Херман.

Той заяви, че планът ще позволи на полицията незабавно да сваля безпилотни летателни апарати в случай на остра заплаха. Скоро ще бъде внесен законопроект за изменение на Закона за баварската полиция.

Министърът уточни, че техническото оборудване на баварската полиция в тази област трябва непрекъснато да се модернизира и разширява.

Германия възнамерява да развие сътрудничество с Украйна и Израел в разработването на системи за отбрана срещу дронове, пише вестник Bild, цитирайки германския министър на вътрешните работи Александър Добриндт.

„Според министъра на вътрешните работи Александър Добриндт, Германия ще развие сътрудничество с Украйна и Израел в областта на отбраната срещу дронове“, отбелязва статията.

Според съобщенията, в рамките на германската федерална полиция ще бъде създадено ново звено. То ще се фокусира изключително върху въпросите, свързани с борбата с дроновете. В рамките на това звено ще бъдат създадени отдели за научноизследователска и развойна дейност.

Преди това Добриндт заяви, че германският кабинет възнамерява да преразгледа закона за полицията следващата седмица и да създаде правна рамка за борба с дроновете.

Ден преди това Bild съобщи, че неидентифицирани дронове са се появили за първи път над военен обект в Германия. Дроновете, с размери от 60 сантиметра до метър, са били забелязани над авиобаза Ердинг близо до Мюнхен.

Двете писти на международното летище в Мюнхен бяха затворени снощи заради забелязани дронове. Това става за втори път за по-малко от денонощие, а десетки полети са анулирани или отклонени, което блокира около 6500 пътници, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс и БТА.



Рано тази сутрин летището отложи планираното възобновяване на дейност в 5 ч. местно време (6 ч. българско) заради забелязани дронове и посъветва пътниците да поддържат контакт с авиокомпаниите.



"Германският контрол на въздушния трафик ограничи полетите на Мюнхенското летище като предпазна мярка заради непотвърдени полети на дронове и ги отмени до второ нареждане", се казва в изявление на летището, публикувано на сайта му.



По-късно летищните власти съобщиха, че 23 полета са били отклонени, а 12 пристигащи и 48 излитащи полета са били анулирани или забавени.



"Подобно на миналата нощ летището и авиолиниите се погрижиха за пътниците", се добавя в изявлението. "Предоставени са походни легла, одеяла, напитки и закуски", съобщава още летището.



Първите отклонени полети заради забелязани дронове са били в 20:35 ч. снощи.



Международното летище в Мюнхен беше затворено за няколко часа и в четвъртък вечерта, след като в небето край него бяха забелязани дронове.



През последните седмици забелязани дронове станаха причина за затварянето на няколко летища в Европа, а властите на някои страни обвиниха Русия за инцидентите. Кремъл отрече всякакво участие.



Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт вчера обеща да внесе законопроект, който да улесни полицията да внася искания до военните да свалят дронове.