4 Октомври, 2025 03:45, обновена 4 Октомври, 2025 04:51 567 6

Пилотът на самолет, чието излитане е било отменено, каза на пътниците, че пак са забелязани безпилотни апарати

Отново затвориха заради дронове двете писти на международното летище в Мюнхен - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Двете писти на международното летище в германския град Мюнхен бяха затворени тази вечер за втори път през последното денонощие, а пилотът на самолет, чието излитане е било отменено, каза на пътниците, че отново са забелязани дронове, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Пилотът на машината, която е трябвало да излети за Лондон, е добавил, че хеликоптери на полицията са вдигнати във въздуха, но все още не е ясно дали самолетът ще излети тази вечер.

Говорител на летищната полиция потвърди, че и двете писти са затворени, но не уточни причината за това.

Летището беше затворено за първи път снощи, след като в района му бяха забелязани да летят дронове. Работата беше възобновена рано тази сутрин, но преди това 17 полета бяха анулирани.

Министърът на вътрешните работи на Бавария Йоахим Херман обяви планове за разширяване на правомощията на баварската полиция, за да може тя да сваля дронове, съобщи информационната агенция DPA.

„Искаме значително да разширим законовите правомощия на баварската полиция, за да може тя да предприема незабавни и ефективни действия срещу дроновете“, подчерта Херман.

Той заяви, че планът ще позволи на полицията незабавно да сваля безпилотни летателни апарати в случай на остра заплаха. Скоро ще бъде внесен законопроект за изменение на Закона за баварската полиция.

Министърът уточни, че техническото оборудване на баварската полиция в тази област трябва непрекъснато да се модернизира и разширява.

Германия възнамерява да развие сътрудничество с Украйна и Израел в разработването на системи за отбрана срещу дронове, пише вестник Bild, цитирайки германския министър на вътрешните работи Александър Добриндт.

„Според министъра на вътрешните работи Александър Добриндт, Германия ще развие сътрудничество с Украйна и Израел в областта на отбраната срещу дронове“, отбелязва статията.

Според съобщенията, в рамките на германската федерална полиция ще бъде създадено ново звено. То ще се фокусира изключително върху въпросите, свързани с борбата с дроновете. В рамките на това звено ще бъдат създадени отдели за научноизследователска и развойна дейност.

Преди това Добриндт заяви, че германският кабинет възнамерява да преразгледа закона за полицията следващата седмица и да създаде правна рамка за борба с дроновете.

Ден преди това Bild съобщи, че неидентифицирани дронове са се появили за първи път над военен обект в Германия. Дроновете, с размери от 60 сантиметра до метър, са били забелязани над авиобаза Ердинг близо до Мюнхен.


Германия
