Полският президент прати войски на границите с Германия и Литва

4 Октомври, 2025 02:51, обновена 4 Октомври, 2025 02:56 702 1

Те трябва да осигурят неприкосновеността на държавната граница, както и на сигурността и обществения ред в граничните пунктове и в граничната зона

Полският президент прати войски на границите с Германия и Литва - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полският президент Карол Навроцки е наредил изпращането на войски на границите с Германия и Литва, съобщи Бюрото за национална сигурност на страната.

„Главнокомандващият на въоръжените сили Карол Навроцки е подписал указ от 3 октомври 2025 г. за разполагане на части и подразделения от полските въоръжени сили в помощ на граничарите“, се казва в изявлението.

Според този указ, подразделения и части от полските въоръжени сили ще бъдат разположени „за осигуряване на неприкосновеността на държавната граница, както и на сигурността и обществения ред в граничните пунктове и в граничната зона“ на границата с Германия и Литва от 5 октомври 2025 г. до 4 април 2026 г. Броят на войските, разположени на границата, не е разкрит.

Преди дни Навроцки отказа да се съобрази с исканията на украинския лидер Володимир Зеленски и да повдигне въпроса за затварянето на Балтийско море заради руския "сенчест флот".


Полша
  • 1 Червената шапчица

    2 3 Отговор
    Карол изтрещя окончателно.

    03:10 04.10.2025

